Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023

ARIES

Tienes la cabeza llena de cosas, de planes, de proyectos. Sientes que tienes que darle impulso a tu vida de alguna manera y lo estás haciendo manteniendo tu mente ocupada. Esta semana ten cuidado con asumir demasiadas responsabilidades. Te piensas que esta es la solución a tus problemas, pero quizás no es el camino adecuado. Puede que todas las decisiones que has tomado hace poco se te hagan un poco de bola esta semana, pero calma, TODO tiene solución. Antes de estresarte, de agobiarte, de dejar que la ansiedad ocupa tu cuerpo, para, piensa y actúa.

Esta semana lo que de verdad necesitas es parar, ver lo que está pasando a tu alrededor, ver lo que necesita tu mente y después seguir avanzando. Te has propuesto hacer un cambio en tu vida sin saber bien lo que quieres conseguir. No tengas miedo de quedarte en stand-by por un par de días. Nadie te está metiendo prisa, eres tú mismo queriendo quedar por encima de los demás.

Necesitas buena suerte. Es cierto que no estás en tu mejor racha, pero esta semana TODO va a cambiar. Confía porque va a ser así. El viernes brillará en el cielo una increíble Luna Llena en TU signo que va a darte toda la energía que necesitas para dar pasos agigantados y dejar atrás toda la mi*erda. Lo primero que debes hacer es ponerte a ti mismo por delante en TODAS tus relaciones. Que te llamen egoísta si quieren, tú sabes que no lo eres. Es momento de mirar por ti y de vivir en el mundo que tú quieras vivir. Hazte valer, Aries, porque vales más de lo que crees.

En tus relaciones, esta semana vuelve la pasión y el fuego. Si llevas tiempo pensando en tomar decisiones cruciales, es ahora el momento de dar ese paso. Nunca has sido una persona que espere, tú eres más de actuar, así que dale. Termina septiembre por todo lo alto y haz que todo lo malo se quede en una anécdota. Esta semana es momento de empezar a manifestar todo lo que VAS a conseguir en octubre. Feliz semana.

TAURO

Las cosas empiezan a salir adelante, Tauro. Quizás no de la manera que tú tenías pensado, pero al final estos cambios de última hora te están gustando más de lo que pensabas. Está claro que no te está resultando fácil acostumbrarte, porque eres Tauro y a ti eso de que te cambien de planes te vuelve loco por completo. Están llegando nuevas oportunidades a tu vida y es momento de lanzarse a ellas como un loco, Tauro. No digas que no solo porque no cumplen con tus expectativas. A veces hay que salirse un poquito del patrón establecido.

Tienes que confiar a tope en ti y también tienes que aceptar que NADIE nació sabiéndolo todo. Si tienes que pedir que te enseñen a hacer algo, si tienes pedir consejo o ayuda, hazlo sin miedo, Tauro. Si no quieren dártelo, no es problema tuyo. Al final te vas a sorprender porque esta semana te vas a encontrar con gente súper amable que hará que cambie por completo tu percepción.

Esta semana es momento de dejar atrás las cosas del pasado que ya no se pueden cambiar. Muchas veces te obsesionas con solucionar asuntos que simplemente tenías que haber dejado aparcado hace tiempo. La Luna Llena en Aries del viernes va a pedirte que te perdones a ti mismo y que pongas los pies en la tierra dejando las expectativas de lado. Céntrate en las heridas que tienes que sanar para sentirse seguro contigo mismo y con tus relaciones. Esta Luna Llena va a ponerte en contacto con tu lado emocional.

Ahora lo que necesitas es hacer planes de futuro, de viajes, con los tuyos. Con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Haz cosas que te motiven a escapar de la rutina. Esta semana da ese paso. Feliz semana.

GÉMINIS

No esperes más a dar ese paso que sabes que hace tiempo que tenías que haber dado. Estás a punto pero todavía te siguen aferrando los miedos, las inseguridades. No lo pienses tanto y hazlo, Géminis. Sabes que lo necesitas para tu mente, para tu cuerpo y para tu vida en general. Esta semana es el momento de hacer lo que sabes que necesitabas haberte hecho hace mucho. Pero ahora no vale de nada seguir procrastinando esa decisión, ahora lo único que necesitas es pensar en cómo esto va a hacer que mejor tu vida.

