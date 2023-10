Semana del 02 al 08 de Octubre

ARIES

Tienes que obligarte a cambiar el chip ya mismo, Aries. Estás dejando que los problemas tomen más protagonismo del necesario y no estás sabiendo poner freno a esa ansiedad y a esas inseguridades. Incluso tu gente se está dando cuenta de que tienes mucha menos energía y que no eres la misma persona que antes. Esta semana está bien que busques momentos de tranquilidad contigo mismo para poner en orden tu cabecita. Pero no busques momentos de soledad oscura en la que le das 1500 vueltas a TODO. Que esos momentos de silencio sean para curar y no para hacerte más daño.

Ya ha empezado octubre así que tienes la oportunidad de empezar con nuevos propósitos y hacer un borrón en tu historial. Esta semana apóyate al máximo en tus logros profesionales. Ya sabes que para ti NO es lo más importante, pero joder, Aries, mira como estás brillando, mira lo que estás consiguiendo. Date el placer de sentirte orgulloso de ti mismo y deja de sentirte culpable por otras cosas que ahora no se pueden solucionar.

Esta semana date un capricho porque te lo mereces, Aries, has trabajado duro, has aguantado lo inimaginable y no te estás cuidado como te mereces. Si hay algo que te apetece mucho, cómpratelo. Si hay un viaje que llevas tiempo pensando en hacerlo, hazlo. Recuerda que la vida está para disfrutarla y ahora necesitas esto más que nunca.

Es cierto que la Luna Llena en tu signo de la semana pasada hizo que aumentara la pasión en tus relaciones. Si estás soltero/a pero hay una persona por ahí rondando tu mente, esta semana hay que tener una conversación. Quizás todavía no es momento de comprometerse, pero estaría bien que ambos aclaraseis que es lo que queréis.

No olvides de poner más atención a tu salud. Al final todo te pasa factura y todo ese estrés acumulado está haciendo que últimamente tengas más dolor de cabeza y de cervicales que de normal. Cuídate, Aries, esa tiene que ser tu prioridad. Feliz semana.

TAURO

Si hay algo que no te gusta, Tauro, ¿por qué no lo cambias? Estás esperando a que llegue el momento perfecto, el momento adecuado, pero no te das cuenta de que ese momento no va a llegar nunca si estás de brazos cruzados. Esta semana tienes que salir a la calle a buscar esas oportunidades. Mánchate las manos y ponte a trabajar. Estás procrastinando ese momento porque sientes que va a llegar de la nada. Pero, ¿y si no llega?

En el amor, esta semana puede que te arrepientas de haber abierto la boca cuando no debías y de haber dicho cosas que, sin quererlo, han podido hacer daño a alguien importante para ti. Si ya has pedido perdón y se han solucionado las cosas, no le des más vueltas a ese pensamiento porque terminará haciéndote daño y afectando más a la relación. Si todavía no has pedido perdón, ¿a qué esperas? Eres consciente de que no has hecho las cosas bien, así que trágate tu orgullo y habla con esa persona.

Tienes que obligarte a ser un poquito más social, Tauro, y a pasar más tiempo con tus amigos. Esta semana sé tú quién proponga los planes, no esperes a que te los den hechos. Estás pasando por un momento en el que te sientes ausente en tu grupo de amigos y esto hay que solucionarlo. Además, la temporada de Libra te va a ayudar a sacar tu lado sociable. En el fondo, tu cuerpo te pide un momento de risas extremas liberando serotonina con esas personas que son como vitamina para ti.

No hay nada que te ponga de peor humor que la gente que no es educada y parece que últimamente te estás teniendo que topar con toda esta gente de golpe. No puedes con la falta de educación, la gente impuntual, la gente que NO limpia. Esta semana no pases nada por alto. A veces te callas por no empezar un conflicto, pero al final no es normal que la gente sea así. Di las cosas siempre con tacto y educación, pero dilas… No te calles más. Feliz semana, Tauro.

GÉMINIS

Géminis, hay que poner fin YA como sea a ese problema que no para de perseguirte. Sin darte cuenta, esto ha pasado a influir a tus relaciones. Sin quererlo, has empezado a pagar tus problemas con gente que es importante para ti. Y eso no puede ser. Aunque no lo creas, le puede estar salpicando a más gente de la cuenta. No puedes seguir permitiendo que tus problemas afecten también a los demás. Así que ahora, pon fin y solución a todo esto de la mejor manera posible.

