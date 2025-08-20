La lluvia persiste y se suma otro fenómeno: el Servicio Meteorológico mantiene bajo alerta a la Ciudad de Buenos Aires

Después de un martes con fuertes lluvias durante toda la jornada, este miércoles 20 de agosto la Ciudad de Buenos Aires tendrá un pronóstico más complejo, con la activación de una alerta por otro fenómeno que podría generar un descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay alerta amarilla por fuertes vientos sobre CABA y alrededores, lo que complica aún más las condiciones climáticas. Por la mañana se esperan lluvias, mientras que por la tarde se prevé viento con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h. Para la noche, se espera cielo despejado.

La alerta amarilla estará vigente desde la mañana hasta la tarde, pero incluso luego se esperan ráfagas nocturnas de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 13°C y 17°C.

El SMN también indicó que las lluvias volverán rápidamente a la ciudad: tras un jueves relativamente tranquilo, el viernes 22 de agosto habrá chaparrones durante todo el día, con un 40% de probabilidad. La temperatura se mantendrá entre 13°C y 18°C, y se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h hacia el final de la jornada.