A pesar de haber tenido unos días un poco raros, comienzas la semana estando en paz. Y es que ya ha comenzado la temporada de Libra y han cambiado tus vibras por completo. Se acabó malgastar el tiempo en lo negativo, ahora toca pasar el tiempo con tu familia, con tus amigos, con las cosas que te hacen feliz.

¿Sabes lo que de verdad necesitas esta semana? Comenzar una rutina que te haga estar conectado con tu cuerpo y con tu mente. Necesitas retomar el deporte como sea, Géminis, es urgente que lo hagas. Evita quedarte todo tu tiempo libre en casa encerrado sin hacer nada. No puedes dejarle a tu mente que siga dando vueltas a su antojo. Hay que parar esto y sabes que al final mover tu cuerpo es lo mejor para empezar a sentirte bien contigo mismo.

Con la Luna Llena en Aries del viernes tu vida social va a volver a brillar como a ti te gusta. Estás en modo ahorro activado y no quieres hacer planes que tengan que ver con gastar mucho dinero, pero para pasar tiempo con tus amigos no hace falta ser la persona más rica del planeta. Esta semana busca hacer planes divertidos rodeador de tu vida. Una noche hasta las tantas de risas con ellos es todo lo que necesitas.

En el amor las cosas cada vez están más tranquilas. Y eso es lo que ahora necesitas. Evita dramas y más si tienes que ver con tu corazón. Géminis, suficiente has tenido ya este año. Ahora toca centrarse en ti. Feliz semana.

CANCER

Las cosas no siempre van a salirte mal, Cáncer. Te pusiste en lo peor, pensabas que habías caído muy bajo, pero solo era tu mente intentando hacerte ver que no eras capaz de conseguirlo. Cada día te vas superando y te vas enfrentando a situaciones que jamás pensabas que ibas a ser capaz. Esta semana es momento de sentirte orgulloso de TODO lo que estás consiguiendo. Estás luchando contra muchos de tus miedos que creías que nunca ibas a poder superar, pero mira, Cangrejo, aquí estás, sano y salvo. Esta semana es para estar orgulloso de TI, joder, te lo mereces.

A pesar de estar en un momento de tu vida en el que tienes mucha presión en el trabajo, parece que cada vez estás más en paz contigo mismo. Cáncer, esta semana párate un momento a apreciar cada cosa que tienes, cada persona que hay a tu lado y no tengas miedo de hablar de tus sentimientos. De hecho, hablar de ellos es lo que hará que esta semana te acerques más a una persona que cada vez es más importante para ti. Es el momento de sacar de dentro lo que has estado guardando. Sin miedo, Cáncer, pero cuando antes hables, antes tendrás a esa persona entre tus brazos.

Es hora de planear un viaje, una escapada, un plan para romper un poco con tu rutina. Y no tengas miedo a experimentar y salir un poco con lo que tenías pensado. Lo inesperado también es lo especial. Si te proponen algo diferente, no tengas miedo a decir que no. Tienes que probar cosas nuevas, visitar lugares donde nunca antes habías estado.

Hay buenas noticias para ti esta semana, Cáncer, y vienen de la mano de la Luna Llena en Aries del viernes. Esta Luna va a hacerte brillar en lo laboral. Vas a recibir nuevas oportunidades relacionadas con tu trabajo, vas a tener una conversación con alguien que te hará aclararlo todo. No tengas miedo de lanzarte a lo desconocido, necesitas un cambio y está a punto de llegar. Confía a tope en ti, Cáncer, eres más fuerte de lo que crees. Feliz semana.

