Aries:

Esta semana estás a tope porque sabes que marzo se viene super intenso. En lugar de quedarte de brazos cruzados, esta semana vas a salir del cascarón y a ponerte a luchar por lo que te mereces. De verdad, Aries, es importante que hagas cosas, que te muevas, que participes en lo que te apetezca, que salgas de casa, que te rodees de los tuyos. Después de la Luna Llena de la semana pasada, te sientes a full de energía y es súper bueno que te des a ti mismo, que te entregues a los demás, que estudies y alimentes tu mente.

Vas a empezar a recoger frutos poco a poco. Llevas mucho tiempo cosechando, desde antes de que empezara el 2024. La diferencia de otras veces es que esta has ido en silencio, no has alardeado tanto. Te has centrado más en lo profesional, en trabajar en lugar de fardar y hablar. Has sido MUY inteligente, Aries, y por eso, a partir de esta semana vas a ver cómo empiezas a recibir lo que te mereces, eso por lo que tanto has estado luchando.

Esta semana tienes que confiar al máximo en tu intuición, Aries, más de lo que ya haces. Aunque los demás estén encima intentando darte consejos, tú sabes mejor que nadie que estás en el camino correcto y punto. Eres un signo de fuego, el signo del ahora o nunca, el signo del ‘arriesgo y luego pienso’. Por eso ahora tienes que manifestar, tener en mente el sueño que quieres cumplir. Y aunque te digan que no lo vas a conseguir, haz que ese tipo de comentarios sean la gasolina para ir a saco.

En tus relaciones, es importante que empieces a compartir esos secretos que te guardas para protegerte, Aries. Si tienes pareja, tienes que apoyarte mucho más en ella y valorar más su confianza. Eres muy independiente y pocas veces valoras el esfuerzo que hacen los demás para tenerte en sus vidas. Abre los ojos y mira lo mucho que te quieren. Si estás soltero/a, confesar tus sentimientos a tu crush puede ser lo que te hace falta para terminar de ganártelo. Feliz semana, Aries.

Tauro:

Ahora te toca descansar y desconectar después de todo lo vivido. Tauro, después de la tormenta SI llega la calma aunque pensaras que no iba a llegar. Pero está aquí, ya ha llegado. Eso sí, tienes que tener en cuenta que tu salud mental está un poco frágil. Has pasado por un cambio, una decepción, un problema bastante heavy y ahora más que nunca tienes que, no solo cuidarla, sino también protegerla. Haz uso de tu fuerza de voluntad esta semana para alejarte un poquito de tu teléfono, de las redes sociales, de esos mensajes que sabes que no te hacen bien leer…

Es hora de que hagas lo que te hace sentir BIEN a ti y no a los demás. Deja de actuar solo por y para los demás y actúa para hacerte feliz a ti mismo, Tauro. Tienes que cuidarte y escucharte mucho y sobre todo, hacer lo que tu autoestima te pide que hagas. Vas a recibir criticas hagas lo que hagas, así que para empezar, haz lo que te haga sentir bien a ti.

En lo profesional se vienen curvas, Tauro, pero de las grandes. Y es que esta semana vas a replantearte muchas cosas y mientras te las replanteas, vas a recibir varias oportunidades que no te esperas. Empezaste el año un poco sin esperanzas, pero ahora lo ves todo diferente. Para todos esos que no daban ni un duro por ti, ahora van a tener que ponerse un puntito en la boca y callarse. Porque sí, Tauro, sin duda esta semana va a ser muy buena para ti a nivel profesional. Confía al máximo en ti porque si te lo mereces, es por algo.

En el amor, es hora de pisar sin miedo y de ir a por todas. Siempre te quedas agustito, en tu zona de confort, esperando que sean los demás quienes arriesguen pero, Tauro, eso va a cambiar ahora. Si alguien te gusta, lánzate, escribe ese mensaje, da ese paso. Si no lo haces, vas a quedarte donde estás para siempre. Si estás en una relación, pero tienes miedo a dar un paso más, tienes que hacerlo sin mirar atrás. No puedes estar toda la vida esperando a que sea la otra persona quien se lance. Feliz semana, Tauro.

