Pronóstico del clima: cómo se espera que esté el tiempo este lunes 15 de septiembre y durante el resto de la semana

Después de una semana con temperaturas agradables y un aire primaveral que ya se siente en la ciudad, el inicio de esta nueva semana llegará con condiciones similares, aunque con nubes y algo de niebla en algunas zonas. El lunes se presentará templado, típico de la transición estacional en la Ciudad de Buenos Aires. No se esperan lluvias importantes, aunque en la madrugada podrían registrarse neblinas o lloviznas leves, especialmente cerca del Río de la Plata, que desaparecerán hacia media mañana.

Durante la madrugada, la probabilidad de lluvia estará presente y las temperaturas rondarán los 13 °C, con humedad que aumentará la sensación de frío. Al mediodía, la nubosidad permitirá algunas aperturas de sol y la temperatura ascenderá gradualmente hasta unos 21 °C. Por la tarde, el clima será agradable con cielo parcialmente despejado y viento débil a moderado del este y sudeste, que aportará humedad y evitará que el cielo quede completamente despejado. Hacia el atardecer, la nubosidad podría aumentar un poco y no se descartan chaparrones aislados. En la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas rondarán los 16 °C, con sensación fresca por viento y humedad.

Pronóstico semanal:

Lunes 15 de septiembre: cielo parcialmente a algo nublado, vientos del este, temperaturas entre 13 y 21 °C.

Martes 16: algo nublado, vientos del noreste rotando al este, temperaturas de 12 a 21 °C, será el día más fresco.