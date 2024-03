Horoscopo semanal

ARIES

Mira Aries, tienes que entender que tus sueños son tuyos y de nadie más. Deja de esperar que los demás te ayuden, te motiven, estén ahí contigo al pie del cañón. Al final lo que va a pasar es que te vas a sentir decepcionado y vas a desmotivarte. Tienes que luchar por tus sueños TÚ SOLO, sin esperar nada de nadie. La motivación está en ti mismo y no en las palabras de ánimo que te envían los demás.

Cuando estás en caliente no ves la realidad, y ahora que todo está calmado, empiezas a ver la realidad, empiezas a ver como son los demás. Pensabas que ibas a recibir más apoyo pero no. Esta semana tienes que dejar de esperar tanto de los demás y céntrate en ti. Joder, recuerda que eres Aries, que no necesitas a NADIE para sacarte las castañas del fuego.

Esta semana aprovecha para soltarlo TODO, para cerrar etapas, poner puntos sobre los íes, poner fin a ciertos capítulos. Eres una bomba de relojería a punto de explotar y ahora tienes que tomarte tu tiempo para ver qué es lo que deseas. A veces eres tan orgulloso que eres incapaz de aceptar que también necesitas tu tiempo para soltar, para llorar. Estás modo cabezón y no reconoces que necesitas desahogarte, cuando esta semana eso es todo lo que te hace falta.

En el amor, es importante que te dejes llevar y que recuerdes que hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Demuestra que eres Aries y que no le tienes miedo a nada, ni a tus sentimientos ni a un ‘no’ por parte de tu crush. Tienes claro que es lo que quieres y lo que sientes, ¿por qué no te lanzas? Tú nunca has esperado señales de ningún tipo, pero es que ahora hay una señal BIEN clara que estás ignorando. Esta semana además, el sábado, Mercurio entra en tu signo y va a poner en tu boca las palabras que debes decir. Va a darte el impulso que necesitas para dejar de quedarte siempre con las ganas. Feliz semana, Aries.



TAURO

Sin duda, esta es la semana de los nuevos retos y de los nuevos comienzos. Por fin algo va a presentarse en tu vida, después de mucho tiempo peleando y luchando por ello. Te has tirado todo el fin de semana sin poder dormir de los nervios de lo que está por llegar, pero, Tauro, confía en ti y confía en el proceso. Si el destino te ha puesto esta oportunidad delante es porque sabe todo lo que vales y todo lo que por fin te mereces.

Vas a tener un debate interno bastante fuerte, Tauro. Los planes empiezan a salir como tú has establecido, como tú has preparado, pero… ¿lo estás haciendo bien? Pregúntate si estás siendo sincero contigo mismo, si de verdad estás haciendo lo que te dice tu corazón o estás haciendo lo que los demás te piden. Quizás tengas que echar el freno en más de una decisión y cambiar ciertos planes. Pero no pasa nada, todavía estás a tiempo de recular, de echar el freno de mano y cambiar la rutina.

Está bien que confíes en tu intuición, Tauro, pero a veces puede llegar a ser un poco estresante tener que estar haciendo siempre caso a lo que te dice. No desconfíes de ella, pero esta semana déjate un poco llevar. No tengas miedo a romper normas, a salir de esas expectativas, a elegir otro camino que todavía no está escrito. Ahora es momento de ser rebelde y de sacar todo tu poder a la luz.

A finales de semana, sucede la Luna Nueva en Piscis del mes de marzo. Esta Luna tiene un poder de curación y sanación muy fuerte para ti. Hay que poner tiritas donde hay heridas, pero también hay que curar esas heridas que todavía escuecen. Si hay una amistad que se ha roto hace poco, hay que enfrentarse a esa conversación y poner las cartas sobre la mesa. Se acabo lo de guardar rencor de manera innecesaria, Tauro, no es bueno para tu vibra… Mucha suerte esta semana.



