Horóscopo del 18 al 24 de Septiembre

ARIES

Empieza una nueva semana Aries y créeme que una de las cosas que debes tener muy presentes ahora es que el desgaste emocional no es bueno y pensar tanto terminará por hacerte polvo la cabeza. Últimamente, siempre andas entre presente y pasado, se te vienen muchos pensamientos a la cabeza que además se repiten sin cesar y que te acaban saturando. Te preguntas el por qué de todo, se te vienen pensamientos intrusivos que te hacen dudar y pensar si el lugar en el que estás es realmente el correcto, si es lo que quieres. Abre los ojos y entiende que en estos momentos eres más vulnerable que nunca. No te fíes de nada ni de nadie. Hay personas que quieren meterte pájaros en la cabeza, demasiados, procura no creer a todos a la primera. Cuando te ven más frágil es cuando atacan, y a veces, esto sólo lo hacen para estropear tu progreso, tus avances. Hay gente mala en el mundo, intenta no dejarte llevar o al menos intenta darte cuenta de cuáles son realmente las opiniones sinceras… Y recuerda que tienes que caer para crecer, perder para ganar, la mayoría de las lecciones se aprenden con un poco de dolor… Pero una cosa es eso y otra muy distinta que seas masoquista ¿ok?

No pienses que por aguantar algo una vez tienes la responsabilidad de aguantarlo siempre. Intenta aprender un poco de tus experiencias pasadas, sabes bien cuáles son los caminos que no debes volver a pisar jamás. Ahora, por mucho que puedan prometerte, primero observa, después, que te demuestren y más tarde, cuando lo hayas visto todo súper claro, podrás empezar a confiar. Feliz semana.

TAURO

Nueva semana Tauro y mírate, siempre peleando por todo, luchando como el que más cuando crees que merece la pena, intentando sacar todo eso que ya parece hundido, dejándote la piel porque todo esté bien… Y eso también desgasta más de lo que crees. Hay ciertas cosas en la vida que son incontrolables y que no están en tu mano. La forma de actuar de los demás, cómo te tratan o lo que dicen que harán pero después no hacen, no es culpa tuya. Aunque te cueste la vida, hay cosas que debes dejar ir, muchas cosas Tauro. Eres tan perfeccionista y luchas tanto por tus sueños que te cuesta mucho aceptar que a veces, las cosas no salen como uno deseaba. Y no porque hayas hecho las cosas mal o porque no lo hayas intentado a muerte si no porque no dependía solo de ti. Buscas el entorno perfecto, el trabajo perfecto, la pareja perfecta, pero joder, no puedes ser sólo tú quien se mate por conseguir eso. No puedes ser solo tú quien pelee hasta el final por tenerlo. Dosifica lo que das ¿ok? Nada de hacerlo de 0 a 100 por favor, contrólate un poco y deja también que el resto te dé, deja que el resto te demuestre de verdad si merecen estar a tu lado.

Esta semana vas a ver realmente lo que sí debe seguir en tu vida y lo que no. Y tendrás que ser muy fuerte para aceptar y para alejarte si es preciso. Ya has hecho suficiente Tauro, necesitas que el resto te devuelva algo. Si no, no sería justo. El resto debe moverse ahora hacia ti. Aunque te cueste, tomarás una decisión súper drástica en estos días que impulsen una transformación fuerte en ti. Y seguramente, sea algo que el resto no esperaba. Pero eso ya da igual. Feliz semana.

GÉMINIS

Nueva semana Géminis y lo cierto es que cada vez te cuesta separarte más de las personas que quieres, de las personas que te motivan y que, por desgracia, tienes lejos. Empiezas la semana con un poco de bajón emocional, pero te irás recuperando a medida que avanzan los días. Se vienen cambios importantes, trenes que van a pasar por delante de ti de golpe y que tendrás que decidir si agarrar o dejar marchar. Andas en una encrucijada, pero no esperes resolverlo de la noche a la mañana. Es más complejo que todo eso. Aférrate a lo que te diga el instinto pero no te dejes llevar mucho por los impulsos porque sabes cómo eres y quizás tomes decisiones precipitadas sin querer. Siempre te ha gustado tener experiencias, vivencias, que la vida no sea algo que pasa sin un sentido y quizás el problema esta semana es que puedes sentir que todo vuelve a ser rutinario otra vez…