Esta semana cuida tu salud al máximo y no dejes para más tarde ese chequeo que deberías haber hecho hace tiempo. Sientes que no estás al 100%, cada día te duele o te pasa algo nuevo. Lo vas dejando porque no son cosas importantes, pero al final ese ‘nudo’ se va a hacer más y más grande. El estrés pasa más factura de la que te piensas… El estrés es el origen de TODO. Intenta practicar más actividades que te ayuden a relajarte, más yoga, más salir a correr, más leer, más escuchar música que esté en tu mood.

Dale la vuelta a la tortilla y deja de fijarte en todo lo ‘malo’ o en todo lo que no tienes. Esta semana es momento de agradecer lo que tienes y lo que has logrado. Igual que te comparas para lo malo, igual que te fijas en todo lo que tienen los demás y tú no, fíjate en todo lo que tú si tienes que los demás no.

Mercurio, tu regente, entra en Libra, el miércoles y sentirás como vuelves a recuperar tus ganas de pasártelo bien con tus amigos. Está bien invertir tu tiempo con tu familia o con tu pareja, pero nada se compara con los momentos de risas que tienes con tus amigos de siempre. Si tu cuerpo te pide fiesta esta semana, dásela como se merece. Al final eres Géminis y mucha gente te conoce por ser el rey de la fiesta. Haz honor a tu fama. Feliz semana.

CANCER

Por primera vez en mucho tiempo, estás en calma contigo mismo y en paz con tus sentimientos. Has puesto fin a todos los pensamientos tristes que tenías en tu mente porque te has dado cuenta de que no tenías que ver nada con lo que estaba pasando en la realidad. Has pasado por una racha un poco extraña, en la que te costaba muchísimo confiar en ti mismo. Esta semana vas a dejar de compararte con los demás, porque te has dado cuenta de que si trabajar, eres capaz de TODO.

Si estás soltero/a, esta semana no te cierres en banda ni te centres solo en todos los dramas amorosos del pasado. Que una persona te haya hecho daño no significa que no te lo vayan a volver a hacer. Ábrete de nuevo al amor, Cangrejo. No hace falta que caigas rendido en los brazos de cualquier desconocido, pero no tengas miedo a volver a coquetear de nuevo. Siéntete libre de hablar con unos, con otros, de intercambiar contacto, de iniciar conversación con tu crush. Tampoco hace falta que saques el anillo ya mismo, pero si que vuelvas a dar oportunidad a tu corazón de enamorarse.

Es importante que esta semana tengas esa conversación pendiente con tus amigos. Sabes que hay un secreto que llevas mucho tiempo guardándote porque no sabes cómo contárselo. Sincérate con esas personas que sabes que no te van a juzgar. Esto tiene que salir a la luz antes de que tu gente se entere por otro lado o por otras personas…

Has estado tan encerrado en tus problemas, en tus pensamientos, en tu vida, que eres consciente que has dejado apartadas a ciertas personas que son importantes para ti. Esta semana puede que te sientas un poco culpable por ello, pero nunca es tarde. Abre chat a esos amigos con los que sientes que tienes algo pendiente, a esos de los que hace mucho tiempo que no les preguntas qué tal están. Esta semana toca volver a empezar de cero. Feliz semana, Cáncer.

LEO

Tienes todas las emociones sucediendo a la vez en tu pequeño cuerpo, Leo. Estás de los nervios y no eres capaz de controlar tu ansiedad. Tienes miedo, pero a la vez estás emocionada/o. Te sientes seguro de ti mismo, pero a la vez no paras de darle vueltas a todos esos defectos. Sabes que todas estas emociones son porque está a punto de empezar un nuevo capítulo en tu vida. Esta semana confía en tu instinto y en tu fuerza leonina, porque es así como las cosas salen bien.

Estás pasando por tantos cambios últimamente que acabas el día con ganas de llegar a casa, meterte en la cama y no saber NADA de NADIE. Ni siquiera te apetece responder a los WhatsApps pendientes. Y mira que tú siempre has sido de poner al día de todo lo que te pasa a tus amigos… Esta semana saca tiempo para descansar y olvidarte de todas las preocupaciones del día a día. Pero también oblígate a ser un poco más social. No te viene bien quedarte en casa todo el rato comiéndote el coco y mirando al techo.

En el amor, esta semana ten cuidado con las expectativas. Tanto como las que tú tienes de los demás como las que los demás tienen de ti. A veces las películas que nos montamos en la cabeza no tienen nada que ver con lo que sucede en la realidad y eso puede jugarte malas pasadas. No te decepciones si ves que alguien no es como pensabas que iba a ser. Acepta la realidad que también es bonita.

