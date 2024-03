Escorpio

Al final todo lo malo que te pasa, todo lo que al final del día hace que estés tan preocupado es culpa del estrés, Escorpio. Ya forma tan fuertemente parte de tu día a día que cuando intentas frenar, cuando intentas desconectar, esa ansiedad se hace más presente. No sabes cómo hacer para poder tener la mente tranquila sin sentirte culpable. Esta semana vas a tener que replantearte muchas cosas, incluso hacer cambios fuertes en tu vida. Toca hacer cambios en tu rutina, en tus hábitos, en tus relaciones, en tu trabajo…

Mira, el eclipse lunar de este lunes va a ayudarte a hacer una gran limpieza a nivel emocional, Escorpio. Eres un signo de agua y parece que esa agua lleva mucho tiempo estando estancado. El eclipse va a remover esas aguas para terminar limpiándolas y purificándolas como se merece. Prepárate para hacer una purga emocional y sanar viejas heridas. Puede que el lunes sientas que todo es demasiado intenso, pero a partir del martes, te despertarás totalmente renovado.

Tienes claro cuáles son tus prioridades y no vas a cambiarlo por nada del mundo. Tu gente es lo más importante, pero parece que cuando las tienes en cuenta cuando algo va mal o cuando requieren más de tu atención. No te olvides que SIEMPRE están ahí, no te olvides de tener detalles con ellos no solo cuando necesitan de tu ayuda. Esta semana te sentirás un poco en deuda con esa gente que tanto te quiere y tanto te apoya. A veces el mejor detalle que puedes tener con la gente que te quiere es invertir más tiempo en ellos.

Esta semana vivirás una de esas primeras veces que te hacen decir: ‘j0der, ¿por qué no lo hice antes?’. Poco a poco, vas a descubrir (o redescubrir) hobbies que harán que cambien un poco tus planes de futuro. Si estás pensando en volver al gym, en retomar la lectura, en aprender algo de cero, es el momento perfecto. Ya está a la vuelta de la esquina Mercurio retrógrado y hay que aprovechar el tiempo mientras tanto… Feliz semana.

Tienes mucha tensión acumulada en este momento de tu vida en el que estás, Escorpio. Tienes que evitar tomar decisiones precipitadas. Nada de hacer locuras o tonterías de las que después puedas arrepentirte. Ahora tienes que ser inteligente, más de lo normal. Y antes de hacer algo, pensarlo al máximo. Ver todas las ventajas, las consecuencias, tener en cuenta lo que puede salir mal. Esta semana se te plantearan oportunidades que de primeras, suenan increíbles. Pero hay muchas cosas que no te están mostrando… Ve por delante de ellos y no tengas miedo a decir que no.

Esta semana tienes que obligarte a empezar nuevos hábitos y a retomar esas rutinas que sabes que son tan buenas para ti. La salud mental va lo primero de todo. Para que tu cabecita esté bien, también tienes que cuidar lo que comes, lo que haces, lo que te mueves. Todo influye, Escorpio, recuérdalo y haz lo cambios que tengas que hacer.

Hay que hacer cambios en tu vida, cambios que tienen que ver contigo mismo, con tu interior. Deja de prestar tanta atención a lo que está pasando fuera y escúchate por una vez… Feliz semana.

Capricornio

Las cosas no siempre salen como uno tiene planeado, Capricornio, pero eso no es motivo para retirarse y abandonar. No te conformes con un no. Ve a por más y sigue luchando para tener lo que tanto te mereces. Ahora es el momento de agotar hasta el último cartucho. No te desanimes después de recibir noticias que quizás no te esperabas, no dejes que esas respuestas que no querías escuchar te alejen del que es tu objetivo.

Esta semana se confirman tus sospechas y sí, se vienen cambios relacionados con tu trabajo, tus estudios, tus proyectos. Quizás esos cambios no sean ahora, esta semana, pero ya se ha confirmado que vas a tener que enfrentarte a algo nuevo, algo diferente, dentro de poco. A ti, siendo Capri, esto te genera muchos miedos y hacen que tus inseguridades estén en alerta. Enfrentarte a nuevas situaciones y salir de tu zona de confort no es fácil para ti, pero confía en ti, porque estás preparado para esto y mucho más.