Vas a plantearte hacer algunos cambios en tu físico que, créeme, harán que tengas mucha más seguridad en ti. No te rindas ni dejes a medias los propósitos ¿ok? Te ayudará mucho mentalmente hablando. Hay algo, una situación que va a darse y que te unirá a una persona que fue parte de tu pasado. La cuestión es que quizás, ahora ya no te apetece tanto que esto suceda. Tienes muchas ganas de que se dé algo que ahora mismo es como tu prioridad pero se te está haciendo eterno… Parece que no llega nunca y eso te frustra un poco. Tendrán un gesto contigo increíble que te llenará el alma. Sinceramente, tienes a las personas más bonitas a tu lado. Y cada día lo tienes más claro. Feliz semana.

CANCER

Comienza una semana nueva Cangrejo y créeme, debes tener un poquito de cuidado con la intensidad que le pones a todo, últimamente puedes estar cagándola sin darte cuenta por esto mismo. No es que dejes de ser tú ni que tampoco cambies por ser así. Se trata simplemente de que pienses las cosas un par de veces antes de hacerlo, de decirlo, o incluso de sentirlo. Aunque parezca difícil, también se puede educar el pensamiento. Esta semana tendrás que ser paciente. Últimamente tienes la sensación de que nada sale como esperabas, como si no llegaras por mucho que lo intentaras… Esta semana va a ser movidita y necesitas tener muchísima sangre fría para todo. No te metas en líos ni en problemas absurdos y sé humilde como para afrontar una cagada y pedir disculpas. Además, ya lo sabes, a veces es mucho mejor tener paz que tener razón y hay personas con las que no se puede ni siquiera dialogar porque entras sí o sí en disputas que te dejan después peor de lo que estabas.

Además, métete en la cabeza que tus metas son muy distintas de las del resto ¿ok? Acepta y entiende que tu vida tiene muchísimo sentido sin algunas cosas a las que te aferras, algunas cosas que en el fondo te dan más lamentaciones que alegrías. Cáncer, en serio, tómate esta semana por y para ti y trata de olvidarte del resto. De verdad, encuentra tu propio valor lejos de todo. Eres suficiente para ti, aunque no seas suficiente (o eso digan algunos) para el resto.

Cuídate de los dolores musculares de espalda y cuello. Y no creas que porque un día no estén ahí, han desaparecido. Independízate de algo o de alguien al menos MENTALMENTE, porque la idea o la persona, sigue ahí. Es el momento. Feliz semana.

LEO

Vamos Leo, empieza una semana nueva y hay que empezar a ver cuáles son las nuevas maneras de ser más productivos, de sacar más rendimiento a lo que tenemos o a lo que está por llegar, de asumir que hay cosas que ya se han acabado y otras muchas que están deseando ser descubiertas. Anímicamente, esta semana será buena. Además, estás llena/o de optimismo y sabes que todo terminará yendo bien. Es probable que se te hayan dado y sigan dándose esta semana señales de alguna forma. Símbolos, números que parecen repetirse, algo que nos resuena o que ya hemos vivido… Muy pendiente con esto, no es casualidad y sabrás interpretarlos, aunque al principio te cueste. Haz mucho caso a tu instinto por favor.

Esta semana empezarás rutinas nuevas, tendrás claridad mental y sabrás cuáles son los pasos que debes tomar para alcanzar eso que quieres. Porque sí Leo, por fin, estás entendiendo qué es lo que mereces en tu vida. Y muévete Leo, muévete hacia delante siempre y no te estanques. Es posible que te reclamen y que alguien necesite de tus consejos, de tu apoyo. Dale todo el amor que puedas y respeta su espacio. Está bien ser consciente de lo que a uno le falta, pero también tienes que ser consciente de lo que ya no necesitas. Porque lo que creías que era indispensable en tu vida hace unos meses, ahora ya no lo es tanto. Y lo sabes.