GÉMINIS

Vamos Géminis, hay que empezar a mover el culo y luchar por lo que te mereces. Está claro que el camino que has elegido no va a ser fácil, pero lo has elegido tú, así que no te rindas ahora. Esta semana vas a tener que ponerte las pilas de verdad, obligarte a salir de la cama y salir a buscar esas oportunidades que te mereces. Vas a tener que trabajar duro, estudiar mucho, dejarte la piel, pero es lo que toca. Puede que la pereza se apodere de ti en muchas ocasiones, pero eres fuerza y puedes luchar contra ella si te lo propones.

Esta semana tienes que obligarte a enfrentarte a ciertos miedos. ¿Dónde ha quedado ese Géminis valiente, que se lanza sin pensar en nada más, solo en sí mismo? ¿Ese Géminis al que le da igual la opinión de los demás? Hay que traerle como sea de vuelta a la tierra. Es cierto que últimamente estás en un mood mucho más introspectivo que no te representa mucho. Tienes que darte tu tiempo, pero cuidado con eso de darte demasiaaaaado tiempo.

No dejes que tus inseguridades te venzan en este camino, Géminis… Ten cuidado esta semana porque puede que sean tu peor enemigo. Parece que hay una voz en tu interior que no para de repetirte que no sirves, que no eres capaz. No te agobies, porque no merece la pena. Apóyate mucho en la gente que tienes cerca y deja que te regalen los oídos un poquito. Haz caso a lo que ellos te dicen, porque vales mucho más de lo que piensas. Solo que a veces, tu lado oscuro quiere hacerse presente cuando no debe…

Este sábado, tu regente Mercurio entra en Aries y el té estará servido. Esta semana vas a enterarte de un chisme o cotilleo demasiado fuerte que te morirás por compartir con alguien. Pero por mucho que digan por ahí, a ti si te dicen que no digas nada, no lo dices. Tendrás que luchar contra ese impulso y poner una cremallera cerrada en tu boca… Feliz semana, Géminis.



CÁNCER

Comienza una nueva semana y tienes que obligarte a cambiar el chip por completo. Cáncer, esto es una pequeña llamada de atención para que dejes los dramas y las excusas y ponerse a trabajar ya en serio. Para conseguir lo que quieres, no solo hay que manifestarlo y desearlo, también hay que trabajar duro. Sabes perfectamente que las cosas no caen del cielo y el dinero no cae de los árboles. Sabes que tienes que tomar una decisión y ponerte a trabajar en ello. En vez de invertir tanto tiempo en cosas que no van a darte nada, inviértelo en cosas de provecho, cangrejo.

Si te está costando mucho cumplir con un propósito, en vez de seguir procrastinando o buscando excusas que te hagan sentir bien, hay que cambiar de propósito. Si no te viene bien, busca otro. Siempre estás a tiempo de empezar de cero. El mayor error que puedes cometer es seguir proponiéndote algo que sabes que no vas a conseguir en la vida.

En el amor, se te están presentando muchas oportunidades para hacer cambios en tus relaciones y expresar tus sentimientos, pero no las estás aprovechando como deberías, Cáncer… Estás esperando a que sea la otra persona quién dé el paso y tú meramente estás de espectador. Pero esta semana, vas a sorprenderte a ti mismo porque vas a hacerlo sin pensar, vas a cerrar los ojos y a decirlo. Y lo bien que te vas a sentir después no va a tener explicación. Por fin vas a agarrar esas oportunidades y las vas a hacer tuyas por completo.

Es importante que con el paso de la semana, te vayas preparando para la Luna Nueva en Piscis del domingo. Sin duda, este finde va a ser súper emocional para ti, donde vivas muchas primeras veces muy especiales. Aprovecha para escribir sobre como te sientes en estas nuevas etapas, para poner en un papel todos esos sentimientos que fluyen en tu interior. Esta Luna Nueva será especial para ti y súper romántica. Aprovecha esas vibes tan cariñosas al máximo. Tú también te mereces que te pasen cosas buenas. Feliz semana.



