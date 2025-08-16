Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años mientras permanecía internado. “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”, escribió Carlos Rottemberg en la cuenta oficial de Twitter del Multiteatro.

Su verdadero nombre era Luis Alberto Di Feo y había nacido el 8 de mayo de 1944 en San Martín. Desde muy pequeño mostró inclinación por la actuación: con apenas seis años debutó en el cine en La muerte está mintiendo (1950).

Con el tiempo se transformó en un rostro recurrente de la televisión argentina, participando en ciclos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979-1980), lo que lo consolidó rápidamente en la pantalla chica.

En paralelo, construyó una amplia carrera en el cine con películas como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977), Los hijos de López (1980) y ¡Qué linda es mi familia! (1980).

El teatro también lo tuvo como protagonista en obras emblemáticas como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York, donde demostró su versatilidad para moverse tanto en la comedia como en el drama.

Con su vasta trayectoria, Alberto Martín deja una marca imborrable en la cultura argentina.