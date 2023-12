Semana del 04 al 10 de diciembre

Aries

Te sientes un poco nostálgico y mira que es raro en ti. Pero hay algo que has despertado tu parte más sensible, esa que llevaba mucho tiempo dormida. Entre eso y que se acercan unas fechas muy emocionales, sientes que necesitas unas vacaciones de la vida y no saber nada de nadie. Esta semana tienes que rodearte de personas que te hagan feliz, personas que estén en tu mismo nivel y punto vital. Si tienes un sueño, tienes que rodearte de esa gente que además de apoyarte, te impulsen a ir hacia todos esos sueños. Protege mucho a esas personas porque ahora mismo son tu apoyo incondicional.

Esta semana tienes que poner ciertos límites a tu cuerpo, Aries, porque digamos que tu salud no está en su mejor momento. Tu cabeza y tu estómago se están viendo un poco resentidos. Intenta pasar menos tiempo con el teléfono, alejado de las redes sociales. Eso puede ayudarte con los dolores de cabeza. Cuida y mejora tu alimentación. No te obsesiones, pero si evitas tomar alimentos fuertes y peligrosos para tu estómago.

Este lunes Venus, planeta del amor, entra en el pasional Escorpio y vas a darte cuenta de que para que surjan nuevas oportunidades, tienes que romper por completo con el pasado. Un clavo no saca otro clavo. Primero tienes que arrancarlo de raíz, curar la herida y así estar todo lo ‘sano’ posible.

Esta semana, con Venus en Escorpio, podrías conocer a gente nueva, hacer nuevos amigos con derecho a roce. Baja un poco las expectativas, no tengas el listón tan alto y deja entrar a tu vida a gente nueva que quiere conocerte.

En lugar de dar consejos a los demás, es hora de que empieces a aplicarte esos consejos a ti mismo, Aries. Consejos vendes que para ti no tienes y eso tiene que cambiar. Si de verdad quieres que tu vida prospere y siga creciendo, tienes que aplicar a tu vida todo lo que siempre vas predicando por ahí. Feliz semana, Aries.

Tauro

Estás en un bucle de ansiedad bastante peligroso. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Una cosa te lleva a otra y al final no consigues poner fin a ese bucle. Tienes muchas incógnitas por resolver, sí, no sabes qué camino tomar y eso al final termina repercutiendo en toda tu vida. Sí, incluso en tus relaciones. Esta semana tienes que proponerte tomar una decisión vital. Tienes que empezar a mirar por ti y dejar de lado lo que te dicen los demás.

No seas tonto ni dejes que los demás te vean como si lo fueras. Esta semana tienes que imponerte y hablar. No tragues y aguanta con tal de evitar el conflicto. Si tienes algo dentro que te molesta o te duele, dilo, Tauro, no puedes aguantar lo inaguantable. No aguantes situaciones por las que no dejarías que ningún amigo pasara. Lo que no quieras para los demás, no lo quieras tampoco para ti mismo.

Esta semana, Venus, tu regente, entra en Escorpio, tu signo opuesto. En tu vida amorosa, si tu relación no está en el mejor momento, ten cuidado porque puede volverse más tóxica aún. Tienes que andarte inteligente y saber echar freno. Ahora estás en un punto en el que tienes que mirar al máximo por ti. Si sientes que no te llena o que las cosas no van del todo bien, es mejor apartarse, dejar que corra el aire, curar tus heridas y después ya verás que hacer.

De verdad, Tauro, esta semana cuídate mucho, muchísimo y ponte a ti mismo como prioridad, que no te dé miedo. Tienes que priorizarte por encima de todo porque si no, todo acabará peor de lo que te imaginas… Feliz semana.

Géminis

Estás en un momento de tomar decisiones importantes. Todavía estamos en diciembre pero tu mente ya está en 2024 y en todos los cambios que vas a hacer próximamente. Intenta tener los pies en la tierra y actuar con cabeza. No hace falta que hagas las cosas perfectas, pero si que las hagas de la mejor manera posible y siguiendo tus propios consejos. Si te equivocas que sea por algo que has decidido tú y no algo que has hecho por culpa de seguir consejos ajenos.

A veces vale más la paz y la salud mental que el dinero o las oportunidades laborales. Recuerda, Géminis, si no lo ves claro, si no ves que algo no sea para ti, prioriza tu salud mental. Esta semana estarán con los nervios a flor de piel en muchos momentos, pero al final todo se resolverá. Cuando estés a punto de explotar, refúgiate en tus hobbies y en tu gente. Tienes exceso de energía por todo lo que está pasando en tu vida y tienes que quemarla de alguna forma.

