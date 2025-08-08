La Ciudad de Buenos Aires vive jornadas frías que obligan a salir bien abrigado. La semana estuvo dominada por bajas temperaturas, aunque el fin de semana traerá un leve alivio, sin cambios drásticos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuál será el día más cálido del fin de semana en CABA y alrededores, ideal para actividades al aire libre. Antes habrá que pasar por el viernes 8 de agosto, que tendrá nubosidad variable: parcialmente nublado en la mañana y cielo ligeramente nublado el resto del día, con temperaturas entre 5°C y 14°C, similares a las de toda la semana.

El sábado 9 de agosto mantendrá las mismas marcas térmicas, con presencia de sol y cielo ligeramente nublado en la madrugada y la tarde, y algo nublado en la mañana y noche. El mayor alivio llegará el domingo 10 de agosto, cuando la máxima subirá a 16°C y la mínima a 7°C, alcanzando los picos de calor durante la tarde y favoreciendo planes al aire libre. El cielo estará algo nublado en la madrugada y mañana, y pasará a parcialmente nublado en la tarde y noche.

Para este viernes 8 de agosto, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo en parte de la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza desde La Plata, Berisso y Ensenada hasta Dolores, incluyendo partidos costeros. Según el organismo, estas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.