LEO

Estás en un momento un poco inestable, Leo. Y es que por momentos te sientes en lo más alto y después en lo más bajo. Tienes que centrarte de verdad para conseguir los objetivos que te has propuesto. Tienes muchísimo talento y tú lo sabes. Puedes triunfar si quieres, pero esta semana tienes que empezar a focalizarte en tus objetivos. No te tortures tanto por no haber sido capaz de ser el mejor en ciertas ocasiones. No pasa nada. No se nace sabiéndolo todo y ahora tienes que aceptar que la vida es un aprendizaje.

Esta semana tienes que buscar momento de soledad para encontrar ese equilibrio que tanto te falta ahora. Recuerda que ya ha empezado la temporada de Libra y eso va a ayudarte un poquito a poner los pies en la tierra y a calmar esa rabia que hay dentro. Leo, esta semana recapacita sobre todas esas promesas, esos retos que te propusiste a principio de mes. Sé realista y date cuenta de que no has cumplido contigo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque te enfocas mucho en los demás y poco en ti mismo. Hay que empezar a prestar más atención a tus necesidades.

Nunca has sido una persona pesimista, pero acepta que últimamente te has centrado demasiado en todo lo negativo, en lo que no te sale bien. No te das cuenta de que con esos pensamientos atraes las malas energías. Hay que cambiar el chip y la Luna Llena en Aries del viernes va a ayudarte a ello. Tienes que recuperar esa esencia leonina tan poderosa que tienes dentro. Esta Luna Llena trae un punto de inflexión. Hay que poner en orden tus pensamientos para ponerse a trabajar duro.

En el amor, es importante que si quieres avanzar y empezar a dar los primeros pasos, empieces a abrirte con esa persona. Si de verdad confías en ella, no tengas miedo. Prepara una cena especial y déjate llevar un poco más. Te vendrá bien tener momentos íntimos con la gente a la que quieres para recordarte que el amor es importante en tu vida. Feliz semana.

VIRGO

Esta semana vas a tomarte un descanso mental de tus responsabilidades, porque tu mente necesita estar en off durante unos días. Tienes planes chulos, viajes en mente, ganas de explotar nuevos lugares de visitar sitios desconocidos. Ya se ha terminado tu temporada, pero eso no es excusa para no seguir disfrutando. De hecho, has terminado por todo lo alto y el Sol en tu signo te ha dejado literalmente on fire. Esta semana déjate ilusionar y disfruta sin estar pensando en tus preocupaciones.

En lo laboral, has pasado una época muy dura, pero te estás dando cuenta de que parte de esa presión que tenías acumulada es por culpa de lo exigente y lo perfeccionista que tú eres. Te exiges mucho más a ti mismo que a los demás. Esta semana vas a ser consciente de que relajándote un poquito más es mejor que estar todo el rato a la defensiva contigo mismo. Es hora de adoptar una nueva actitud y ser más calmado contigo mismo. No hay que hundirse con los fallos, Virgo. Los fallos son oportunidades para volver a hacerlo mejor.

Esta semana vas a empezar proyectos que te hacen mucha ilusión. Tómate un día de meditación para organizar tus ideas y para atraer la motivación al máximo. Eso que te has propuesto no va a ser nada fácil, pero va a ser muy positivo para ti. Lo importante es empezarlo con ganas y está claro que tú tienes ganas para dar y regalar.

Esta semana va a haber cambios en tus relaciones y vienen de la mano de la Luna Llena en Aries del viernes. Esta Luna te pie que expreses tus sentimientos, ya sean positivos o negativos. Virgo, no te calles si algo no te gusta. Es momento de discutir los límites de tus relaciones. Esta semana vas a tener una conversación con una persona que puede que se alce alguna que otra voz. No tengas miedo en ser directo con tus palabras. No puedes seguir callándote lo que te molesta o lo que te duele… Es por tu bien. Feliz semana.