Esta semana tendrás que guiarte de tu intuición y saber leer entre líneas. Hay alguien cercano a ti que necesita tu ayuda pero no sabe cómo pedírtela. Tú eres experto en saber leer a través de las palabras y no hay duda de que en seguida vas a saber quién es esa persona que necesita un abrazo o un consejo a tiempo. Aunque tengas muchas responsabilidades encima ahora mismo, no te prives de esos momentitos con la familia que eliges, con tus amigos. Al final cuando estás a su lado, se te olvida todo lo demás.

En el amor, esta semana tienes que intentar comunicarte de la mejor manera posible. Eres Géminis, el signo de la comunicación, pero cuando te pasa algo, te encierras en ti mismo y eres incapaz de hablar sobre lo que te sucede. Y eso, ahora mismo, está afectando bastante en tus relaciones. Si hay algo que no te gusta de tu pareja o de tu relación, no te calles porque es peor y al final terminarás haciéndote más daño a ti y más daño a tu pareja.

No te vayas todavía… Antes de nada, quiero recordarte que Mercurio retrógrado está a punto de empezar (el 13 de diciembre) y es posible que empieces a notar los efectos esta semana. No pierdas los nervios, todo tiene una explicación. Feliz semana.

Cancer

Estás en un momento inestable emocionalmente. Hay días que te levantas con ganas de llorar a mares y otros en los que te da igual absolutamente todo. Te cuesta entender qué está pasando en tu cabecita y en tu corazón para estar así todo el rato. No hay dudas de que estás más Cáncer que nunca. Por eso, esta semana tómate tu tiempo para curar tus heridas. No intentes maquillarlas por encima y hacer ver que no pasa nada cuando en realidad si que está pasando y mucho.

Estás intentando mantener tu mente ocupada todo el rato para no pensar en lo que te duele y eso puede ser peligroso, Cáncer, muy peligroso. Si tienes un problema o algo no te deja avanzar como te gustaría, es mejor que te enfrentes a ello cuanto antes. Que llores ahora todo lo que tengas que llorar porque si vas acumulando, al final vas a explotar dónde menos te lo esperes y con quién menos se lo merece. Estás cansado de que te pregunten qué tal estás y tú responder con un insignificante ‘bien’. Esta semana tienes que desahogarte un poquito, como sea.

Este lunes entre Venus, el planeta del amor, en Escorpio, tu compañero de agua. Si estás soltero y en búsqueda del amor, esta semana te sientes preparado para coquetear sin límites. Venus en Escorpio va a darte una luz especial, incluso empezarás a ver cómo tu autoestima mejora y empiezas a verte mejor en el espejo. Esta semana tendrás en tu mano la técnica para seducir a cierta persona.

Si estás en una relación, esta semana podrías empezar a hablar con tu pareja sobre planes de futuro… Viajes, mudanzas, compromisos. Venus en Escorpio va a asentar las bases del compromiso y es el momento perfecto para entender cuál es el rumbo que tomará esa relación.

Aprovecha para tener conversaciones importantes esta semana, ya sea en el amor o en lo laboral. El ambiente está a punto de volverse un poco revuelto cuando Mercurio se vuelva retrógrado la semana que viene. Por eso es normal que ahora te sientas un poco confuso. La sombra de Mercurio retrógrado es quién tiene la culpa. Feliz semana.

Leo

Estás contento con las decisiones que has tomado, Leo. Parece que poco a poco empiezas a brillar después de mucho tiempo. Esta semana recibirás comentarios súper positivos por tu trabajo y sí, incluso recibirás alguna recompensa importante que te haga replantearte el camino que debes tomar ahora. Estás súper enfocado ahora y confiando al máximo en tu poder. Esta semana sentirás una paz y un alivio increíble por todo el trabajo que has estado haciendo últimamente.

Pero no todo es perfecto, Leo, y donde más cojea tu vida ahora es en tus relaciones, algo muy importante para ti. Echas un poco en falta recibir la atención y el cariño de cierta(s) persona(s). Tú siempre estás para los demás, pero… ¿Quién está siempre para ti? Tu corazón necesita un poco de amor y de cariño y en momentos de bajón, te ves un poco ‘indefenso’ como que no sabes a donde ir.

