¿Que te deparan los astros para este fin de semana?

ARIES

Ya es fin de semana Aries y la verdad es que estás empezando nuevas cosas muy importantes en tu vida, nuevos retos y desafíos. Y empiezas a estar completo contigo misma/o. Eres una persona muy emocional, impulsiva, tienes un carácter fuerte e impetuoso muchas veces pero también tienes tus miedos, tus traumas y tu autoestima a veces un poco bajita. Y quizás eso es lo que te pasa ahora. Andas luchando con tus demonios…

Este fin de semana sería ideal que salieras un poco, sabes que muchas veces esa es la cura para todos tus males. Este finde llegarán cosas fuertes Aries, te enterarás de algo que te dejará un poco en shock pero al final, entenderás que cada uno hace con su vida lo que quiere y que no puedes estar sanando la vida de la gente todo el tiempo. Tienes una actitud buena y, aunque sientas que hay cosas que no se han curado del todo, vas a mostrarle tu mayor sonrisa a cualquiera que se acerque a ti.

Ahora no es tiempo para darse respiros mentales, ahora es tiempo de tomar impulso y empezar a lograr todo lo que quieres, de llegar a comienzos nuevos, de apostar por tu CRECIMIENTO PERSONAL. Recuerda que quizás tengas que dejar algo bastante claro desde el primer momento a alguien. No hagas cosas que no quieres hacer y mucho menos tragues lo que no quieres tragar. Ya has pasado por mucho y ya tienes la experiencia suficiente como para cortar por lo sano. Feliz fin de semana.

TAURO

Hay que sanar ciertas cosas Tauro, ya lo sabes, y para hacerlo quizás lo mejor es estar sola/o, aislarte un poco del mundo, entender qué es lo que quieres hacer, con quién quieres estar y si de verdad te merece la pena quedarte con lo que tienes. A pesar de ser una persona dura contigo y con los demás, tienes una sensibilidad increíble con todo lo que te rodea y absorbes las energías del resto con mucha facilidad y ahora más que nunca las estás absorbiendo demasiado. Y no, no compensa. Este finde tienes que relajarte y alejarte. Alejarte de las vibras que sabes que son un poco tóxicas para ti, incluso cuando la persona que las carga no se da ni cuenta. Quizás debas tener una conversación difícil dentro de muy poco y quizás ahí te des cuenta de muchas cosas, de que no todo está hecho para nosotros por mucho que pensemos que sí. Hay algo que va a limitarte y te joder Tauro, te jode no tener lo que quieres cuando quieres tenerlo, cuando te apetece tenerlo.

Pero la vida no siempre nos pone facilidades para todo y posiblemente sea porque aún no es tu momento. Llegará… Ahora toca estar tranquila/o y actuar con la mente fría. Hay que decidir el futuro Tauro. Y quizás sientas que hay cosas que son ahora o nunca. Feliz fin de semana.

GEMINIS

Ya es fin de semana Géminis y la verdad es que andas un poco agobiada/o con ciertos gastos que has tenido hasta ahora y que han sido un poco fuertes. Y tienes que ahorrar como sea porque después se vendrán bien. Pero es que tú, como buen signo de aire, primero compras y luego ya te preguntas si realmente le vas a dar uso. Tu dedito y el botón de “comprar ya” parecen tal para cual. Un poquito de control ahora que luego llorarás ¿ok? Y joder Géminis, piensa si realmente lo necesitas antes. Es posible que el finde se presente con algún encuentro un poquito incómodo, alguna conversación de la que te gustaría salir echando leches… Pero no podrás hacerlo tan rápido como crees. Intenta no tensionarte mucho y sé objetiva/o y madura/o con las situaciones. Déjate llevar por lo que llegue y no dramatices porque TAMPOCO será para tanto. Créeme. Intenta ser un poquito más práctica/o con todo y de verdad, deja esos dramas a un lado. Si tienes ganas de cambiar algo lo primero que debes hacer es QUERER CAMBIARLO. Deja de suplicar al cielo un milagro porque no va a llegar.

Mercurio anda retrógrado y claro que no es buen momento para hacer ciertas cosas, pero como en todo, hay una parte buena. Agárrate a esa. Revisa, reflexiona, piensa en todo lo que has aprendido, corrige errores, no la cagues ni vayas a lo mismo que ya te hizo daño una vez. Sé crítica/o con lo que te rodea y no pases por alto. Resuelve el pasado para mejorar tu presente y tu futuro y basta de preguntarte en los porqué de todo. Por favor Géminis… Feliz finde.