Cuando ya estabas animado a dar el paso y lanzarte sin miedo a ser persona, empiezas a ver que las cosas no son recíprocas. A veces una retirada a tiempo también es una victoria. Esto no es más que una señal para no volver a regalarle una segunda oportunidad a NADIE. Ahora lo que necesitas es conocer a gente nueva, empezar relaciones con gente que no ha estado antes en tu vida. Feliz semana, Leo.

VIRGO

Estás dejando atrás una historia, una persona o una situación que ha sido importante para ti durante MUCHO tiempo, durante años. Está siendo duro, sí, pero ahora no le des más vuelta a esa decisión. Si la tomaste fue por algo. No te puedes permitir echar por la borda todo el camino que ya has recorrido. Esta semana toca mirar hacia adelante, con la cabeza bien alta, sintiéndote orgulloso de ti mismo y de todo lo que has sido capaz.

Virgo, cuando te alejas de los problemas, eres capaz de verlo todo desde otra perspectiva. Por algo eres un signo de tierra al que le gusta ser paciente y no explotar en el momento. Esta semana aléjate de tus problemas para encontrar una solución que de verdad merezca la pena. No actúes por impulso o dejándote llevar por la tensión del momento. Saca tu esencia Virgo y no tengas miedo a ser calculador. Es la única manera de solucionar tus problemas con templanza e inteligencia.

No tengas miedo en invertir en tu felicidad. Ya sea tiempo, dinero, esfuerzo… Lo que sea, Virgo, pero ahora tienes que centrarte en hacerte feliz a ti y no a los demás. Muchas veces dices que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y al final no lo haces porque lo demás interrumpen en tu vida o porque tienes problemas ajenos que solucionar. Pero esta semana no va a ser así. Invierte tu dinero en TI, en comprarte ropa que necesites o en planes que sepas que van a llenarte plenamente.

A finales de semana, Venus planeta del amor, entra en tu signo. Tu vida amorosa empieza a brillar, pero sé paciente, Virgo. Las cosas irán despacio, pero empezarán a moverse. Eso sí, vas a tener que poner de tu parte… Venus en tu signo hará que confíes más en tus sentimientos y que estés dispuesto a hablar de ellos con esa persona que tanto te gusta… Feliz semana.

LIBRA

Estás pasando por una especie de transición, Libra. La verdad es que este 2023 ha traído cambios muy heavys en tu vida. Y es normal que tengas crisis existenciales cada dos por tres. Esta semana no metas más presión en tu mente porque bastante ya tienes encima. Deja que las cosas fluyan y tampoco te obsesiones con ser la persona que tiene el mejor trabajo, la mejor pareja o la mejor cuenta bancaria. Eres una persona humilde, deja de compararte tanto con los demás y céntrate en tus propios objetivos, en los que te hacen feliz a ti.

Al igual que tú te preocupas por tu gente, también te gusta que se preocupen y se interesen por ti. Está claro que no quieres ser el centro de atención, pero que menos que cuando tú preguntas ‘¿qué tal?’ a alguien, te respondan con un ‘¿y tú cómo estás?’. Te sientes un poco distante de ciertos ‘amigos’ últimamente. Y te da rabia porque tú siempre sacas un hueco para escribirlos, para interesarte por su vida y no recibes nada de vuelta. Parece que últimamente solo te topas con gente egocéntrica, pero esto te sirve para aprender a no ir detrás de nadie.

Lo que realmente necesitas es hacerte un cambio de look y empezar a invertir un poco más en tu imagen, Libra. Hazte algo chulo en el pelo que creas que va a hacer que tu autoestima suba por las nubes. Estamos en tu temporada y hagas lo que hagas, vas a brillar tanto que todo el mundo te va a mirar, así que aprovecha para dar ese tijeretazo o ponerte el pelo de ese color que tanto te gusta.

En el amor, si estás empezando a conocer a alguien, esta semana te sentirás en paz. Vivirás algo que te hará pensar que esa persona es para ti. Disfruta de ese momento y si tienes que confesar tus sentimientos, hazlo, Libra. Te acercará aún más a esa persona. Sobre todo, esta semana no tengas miedo de proponer planes diferentes a tu pareja o a tu casi algo. No hace falta que sean los planes más caros del mundo. A veces los planes más simples son los que mejor salen. Feliz semana.

