El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) inició una obra integral para transformar la calle Viamonte, entre la avenida Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Coordinada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la intervención abarca ocho cuadras consecutivas del microcentro, una de las zonas con mayor flujo peatonal y vehicular de la ciudad. Con 11.200 metros cuadrados de espacio público, el proyecto busca darle a la zona un perfil más sostenible, seguro y accesible, alineado con la reconfiguración urbana que experimenta Buenos Aires tras la pandemia. Se estima que la obra beneficiará a 21.400 residentes y visitantes diarios.

Entre los objetivos principales se destacan:

Ampliación de áreas verdes y aumento del arbolado.

Mejoras en la iluminación pública.

Renovación de veredas y calzadas para mayor seguridad y comodidad.

El ministro Ignacio Baistrocchi señaló: “La renovación de la calle Viamonte es un paso más en la transformación del microcentro. Con más superficie peatonal, más árboles y mejor iluminación, esta obra va a mejorar la movilidad y devolverle vitalidad al entorno por donde circulan miles de vecinos, comerciantes y trabajadores todos los días”.

Detalles de la intervención:

Renovación de 8.685 m² de veredas, con nuevos mosaicos y superficies absorbentes.

Nivelación de 3.150 m² de calles mediante intertrabado.

Beneficio directo a 128 frentes de edificios y comercios.

Plantación de 86 nuevos árboles y colocación de 22 columnas de alumbrado peatonal.

Adecuación de dársenas de carga y descarga y reorganización de contenedores.

Prioridad en accesibilidad para personas con movilidad reducida y niños.

Cambios en tránsito y transporte: Actualmente, Viamonte tiene veredas estrechas y predominio del tránsito vehicular. Por ello, las líneas de colectivos 23, 115 y 99 se trasladarán a la Avenida Corrientes al finalizar la obra, reduciendo congestión y ruido, y ampliando los espacios verdes y equipamiento público, fomentando la reactivación comercial.

Etapas de la obra: Se realizará por fases, con cortes parciales al tránsito que garantizarán el acceso a viviendas y comercios. La primera fase comenzó con el corte de la calle Viamonte al 900, entre Pellegrini y Suipacha, con duración aproximada de un mes. Las intervenciones continuarán hasta completar el tramo entre Pellegrini y Alem, y el cronograma de cortes y reaperturas se informará según avance la obra.