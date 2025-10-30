El Trambus desembarca en Buenos Aires: así funcionará el nuevo sistema de transporte eléctrico que unirá distintos puntos de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires avanza en un proyecto de movilidad sustentable que apunta a transformar la forma de trasladarse dentro del distrito: el Trambus, un nuevo sistema de transporte eléctrico que combina la eficiencia del Metrobus con la comodidad de un tranvía moderno.

Las pruebas del sistema ya comenzaron en la Línea 34, coordinadas por la empresa Juan B. Justo S.A.T.C.I., que desarrolla la etapa de adaptación técnica, capacitación de choferes y recorridos de prueba. Este proceso marca el inicio de un modelo de transporte ágil, silencioso y libre de emisiones, diseñado para mejorar la conectividad urbana y reducir el impacto ambiental.

El Ministerio de Infraestructura porteño confirmó que el Trambus conectará con cinco líneas de subte y cuatro de trenes metropolitanos, garantizando una integración inédita del sistema público. El trazado enlazará con las líneas H (Hospitales), E (Av. La Plata), A (Acoyte y Río de Janeiro), B (Dorrego) y D (Palermo), además de las líneas Belgrano Sur (Sáenz), Sarmiento (Caballito), San Martín (Villa Crespo y Palermo) y Mitre (Tres de Febrero).

El jefe de Gobierno Jorge Macri destacó anteriormente las ventajas del nuevo transporte: “Es una especie de subte en superficie, similar al Metrobus, pero más moderno, 100% sostenible porque es eléctrico, adaptado a personas con discapacidad y además, silencioso, por lo que también vamos a reducir la contaminación sonora”.

El primer ramal, Trambus 1 (T1), se pondrá en marcha en 2026, uniendo Costanera Norte (Aeroparque) con el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya. El recorrido atravesará barrios densamente poblados como Palermo, Caballito, Almagro y Parque Patricios, mejorando la conexión transversal entre el norte y el sur de la Ciudad.

En 2027 comenzará a operar el Trambus 2 (T2), que recorrerá el oeste porteño uniendo Belgrano C (tren Mitre) con San Pedrito (línea A), atravesando Flores, Villa del Parque, Agronomía y Villa Urquiza, entre otros.

El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño precisó que el sistema contará con estaciones modernas, carriles exclusivos y unidades 100% eléctricas. “El TRAMBUS muy pronto también dejará su huella en la Avenida Juan B. Justo. El T1 conectará Nueva Pompeya con el Aeropuerto a lo largo de 12,5 km, con estaciones modernas, vehículos 100% eléctricos y carriles exclusivos”, afirmó.

El Trambus busca consolidarse como un paso decisivo hacia una ciudad más limpia, eficiente y accesible, donde la movilidad eléctrica sustituya progresivamente a los combustibles fósiles. Su implementación representará un hito en la modernización del transporte público porteño, alineando a Buenos Aires con las principales capitales del mundo en materia de sustentabilidad urbana.