ESCORPIO

Vuelves a sentir los nervios por todo tu cuerpo, Escorpio. Esta Luna Llena te ha dejado KO y sientes que tienes que recuperarte de alguna manera. Por la noche, te cuesta muchísimo concebir el sueño y las pocas horas de sueño que tienes, están repletas de sueños raros. Esta semana tienes que agotar tu cuerpo, desgastar toda esa energía que tienes para poder llegar a la cama y descansar a gusto. Haz más ejercicio, cuanta más adrenalina desgastes, mejor. Al final te viene bien para despejar tu mente.

Te has quitado un peso de encima o estás a punto de quitártelo. Puedes tener fama de ser un signo muy oscuro, pero no te gusta tener asuntos pendientes con NADIE. Y si hay algo que te caracteriza es que vas de frente. A ti se te ve venir, no como a otros. Si tienes un problema con alguien, no vas a ir metiendo mierda por las espaldas. Vas a aclararlo hablando, como hace la gente madura.

Sientes un poco de ‘traición’ por parte de un amigo que ha sido importante para ti en algún momento. Quizás ahora esa relación no esté en su mejor momento, pero aún así sigue siendo alguien importante para ti. No te gusta que la gente vaya ocultándote cosas que son obvias y tenerte que enterar de esto por otras personas. Si hay algo que te molesta es la falta de sinceridad… Escorpio, no le des más importancia de la que se merece a esto. Tú tienes la conciencia bien tranquila y quizás esa persona no está preparada para contarte eso. No te encabrones si no sabes los motivos que hay detrás de todo esto.

En lo profesional, esta semana estarás en un muy buen momento. Van a presentarse buenas oportunidades para seguir avanzando. Pero tienes que usar tu inteligencia y saber si de verdad te conviene agarrarte a esas oportunidades o seguir buscando la oportunidad perfecta. Tienes muy buen ojo para esto y no hay duda de que sabrás que hacer en cada momento. Confía a tope en tu intuición y no te lances a lo primero que llegue. Feliz semana.

SAGITARIO

Estás haciendo todo lo posible por buscar esa paz mental que es imprescindible para ti, Sagitario. Sabes que te está costando bastante, pero poco a poco vas centrando tu mente. Si todavía no lo has hecho, ahora lo que necesitas es buscar unos días de soledad, hacer ese viaje a solas contigo mismo, empezar ese proyecto sin tener que depender de nadie más. No hay nada que te dé más paz mental que sentir que todo está en tus manos.

Te está empezando a molestar que ciertas personas solo vengan a tu vida para meter mi3rda y para el cotilleo/chisme. Parece que no saben lo que es la educación ni el respeto. Sabes que es solo un 10% de personas con las que te topas, pero parece que te topas tú con todas las que hay en el mundo. Y es que cuando más independiente eres, más te persiguen personas que quieren cuestionar tu libertad. Estás harto de que se entrometan en tu vida, que te pregunten si tienes pareja o no, si ya has asentado la cabeza o sigues haciendo locuras. ¿Para qué quieren saber la respuesta? ¿Acaso van a dormir más tranquilos esta noche?

Esta semana no inviertas ni un segundo de tu vida en este tipo de personas, Sagi, ni siquiera en darle vueltas a lo que te han dicho. Sigue tu camino. Si quieren respetarte, que lo hagan y si no, que no lo hagan porque a ti te va a dar igual.

En el amor esta semana, si estás soltero/a tienes que empezar a creerte un poquito más quién eres. Mírate al espejo y aprende a verte como te ven los demás. En cuanto empieces a trabajar en tu autoestima y a estar cómodo en tu propia piel, empezarán a salir esos admiradores secretos. Si estás en una relación, también vas a buscar la paz y la calma después de la tormenta. Y para ello vas a tener que tragarte tus palabras y dar la razón a tu pareja… Es lo que toca a veces. Feliz semana.

CAPRICORNIO

Comienzas la semana sintiéndote imparable. Tienes una fuerza interior increíble. Ya has aprendido que tú mismo eres el único que solucionar tus problemas y de sacarte tus castañas del fuego. Has dejado de esperar tanto de los demás para volver a centrarte en ti. Has empezado octubre pisando bien fuerte y no vas a dejar que nadie se interponga en tu camino. Absolutamente NADA ni NADIE, ni siquiera tus propias inseguridades.

