Alejandra "Locomotora” Oliveras, excampeona mundial y figura destacada del boxeo argentino, sigue internada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el lunes pasado.

De acuerdo con el último parte médico, difundido este domingo, su estado es “clínicamente estable”, aunque el pronóstico sigue siendo reservado. El director del hospital, Dr. Bruno Moroni, precisó: “el estado de la paciente es clínicamente estable, en similares condiciones a las informadas ayer”.

No obstante, los médicos enfatizaron que su evolución neurológica será clave para determinar las posibles secuelas y el grado de recuperación. Días atrás, Oliveras fue sometida a una craniectomía descompresiva, una operación destinada a disminuir la presión intracraneal provocada por el ACV. Desde entonces, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva bajo cuidados estrictos y constante monitoreo.

El Hospital Cullen informó que continuará emitiendo partes médicos diarios para mantener actualizada la situación de la exboxeadora. Por ahora, la prioridad del equipo médico es estabilizar sus signos vitales y vigilar de cerca cualquier señal de mejoría neurológica.

El hermano de la “Locomotora” Oliveras relató cómo fue el angustiante momento previo al ACV En conversación con Secretos Verdaderos (América TV), su hermano Jesús narró lo ocurrido en las horas anteriores al accidente, y cómo la encontró su hijo Alexis a la mañana siguiente.

“Mi hermana viajó a Santa Fe con su hijo Alexis. Ese día estaban charlando, viendo una película, todo bien. Le dijo: ‘Levantame a las 9 que tengo que ir a jurar por lo de constituyente’. Al otro día, cuando la fue a despertar, estaba tirada en la cama, confundida. Ahí llamó a la ambulancia, que respondió rápido: en 10 minutos llegó. No podía mover la mitad del cuerpo”, relató.

Jesús también contó la reacción de la familia al recibir la noticia: “Nos llamaron a nosotros y fue una negación total. La pude ver al día siguiente, porque pude hablar con ella. Hablaba, recordaba. Estaba confundida”. “El médico me llamó aparte y me dijo que había que esperar 72 horas, un período ventana. Me dijeron que iba a estar todo bien. Pasaron 40 horas y la tuvieron que operar de urgencia, por la inflamación y el edema que tenía. Ahora hay que esperar. Está estable, no está peor”, explicó su hermano.