Geminis:

A veces te haces el loco/la loca simplemente para ver cómo actúan los demás, Géminis, para ver cuál es el pie del que cojean y para pillarles cuando están mintiendo. Y aunque sepas que quizás no has actuado cómo deberías, quédate con lo que has sacado de todo esto… Ahora ya sabes cuál es la verdadera intención de la gente, así que, ya puedes seguir a lo tuyo. A veces uno tiene que tirar de tus tácticas para salvarse el culo, Géminis, y no pasa nada.

Esta semana, con el comienzo de marzo, vas a recibir una especie de segunda oportunidad, como si esta semana empezara una segunda parte de la historia. Tienes que ir a tu ritmo, pero no te permitas parar. Vas a tener que luchar contra tu propia pereza y contra tu enemigo interior, tendrás que ser fuerte pero vas a conseguirlo. Nadie dijo que fuera fácil. Es cierto que quizás ahora si tuvieras que volver a tomar cierta decisión, no la tomarías de la misma manera, pero, Géminis, esto es lo que tienes y tendrás que hacerle frente de la mejor manera.

Si todavía no has encontrado el amor, parece que últimamente hay alguien con quién te estás empezando a ilusionar. Y mira que pensabas que eso no iba a suceder en mucho tiempo. Eres incapaz de aceptar que esa persona te gusta, Géminis, pero en el fondo sabes que desearías que te diera una oportunidad. Esta historia no va a ser nada fácil, pero te aseguro que tendrá un final MUY satisfactorio. Esta semana pon de tu parte para acercarte a esa persona, tira indirecta y mueve ficha, Géminis, a ti eso se te da de lujo. Haz uso de todo tu poder ❤️‍🔥

Es importante que pongas los pies en la tierra para organizar tu futuro, Géminis. Deja los sueños imposibles de lado y céntrate en lo que AHORA necesitas. Es el mayor consejo que puedes escuchar ahora. No dudes de ti y no pienses en cómo te verás en 50 años. Piensa como te ves terminando este año. Feliz semana.

Cancer:

A ver, Cáncer, no te sientas mal por sacar de tu vida a personas que no se preocupan por ti, por personas que sabes que no les interesa mantener contacto contigo. A veces tienes un poco síndrome de Diógenes en las relaciones y te cuesta sacar de tu vida a personas que ya no te aportan nada. De hecho, es que te sientes hasta mal cuando tienes que sacar tiempo para ellas, lo haces como obligado. Y hay que poner fin a esto. Tampoco hay que ser drástico ni dramático, simplemente archivar chats, silenciar conversaciones y seguir con tu vida. Ya darás explicaciones cuando estés preparado, pero es cierto que ahora tienes que cuidarte a ti y mirar por lo que tu corazón necesita.

Esta semana tienes que obligarte a hacer lo que te viene bien. Sabes que la ansiedad ahora es tu peor enemigo, pero tú eres más fuerte que ella y vas a conseguir vencerla. Pero tienes que poner de tu parte y sobre todo, organizar una rutina que sea buena para ti. Por fa, cangrejo, esta semana proponte invertir una hora al día en la que estés tú solo, haciendo deporte o tu hobbie favorito, con tu playlist favorita y sin que nada ni nadie te moleste. Te costará, pero es tu asignatura pendiente.

Marzo va a comenzar súper positivo para ti, Cáncer, así que puedes relajar un poco esa tensión que tienes acumulada. De hecho, puedes ir preparando la maleta porque no hay duda de que estás en tu era más viajera. Esta semana quieres descubrir el mundo, quieres salir de tu zona de confort. Estás entrando en esa etapa de la vida en la que prefieres invertir tu dinero en experiencias antes de que algo material. Te has dado cuenta de que lo material no vale nada comparado con el tiempo de calidad que pasas con los tuyos o incluso, contigo mismo.