CANCER

Ya es fin de semana Cáncer y ¿sabes qué? Tienes que frenar a tu mente para que no se vaya siempre al lado oscuro de todo y a pensar antes en las cosas malas que en las buenas… No todo está mal, no todo es un drama, de hecho, al final, las cosas se solucionarán antes de lo que piensas y ese estrés innecesario acabará pasando porque NO SERÁ PARA TANTO. Es verdad que a ti los cambios te ponen un poco nerviosa/o, eres una persona que necesita cierta estabilidad en su vida pero por otro lado, cuando esa estabilidad se vuelve monótona, dejas de ser feliz… Intenta buscar ese 50/50 en tu vida y no apuestes todo a algo. Los cambios son inevitables y llegarán muy pronto, antes de lo que piensas, en lo laboral y en lo personal. No pienses que cerrar una puerta será malo, no pienses que te espera algo peor en las puertas que vas a abrir. Tienes que tener una actitud más positiva y verás como el Universo te da lo que te mereces.

Este finde, intenta pasar más tiempo con tu familia y amigos porque puede que pronto sucedan situaciones un poquito complicadas y tienes que aprovechar. Y lima asperezas Cáncer, a veces es un poco complicado, te cuesta dar ese paso pero créeme, darte cuenta del tiempo que has perdido después por no hacerlo es lo que te joderá más… Feliz fin de semana.

LEO

Llegan decisiones Leo, decisiones importantes que de alguna manera van a quitarte un poco de energía. ¿Por qué no lo puedes tener todo? Pues porque no Leo… Sinceramente, ahora, elijas lo que elijas hacer tendrás un millón de dudas en tu vida y sólo quedará probar. Llevas un tiempo sintiendo algo fuerte, algo intenso por dentro y, aunque tienes dudas, te apetece dar un paso adelante. No quieres quedarte con las ganas de nada y no tienes miedo de lanzarte. El miedo en ti viene porque no quieres pensar en lo que pierdes… Este fin de semana deberías olvidarte un poco de esas decisiones. Si ya la tomaste, simplemente disfruta de lo que está pasando y ya está. No le des más vueltas. Es posible que necesites un poquito más de demostraciones por parte de alguien. Pide Leo, pide y listo. A veces, por no poner en compromiso a los demás, te callas, por no “molestar” al resto, dejas de pedir lo que necesitas oír… Y no Leo, hay que ser un poquito egoísta ahora y PEDIR.

Hay gente que, aunque no lo creas, no sabe lo que quieres o lo que necesitas en un momento dado. Se vienen cambios fuertes porque tú, al final, no eres de quedarte en un sitio por mucho tiempo y te mueves, y haces cosas, y necesitas estar de aquí para allá para sentirte viva/o. Intenta quedar con amigas/os este finde y salir un poco de la rutina. Y, ¿por qué no? Pide consejo, deja que los que te conozcan puedan decirte lo que piensan. Quizás salas de alguna duda.

VIRGO

Por fin llega el finde Virgo. Estás pasando por un momento en tu vida en el que todo lo bueno es muy bueno pero lo malo también se está tornando muy oscuro últimamente. Parece que las cosas malas llegan todas juntas y es así cómo te sientes desde hace un tiempo. Estás empezando a entender que dentro de poco es posible que todo cambie mucho. Las noticias llegan y muchas de ellas han roto todos tus esquemas mentales pero te vas haciendo fuerte y a la vez, vas armando tus planes, vas priorizando y te vas haciendo a la idea. Este fin de semana es súper importante que intentes pasar un poco de más tiempo con los tuyos, con tu gente, que no te apartes tanto de ellos. Claro que todos tenemos nuestros días, y lo cierto es que te encantaría estar al 100% todo el tiempo del mundo pero es complicado a veces. Intenta agarrarte fuertemente a esos ámbitos de tu vida en los que las cosas van de bien a mejor todo el tiempo. Eso es lo que te ayudará a sobrellevar lo demás.

Hay gente que te está demostrando mucho más que amistades de toda la vida Virgo. Y eso te está llenando el alma. Te darán una noticia fuerte que sabes que cambiará mucho tu vida de aquí en adelante y quizás afecte a más de una persona. Intenta centrarte en lo que está en tu mano ahora por favor, es súper importante, de verdad. No abarques más de lo que puedas y por supuesto, recuerda también que, aunque siempre eres tú quien está ahí para todo el mundo, ahora también tienes que dejarte cuidar por el resto. Es lo justo… Descansa todo lo que puedas y sal de ciertos monotemas como sea. Feliz finde.

