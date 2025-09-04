Giorgio Armani, pionero del prêt-à-porter milanés que transformó la moda con sus diseños desestructurados, falleció el jueves a los 91 años, confirmó su casa de moda. Murió en su hogar, “rodeado de sus seres queridos”, según comunicó la firma: “Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia la muerte de su creador, fundador y motor incansable: Giorgio Armani“.

El diseñador no asistió a los desfiles de junio debido a una enfermedad no revelada y estaba organizando un gran evento para conmemorar los 50 años de su casa de moda durante la Semana de la Moda de Milán. Reconocido como un trabajador incansable, había confesado que su mayor pesar era “dedicar demasiado tiempo al trabajo y no lo suficiente a amigos y familia”.

La compañía expresó: “Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y guió esta familia con visión, pasión y entrega. Es precisamente con ese espíritu que nosotros, empleados y familiares que trabajamos junto al Sr. Armani, nos comprometemos a preservar su legado y continuar la empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”.

Armani fue CEO y director creativo hasta el final de su vida. En su última entrevista, publicada el fin de semana anterior, admitió: “Mi mayor debilidad es que tengo el control de todo”.

Símbolo de la modernidad italiana, Armani representó la elegancia contemporánea de su país, uniendo la creatividad del diseñador con la visión empresarial de un líder que dirigía una compañía con ingresos de unos 2.300 millones de euros (2.700 millones de dólares) anuales. Era conocido por cuidar cada detalle, desde la colección hasta la publicidad e incluso el peinado de las modelos antes de salir a la pasarela.

El funeral tendrá lugar el sábado y domingo en Milán, seguido de una ceremonia privada en fecha aún no confirmada.