Esta semana una persona importante para ti se va a sincerar y terminarás descubriendo secretos que nunca te imaginarías. Vas a tener conversaciones que no se tienen normalmente y eso hará que sientas que esa persona te está dando toda su confianza. Valóralo, Cáncer, y aprovecha para abrirte tú también, que pocas veces lo haces… Feliz semana.

Leo:

Se cerró ya la puerta de las segundas oportunidades, Leo. Ya se acabó las que había disponibles y no vas a regalar más a nadie. Tu perdón a partir de ahora se vende muy pero que MUY caro. Comienza la semana siendo más Leo que nunca, incluso rozando la impulsividad peligrosa. Pero ahora tienes que sentirte tan libre y tan poderoso como a ti te gusta. Leo, no le debes explicaciones a nadie y mucho menos de hacer lo que a ti te dé la gana. Esta semana vas a pisar bien fuerte porque te lo mereces después de tanto tiempo.

Llevas un par de días o incluso de semanas en las que el silencio para ti es la mejor opción. No vas contando tus planes a nadie porque sabes que después llega la gente que te critica o que te copia. Estás tramando algo, eso está claro, pero esta vez lo estás haciendo sin dar pistas de ello. Vas a sorprender al mundo dentro de poco y vas a hacerlo de la manera que menos se lo esperan.

Ya te da igual que la gente te llame egoísta, egocéntrico o cabezota. Ya te da igual la opinión de la gente porque has pasado al siguiente escalón. Eso sí, Leo, ten cuidado y aunque hagas lo que te apetezca, es importante que no dejes de escuchar a las personas que te dan muy bueno consejos.

Te vas a dar cuenta de que a lo mejor no terminabas de brillar porque no te estabas rodeando de gente con buen corazón. Es obvio que no todo depende de los demás siempre, que también depende de cómo actúes tú. Pero es cierto, Leo, que tu siempre estás dando, ofreciendo, ayudando. A partir de esta semana, agradar a los demás no está dentro de tus planes. A quién se le atragante tu brillo o tu personalidad, que mastique más despacio. Activa tu modo poderoso, tu modo líder y a por todas.

La familia es algo súper importante para ti, es importante que te acuerdes de ella y que no la descuides. Si tienes alguna diferencia, pausa los dramas y ten esa conversación. A veces hay que tragarse el orgullo por la gente a la que quieres. Feliz semana, Leo.

Virgo:

Mira hay personas que tenían que salir de tu vida sí o sí, Virgo, y no vas a arrepentirte de ello. Incluso, esta semana te vas a alegrar de todo lo que está pasando en tu vida. Donde antes notabas una decepción enorme, ahora sientes un gran alivio. Vas a darte cuenta de que estás muy a gusto cómo estás y que no sientes ni una gota de pena ni tampoco de rencor por esas personas que no jugaron bien en el pasado. Tu mente ahora está en otros asuntos, Virgo, y menos mal…

Por tu cabeza han rondado pensamientos de tomar cartas en el asunto, de no dejar que la gente se vaya de rositas, pero, Virgo, de verdad, no merece la pena la venganza. Ser bueno no te sirve de nada, pero es que ser malo te va a servir de menos aún. Tienes que enfocarte en todo lo positivo, en seguir tu camino, en tus sueños. No sirve de nada estar enfadado con el mundo. Al final del día, eso afecta mucho a tu estado de ánimo y a tu salud mental.

No te conformes con cualquier cosa que te den, Virgo, no dejes que nadie corte tus alas o intente tenerte quite. Eres una persona con mucho poder y ahora vas a tener que jugar tus cartas. Tienes que mirar en el futuro y empezar a crear un plan B por si el plan A no sale como te imaginas. Mira, lo mejor que puedes hacer es estudiar, prepararte, trazar otro plan. De verdad, no tengas miedo arriesgar porque todo en lo que plantes semillas ahora, va a darte unos frutos increíbles.

Te vendrá bien salir un poquito más esta semana y recuperar tus habilidades sociales. Te da pereza ponerte a ello, pero una vez que lo haces, estás en tu salsa y te arrepientes de no salir y disfrutar más. Virgo, esta semana oblígate a pasar más tiempo con tus amigos, de conocer a gente nueva, de hacer planes diferentes. Puedes conocer a alguien que te aporte mucho en el futuro… Feliz semana.