Esta semana cuida mucho no, muchísimo, tus compañías, Leo. Tú siempre estás ayudando al resto y eso al final te afecta. Aunque la gente no lo crea, eres una persona MUY empática. Cuida mucho la gente de la que te rodeas. Si te rodeas de gente que se queja, que está todo el día haciendo un drama, al final terminas también terminas atrayendo esto a tu vida. Es importante que empieces a rodearte de gente que tenga las mismas prioridades que tú, el mismo estilo de vida, la misma forma de enfrentarse a las opiniones. Quizás tengas que sacar a alguna persona de tu vida, pero no pasa nada. Es necesario para poder avanzar.

Venus entra en Escorpio este lunes y eso te va a conectar muchísimo con tus raíces. De hecho, es posible que hagas o prepares un viaje a un lugar de tu infancia donde fuiste muy feliz. Está bien volver para apreciarlo como se merece, pero intenta no permanecer ahí mucho tiempo. Tú ahora tienes que volar alto, ponerte retos, probar cosas diferentes. Al final eres Leo y esa energía no cabe en botes muy pequeños. Feliz semana.

Virgo

Libra

Cuídate mucho, Libra, y esta semana intenta que te resbale absolutamente todo lo que no depende de ti y se escapa de tu control. Ahora mismo estás súper centrado en tener una buena salud mental pero hay cosas que se te resisten. Tienes que aprender a pasar de todo y de TODOS. Cuando estás en tu mood, sin depender de nadie, sin hacer caso a lo que te dice nadie, las cosas fluyen mucho más. Esta semana no vayas detrás de nadie ni tampoco esperes nada de nadie. De verdad, deja de darle tanta importancia a los demás y céntrate en ti. Esa es la única forma de avanzar.

Es importante que empieces a cuidar tu manera de comunicarte. Por si no lo sabías, Mercurio está a punto de entrar retrógrado (el día 13) y la sombra ya está haciendo de las suyas. Esta semana se te puede malinterpretar y a ti no hay algo que te duela más que sentir que has podido herir a alguien con tus palabras. A veces, sin quererlo, puedes llegar a ser demasiado directo o irónico y no todo el mundo es capaz de captar esa ironía. Esta semana no tengas miedo a aclarar algo si sientes que te has equivocado o que has podido ofender a alguien. Es mejor prevenir que quedarse con las dudas.

No te martirices por fallos que tienes por ser una persona humana. No seas tan exigente contigo mismo porque eso esta semana puede causarte momentos de ansiedad máxima. Tú también puedes equivocarte, j0der y lo mejor es que tú sabes aceptar tus errores.

Tu planeta regente, Venus, entra en Escorpio este lunes y eso hará que te obsesiones con expresar tu amor. Incluso, que quieras pasar las 24 horas del día con cierta persona. Ten cuidado y pon límites porque sino puedes terminar dependiendo emocionalmente de alguien y eso no es bueno para ti. Surgirán dudas sobre si esa persona siente lo mismo de ti, pero antes de rayarte, piensa en todo lo que ha hecho esa persona por ti. Quizás no te lo diga con palabras, pero si con acciones y eso es lo que realmente cuenta.

Si estás soltero/a, atento a tus DM de Instagram porque aparecerá una persona que no te esperas pero que inconscientemente has estado manifestando todo este tiempo. Libra, poco se habla de tu poder de manifestación pero es más grande de lo que te piensas. Y si no, a los hechos me remito… Feliz semana.

Escorpio

Estás poniendo a tope de tu parte para solucionar esos problemas que han ido surgiendo en tu vida. Lo mejor de todo es que estás siendo inteligente y estás sabiendo detectar antes de tiempo. Otra cosa no, Escorpio, pero tienes muy buen ojo y muy buena intuición y sabes cuando hay que actuar. Esta semana si sientes que no puedes con todo, pide ayuda. No eres experto en TODOS los temas. Tú harás lo que puedas, pero hay cosas a las que no podrás llegar y tendrás que pedir que te echen una mano. Y no pasa nada, Escorpio, para eso están los demás, ¿no crees?

No dejes que te influyen negativamente las emociones de los demás. Esta semana vas a tener que poner una barrera y empezar a aislarte un poco de esas personas que se están todo el día quejando, que no paran de hablar de sus problemas y no saben escuchar a los demás. Tienes que centrarte en ti, en tu trabajo, en tu gente y tienes que mantenerte firme para que los dramas ajenos no ensucien tu vida. Porque sí, Escorpio, estás en un punto en el que no aguantas tonterías y si no pones freno, no pones esa barrera, al final vas a terminar explotando y manchando tu reputación por culpa de terceras personas.