El eclipse lunar de este lunes te pide que seas sincero contigo mismo y que evalúes si el camino por el que estás yendo es el que realmente te hace feliz. Capri, replantéate si eres feliz y si estás donde te mereces estar. Si la respuesta es no, es hora de hacer cambios y de recalcular tus decisiones. Guíate por tu intuición porque aunque pocas veces lo hagas, ella nunca falla.

Lo que necesitas en tu vida son cosas nuevas, Capri, hobbies nuevos, proyectos nuevos… Arriesgar de cualquier forma. Tu corazón está sanando una herida muy grande de un drama que paso hace muy poquito pero no quieres ni oír hablar de ello. Por eso, lo mejor ahora para ti es mantenerte ocupado. Esta semana sal, viaja, arriesga, lánzate sin miedo a nada. Deja que tus proyectos sean quienes curen tus heridas. Feliz semana.

Acuario

Todo lo malo que has vivido te está preparando para algo increíble. Esta semana vas a vivir momentos increíbles, Acuario, y todo porque TÚ lo has estado manifestando todo este tiempo. Comienzas la semana estando a tope de energía. Estás en un punto en el que no conoces los límites. Si te encuentras con algo que te limita, vas a derrumbar todas las paredes. No hay dudas de que esta semana vas a ir a por todas. Quieres más y más y no vas a dejar que NADIE te pare los pies.

Parece que tu mente por fin ha hecho click. Y es que tú mismo estabas siendo tu peor enemigo. La Aries season te está viniendo muy bien. Esta semana vas a quemar el pasado, todo lo que no te sirve, para resurgir de tus cenizas. Lo que tienes que hacer es un cambio, un viaje, una aventura que marque por completo el fin y el principio de esta nueva etapa. ¿Qué tal si por fin te haces ese cambio de look que tanto tiempo llevas pensando? ¿O si compras esos billetes de avión a ese destino que toda tu vida llevas soñando? AHORA es el momento.

Ten cuidado con esa gente importante para ti que a veces te hace sentir mal por ser quién eres. Hay gente en tu familia o en tu grupo de amigos que por mucho que te quiera, no es consciente del daño que hace con sus comentarios o por la manera en la que te tratan. No tienes por qué dar explicaciones, Acuario, tú no eres de esas personas. Y mucho menos con gente que sabes que no va a cambiar de opinión o de forma de ver las cosas. Hazte fuerte e intenta que ese tipo de comentarios entre por un oído y salga por otro. No discutas aunque sepas que tú tienes la razón. Eso denota que tú eres más inteligente que ellos.

El eclipse lunar en Libra de este lunes será el cierre de muchos procesos interiores para ti. Marca un antes y un después en tu vida. Prepárate porque todo cambiará para bien. Feliz semana.

Piscis

Como eres tan empático y tan sensible, terminas haciendo que los problemas de los demás, también sean tuyos. Y no, Piscis, no puedes seguir así, porque eso al final del día pasa factura. Ahora estás conviviendo con un drama muy gordo que ni siquiera tiene nada que ver contigo y vas a tener que poner fin a esto lo antes posible. Está bien que intentes ayudar, que intentes animar a esa persona, pero no te mojes más de la cuenta. Si no cortas de raíz a partir de este momento, es posible que dentro de poco te veas involucrado en algo que no te pertenece.

Es normal que sientas que todo está a punto de estallar, que no entiendas tus emociones, que sientas que todo va a descarrilar. Se debe al eclipse lunar de este lunes. Vas a replantearte muchas cosas y sí, vas a tomar decisiones drásticas para tu corazón. El eclipse va a hacer que te enfrentes a realidades y a verdades que van a doler y mucho. Una persona importante para ti no es lo que era. Una persona en la que confiabas, va a destruir tu confianza. Pero esto será el punto de inflexión perfecto para sacar de tu vida a todo el que no sabe valorar tu amor. El eclipse marca el final de una relación que estaba robándote tu buena energía.