Libra:

Estás en muy buena racha, Libra, pero al igual que has trabajado para llegar a donde estás, tienes que trabajar para mantenerte en el lugar en el que estás ahora. Está bien que te ilusiones, que vivas en tu pompa de buena vibra, que te dejes llevar por todo lo que estás viviendo, pero no te olvides de poner los pies en la tierra y de ser realista si no tienes que esa pompa se explote antes de lo que te gustaría. Esta semana intenta adelantarte un poco a las circunstancias y ser inteligente. Idea un plan B y prepárate para cualquier cambio que esté por llegar.

En vez de buscar el equilibrio constante, como buen Libra signo de la balanza eres, hay que buscar algo diferente. Estás en un punto en el que necesitas ponerte a prueba como sea. Rompe tus esquemas, sal de la rutina de la forma que a ti más te guste. A veces no tienes claro lo que quieres, pero tampoco haces un esfuerzo por buscar una respuesta. Esta semana eso va a cambiar.

Es cierto que te sientes como un poco desconectado de tu vida social. Y mira que a ti te encanta rodearte de gente, ir de aquí para allá, pero te has dado cuenta de que estando solo y en paz es como mejor estás. Así te ahorras dramas, decepciones y conflictos interno. Pero, Libra, una cosa es la desconexión y otra es alejarse de personas que son importantes para ti. Esta semana haz un esfuerzo y haz que salga de ti lo de iniciar una conversación, la de preparar un plan. Oblígate un poco a salir del caparazón y retomar el contacto con personas que son muy importantes para ti.

En el amor, sea cual sea tu estado, estás MUY en paz, tanto que incluso te preocupa. Si estás soltero/a, tu estado esta semana es ‘dar consejos a mis amigos e ignorar cualquier persona que venga a intentar entrar en mi vida’. No vas a dejar que NADIE entre a revolucionar lo que tanto tiempo te ha costado ordenar. Si estás en una relación, esta semana vas a empezar a disfrutar de esa paz que te aporta tu pareja, de esa seguridad que sientes a su lado. Sea como sea, los Libra esta semana vais a disfrutar al máximo de vuestra situación amorosa. Feliz semana.

Escorpio:

Dale, Escorpio, estás en un punto de tu vida en el que necesitas hacer lo que sea para avanzar. Tienes las herramientas, tienes las ganas y la motivación, pero sabes que te falta empezar a usarlas. No dejes que esto caiga en un saco roto, no dejes que esto se quede solo en una idea. Esta semana tienes que proponerte ponerlo en práctica, estudiar los diferentes caminos que vas a tomar y pasar a la acción como sea. Sales de una temporada en la que todo ha estado demasiado estancado, pero ahora vas a ser tú quién le dé emoción a tu vida.

Esta semana date tiempo para volver a confiar… Si ya de por si eres una persona súper desconfiada, cuando ves ciertos errores por parte de los demás, te cuesta mil volver a confiar. Pero, Escorpio, calma, está claro que no es fácil ganarse tu confianza, pero no seas ahora tu peor enemigo. Piensa en positivo, no hace falta que confíes de ello en cierta persona, sino que confíes en que las cosas van a salir adelante, de una forma u otra, pero lo harán.

Se presenta una semana intensa, en la que vas a tener que hacer cara a situaciones que te dan un poco de pereza. Sobre todo, con personas que no tragas del todo. Aquí es donde tiene que salir tu fuerza interior y luchar contra tu lado más oscuro. Si por ti fuera, mandarías a la mi3rda a todo el mundo bien pronto. Pero no puedes ir así por la vida, Escorpio, porque caerías muy bajo y te rebajarías al nivel de los demás. Esta semana, aunque no te apetezca tener que lidiar con ciertas personas, una sonrisa y unas palabras súper educadas serán la mejor respuesta.