Queda mucho trabajo por hacer y sabes de sobra que nada se consigue de la noche a la mañana, pero todo merecerá la pena al final. Recuerda no sentirte mal por evolucionar, no estás perdiendo nada. Quien ha querido, te ha perdido a ti. Feliz semana.

VIRGO

Empieza una semana nueva Virgo, y sí, la vida a menudo da algunas treguas necesarias para no rompernos. No es que estés viviendo los mejores momentos de tu vida, pero como siempre haces, sigues adelante con la frente bien alta. Que no se diga que tú, no luchaste hasta el final. El punto es que no todo depende de ti Virgo y la verdad es que te duele que no sea así porque si fuera por ti, conseguirías cualquier cosa, aunque todo el mundo esté en tu contra. Esta semana vas a tener momentos de todo, es cierto que te pondrás muy seria/o con un tema que te está tocando de cerca y con el que, hasta ahora, eras muy benevolente. Cuida tus palabras Virgo, sabes que pueden hacer más daño que cualquier cuchillo y sobre todo, trata de ponerte en la piel de los demás y actuar de una manera más psicológica por favor. Hay una persona que te necesita muchísimo, y que te necesitará mucho más las próximas semanas. No antepongas nada a él/ella.

Es posible que haya un tema laboral o en los estudios que te esté preocupando un poco últimamente. Intuyes que ciertas cosas van a cambiar pronto y la verdad es que, aunque te adaptas pronto a los cambios, no eres una persona a la que le guste mucho que le saquen de su rutina. Tómatelo como un reto Virgo, todo terminará saliendo bien aunque pueda costar al principio. Esta semana te darás cuenta de que hay mucha más gente que te apoya y que te quiere de la que pensabas. Vas por delante de muchos Virgo, y se te va a valorar como tal. Intenta que tu mente no se ponga en las peores situaciones y sé más positiva/o. Si no está en tu misma frecuencia evolutiva o espiritual, se acabará alejando de ti. No te sientas mal. Se irá quien no deba estar. Feliz semana.

LIBRA

Vamos Libra, comienza una semana nueva y sinceramente, andas en un renacimiento divino así que, esta semana cuídate un montón, busca los momentos con los tuyos. Intenta salir un poco más de lo que lo haces y prepárate para desconectar de verdad. Notarás una claridad mental increíble, potente y muy sanadora. Ya no sobrepiensas como lo hacías hasta ahora. No le das tantas vueltas a todo y mucho menos te quedas anclada/o en un tema como si tu vida solo girara en torno a eso. Ya no quieres perder más el tiempo. Lo tienes claro. A pesar de que eres una persona que siempre intenta exprimir cualquier posibilidad para arreglar situaciones que te suceden en la vida, este tiempo atrás has aprendido a decir “basta” a decir “hasta aquí”, a quererte por encima de cualquier cosa, incluso de cualquier sentimiento.

Muchas de las cosas que empezaste como un juego están avanzando más y mejor de lo que tú pensabas. No les tengas miedo. Si funciona, es por algo Libra, no le temas y déjate llevar un poco. Es posible que te sientas súper intensa en algún momento, como con ganas todo el tiempo de más, muy a tope con algo o con alguien. No pasa nada, dale Libra, disfruta del momento por favor. Mira, lo mejor ahora es probar cosas que no están en tu vida habitualmente, cosas que hace un tiempo que no se dan, volver a sentir eso dentro de ti…

Y por favor, no temas si tienes que tomar un desvío, si crees que tienes que cambiar un poco de dirección. Tus pasiones evolucionan, tus sueños evolucionan, tus metas evolucionan, y a lo mejor tienes que cambiar ese camino para lograrlo. Y ya está Libra, como tantas otras veces. Feliz renacer y feliz semana.

