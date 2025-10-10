María Corina Machado hizo historia al recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. La dirigente opositora venezolana se convirtió en la primera persona de su país en obtenerlo y, además, en la primera mujer sudamericana en alcanzar este reconocimiento, otorgado por su lucha en defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.

Tras conocerse la noticia, declaró que el premio es un “impulso para concluir” su meta de “conquistar la libertad” en su país. En su mensaje, destacó como aliados a “el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo”. Por su parte, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, la definió como “una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

Premio Nobel de la Paz: los otros sudamericanos reconocidos antes que María Corina Machado

Sudamérica cuenta con tres ganadores anteriores del Nobel de la Paz: dos argentinos y un colombiano. Sin embargo, Machado es la primera mujer en sumarse a esa lista.

Carlos Saavedra Lamas (1936) Abogado, diplomático y político argentino, fue el primer sudamericano en recibir el Nobel de la Paz por su papel clave en el fin de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Como canciller, impulsó el “Pacto Antibélico Saavedra Lamas”, firmado por 21 países en 1933, y evitó la intervención militar de Estados Unidos convocando a la Conferencia de Paz de Buenos Aires.

Adolfo Pérez Esquivel (1980) El activista argentino por los derechos humanos recibió el premio durante la dictadura cívico-militar por ser “una fuente de inspiración para los pueblos reprimidos, especialmente en América Latina”. Había sido secuestrado y torturado por la dictadura en 1977. En su discurso de aceptación, dedicó el galardón “a los pueblos más pobres y pequeños de América Latina, a los indígenas, campesinos, obreros y jóvenes que luchan por construir una nueva sociedad”.

Juan Manuel Santos (2016) El expresidente colombiano fue distinguido por sus esfuerzos para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en su país. El comité destacó su compromiso con el proceso de paz que permitió detener una guerra que dejó más de 220.000 muertos y millones de desplazados. Santos dedicó el premio “al pueblo de Colombia y, especialmente, a las víctimas del conflicto”.