LIBRA

Llega el finde Libra y la verdad es que tienes muchas ganas de proponer demasiadas cosas, pero por lo que sea, te cortas, te frenas, no te lanzas a hacerlo. Es verdad que aún hay heridas que no están curadas del todo, no quieres ir demasiado rápido en algunos ámbitos de tu vida y que las cosas puedan salir mal, pero sentir, estás sintiendo mucho ya…

Estás en modo ahorrador, no quieres gastar demasiado porque lo cierto es que llevas una rachita de gastos bastante importante y a veces hay que agarrar fuerte la cartera, aunque quieras comprarte cualquier cosa que ves. Te vendrá bien tener un poco de autocontrol con esto.

Vas a tener que ordenar algunos pensamientos y NO darle tantas vueltas a las cosas, actúa como piensas Libra, no te quedes con las ganas de decir algo que te apetece decir, o de tener esa conversación en persona o por teléfono que tanto necesitas.

Es probable que tengas unas GANAS TREMENDAS de hacerte un cambio de look radical, darle una vuelta a tu aspecto y que eso te de fuerza para creértelo de nuevo. Porque sí Libra, la seguridad y la autoestima es cosa nuestra, pero si podemos apoyarnos en algo que nos ayude, mucho mejor. Busca el look con el que te sientas cómoda/o y adelante. Y recuerda que con tu orden es donde te sientes bien realmente, empieza por una cosa y termínala como sea, y luego, la siguiente, si no, es cuando llegan los agobios. Andarás más creativa/o de la cuenta. Disfruta esta etapa y no le busques a todo algo malo. Por favor… Feliz finde.

ESCORPIO

Vamos Escorpio, necesitabas que llegara septiembre ya, y no porque no te guste tener vacaciones, pero de alguna forma, necesitas volver a tener el control de tus cosas, tener cierta organización, empezar a fijarte tus objetivos… Ya sabes, nada nuevo. Vienen cambios fuertes e importantes para ti, experiencias súper intensas en todos los sentidos y es que, se abre una etapa nueva para ti y muy importante, de esas que terminarán por dejarte una huella en el corazón. Disfruta todo lo que la vida te ofrece a muerte, déjate llevar y no digas que no a nada ahora. Si has empezado algún hábito saludable ya, enhorabuena porque los resultados están llegando y eso es lo que en el fondo te motiva a seguir. Si aún no lo has hecho, empiézalo ya Escorpio, no te pongas trabas ni excusas. Hay cosas con las que debes romper YA porque no te hacen bien. Es el momento ideal para cuidar de tu salud y sobre todo para mejorarla.

Este finde estaría bien que quedaras con algunas amistades que hace un tiempo que no ves. Puede que en lo emocional, te sientas un poco sola/o, y no siempre por no tener pareja si no porque aún teniendo, puedes estar pasando por un momento en tu vida en el que te ves demasiado alejada/o de esa persona. No pienses que nada es definitivo, de hecho, la vida te pondrá señales para que entiendas precisamente que esa situación NO es para siempre.

Intenta no encabronarte tanto y ponte más en la situación de los demás Escorpio, a veces no es para tanto y con un poco de comprensión les entenderías más. Eres una persona muy dura contigo, y también muy dura con los demás, y te cuesta aceptar errores y que otros los cometan. Pero intenta ser un poco más comprensiva/o con todo… Un poquito. No todos son como tú. Feliz finde.

SAGITARIO

Tienes que descansar más Sagi, en serio. No paras, andas a mil cosas, pensando en cómo reorganizarte esta nueva temporada porque de alguna manera, sabes que empieza AHORA. Necesitas desconectar un poquito, dormir un poquito mejor y enfocarte, y por supuesto no hacerlo en detalles que no tienen importancia. Cuando más te enfocas en algo, más lo atraes y últimamente quizás no te estás enfocando en lo que deberías. Cuidado con esto.

Aunque te cueste un poco, céntrate en lo positivo, en lo bueno que tiene incluso algo negativo. Sabes que de alguna manera de todo se puede sacar algo que merezca la pena. Este finde intenta salir un poco, despejarte, si tienes un viaje programado o alguna salida, da todo de ti. Y desconecta de verdad de todo lo que ha estado sucediendo este tiempo atrás y que, de alguna manera, sigue robándote tiempo y sueño. Lo que ha pasado, fue sin duda por alguna razón Sagi, aunque ahora seas incapaz de verlo, es por algo y es así.

La situación emocional en la que te encuentras ahora es un poco confusa pero seguramente no sea posible solucionarlo de un día para otro así que, por favor, no te agobies ni te obsesiones porque hay ciertas cosas que NO están en tu mano ¿ok? Si quieres cambiar un poco de vida debes empezar por cambiar tu mente. Y si quieres hacer algo distinto deberás empezar por hacer algo que nunca has hecho. Llegarán oportunidades, pero tendrás que tomar decisiones importantes como por ejemplo, cambiar de vida de verdad. Feliz fin de semana.

