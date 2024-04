En una sociedad donde hablar abiertamente sobre la salud mental se ha vuelto más común, Mirtha Legrand no dudó en compartir su experiencia y revelar cómo enfrenta los momentos difíciles. La reconocida conductora argentina confesó que, al igual que cualquiera, también experimenta momentos de tristeza, pero ha desarrollado técnicas para sobrellevarlos.

Mirtha explicó que la falta de seres queridos es una de las cosas que más la angustian, especialmente la ausencia de su hijo, su hermana, su hermano y su marido. Sin embargo, con su característica fortaleza, ha logrado superar estos momentos difíciles. Para ella, el trabajo se convierte en un refugio fundamental: "El trabajo me ayudó muchísimo. Ahora si quisiera podría no trabajar, pero lo hago porque me gusta. Me hace bien. Lo hago porque me da placer, me hace bien y porque huyo de la depresión seguramente, sin darme cuenta".

La conductora, que cuenta con una extensa trayectoria en los medios, destacó el amor y el cariño que recibe del público, lo cual le brinda una gran satisfacción y alegría. A pesar de sus 97 años, Mirtha se emociona al pensar en la conexión que tiene con las personas y en el impacto positivo que puede tener en sus vidas.

Con una actitud positiva y decidida, Mirtha Legrand deja en claro que seguirá adelante con su trabajo y buscando el contacto con la gente, no por dinero, sino por el placer que le brinda y por el bienestar emocional que le aporta: "Así que yo no lo hago ni por dinero ni por nada. Lo hago por mi espíritu, porque me gusta y porque me da placer".