ESCORPIO

Nueva semana Escorpio. Estás en un momento súper importante de tu vida ahora porque todo está mejorando poco a poco. Te lo estás creyendo, sabes lo que vales, tiene fe en ti, eres una persona muy poderosa y por fin, tienes muy claro cuál es tu lugar en esta vida, o al menos, cual NO ES TU SITIO YA. Esta semana vas a armarte de valor y vas a empezar a cerrar ciclos. Hay cosas que no puedes volver a dejar pasar, situaciones personales con las que hace algún tiempo que no puedes y que cada día más, te iban absorbiendo y quitando mucha de tu energía. Es verdad que no eres una persona fácil en algunos sentidos. Para ti, sí lo eres, pero el problema es que no a todo el mundo le gusta escuchar la verdad y cuando tú la sueltas, eres capaz de romper el corazón a la persona más dura. Es posible que sientas que quizás a veces dices demasiado lo que piensas y además, a quien no debes. No hace falta que te prives, pero sí que selecciones mejor a las personas a las que les cuentas y sobre todo qué es lo que les cuentas. Cuidado porque no se puede confiar en todos y en el fondo de tu alma, aunque te joda, lo sabes.

Esta semana quizás te sientas atraída/o por algo o alguien que hasta ahora no te había llamado mucho la atención. Observa un poco, prueba, puede ser divertido. Lo más importante ahora es que no inviertas ni tiempo ni energía en situaciones que ya no funcionan o que al menos no han funcionado hasta ahora. En general, la comunicación será más fluida pero también saldrán verdades que no gustarán a todos. Ni siquiera a ti. Si has empezado alguna rutina distinta, ¡ánimo! Puedes con ello, ni un paso atrás. Feliz semana.

SAGITARIO

Vamos Sagi, nueva semana, considéralo una nueva oportunidad y empieza a cambiar el chip de una vez, es más que necesario que lo hagas. Por ti primero, pero también por los demás. No es que estés mal pero de alguna manera estás como un poco dejado/a, como si no tuvieras energía suficiente para hacer ciertas cosas, para dar ciertos pasos. Para romper con algo del pasado que solo te está perjudicando y no te permite avanzar. Por unas cosas u otras al final te has dado cuenta de que tienes que avanzar y de que debes hacerlo YA. La vida te ha puesto bien claro un camino, así que, síguelo Sagi y deja el resto atrás. Esta semana vas a proponerte nuevas rutinas, va a ser como un cambio de vida en toda regla. No quieres quedarte atrás en nada, y lo más importante ahora para ti es progresar y seguir adelante. Y sí, también hacer algunos cambios en ti que te obliguen a ello. No puedes quedarte atrás ni en el trabajo, ni en tus relaciones, ni con tu pareja si es que la tienes. No puedes conformarte con lo que ahí y ya está.

Intenta verte bien Sagi, gastar tiempo en ti, con los tuyos, salir un poco más, volver a ser tú misma/o otra vez y no caer en rutinas aburridas. Tienes que quererte un poco más, como has hecho siempre y transformar eso que ahora sabes que falla. Por favor no te abandones, no te dejes, no pienses que un problema, físico o mental, terminará por irse solo. Estás bien, pero recuerda, podrías estar infinitamente mejor ahora. Ponte un poquito exigente contigo, valora lo que tienes, pero también las posibilidades que hay para que puedas tener lo mismo X3. Piénsalo. Feliz semana.

CAPRICORNIO

Nueva semana Capri, y la verdad es que sientes cómo están cambiando muchas cosas en tu seguridad y en tu autoestima. Eres una persona extremadamente fuerte, más de lo que piensas y has superado obstáculos y trabas en los que la mitad de la gente se habría quedado a medias. Ahora las cosas empiezan a virar a tu favor. Tienes una autoestima mucho mejor, no va a haber persona cerca que sea capaz de joderte la vida, si antes pasabas cosas por alto, ahora las rompes de raíz. Y te sentirás mejor que nunca Capri, de verdad. Esta semana vas a hacer mucha piña con personas que no esperabas. La gente te quiere, los tuyos te quieren y eso a veces es más que suficiente. Céntrate en ti, sé egoísta, cuida tu energía ahora, PROTÉGELA de todo el que traiga mal rollo a tu vida. A veces te es muy complicado de entender pero hay gente mala, que busca fastidiar al que está feliz o al que está intentando crecer por envidia o celos. Ahora, tienes que tener muchísimo cuidado con todo eso Capri. Eres dura/o pero sabes que en momentos bajitos, eres también manipulable así que, por favor, planta cara y sobre todo, pon límites.