LEO

Es increíble la capacidad que tienes para renacer, para superarte a ti mismo día a día. Has estado trabajando en silencio y cambiando todo lo que no te gustaba de ti o de tu vida. Y ahora, esta semana, toca volver a salir a la luz, renacer de tus cenizas, salir de tu burbuja, romper con todas las cadenas y volver a ser tú mismo, más fuerte y poderoso que nunca, Leo. Esta semana va a ser súper importante para ti, porque vas a darte cuenta de quién sí está haciendo el esfuerzo de seguir en tu vida y quién ya no merece la pena.

Tú siempre con la cabeza bien alta. Ahora recuerda que eres Leo, si quieres y te apetece, es el momento de hacerse ese tatuaje tan leonino que llevas tiempo teniendo en mente. Si no, con saber aprovechar esa fuerza interior, es suficiente. Leo, no hay nadie capaz de superarte, recuerda todo lo que vales. Esta semana por fin van a acabarse los momentos de bajón, pero no así de la nada. Se acaban porque tú vas a poner de tu parte para no dejar que nada ni nadie te siga destruyendo.

Acabas de cerrar un capítulo importante con alguien o algo que te rompió por completo por dentro. Acabó con todas tus ganas de seguir adelante, pero eso ya forma parte del pasado. Te molesta que hayan robado tu tiempo, pero Leo, no hay que culparse por eso, hay que tomarlo como una nueva oportunidad para dejar de perder tu tiempo por personas o situaciones de este tipo.

Esta semana tu misión es cuidar al máximo de tu energía. Para ello, tendrás que empezar a valorar tu propia compañía como se merece. A veces es mejor hacer las cosas a solas para no tener que preocuparse por las intenciones de nadie más. Grábate eso a fuego en tu mente ahora mismo. Es mejor estar solo que estar lidiando con los problemas de los demás. Si estás soltero/a, lo mejor ahora es desinstalarse cualquier app rollo Tinder y centrarte en ti mismo. Hay mucho trabajo por hacer y lo sabes. Feliz semana.



VIRGO

Mira, Virgo, ahora que ha empezado marzo, tienes que obligarte con los nuevos comienzos esta semana. Sí o sí, en tu lista de prioridades, tienes que poner en espera todo lo que está pendiente para añadir un nuevo reto. Estás en un punto de tu vida en el que tienes que hacer algo diferente, algo que no hayas hecho nunca, algo que te ayude a salir de esa rutina en la que llevas metido desde hace milenios. Prueba con algún nuevo deporte, con algo nuevo en tus estudios, sal a buscar nuevas oportunidades laborales… Lo que sientas que va mejor contigo en este momento.

Aprovecha esta semana para no limitarte. Virgo, te exiges mucho a ti mismo y eso no te va a llevar a ningún sitio. Deja de pensar tanto en tus miedos. Si te reprimes o te quedas con lo seguro, estás perdiendo la oportunidad de conocer muchas cosas, de aprender otras muchas más. Si fallas, la lección está asegurada. No tengas miedo a lanzarte.

Es importante que empieces a dedicar un poco más de tiempo a tus relaciones, Virgo. Si tienes pareja, haz planes sencillos, cotidianos, como dar un paseo, cenar en vuestro restaurante fav. Cositas sencillas que os dan felicidad. Si no tienes pareja, haz lo mismo pero tú solo. Las citas con el amor propio son las mejores y estás MUY infravaloradas. Con tus amigos, no tengas miedo a ser tú quien proponga, quién busque algo. Tienes que obligarte a dedicar más tiempo al terreno de lo emocional, Virgo, siempre estás tan enfocado en el trabajo y en las responsabilidades que te olvidas un poco de la gente que hay en tu vida.

Recuerda que a veces una traición a tiempo es una decepción que te ahorras en el futuro. No te culpes ni te enfades contigo mismo. No malgastes tu tiempo pensando una venganza o la bronca que le vas a echar a esa persona. Ahora no, Virgo, tú estás en otro nivel. Demuéstralo y no caigan al nivel de los demás. Tú estás por encima. Feliz semana.