Es cierto que tu corazón y tu cuerpo entero necesitan un poquito más de amor y de cariño últimamente, Escorpio. Si tienes pareja, te sientes un poco desconectado y si estás soltero/a, es como que no encuentras a alguien que te dé lo que te mereces. Esta semana pon un poco de tu parte y entrégate al máximo. Feliz semana.

Sagitario:

Has decidido ir a por todas y servir como tú bien sabes, Sagitario. Comienzas la semana sintiéndote a full de motivación y no vas a dejar que nadie te pare, ni siquiera que nadie se interponga en tu camino. Hay una fecha en tu agenda marcada para la que te estás preparando y te vas a entregar al máximo en ello. Es cierto que quizás hay ciertas inseguridades en tu mente que te hacen pensar que no vales o no sirves para esto, pero también tendrás que luchar contra ellas. Ahora son tu peor enemigo, ni siquiera las críticas de los demás son tan fuertes como las que te haces a ti mismo… Cuidado con eso.

Sagi, ¿cuándo fue la última vez que invertiste una tarde de tu vida en NO hacer nada? Últimamente llevas un ritmo de vida que es un poco insostenible incluso para ti mismo. Y por un lado te gusta, porque tú naciste para estar haciendo cosas todo el rato, para rodearte de gente, para andar de aquí para allí. Pero por otro lado, tu mente necesita un respiro. No puedes invertir todo tu tiempo libre en los demás… Esta semana para un momento, pon tu teléfono en modo avión, no des explicaciones y haz lo que a TI te dé la gana. Sin más, Sagi.

La salud es algo que te importa muchísimo ahora mismo. Y quizás no estás recibiendo las mejores de las noticias… Es algo que no te deja dormir y que te preocupa bastante. Pero, Sagi, no hay que alarmarse antes de la cuenta. Si has recibido un pequeño toque de atención, tómatelo como la excusa perfecta para cambiar tus hábitos y empezar a centrarte de verdad en tu cuerpo como se merece.

Hay ciertos secretos que pueden poner en peligro tus relaciones, Sagi, y esta vez no es culpa tuya… Tú eres alguien que siempre va con la verdad adelante y ahora no iba a ser menos. Que los demás no sepan ser sinceros no es culpa tuya… Feliz semana.

Capricornio:

Si las cosas no funcionan, hay que pasar página, Capricornio, como sea. No puedes quedarte estancado durante mucho tiempo. Mira, esta semana intenta invertir tu energía en otros asuntos, intenta distraer un poco tu mente de ese problema que ni va para adelante ni va para detrás. Te cansas de invertir todo tu tiempo y tu energía en ciertos asuntos o en ciertas relaciones y después no ver recompensa por ningún lado. Pero, Capri, a veces hay que alejarse del problema para verlo todo con perspectiva y poder cambiar lo que no funciona.

No sabes lo mucho que puedes conseguir si te muestras real y si no tienes miedo a quitarte todas esas capas que te pones encima para protegerte… Esta semana tienes que obligarte un poquito más a mostrarte tal y como eres, a contar tus anécdotas a los demás, a hablar sobre tu vida. Muchas veces, Capri, la gente desconfía de ti porque te ven tan hermético, tan callado, tan oscuro, que piensan que les vas a hacer daño a la mínima de cambio. Y no eres así, no hay casi maldad en tu cuerpo, tan solo te estás intentando protege de los demás…

No dejes que la envidia de los demás te afecte ahora de manera negativa, Capri. Protege mucho tu energía rodéate de gente que de verdad te desee lo mejor. No de estas personas que te regalan una sonrisa a la cara y por la espalda te están envidiando y criticando cada paso que das. Sí, hay gente buena, hay gente que está a tu lado para darte lo que te mereces. A ti siempre te atrae lo peligroso, pero tienes que intentar huir de ahí esta semana.

Tu corazón podría empezar a ilusionarse pero tú como siempre, vas a intentar ponerle freno. No quieres que te vuelvan a hacer daño, pero, Capri, permítete enamorarte, disfrutar, cagarla. Ahora necesitas un poco de emoción en tu vida, no pongas barreras otra vez… Feliz semana.