Es muy importante ahora. Es posible que necesites pasar más tiempo con los tuyos, salir un poco más, hacer vida social el tiempo libre que te quede. Te darán ánimos en los momentos más complicados o difíciles que tengas. Hay gente a la que no quieres perder y a la que ya echas de menos. No te cortes en decir lo que sientes. Hay personas a las que le pasa igual contigo. Eres especial. Feliz semana.

ACUARIO

Empieza una semana nueva Acuario y la verdad es que parece que hay un antes y un después en tu vida claramente. Es tiempo de renacer, incluso aunque pienses que hasta ahora no estabas tan mal del todo. Has sufrido alguna decepción que otra, de hecho, es posible que aún tengas esa espinita clavada ahí y que si la tocas aún hace herida. Pero bueno, las cosas que más impactan y que más decepcionan son sin duda las que antes te hacen abrir los ojos y despertar. Son esos momentos de dolor máximo los que te hacen comprender quién eres realmente, quién quieres ser y qué tipo de vida quieres llevar. Cada día lo tienes más claro. Esta semana vas a agradecer muchísimo haberte cruzado con algunas personas que te van a dar más que gente que ha estado cerca de ti toda la vida. Hay que alejarse de lo que no funciona y hay que acercarse más a lo que fluye. Puedes dar segundas y terceras oportunidades pero siempre recordando por qué esa primera vez no funcionó y qué es lo que no deberías volver a dejar pasar nunca. Quizás estás en ese momento de cambio aún, dándole vueltas a algunas cosas todavía, esperando ver algún tipo de señal, aunque solo sea para tomar un camino o tomar otro.

Pues para Acuario, ahora no hay señales que valgan, en serio… Si algo depende de los demás, prepárate para cualquier cosa, para todo… Porque lo mismo tus esquemas vuelven a darse la vuelta y te toca empezar de nuevo de cero. Sólo disfruta de tu renacimiento emocional ahora. Al menos sabes que no puedes esperar nada de nadie y que tu cabeza no puede estar esperando algo todo el tiempo. Feliz semana Acuario. Agradece hasta lo peor.

PISCIS

Semana nueva Piscis, y hace mucho tiempo que no desconectas del todo, hay algo que sigue ahí, bien clavadito dentro de ti. Como si estuvieras intranquila/o, nerviosa/o por algo. Tienes miedo de fallar Pececito pero créeme que NO LO VAS A HACER. Y en el fondo de tu corazón lo sabes, en el fondo confías en ti a muerte pero a veces, probablemente por algún comentario de mierda de alguien que además, no pinta nada en tu vida, te vienes abajo, te autosaboteas y en el peor de los casos, dejas que te afecte tanto que puedes llegar a romperte por dentro. Y eso es lo más duro de todo, lo más complicado, y lo que te hace dar un paso atrás. Sigue trabajando, tu estilo para hacer las cosas es único y cuando de verdad pasas esa barrera que tú solita/o te pones es cuando comienzas a ver resultados. Esta semana tendrás que bajarle un poco el ritmo en general, no para que dejes de hacer algo sino para que tengas tiempo para todo y no te agobies. Reflexiona, descansa, pasa menos tiempo con el teléfono y no te obsesiones con cosas que no te van a sacar de nada ahora. Hace mucho que no desconectas del todo, llevas un tiempo estresándote demasiado y tus sentimientos y emociones son importantes.

Trata de dormir un poquito mejor, de buscar la manera para descansar como sea. Si tu mente no está al 100% no eres capaz de sacar de ti todo el potencial que tienes. Y créeme que es mucho pero ahora, hay que cuidar ese cuerpo que te lo da todo. Y hay que cuidarlo más que nunca. Feliz semana.

HOROSCOPO NEGRO