Semana del 11 al 17 de septiembre

Aries

Tienes que ser más disciplinada/o con lo que quieres conseguir, con tus metas y propósitos Aries, sólo así, con esa constancia, conseguirás ser la/el número 1 en eso que deseas. Es verdad que andas bastante motivada/o con todo, con ganas, con buena energía… Pero el problema es que a veces, los pensamientos intrusivos vuelven a resonar en tu cabeza más de la cuenta Aries. Y por mucho que quieras, no eres capaz de frenarlos, no puedes pararlos. No vuelvas a dudar de tus capacidades Aries, lo tienes todo para ser feliz así que, deja de autosabotearte. Durante esta semana verás como los resultados se van dando poco a poco, los temores se irán evaporando una vez que vayas dando esos primeros pasos. Y es que, hay que empezar algunas rutinas ya Aries, son más necesarias que nunca para mantener tu mente SANA.

Cuidado con volver a hacer caso a algunos comentarios claramente malintencionados Aries. Sabes de donde viene la envidia, quien genera ese tipo de cosas, conoces muy bien a los demás y sinceramente, cuando más te la sude ahora, MEJOR. La ignorancia es la única manera muchas veces de pasar de los demás, aunque por momentos quieras entrar al trapo y decirle a más de uno lo que piensas.

Esta semana hay que ponerse las pilas en todo y cosa que digas que vas a hacer, la haces. Y de lo que digas que te vas a alejar, te alejas. Recuerda, lo más importante, que te importe una MIERDA lo que piense el resto de cómo actúas, cómo te comportas, o cuáles son tus prioridades. Creen que te conocen pero conocerte sólo te conocen los tuyos. No andes en polémicas innecesarias, de verdad, es que tienes tanto que experimentar ahora… Feliz semana.

Tauro

Qué mal te sienta sentirte perdida/o Tauro, estar en un momento de tu vida en el que no terminas de encontrar la dirección, la estabilidad, el punto donde poder empezar a echar tus raíces, las que sean… Y eso te hace estar muy bajita/o de ánimo, sin ganas de nada o quizás con ganas sí, pero de desaparecer por un tiempo para poder sanar. Sabes que son momentos Tauro, esto no dura eternamente y deberías tenerlo más que claro ya. El punto es que cuando estás en esta espiral de dolor se te hace eterno, como si durara toda la vida y de hecho, tu cabeza muchas veces estalla y se convierte en un huracán de pesimismo del que te es complicado salir. Pero eh, ya está, te durará unos días y volverás a renacer. Y es que, recuerda que la vida SIEMPRE te pone señales que a veces sólo tú eres capaz de leer Tauro, pero que están ahí joder. No seas dramático/a y si un plan no sale, recuerda que es por algo aunque ese algo no puedas verlo ahora. Y no reniegues de esa sensibilidad tuya que te hace tan especial. Que seas sensible y empático con todo es un punto a tu favor en la vida, el problema es cuando dejas que todo eso que te emociona entre y se quede siempre en ti. Eso es lo que no está bien Tauro porque te quedas seca/o.

Esta semana te vas a plantear hacer algunos cambios en tu vida, quizás en tus dietas o en el ejercicio que practicas. Es muy importante que te centres en lo mejor físicamente hablando. Cuando la mente está un poco bajita, hay que darle un físico que pueda soportar todos esos bajones. Y un cuerpo así solo se consigue cuidándolo a muerte. Verás como todo mejora Tauro, haz caso a esas señales por favor. Feliz semana.