LIBRA

El brillo que desprendes es más especial de nunca, ¿y sabes a que se debe eso? A que oficialmente estamos en tu temporada. Y sí, Libra, ahora es momento de brillar lo máximo que puedas, de disfrutar, de dejar de lado todas esas preocupaciones de m*erd que a veces no te dejan ni dormir. Estás saliendo de una racha un poco rara, pero a partir de ahora, todo va a cambiar. Al menos por un par de semanas. Libra, ahora transmites una vibra especial y todo el mundo lo estás notando. Esta semana vas a brillar con luz propia y no vas a dejar que nadie te apague, ¿me lees?

Estás viviendo situaciones ‘complicadas’ para ti, Libra, y eso a veces te da muchísima ansiedad. No sabes cómo gestionar tus sentimientos, tus pensamientos, tus miedos y te agobias. Sabes que al final todo esto es culpa de tu cabecita que lo magnifica mucho. Esta semana vas a tener la fuerza y el valor necesario para enfrentarte a esos sentimientos. Y sí, Libra, por fin vas a tener esa conversación con esa persona tan especial. Las cosas hay que hablarlas. Y sí, al principio cuesta dar ese paso, pero una vez que rompes la barrera todo sale fluido.

Si te sientes ansioso esperando algo que parece no llegar, esperando un mensaje, una respuesta, aléjate de ese foco de ansiedad, sal a la calle, pasea, haz deporte y djea el teléfono al lado. Que alguien no te esté escribiendo las 24 horas del día no significa que no esté pensando en ti.

Y es que hay gente que ni come ni deja comer, gente muy pesada a la que diste una oportunidad en su momento, no supieron aprovecharla y ahora parece que quieren volver. Estás muy bien como estás y si te molestan esos ‘likes’ o esos mensajes repentinos, lo único que tienes que hacer es bloquear y archivar. Que aprendan.

La Luna Llena en Aries de este viernes va a ser muy especial para ti, Libra, porque va a darte el impulso que necesitas para comprometerte con algo importante. Sobre todo, con una relación o con un nuevo proyecto. Aprovecha esa vibra que va a darte la Luna para confiar en ti y verte con los ojos con los que te ven los demás. Feliz semana y felicidades.

ESCORPIO

Tu lado sociable está a tope, Escorpio, incluso ya estás pensando en tu cumpleaños y en las ganas que tienes de liarla, de disfrutar, de darlo todo. Pero no sabes que no hace falta esperar a tu cumpleaños para pasárselo bien. Esta semana prepara una tarde con tus amigos para hacer lo que te apetezca sin pensar en nada más. Tienes muchas cosas en la mente y al final lo que te hace feliz es tener un ratito para invertirlo en los tuyos.

Es cierto que sientes un poco de frialdad en tus relaciones, sobre todo con tu pareja. Sientes que has entrado en un bucle en el que no pasa nada y en el que te aburres constantemente. Todo es demasiado rutinario y eso está haciendo que te empieces a fijar en lo que no tienes y sí tienen otros. Pon freno y solución a tus problemas. Esta semana prepara algo diferente con tu pareja. Una cita, un plan que siempre has tenido en mente pero nunca te atreves a ver el paso. Lo que sea para salir de esa rutina de la que os está costando salir.

Esta semana vas a tener que tomar decisiones importantes en lo laboral, Escorpio. Tienes que ser paciente y no dejarte llevar por tu vena impulsiva. Estás haciéndolo bien, pero sabes que si por ti fuera, hubieras mandado a la mi*rda a cierta persona hace tiempo. Esta semana te va a tocar mediar y tener un poco de mano dura con alguien que se está empezando a pasar. Hay gente MUY lista y manipuladora, pero no saben que se han topado contigo que no tienes ni un pelo de tonto.

La Luna Llena en Aries del viernes trae cambios en tu vida. Si estás pensando en empezar un nuevo proyecto es hora de tomar una decisión importante. O lo das todo o esperas a que vuelva a pasar otra oportunidad. Si no lo ves claro, no tengas problemas en esperar. Esta Luna Llena también te va a dar motivación para empezar a trabajar en esos cambios físicos que quieres notar en tu cuerpo. Es hora de trabajar duro para verte bien por fuera y por dentro. Feliz semana.