Te mereces que te traten bien, Piscis, ¿por qué te ibas a mereces lo contrario? Tienes que escapar de lo tóxico, de esas personas o situaciones que no te apoyan, que no van contigo. Defiéndete a ti mismo al igual que defiendes a los demás. ¿Acaso te gustaría ver a tu mejor amigo o a tu hermano sufriendo por un idiota? Pues igual contigo, pececito.

Esta semana, si lo necesitas y si echas de menos a alguien importante para ti, prepara ese viaje o esa escapada para acercarte más a esas personas. En momentos como este lo que más necesitas es estar cerca de los tuyos… Feliz semana, Piscis.

Leo

Estar en tu peak también es agotador, Leo. Y llevas una temporada en la que estás en lo más alto que has podido estar nunca. Te has dejado la piel, has dado lo mejor de ti, has estado brillando lo máximo que estaba permitido. Pero es cierto que comienzas la semana sintiéndote totalmente derrotado. Tus vibras siguen siendo buenas, tu motivación sigue estando ahí, pero no puedes seguir forzando más la máquina. Tu cuerpo te pide que pares antes de que sea demasiado tarde y tienes que hacerle caso.

Esta semana tienes que poner a punto tu interior para poder estar bien por fuera. Si tu interior no está al 100%, tú no vas a poder dar ese 100% que tanto te gusta. Tómate estos días para poner ciertas responsabilidades en off y entrar en periodo de mantenimiento. Dentro de poco vas a tener que meter el acelerador y el motor tiene que estar todo lo preparado posible. Asegúrate que todo está bien, tanto física como emocionalmente. Si hay heridas que no han sanado, habrá que centrarse en ellas y ver que hace falta para que sanen al máximo.

Tu mente necesita organizar todas esas ideas que tiene y todos esos planes que te gustaría hacer antes de que sea demasiado tarde. Planifica tu tiempo pero también se realista. El día no tiene 30 horas, tiene 24. Lo que se quede fuera de esas 24, ya se hará cuando se pueda o cuando se tenga tiempo.

Con el eclipse lunar de este lunes notarás que tus emociones van a mil. Te va a costar mantener las formas y la tranquilidad, pero relax, Leo. Este eclipse te trae la oportunidad de sanar y si, también va a hacer que te replantees ciertas cosas. Te pide que te resetees para dejarlo todo a punto para lo que está por llegar en el futuro. Suelta emociones negativas y en todas las nubes que nublan tu sol interior. El eclipse trae un cambio drástico en tu mentalidad, Leo… Feliz semana.

Virgo

No te quedes nunca con lo primero que te digan, con la primera respuesta, Virgo. Esta semana te tocará buscar o pedir una segunda opinión. Si no estás conforme con algo, no aceptes la derrota y te quedes de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Si quieres algo, tendrás que pelear y trabajar por ello. Hay que empezar a cambiar lo que no te gusta o lo que no es para ti. Virgo, se acaba lo de tener que aguantar, lo que asumir y callar por no montar un drama. Pues a lo mejor si tienes que montar un drama, lo vas a montar de la manera más elegante e inteligente posible.

Estás en busca de nuevos planes, de nuevas aventuras, de salir un poco de tu rutina como sea, Virgo, pero te está costando un poco encontrar algo que de verdad te llame. Te culpas porque ves como pasa el tiempo y tú no haces nada. Te sientes mal porque ves que ya estamos casi en abril y no has hecho nada remarcable en lo que va de año. Esta semana tienes que estar abierto a TODO lo que te propongan y dejar de poner pegas y excusas a los planes que te propongan. Si te pones exigente y exquisito nunca vas a encontrar el plan perfecto. Deja tus expectativas fuera y sal a pasártelo bien.

El eclipse lunar de este lunes trae cambios en tu cuenta bancaria. Una situación, un trabajo, un proyecto, un drama laboral llegará a su fin y eso significa más dinerito en tu cuenta bancaria. Sea como sea, esta semana vas a ver como vas a conseguir una meta de ahorro que te habías propuesto hace tiempo. Todo es posible, Virgo, confía en ello.

