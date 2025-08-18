Se encendieron las primeras alertas por ciclogénesis: cuándo regresarán las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas por lluvias y tormentas en distintas zonas del país debido al avance de una ciclogénesis que, según los pronósticos, podría acumular en un solo día el equivalente al promedio mensual de precipitaciones. El fenómeno impactará sobre todo en el norte de Buenos Aires, el sur del Litoral y parte del centro del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ya presenta condiciones de inestabilidad. En su último informe, el SMN emitió alerta amarilla por lluvias intensas para este martes, cuando se espera el punto máximo del sistema con precipitaciones “moderadas a fuertes”, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas y posible granizo. Las áreas más afectadas serán el este de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y el norte bonaerense, donde las lluvias se estiman entre 30 y 60 mm, con registros superiores en algunos sectores. Al mismo tiempo, el noreste de Entre Ríos, el norte de Santa Fe, el este de Chaco, Formosa, Corrientes y el sur de Misiones están bajo alerta por tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua en lapsos cortos, descargas eléctricas y ocasional granizo.

En la Ciudad de Buenos Aires el cambio de condiciones ya es notorio. Para este lunes se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias durante la tarde y noche, temperaturas de entre 11°C y 17°C. El martes será la jornada más complicada, con tormentas desde la madrugada y durante todo el día, además de ráfagas de viento de hasta 59 km/h, y temperaturas entre 13°C y 16°C. El miércoles continuarán las lluvias en menor medida por la mañana, con vientos que superarían los 50 km/h. Recién el jueves se espera una mejora, con cielo parcialmente despejado, sin lluvias y temperaturas entre 9°C y 19°C.

La ciclogénesis, explican en Meteored, corresponde a la formación de un sistema profundo de baja presión que avanza desde el Litoral hacia el este bonaerense. Este tipo de fenómenos suele intensificar lluvias y vientos, además de generar cambios bruscos en el tiempo. En este caso, también impactará en el centro santafesino, el sur entrerriano y sectores del noreste argentino. Los mapas de alerta del SMN muestran que este lunes las provincias más comprometidas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, todas bajo nivel amarillo, que indica eventos con capacidad de causar inconvenientes. El martes, la zona de riesgo se extenderá a Formosa y Misiones, mientras en el resto del país predominarán condiciones más estables.

En simultáneo, se mantiene una alerta por vientos en zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán, donde podrían registrarse ráfagas de hasta 140 km/h en sectores altos, sin impacto directo sobre el centro del país.

El SMN advirtió que las áreas bajo alerta pueden variar en las próximas horas, por lo que recomendó seguir sus actualizaciones oficiales. Aunque los acumulados previstos no implican necesariamente inundaciones, la combinación de lluvias intensas en cortos períodos y suelos saturados aumenta el riesgo de anegamientos en zonas urbanas y rurales del centro y norte del país.