SAGITARIO

Has cerrado una etapa de tu vida, un capítulo que ha sido importante en tu vida, pero te has quedado con un sabor amargo de boca. Como si no te hubiera servido para lo que realmente necesitabas. A pesar de que todo fluye, esta semana tendrás alguna que otra crisis existencial. La gente te ve como alguien seguro de sí mismo, pero en realidad no sabes que muchas veces actúas por puro instinto y muchas otras veces tu cabeza está llena de dudas, de inseguridades, de crisis.

Esta semana tómate tiempo para resolver eso que está pasando en tu mente. Y, Sagi, tampoco le des tantas vueltas a las cosas. Hay veces que no hay por qué encontrar respuesta a todo, tan solo disfrutar, vivir, dejarse llevar.

Tienes que trabajar al máximo para darle chispa a tus relaciones, Sagitario. Si estás enamorado, no dudes en dar un poquito más de ti a esa persona. Muchas veces te pasa que das cosas por sentadas que en realidad son importantes de hablar. Hay una persona que echa de menos verte entregado, echa de menos hacer planes diferentes contigo, echa de menos tu pura esencia. Necesitas recuperar a ese Sagitario que hace feliz a los demás y que no tiene miedo a los planes locos.

Si estás soltero/a, la Luna Llena en Aries del viernes viene a darle chispa a tu vida, a llenarla de pasión, de amor y de esa locura que a ti tanto te gusta. Vas a recibir mensajes de alguien que no te esperas. Está claro que no pasas desapercibido y que llamas la atención allí donde vas. Tienes claro que no vas a irte con cualquiera, pero, Sagi, una aventura de una noche no hace mal a nadie, siempre que tengas claras cuáles son tus prioridades.

Esta semana oblígate a sacar más tiempo para esos ratitos en los que dejas atrás tus responsabilidades y puedes ser tú mismo. Saca más tiempo para tus hobbies, para estar a solas con tu mente. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto en tus horas del día, Sagi. Tú puedes. Feliz semana.

CAPRICORNIO

No esperes más, Capri, no lo dejes para más adelante. Esta semana tienes que hacer todo lo posible por abordar esos miedos que no te dejan dormir, esos traumas, esas inseguridades que saben que están sacando a la luz lo peor de ti. Sabes que vas a tener que hablar de tus sentimientos, que enfrentarte a recuerdos que hacen daño, pero tienes que hacerlo si quieres sanar…

Mucha gente dice que eres una persona fría y no es así, Capri, lo que pasa es que estás acostumbrado a silenciar tus emociones y a vivir en modo automático. Esta semana oblígate a poner en ON tu lado más emocional y que pase lo que tenga que pasar. Si te juzgan, que te juzguen. No viniste al mundo para vivir cohibido, para ponerte barreras y agradar a los demás. Estás renaciendo de tus cenizas poco a poco, Capri. Queda un largo camino por recorrer pero lo primero que debes hacer es liberarte.

Esta semana vas a darte cuenta de que a veces retomar el contacto con gente del pasado te hace bien. Ojo, no con todas las personas… Hay algunas que dejaste atrás por algo y deben quedarse ahí bien tranquilitas. Pero hay otras que dejaste atrás por no tragarte tu orgullo y ahora que estás siendo consciente de las cosas, quieres recuperarlas. No pasa nada, Capri, no tengas miedo en iniciar esa conversación, en decir todo lo que tengas que decir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Recibir un no por respuesta? Eso ya lo tienes. Esta semana no te quedes con las ganas, por favor.

La Luna Llena en Aries del viernes te pide que no dudes ni un segundo en invertir todo el tiempo que tengas libre en tu familia, en tu gente. Sientes que hay una persona cercana a ti que quiere contarte algo, pero no encuentra las palabras. Esta semana vas a ser el confidente de alguien, van a confiar en ti para contarte un secreto importante. Y a ti no hay nada que te guste e ilusione más que cuenten contigo y que confíen en ti para algo tan importante… Feliz semana.