LIBRA

Siempre estás esperando demasiado de los demás, Libra. Un mínimo interés, que pongan un poco de su parte, un ‘¿qué tal estás?’ pero luego te encuentras que no recibes ni la mitad de lo que te esperas (y mira que ya es poco…). Odias las injusticias con todo tu alma, pero no puedes quedarte ahí, lastimándote por lo que NO hacen los demás. Esta semana hay que aceptar las cosas como son. Y sí, Libra, quienes se tienen que dar la h*stia ahora son los demás, tú NO. Recuerda que si quieres hacer algo, no necesitas a NADIE. Tú solo tienes que forjarte tu propio camino.

Lo mejor de todo esto es que aunque te jodan ciertos comportamientos o ciertos feos de los demás, NADA ni NADIE está siendo capaz de robar tu paz mental ni tu paciencia. Así me gusta, Libra, que estés anteponiendo tu tranquilidad a los dramas.

Esta semana emocionalmente estarás como en una montaña rusa. Va a haber bajones que no tengan explicación alguna, bajones en los que empieces a pensar en lo que tenías y ya no, aunque ahora tengas mil cosas nuevas mejores. Esta semana vas a añorar algo que tenías con alguien y ya no. Esa complicidad, esa intimidad, ese cariño. Y ahora todo es tan raro, tan diferente… Como si algo o alguien te hubiera robado por completo ESO que tenías y se hubiera construido un muro entre vosotros dos. Pero no se puede hacer nada, solo asumir y seguir. Es la temporada de Piscis haciendo de las suyas.

En lo laboral, tienes que aprender a no asumir responsabilidades que no son tuyas y a no culparte por ello, Libra. Está bien que ayudes, que quieras participar y demostrar que estás ahí, pero pon frenos y límites. También está bien que los demás recuerden cuál es TU lugar.

En el amor, esta semana vas a vivir cambios MUY importantes en tu relación más cercana. Esto puede significar dos cosas: o todo o nada. Muchos Libra os veréis a punto de darlo todo en vuestra relación, en gritar a los cuatro vientos como os sentís. Y no hay nada mejor que eso. Pero muchos otros Libra, estáis a punto de romper y de tener esa conversación que significa el final de muchas cosas. Acepta el desafío y busca lo mejor para ti. Feliz semana.



ESCORPIO

Escorpio, no te puedes aferrar siempre a lo que dicen o hacen los demás. Tienes que empezar a mirar más por ti y dejar de estar tan pendiente de lo que le pasa a la gente de tu alrededor. No puedes controlar que tu gente esté siempre bien y no todo depende de ti. Esta semana tienes que dejar de mirar fuera y mirar dentro. Siempre lo das todo por lo demás, pero ¿cuándo vas a darlo todo por ti? Esta semana tienes que cambiar el chip desde este mismo instante.

Estás en un punto MUY decisivo para tu carrera, Escorpio, y tienes que obligarte a estar al 100% focus en lo más importante. Esta semana céntrate en tus metas y no en las de los demás. Trabaja duro, descansa bien, concéntrate al máximo y no dejes que los dramas ajenos te hagan perder el tiempo. Marzo será un mes en el que veas florecer muchas de las semillas que plantaste en el 2023 e incluso, a principios de año. Está claro que si luchas, lo conseguirás. Tú no eres de quedarte de brazos cruzados, eso está claro.

Pero es un momento así, cuando salen a la luz ciertas inseguridades. Con tu fachada de Escorpión poderoso y peligroso, eres capaz de camuflarlo todo muy bien, pero por dentro, no todo es así. Esta semana trabaja en eso que tanto miedo y tantas inseguridades te produce. Si tienes que pedir ayuda, pues la pides, Escorpio. Es mejor hacer las cosas entre dos que tú solo. Intenta no ser tan orgulloso ahora.