Acuario:

A veces se necesita un choque con la realidad para darte cuenta de lo que vales, de lo que quieres y de lo que te hace falta, Acuario. Y eso es lo que está pasando ahora en tu vida. Hay que enfrentarse a ciertas situaciones y a ciertos miedos para aprender y también para darte cuenta de que TODO lo que vales y de TODO lo que puedes mejorar para ser tu mejor versión. Has sido suficiente valiente como para saber decir que no y eso es lo más importante. J0der, Acuario, quién te iba a decir a ti que ibas a priorizar tu paz mental antes que lo laboral o que las oportunidades que te han llegado a ofrecer…

Esta semana vas a ponerte a trabajar a FULL en todos esos defectos que sientes que tienes que cambiar si quieres ser EL MEJOR. Lo bueno de ti, Acuario, es que sabes que no eres perfecto, tampoco pretendes serlo. Pero hay ciertas cosas que tienes que mejorar (que no cambiar o que esconder) y en las que vas a trabajar para que la gente se fije en ti. Y no solo eso, sino también para estar en paz contigo mismo. Para que cuando llegue el fin del día, no digas: ‘mi3rda, me arrepiento de ser así’. Sin duda, Acuario, eres un signo en el que está en un punto de crecimiento personal MUY heavy.

Y eso está influyendo también en tus relaciones. Sobre todo, si estás soltero/a, estás en un momento en el que estás en el punto de mira de muchas personas. Aunque vayas de introvertido por la vida, te encanta gustar y tener gente que vaya detrás de ti. Y puedes pensar que ahora no hay nadie a quién le gustes o le atraigas, pero eso es mentira. Hay gente a la que le gustas, Acuario, y más de lo que te piensas…

Si estás empezando a conocer a alguien o en una relación, tus sentimientos ahora son súper diferentes a otras veces. Y eso es bueno, Acuario, porque significa que estás por el camino adecuado, significa que por fin te estás valorando como te mereces. Feliz semana.

Piscis:

Parece que tu temporada ha hecho que tus emociones estén a flor de piel TODO el rato, Piscis. Es cierto que es un momento en el que hay muchas cosas sucediendo a tu alrededor, muchos estímulos nuevos y eso está haciendo que no llegues a entender muy bien del todo como sentirte. Esta semana tómate tu tiempo, no te juzgues, busca momentos de silencio para intentar entenderte. Eres una persona súper emocional y sí, a veces te sobrepasan tus emociones, pero es normal. Ya quisieran algunos tener esa facilidad que tú tienes para sentir, Piscis. Siéntete envidiable.

Descansa, Piscis, sobre todo, esta semana, saca tiempo para ponerte al día con tus horas de sueño. Entre unas cosas y otras, trabajo, responsabilidades, familia, amigos, no tienes tiempo para ti y eso al final pasa factura. Tus defensas están más bajas que nunca y sientes que no estás al 100% y se debe a eso. El estrés y la ansiedad van en tu contra, así que intenta frenarlos antes de que sea demasiado tarde. Esta semana pon de tu parte, Piscis, es importantes.

Cuida mucho tus relaciones esta semana, porque pueden verse un poquito afectadas por esa nube emocional en la que te encuentras. En el amor, es importante que dejes de lado esas expectativas que ahora están jugando en tu contra. Conecta con tu interior y sé sincero con la gente a la que quieres o a la que estás empezando a conocer. Si un día no te apetece algo, no tengas miedo a decir que no, Piscis. La sinceridad y honestidad ahora juegan un papel súper importante en tu vida.

Esta semana comienza marzo, que en parte, es tu mes y eso va a llenarte de energía positiva. Llegan oportunidad MUY positivas para ti, pececito, sobre todo en lo emocional. Nadie dice que vaya a ser fácil, pero será especial y al final, conseguirás adaptarte a ello como tú bien sabes. Recuerda que eres el último signo del Zodiaco, el más especial, el que no puede compararse con nadie más. Feliz semana.