ACUARIO

No estás viviendo tu mejor momento, Acuario, eso es obvio. Pero está claro que no vas a dejarte hundir en la miseria. Esta semana vas a ponerte a trabajar en ti, en salir adelante. Lo mejor de todo es que confías y sabes que vas a volver a brillar en algún momento. Tienes que trabajar en construir una rutina que sea sana para ti y dejar de lado esos excesos, esos hábitos que sabes que no son nada buenos. Quizás tengas que dejar de escribir a esa persona o simplemente, tengas que controlar un poco más el tiempo que pasas sentado en el sofá. Sea lo que sea, no tengas miedo en hacer cambios.

Porque sí, Acuario, aunque te cueste reconocerlo, tienes un poquito de dependencia emocional de algo o de alguien. De una persona, de una ciudad, de un trabajo, de una situación. Sabes que tenías que haberlo dejado atrás hace mucho tiempo, pero te cuesta decir adiós. No te juzgues ni te eches la culpa por no ser capaz de desprenderte de eso… Sé más amable contigo mismo y déjate tus tiempos. Aunque no lo creas, tú también eres una persona emocional, son sentimientos a quién le duelen las cosas.

En el amor, esta semana vas a tener que decir adiós a una relación que no es para ti. No es el momento y tampoco quieres involucrarte más en algo que no sabes si va a tener futuro. Hay veces que una retirada a tiempo es una victoria. Dolerá, porque aunque no lo creas, tú eres muy intenso, pero en el fondo sabes que es mejor cerrar esta etapa ahora que dejar que todo sea más profundo y duela más en el futuro.

Y aunque no lo creas, la Luna Llena en Aries del viernes viene para traer un punto de inflexión en tu vida. Has tocado fondo y ahora lo único que queda es subir para arriba. Se vienen cosas muy buenas para ti, Acuario. Tendrás que poner de tu parte y no va a ser fácil, pero esta Luna Llena te pida que hagas borrón y cuenta nueva. De aquí solo queda subir a lo más alto. Además, vivirás algo que harás que te sientas súper realizado en lo laboral. Y eso va a ser una motivación más para creer a tope en ti. Feliz semana.

PISCIS

Van a haber cambios en tu vida y lo sabes, Piscis. Tanto de una forma como de otra, no vas a quedarte de brazos cruzados. No puedes seguir viviendo una vida que no te gusta, una vida en la que no eres feliz a tu manera. Y te da miedo arriesgar porque no quieres hacer daño a los tuyos, pero tienes que empezar a mirar más por ti. Cada uno ya será capaz de salvarse el culo a su manera. Ahora tienes que salvarte el tuyo y ponerte a trabajar en lo que realmente te interesa.

Esta semana Pececito, no tengas miedo de arriesgar, de darle emoción a tu vida, de buscar algo fuera de tu rutina que te ilusione. Siempre vives por y para los demás, pero… ¿cuándo vas a empezar a vivir por y para ti? Ahora se trata de ser el main character de tu vida, el personaje principal. Deja de darle tanta importancia a los problemas de los demás, ¿acaso ellos le dan importancia a tus problemas? No. Así que ya sabes.

Controla tu carácter porque esta semana puede salir a la luz por culpa de esa gente que habla sin tener ni idea de por todo lo que has pasado. Cuando las cosas empiezan a irte bien, la gente se piensa que te lo han regalado, que todo ha caído del cielo y no es así. Has trabajado como nadie y que el Karma empiece a sonreírte no quiere decir que vayas a dejar de trabajar duro. Esta semana sigue tu camino y no dejes que las piedras que te dejan los demás te molesten para seguir adelante.

Buenas noticias, Piscis, la Luna Llena en Aries de este viernes trae sorpresas para tu cuenta del banco. Si has estado trabajando duro en un proyecto, vas a recibir la recompensa que te mereces. Si has estado una nueva oferta, una nueva oportunidad laboral, no te despegues del teléfono porque vas a recibir algo que lo revolucione todo por completo. No hay dudas de que esta Luna Llena va a traer cosas MUY especiales a tu vida. Feliz semana, Piscis.