Buenas noticias… Este lunes, Venus, planeta del amor, entra en tu signo y va a hacer que saques a la fiera que llevas dentro. Todo en tus relaciones se vuelve más pasional, más intenso. No va a haber quién te frene. Si estás soltero/a, algo dentro de ti va a pedirte acercarte a esa persona. Y cuando se trata de conquistar a alguien, a ti nada te frena y mucho menos esta semana. A pesar de todo, tienes tu corazoncito y ahora necesita sentirse comprendido, arropado y valorado.

Si estás en una relación, todo será MUY intenso esta semana, hasta tal punto que puede que surjan discusiones por temas que al fin y al cabo son una tontería. Intenta controlar tus impulsos y pensar con la cabeza antes que con el corazón. Usa tu sentido común y tu inteligencia para encontrar palabras a eso que sientes dentro. Feliz semana, Escorpio.

Sagitario

Esta semana tienes que descansar, pero descansar de verdad. Es momento de hacer repaso de todo lo que has hecho y vivido este año. Sí, Sagi has logrado y conseguido muchas cosas. Hay que hacer repaso de todas las lecciones que has aprendido por todas las cagas que has tenido. Este año has evolucionado como persona y no hay duda de que te ves a ti mismo como eras hace un año y a penas te reconoces. Cuando estés de bajón, piensa en lo valiente que has sido por enfrentarte a ciertas situaciones. No has sido valiente, has sido lo siguiente.

Estamos en tu temporada, ya lo sabes, pero esta semana vas a estar un poquito más reflexivo y nostálgico de lo normal. Vas a darte cuenta de que te estás transformando a cada minuto que pasa y que tu pirámide de necesidades no es la misma que antes. Por lo tanto, vas a tener que hacer ciertos cambios e incluso cortar con relaciones que ya no son lo que antes eran. Hay que aceptar que hay relaciones que son temporales, que estarán contigo en un cierto periodo de tu vida y luego se irán, porque así es el ciclo de la vida.

A pesar de todo, esta semana vas a verte diferente en el espejo, más sexy, más fuerte, más atractivo. Venus en Escorpio a partir de este lunes va a hacer que tu autoestime esté por las nubes. Cuando te ves bien a ti mismo, tus relaciones empiezan a mejorar, tanto si estás soltero/a como si estás en una relación. Sobre todo si estás soltero/a, esta semana te ves como alguien guapo, sexy y eso es algo que llama mucho la atención de los demás. Y va a hacer que alguien que te estaba ignorando, de repente se fije en ti…

Sagi, tienes que poner a tu familia lo primero, tanto la de sangre como la que tú eliges. Déjate de darle toda tu confianza y tiempo a esa gente que acabas de conocer porque es muy posible que terminen decepcionándote. En cuanto veas algo que no te guste, corta. No dejes segunda oportunidades. Es mejor que ahora te fíes de los de siempre.

Esta semana tienes que enfocarte en tu cuerpo y en tu bienestar, porque se vienen cositas intentas las próximas semanas y si quieres estar a tope, tienes que estar bien contigo mismo. Feliz semana.

Capricornio

Esta semana vas a tomar decisiones muy importantes para liberarte de algo de lo que sabes que tenías que haber liberado desde hace mucho tiempo. Te sientes débil, frustrado, como si algo o alguien te hubiera robado tu tiempo y tus ganas de seguir adelante. Pero algo hará click en tu mente y te darás cuenta de que AHORA es cuando tienes que actuar. ¿De qué te sirve seguir aguantando? De nada, Capri. Es momento de tomar esa decisión y liberarse de una vez por todas de eso que tanto te duele.

Esta semana tienes que enfocarte en TU bienestar, en tu salud, en hacer lo que siempre has querido hacer pero nunca sacas tiempo para ello. Ahora tienes que obligarte a sacarlo. Capri, vida solo hay una y sí, los minutos pasan y tú sientes que no has hecho nada de lo que te gustaría hacer. Ahora tienes que darle más importancia al tiempo que al dinero. ¿De qué te sirve el dinero si no tienes tiempo para invertirlo en lo que a ti te gusta?

Este lunes, cuando Venus entre en Escorpio, abrirás los ojos y te darás cuenta de que tus amigos son tu verdadero support ahora mismo. Vas a vivir algo que te hará decir: ‘j0der, menos mal que los tengo a ellos’ y pasarás a quererlos y a necesitarlos más que nunca. Además, notarás que tú también eres importante para ellos. Esta semana te sentirás una pieza fundamental para ese puzzle llamado ‘amistad’.