No pierdas el tiempo con personas que no están a tu mismo nivel intelectual, Virgo. Esta semana te darás cuenta a través de señales que no son para ti. Si tienes que seguir soltero/a, lo seguirás. No vas a involucrarte con gente que no va a hacer nada por entenderte. Feliz semana.

Libra

Uf… Libra, todo lo que está pasando ahora mismo en tu interior no tiene nombre. No eres capaz ni de entenderte a ti mismo y a la vez te enfadas porque los demás no hacen nada por entenderte. Todo lo que te está pasando tiene nombre y apellidos y se llama: Eclipse lunar en tu signo, Libra. Sí, este lunes 25 está sucediendo un eclipse que estés que te subas por las paredes. Lo bueno es que te va a dejar bien cargadito de energía y con la motivación que necesitas para afrontar la semana.

Hay cosas que te preocupan mucho, pero como eres así, has decidido lidiar con esa batalla tú solito y no hablar de ello con nadie. Hay personas cercanas a ti que se están dando cuenta de que hay algo que te preocupa, de que algo te está haciendo que no estés como antes, pero tú intentas desviar la atención hacia otro lado. Libra… Esta semana te vendrá bien abrirte un poco y compartir con alguien eso que tanto te preocupa. Los problemas, aunque sea tuyos, cuando se llevan entre dos personas, son mucho más fáciles.

Da las gracias al eclipse porque te hará entender cosas que hasta ahora no comprendías del todo. Este eclipse trae verdades y revelaciones que van a dejarte en shock durante un tiempo. Eso sí, no hay duda de que todas tus dudas se van a despejar bastante. Si llevas tiempo queriendo reinventarte, ahora es el momento de hacerlo. Esta semana es el momento de empezar nuevos proyectos, antes de que empiece Mercurio retrógrado el día 1.

Hablando de Mercurio retrógrado… No te asustes si esta semana empiezas a notarte un poco más apático en tus relaciones. Es la sombra de Mercurio retro haciendo de las suyas. Oblígate a salir de casa, a hacer planes con los tuyos… Esta semana echarás de menos a alguien que es súper importante para ti. No dudes en decirlo. J0der Libra, te callas mucho tus sentimientos con lo especiales que son a veces… Feliz semana.

Cáncer

Te agobia mucho que la gente acuda a ti cuando tienen un problema. Lo hacen porque saben que siempre vas a estar dispuesto a echar una mano. Pero no saben que no puedes estar las 24 horas del día disponible para todo el mundo. Te agota tener que estar para todo y para todos… Esta semana tienes que empezar a practicar el decir ‘no’. Cáncer, al final del día llegas agotado a la cama por problemas y dramas que no son tuyos. Vas a terminar quemándote y llegando a unos límites que no son buenos para ti.

Esta semana te espera una escapada, un viaje, un plan diferente. Deja que te sorprenda esa nueva ciudad, esas nuevas culturas. Intenta no querer controlarlo todo y aprovecha para poner tu maldito teléfono en modo ‘no molestar’ y que no te interrumpa absolutamente nadie. No te agobies por querer que todo salga perfecto, tan solo aprovecha para desconectar. Porque lo necesitas, Cáncer, más de lo que tú te piensas.

La semana empieza muy intensa y más para ti que eres un signo tan unido a la Luna. Este lunes hay un eclipse lunar en Libra que trae revelaciones y verdades muy fuertes para ti, Cáncer. Tómate tu tiempo, es posible que los primeros días de la semana te notes agotado y a la vez con un poco de insomnio. Este eclipse para ti marca el fin de un ciclo, de una etapa y esta vez está relacionado con tu familia o con una persona realmente importante para ti. No tiene por qué ser una noticia trágica, no te asustes cangrejo. Pero sí que será algo que marcará un antes y un después.

Es el momento perfecto para darle un respiro a tu corazón, Cáncer. Esta semana no te obligues a querer gustarle a tu crush, no vayas detrás de nadie. Y si estás en una relación, intenta hacer planes fuera de ella. Deja que tu corazón respire un poco para una vez que vuelvas a la carga, todo sea más intenso que nunca. Feliz semana.

