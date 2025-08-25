El viernes 26 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Empleado de Comercio, fecha que detiene la actividad comercial en todo el país: supermercados, shoppings y locales permanecerán cerrados, ya que se considera feriado para los trabajadores del sector bajo el Convenio Colectivo 130/75.

Como suele ocurrir, FAECyS y las cámaras empresarias podrían trasladar la celebración al lunes siguiente para generar un fin de semana largo. Si se confirma el traslado al lunes 29 de septiembre, la paralización se dará ese día; si no, será el viernes 26.

Según la Ley 26.541, los empleados del sector cobrarán la jornada con un recargo del 100% si trabajan, y quienes no trabajen tendrán el día libre con pago garantizado, sin afectar su descanso ni ingresos. Solo podrían permanecer abiertos comercios atendidos por sus dueños o familiares directos, principalmente en barrios, mientras que grandes superficies no abrirán. En definitiva, el Día del Empleado de Comercio 2025 implicará un parate general del comercio minorista, ya sea el viernes 26 o el lunes 29 si se traslada la fecha.