Hay gente con mucha envidia y mucha maldad dentro. Cada día tienes más pruebas de ello, Capri. Hay ciertas personas que llevan guardando rencor desde hace más de un año y tú ya no sabes ni qué hacer ni qué decir. Mira que tú puedes llegar a ser muy cabezota y guardarte cosas dentro de ti durante mucho tiempo, pero no tiene nada que ver a cómo es la gente. Aunque tú ahora tienes la conciencia bien tranquila, te molesta tener a este tipo de personas a tu alrededor. Y lo peor es que no puedes sacarlas así como así por ciertos compromiso. Tienes que dejar de darles importancia y hacer como si no existieran…

Hay que mirar al frente y dejar de prestar atención a gente que ya salió de tu vida hace tiempo. Si dijiste adiós en su momento fue por algo. No hace falta que esta semana te expongas a una segunda traición. Piénsate muy bien si merece la pena dar esa segunda oportunidad ahora.

En lo laboral, aléjate de situaciones donde las cosas están tensas. Hay mucho drama a tu alrededor y sabes que si abres la boca lo más mínimo, puede salpicarte bastante. LA verdad es que tú eres una persona que se mantiene bastante al margen de todo esto, pero ahora tienes que sujetar las ganas de defender a alguien. Aunque veas injusticias, no te metas donde no te llaman. No es asunto tuyo y puede joderte bastante… Feliz semana, Capri.

ACUARIO

Estás renaciendo de tus propias cenizas cual ave fénix, Acuario. Has tocado fondo y ahora solo estás yendo hacia arriba. El camino está siendo totalmente diferente a lo que tenías pensado, pero eso es lo que lo está haciendo especial. Esta semana céntrate en ti, en retomar hábitos que sean buenos para tu mente, en no dar tanta atención a tu trabajo y a tus responsabilidades. Busca más tiempo no solo para tus hobbies, sino también para esa gente que ha estado a tu lado todo el rato.

En el amor esta semana estarás bastante tranquilo. La verdad es que vienes de una temporada un poco turbia y gracias a ello, has aprendido a valorar bastante tu paz mental. Ahora estás en el mood de mejor solo a mal acompañado, Acuario, y te está sentando de maravilla. No dejes que nadie se meta en tu vida para cambiar tus prioridades.

En lo profesional, estás a punto de empezar una nueva etapa en tu vida. Eres Acuario y mucha gente se piensa que no tienes miedo a arriesgar, pero en realidad no es así. En realidad eres una persona que se come la cabeza cuando tiene que tomar una decisión de este tipo. Esta semana habrá muchos miedos en tu cabeza, pero a la vez ganas. Es algo diferente que nunca antes has hecho y eso es lo que te motiva. Cuidado con las expectativas porque pueden jugarte una mala pasada. Siempre pies en la tierra y estáte preparado para encontrarte con cualquier cosa.

Esta semana te esperan momentos muy bonitos que te sorprenderán cerca de tus amigos. Sabes que no estás invirtiendo en ellos tanto tiempo que realmente se merecen pero esta semana por fin abrirás los ojos y harás todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. Al final tu felicidad depende de los pequeños momentos cerca de los tuyos. Feliz semana.

PISCIS

Las cosas al final no han salido como te pensabas, Piscis, y te está costando aceptar ciertas noticias. No te sientas culpable por llorar, por estar mal, por tener tus momentos para ti. De hecho, es importante que saques todo lo que tienes dentro antes de seguir adelante. Esta semana vas a tener que empezar a replantearte tomar decisiones importantes, pero antes respira hondo y aclara tu mente.

Ahora tienes que empezar a mirar por TU felicidad y por la de nadie más, Piscis. Te va a costar lo tuyo, porque siempre estás súper entregado a los demás, pero habrá algo o alguien que te ayudará a abrir los ojos. Esta semana vas a tener una conversación con una persona importante para ti que puede acabar en bronca porque tú eres incapaz de dar tu brazo a torcer. Pero con el tiempo, te darás cuenta de que esta persona tiene más razón de lo que te piensas. Piscis, haz caso a la gente que te quiere. Están intentando abrirte los ojos y hacerte entender que es hora de mirar por ti antes que por nadie más.

En lo profesional, esta semana puedes llegar a arrepentirte de haber tomado una decisión o de no haberla tomado a tiempo. Pero, Piscis, ya no se puede cambiar el pasado… Ahora solo puede trabajar en el presente para que no te vuelva a pasar lo mismo en un futuro. Esta semana párate un segundo a organizar tus metas y tus prioridades. Necesitas cambios en tu vida que te den motivación máxima.

No te dejes manipular por nadie y mucho menos por gente que solo mira por su propio ombligo. Estas personas pueden ser muy cercanas a ti y puede que te cueste identificarlas. Por eso ahora tienes que desconfiar hasta de tu propia sombra. Esta semana ten en cuenta solo tus prioridades y las de nadie más. Es lo que necesitas para encontrar tu prioridad. Feliz semana.