CAPRICORNIO

Ya es finde Capri y lo cierto es que últimamente estás un poco estresada/o con todo. Sabes que necesitas rutina, orden, organización, empezar con tus proyectos y empezar bien, pero las cosas se complican a veces… Y sí, está claro que también pierdes los nervios y de alguna manera no sientes que se te está tratando como de verdad te mereces. A veces eres tú, a veces es el mundo en tu contra. Pero dale tiempo al tiempo. Quien te conoce te valora Capri, y quien de verdad te quiere, te quiere bien. Solo que a veces no tenemos los mejores momentos del mundo y ya. Pasará… Es verdad que llevas unos días en los que estás más tranquila/o mentalmente, como si algo que esperabas desde hace mucho tiempo hubiera pasado. Y sinceramente, a ti la tranquilidad no te va excesivamente bien, sobre todo la mental. Necesitas estar ocupada/o para no pensar demasiado en lo que no debes.

Este fin de semana te toca preparar cositas para la semana próxima, vas a empezar rutinas fuertes y hay que ir mentalizándose. Por cierto, intenta salir un poco, quizás te toque despedirte de alguien por un tiempo. En lo emocional, estás a punto de dar algún paso importante dentro de muy poco tiempo, pero aún queda un poquito, sólo un poquito de seguridad. Puede que algo te esté preocupando un poco, algo relacionado con la familia, puede que sientas que no pasas todo el tiempo de calidad que te gustaría con ellos. Sabes que eso tiene fácil solución. No te cargues con más pensamientos que te hacen daño. Disfruta del fin de semana Capri.

ACUARIO

Vamos Acuario, que empieza el finde… Y la verdad es que andas súper motivada/o con todo, la vida te está regalando muchas sorpresas, muchas amistades nuevas, incluso por dentro se te está empezando a remover todo. Tus inquietudes y tu curiosidad no son las de antes, tienes más, tienes ganas de hacer cosas, de descubrir, de trabajar en proyectos nuevos, de gestar el futuro que quieres. Intenta por favor no depender de las emociones de los demás. No es que te dejes llevar por el resto, pero si hay una persona que te importa mucho últimamente, no dejes que sus altibajos emocionales te influyan y sobre todo te presionen de alguna manera para elegir un camino o elegir otro. Tú tienes tu vida Acuario, tus metas, tu ambición, tu ritmo para todo y no puedes depender de nadie. Incluso aunque ese “alguien” sea una de las personas más importantes de tu vida. Te vas a quitar un problema enorme de encima, quizás está relacionado con un evento especial, con un compromiso. Eres muy sociable, pero es verdad que las reuniones sociales te cuestan un poco.

Este fin de semana será decisivo para que tu cabeza se centre en un camino o en otro. Ninguno es peor que el otro, la cuestión es aceptar que cuando cierras una puerta y abres otra, es en esa en la que entrarás. Y la otra ya está cerrada Acuario. Vas a vivir momentos súper especiales en tu vida así que, este finde, sal a celebrarlo, con cabeza sí, pero disfruta un poco de todo lo que viene. Y recuerda: no te cortes a la hora de expresar lo que sientes, para que quien necesite saberlo, lo sepa. Feliz finde.

PISCIS

Después de la tormenta SIEMPRE llega la calma Piscis, siempre. Es verdad que has tenido una semana demasiado movidita, mucho estrés, muchas emociones enfrentadas, han ido cerrándose puertas, han ido abriéndose otras… Y sí, tendrás que empezar a acostumbrarte porque hay cosas que ya, serán para toda la vida. Este fin de semana deberías buscar a tus amigas como sea, a tu gente, salir un poco, despejarte, ver las cosas desde otra perspectiva Piscis. Y evadirte mucho. Todo lo que puedas. Las cosas van saliendo, el punto es que quizás no salen tan rápido como a ti te gustaría. Este finde es el previo de lo que está por llegar. Y a partir de ahora, solo quedan cosas buenas, créeme. Intenta no estar siempre tan tan pendiente de los demás. Eres un pilar fundamental para muchos Pececito, pero el punto es que a veces das tanto de ti que terminas quedándote sin fuerzas y ya no sólo físicas, sino mentales.

Tienes que descansar un poco más y mejor. A veces, es en el descanso donde realmente recuperas así que, por favor, busca la manera de hacerlo. Duérmete un poco antes y desconecta de la tecnología al menos una hora antes de meterte en la cama. Es fundamental para que tu cabeza vaya relajándose. En lo emocional, se vienen cosas importantes y esas cosas que parece que no salían, SALEN. Lo peor ya pasó Piscis… No puede haber más. Feliz finde.