En el amor, esta semana tienes que valorar al máximo la lealtad que te ofrece tu pareja. Quizás no estés viviendo el momento más fogoso y pasional de la relación, pero hay otras cosas que importan incluso más que todo eso. Valora el esfuerzo que hace por tenerte en su vida, valora el hecho de que no haya comparación con nadie más. Si estás soltero/a, esta semana valora al máximo el respeto que te tienes a ti mismo y no dejes que nadie te robe TODO lo que has conseguido desde tu última ruptura. Feliz semana, Escorpio. A tope con todo.



SAGITARIO

Para un momento, Sagitario, y observa tus emociones. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas tu interior? Es importante que pares, que veas cuáles son tus necesidades, que no te sientas culpable por sacar todo lo que llevas acumulado. Siempre vas de despreocupado por la vida, pero en tu interior, te preocupan más cosas de las que te imaginas. Deja de arrasar con todo y escucha tus verdaderas emociones. Esta semana tienes que obligarte a hacer un poquito de trabajo de introspección antes de que sea demasiado tarde.

Sí, Sagi, esta semana es el momento de tomar decisiones drásticas. Hay que ponerse serios por un momento y dejar atrás cualquier tipo de distracciones. Tienes que fijarte un objetivo por el que empezar a luchar ahora. Fuera tonterías, fuera malgastar más tu tiempo. Sabes lo que te hace falta, ahora solo toca ponerse en serio con ello.

Esta semana vas a ser un pilar fundamental para alguien cercano a ti. No te das cuenta, Sagi, pero tú eres siempre quién tira del carro, quién saca adelante a los demás en muchas ocasiones. No lo parece, pero cargas con muchísimo peso a tus espaldas, peso que ni siquiera es tuyo. Esta semana vas a cuidar de una persona importante para ti, porque lo necesita. Porque aunque vayas de rebelde por la vida, tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Y ver sufrir a los tuyos ahora mismo, no está en tus planes.

Recuerda que es muy importante buscar más a tus amigos. Aunque tengas pareja, al final quién de verdad te da la vitamina para seguir adelante son tus amigos de siempre. El amor de tu pareja no lo es todo siempre. A veces necesitas salir de ahí y valorar a esas personas que también son tu apoyo en silencio. Feliz semana, Sagi.



CAPRICORNIO

A veces las expectativas te juegan muy malas pasadas… Las cosas no salen ni se siente cómo tenías en mente y te da un bajón increíble. Te pones mucha presión a ti mismo y al final pasa lo que pasa. Tienes que empezar a relajarte un poquito e intentar vivir el día a día tal y como viene. La perfección no existe, Capri, y eso tienes que grabártelo a fuego ya mismo en tu mente. Tú eres el dueño de tu camino y tú decides que dirección quieres tomar. ¿Quieres estrés y agobios innecesarios? ¿O prefieres calma y tranquilidad? Tú decides.

Las cosas no avanzan como tú pensabas, Capri. Por mucho que intentes darlo todo, te sientes culpable de no ver resultados. Pero tienes que aprender que no todo depende siempre de ti. Hay otros factores que también influyen que no puedes controlar. Por eso, esta semana intenta relajarte, sobre todo en lo laboral. Ya hay cosas que no están en tu mano, así que no te culpes. Cuando menos te lo esperes, empezarás a recibir noticias de las que de verdad necesitas.

Todo será mucho más fácil para ti si empiezas a recordar que no estás solo, Capricornio. Tienes a tus amigos con quién puedes desahogarte y también, salir un poco para olvidarte de los dramas. Tienes a tu familia, en quién puedes apoyarte. Tienes a tu alrededor a mucha gente con quién puedes poner verde a todos esos que tanto te están j*diendo ahora. Esta semana tienes que sacar todo lo que piensas y quedarte bien a gusto. Y mira, Capri, si no tienes a nadie, apúntate a boxeo e imagínate en el saco, la cara de esa persona…

Este fin de semana hay Luna Nueva en Piscis y es normal que esos días te encuentres más sentimental y necesites expresar tus emociones como sea. Tu creatividad será tu mejor aliada. Expresa tal cual lo sientas, Capri, te vendrá bien. Feliz semana.



