La Quebrada de Humahuaca, un valle andino de 155 kilómetros ubicado en la provincia de Jujuy, combina paisajes imponentes con una invaluable riqueza arqueológica. Es un destino imperdible que todo argentino debería conocer.

Lo que muchos aún desconocen, y que puede ser el incentivo definitivo para visitar los pintorescos pueblos quebradeños donde conviven historia y tradiciones ancestrales, es la posibilidad de recorrerlos a bordo del Tren de la Quebrada, el primer tren solar de Latinoamérica. Este medio de transporte recorre las maravillas del norte argentino impulsado por energía renovable, lo que lo convierte en un símbolo del turismo sustentable en la región. Inaugurado en septiembre de 2024, el tren solar ofrece una experiencia innovadora y ecológica que suma valor a un paisaje cultural único, declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO.

El recorrido del Tren de la Quebrada El trayecto cubre 42 kilómetros en paralelo a la Ruta 9 y conecta las localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara. La estación principal se encuentra en Volcán, de donde parte el primer servicio a las 9:35, y la terminal está ubicada en Tilcara.

La formación se desplaza a una velocidad promedio de 25 km/h, lo que permite apreciar con detalle los majestuosos paisajes de la zona. El recorrido dura alrededor de una hora y media y puede alcanzar una velocidad máxima de 60 km/h. Tiene capacidad para 72 pasajeros sentados y funciona con seis baterías de litio que se cargan con energía solar proveniente del Parque Solar Caucharí, responsable del 70% del suministro energético provincial. Esto permite reducir la huella de carbono y fortalecer el modelo de turismo sostenible impulsado por Jujuy.

Otra característica destacada del Tren de la Quebrada es que los pasajeros pueden subir y bajar en cualquiera de las estaciones utilizando un único ticket diario, lo que brinda la posibilidad de recorrer la quebrada a su propio ritmo. La formación realiza cuatro viajes de ascenso y cuatro de descenso por día, facilitando así la planificación personalizada del recorrido.

Las estaciones, modernas y recientemente inauguradas, cuentan con conectividad 4G, WiFi, baños, comedor, servicio de buffet y puestos de artesanías y recuerdos locales.

Las experiencias del Tren de la Quebrada