Sagitario

No te vas a quedar de brazos viendo cómo la gente se está apoderando de algo que es tuyo, Sagi. Esta semana vas a tener que luchar contra muchas injusticias. No entiendes cómo la gente tiene tanta cara de apoderarse de cosas que no le pertenecen. Vas a tomar cartas en el asunto, eso está claro. Lo de quedarse de brazos cruzados no es lo tuyo. Actúa en silencio, no des explicaciones, no des pistas de lo que vas a hacer. Eres inteligente, sabes los pasos que tienes que llevar a cabo.

Está bien pensar en el futuro, hacer cambios que sepas que van a terminar beneficiándote. Pero, Sagi, esos cambios tienes que hacerlos AHORA. ¿Qué pasa con el día a día? Las cosas pueden cambiar mucho de un día para otro y cuando pasen, ya no servirán de nada esos cambios. Esta semana VIVE como sea el presente, exprime cada momento y deja de planificar tanto. Si tienes que hacer planes que sean dentro de esta semana, nada más.

Has pasado una temporada un poco rara, Sagi, en la que las responsabilidades, tus relaciones, tus movidas se te venían encima en cada momento. No lo sabes pero estás a punto de resurgir de tus cenizas y lo harás de la forma más increíble que nunca lo has hecho. Esta semana tienes que pararte a analizar lo que NO quieres en tu vida. No hace falta que tengas claro lo que sí, ahora es importante que sepas lo que no para no volver a repetir ciertos errores.

El eclipse lunar de este lunes marca punto y final en una historia que lleva siendo una especie de pesadilla para ti. No será fácil, pero si que va a ser MUY liberador, Sagi. Ahora toca centrarte en tus sueños y en los de nadie más. Sobre todo, en tus relaciones, ha habido alguien que ha estado poniéndote a prueba todo este tiempo, pero gracias al eclipse vas a saber plantarle cara a esa persona que iba de lista por la vida. Las tornas van a cambiar esta semana y el listo, el inteligente, el guerrero vas a ser tú. Feliz semana, Sagi.

Aries

Estamos en tu temporada, Aries, y poco a poco vas notando cómo te vas cargando a tope de energía. Este lunes sucede la Luna Llena de tu temporada y justo coincide con un eclipse lunar. Comienzas la semana con unas energías un poco raras, pero es normal, los eclipses son difíciles de digerir. Intenta protegerte mucho de tu lado oscuro y no dejar que tus inseguridades te hagan pensar mal de ti en un momento como ese. Eres fuerte, Aries, tienes un montón de virtudes. Apunta en un papel todo eso que te hace especial, para en momentos como este, acordarte de todo esto.

Vas sin filtro por la vida. Está claro que tú eres de esas personas que da su opinión sin pensar a quién le va a molestar o a quién va a hacerle daño. A veces, te encuentras con gente que tiene la piel muy fina y un nivel bajito de inteligencia. Pero, Aries, no tienes por qué cambiar para gustarles a ellos, no tienes por qué dejar de ser cómo eres para que la gente se salga con la suya. Esta semana vas a verte envuelto en una polémica por ser cómo tú eres, por hablar con la verdad. Pero no debes sentirte culpable, que se lo haga mirar quién se sienta ofendido.

Estás en un momento en el que tienes muchas ideas y muchos proyectos en mente. Quieres que el 2024 sea uno de tus años y estás trabajando para que así sea. Si tienes que poner algo en marcha, esta semana es el momento PERFECTO. Ahora es cuando tienes que arriesgar, cuando tienes que poner toda la carne en el asador. Te recuerdo (por si se te había olvidado) que el próximo lunes comienza Mercurio retrógrado. Por eso, todo lo que tengas que hacer o decir, hazlo esta semana.

En el amor, esta semana el eclipse va a guiarte y a señalarte con un cartel luminoso cuál es el camino que debes seguir. El eclipse trae un mensaje MUY poderoso para tu corazón. Haz caso y guíate por él. Todo irá bien. Feliz semana.