ACUARIO

Ahora es tu momento de invertir todo lo que has ido cosechando, de centrarte en tu futuro, de gastar tu dinero y todo lo que tienes en lo que sabes que va a darte más de aquí en adelante. Has ido trabajando como una hormiguita, en silencio, has ido sembrando cosas y recogiendo todo lo que te han ido dando. Y ahora, sientes que es el momento de apostar todo lo que tienes en ese proyecto que tanta ilusión te hace. Eso sí, nadie te dice que vayas a tener que trabajar. De hecho, aunque lo inviertas todo, vas a tener que seguir trabajando más duro que nunca.

Sin duda, estás en uno de tus mejores momentos y no quieres dejar que nada ni nadie te lo robe de tus manos. Por eso, esta semana tienes que cerrar un poco esa burbuja y proteger tu vibra como sea. Elige muy bien a las personas que quieres que te acompañen ahora y no inviertas tu tiempo en personas que no se alegran por ti y que ni siquiera hacen nada por mantenerte en su vida. Aunque seas independiente y no necesites a nadie para seguir tu propio camino, agradeces mucho esos gritos de ánimo, ese calor. Agradeces saber que aunque te equivoques o caigas, va a haber alguien que te dirá ‘no pasa nada’.

En el amor, esta semana tienes que dejarte llevar un poquito más y bajar la guardia. Estás ilusionándote de nuevo y la verdad es que, aunque te cueste admitirlo, tienes miedo de que te vuelva a pasar lo que te pasó en el pasado. Pero los dramas no tienen por qué repetirse y por eso, tienes que dejarte sentir y vivir esta experiencia como si nada de eso hubiera ocurrido en el pasado.

Si ha habido un drama reciente en alguna de tus relaciones (con amigos, compañeros o alguien de tu familia), esta semana pon de tu parte por aclarar las cosas. No tengas miedo en dar tu opinión y en hablar con tu verdad. Las cosas se solucionan hablando y lo sabes. Feliz semana.



PISCIS

Desde que estamos en tu temporada, eres un imán de planes y de buena vibra increíble. Vas de aquí para allá, estás con unos, con otros, vas, vienes. No paras, Piscis. Por eso, esta semana tienes que intentar echar un poco el freno y buscar un poco más de tiempo para ti mismo. Al final, toda esa buena energía que te está dando el sol en tu signo lo estás invirtiendo en los demás y no en ti mismo. Esta semana toca darse ese capricho que tanto llevas queriendo. Eso que llevas diciendo tanto tiempo que quieres hacer y al final no haces. Adelante, Piscis, ahora te toca a ti.

Aunque seas súper sensible, te reprimes mucho emocionalmente y te cuesta hablar de tus emociones, de tus miedos, de lo que te preocupa. Esta semana los astros te piden que seas más sincero con tus palabras y que dejes de reprimirte tanto. Comunicarte es importante si quieres que tus relaciones sean sanas. Al igual que a ti te gusta que los demás te cuenten tus problemas, a la gente que te quiere le gusta saber que está pasando dentro de tu caparazón.

Esta semana vete preparando para la Luna Nueva en tu signo con la que cerraremos la semana el domingo. Sin duda, esta Luna Nueva tiene que ver con un nuevo comienzo especial para ti. Llevas mucho tiempo manifestando algo, manifestando ese puesto de trabajo, esa oportunidad, el comienzo de esa relación, y este fin de semana, veras como poco a poco va llegando a tu vida. Esta Luna hará que te sientes MUY especial, así que disfruta un poco, deja las preocupaciones al lado y confía a tope en ti. Sin duda, va a ser una semana especial.

En el amor, también deberías irte preparando porque se vienen cositas especiales para ti. Quizás no lleguen como tal esta semana, pero algo te dirá que está a la vuelta de la esquina. Pon en orden tus prioridades, lo que quieres, lo que buscas. Prepara tus expectativas para lo que está por llegar. Feliz semana.