Hay una persona que está yendo detrás de ti y que tú ni siquiera te habías dado cuenta. Esta semana vas a despertar y a darte cuenta que está ahí, queriendo saber más de ti y sí, incluso, envidiando cada paso y cada decisión que tomas. Capri, estás muy enfocado en ti mismo como para malgastar tiempo en este tipo de personas… Aléjate en cuanto puedas y no dejes que tenga importancia en tu vida, porque será peor.

Esta semana vas a vivir una especie de transformación increíble, Capri, es como si sintieras que tu año nuevo, que tu 2024 empezara justo ahora. Vas a revaluar muchas cosas incluso a plantearte hacer cambios heavys a tu alrededor. Si tienes que tomar decisiones importante, tómalas esta semana y no más adelante, porque el día 13 comienza Mercurio retrógrado, recuérdalo… Feliz semana.

Acuario

Parece que poco a poco tu vida vuelve a la calma pero a ti eso te cuesta creértelo. Las cosas van saliendo adelante y esta semana te sorprenderás de que por fin tu esfuerzo empiece a ser recompensando. Es importante que no te obsesiones con el trabajo y busques también tiempo libre con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Cuando las cosas empiezan a salir bien, te obsesionas y quieres más y más, pero no, Acuario. Recuerda que tienes una vida más allá de eso y hay que intentar desconectar en algún momento del día.

Esta semana intenta preparar algún plan chulo y diferente con tus amigos o con tu gente especial, Acuario. Hay algo que llevas mucho tiempo queriendo hacer pero nunca te atreves a proponerlo. No tengas miedo y busca el día y la hora para escaparte a ese lugar. Tienes las ganas, tienes los medios, no dejes que nada te aleje de hacerlo. Esta semana siéntete libre porque por fin tienes esa libertad que tanto añorabas.

Es cierto que quizás tu corazón esté en un momento de dudas máximas, sobre todo si estás soltero/a o empezando a conocer a alguien. Tienes los estándares muy altos y lo sabes. Hay alguien que te está empezando a gustar mucho, pero no quieres enamorarte de cualquiera, no quieres volver a sufrir. Si no estás seguro, es mejor que te alejes de los ‘casi algo’ lo antes posible. Porque te vas a terminar haciendo daño a ti y también a la otra persona.

Ahora lo que tienes que hacer si te sientes inseguro o con miles de dudas en tu cabeza, es pasar más tiempo contigo mismo. No tengas miedo a tener citas contigo, Acuario, sí, así como lo oyes. Busca planes para hacer contigo mismo como ir al cine, ir a comer a tu restaurante favorito tú solo, ir de compras sin que nadie te moleste. Valoras mucho el silencio de estar contigo mismo. No necesitas a nadie para ser feliz, recuérdalo. Feliz semana, Acuario.

Piscis

Tu mente está en un bloqueo bastante fuerte y tienes que ser paciente, Piscis. Esta semana tienes que dejar de exigirte tanto a ti mismo porque al final de tanto forzar, te vas a terminar haciendo daño. Sé más comprensivo contigo mismo. Sabes cómo serlo porque al final lo eres siempre con los demás. No te exijas tanto, si por un par de días tienes que poner en off tus responsabilidades y tus cargas para estar más contigo mismo.

Tienes que huir YA de YA de una relación que te está haciendo mucho daño. Puede tratarse de una relación amorosa, pero también de amistad. No puedes quedarte ahí donde sabes que se aprovechan de ti o donde sabes que esa persona puede sacar de ti algo que tú de ella no. Hay que cortar por lo sano ahora y no dejarlo para más adelante. Será duro, sí, pero tienes que hacerlo. Lo bueno es que ya has abierto los ojos y sabes que tienes que huir de ahí cuanto antes.

Este lunes, Venus entra en Escorpio y sentirás que tienes que acercarte de nuevo a tu lado más espiritual. Has estado un poco desconectado últimamente y al fin y al cabo, tú, como buen signo de agua, necesitas estar conectado contigo mismo. Esta semana vas a reflexionar mucho más de lo normal y a intentar entender qué es lo que quieres. Quieres hacer cambios en tu vida y para eso vas a tener que implicarte mucho más, con esos nuevos objetivos.

Una persona muy cercana a ti requiere de tu ayuda, de tu apoyo. Quiere escuchar algo, pero tú debes de decirle la verdad, Piscis. No se trata de complacer, se trata de dar consejos de verdad, de corazón. Por mucho que quiera escuchar algo, lo que necesita escuchar es la verdad y tú se la vas a dar. Aunque duela, quieres lo mejor para los tuyos, eso está claro. Feliz semana.