Géminis

Hay tiempo para todo Géminis, tiempo para estar y tiempo para desconectar. Y cuando decimos desconectar es pasar de todo de verdad. Olvídate un poquito del mundo exterior que poco aporta en algunas ocasiones y disfruta del presente. ESTAR PRESENTE Géminis. Esta semana vas a darle vueltas a la situación que tienes en tu vida en todos los sentidos. Tienes que reorganizarte, sacar tiempo para hacer lo que te gusta y no meterte en la dinámica de siempre: vida en piloto automático dejando que los años pasen… Aún hay gente que sigue preguntándose qué fue lo que pasó entre vosotros. No es que no te guste saberlo porque en el fondo te gusta pero te da una pereza enorme volver a dedicar más tiempo a esa persona. Esta semana te stalkeará lo normal o más. Mira, qué rabie un poquito Géminis, tampoco pasa nada. Disfruta todo lo que puedas ahora porque después se viene trabajo y dinero, pero un dinero que va a sudarse, no caído del cielo.

Te molesta un poco que pregunten por ti por ahí, enterarte de cosas que te gustaría haber sabido de primera mano porque si quieren buscar la manera de hablarte, que lo hagan en vez de crear tanto misterio. El punto es que les puede el ego Géminis pero bueno a ti también así que, las cosas están bien así. Es posible que necesites a alguien de tu familia más de la cuenta, búscala como sea. Hay una propuesta dentro de muy poco que te cambiará los esquemas. Recuerda que tu peor enemigo eres tú y tus miedos. Nadie más. Feliz semana.

Cancer

La verdad es que si tuvieras que hacer balance de lo que está pasando en tu vida tienes un poco de todo, pero bastante extremo. Hay felicidad porque se están sucediendo cosas súper importantes en tu vida y que además deseabas mucho (si no han llegado aún van a llegarte), pero también parece que te estás llevando muchos palos de golpe. Y eso, evidentemente, no te gusta tanto.Superar las decepciones cuesta, y más tú, un signo tan sensible con todo. Pero ya está, a veces sólo hay que poner un límite, un “hasta aquí”, un basta para poder continuar avanzando. Porque sí Cáncer, sólo queda avanzar, con los tuyos o sin ellos.

Hay una persona en tu vida que te tiene especialmente preocupada/o, no ves que su ánimo sea el mejor y por mucho que intentas cada vez se va metiendo más y más en su burbuja y menos quiere saber del mundo. Tú, hasta donde puedas. No te quedes sin fuerzas como haces a menudo porque absorbes toda la energía de los demás muy deprisa y al final termina siendo tu condena.

Esta semana vas a necesitar un poco más de espacio para ti, hacer cosas que de verdad te animan, salir a pasear, darte algún capricho, quedar con amigos y echarte unas risas… Analiza tus problemas. Lo que ahora está bien, seguirá estando bien, pero el problema también seguirá ahí si no lo atacas. Y en la mayoría de las ocasiones, tienes la llave para terminar con él. Que una pelea o discusión estúpida no arruine tu amistad con alguien, cuidado con eso. Feliz semana.

Leo

Semana nueva Leo y después de todo, te mereces que te pasen cosas bonitas ahora. Aunque te creas fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo, la mochila tan cargada que llevas a tu espalda va pesando cada vez más. Eres una persona que intenta salir de la mierda lo antes posible pero cuando se acumulan los dramas, cuesta. Esta semana se vienen alegrías Leo. Te estás dando cuenta de lo afortunada/o que eres por tener a las personas que tienes en tu vida, tus amigas/os. Te estás dando cuenta de que, desde hace un tiempo atrás a ahora, hay un par de personas en tu vida que son imprescindibles para ti, que han estado en las buenas y en las malas y que además, te hacen ser mejor persona. Y eso, no tiene precio. Es muy probable que todo ese estrés se manifieste físicamente Leo. Puede que tengas fuertes dolores de espalda y de cuello en algún momento de esta semana, plantéate ir a algún fisio que te ayude porque la tensión seguirá acumulándose.

Es fácil que el dinero también vaya llegando poco a poco, aunque también es verdad que los gastos empiezan a acumularse. Vas a entrar en el final de una etapa de tu vida Leo, se abrirán otras puertas dentro de muy poco y aunque no estés segura/o de lo que pueda pasar, te lanzarás a abrirlas. No queda de otra. En esta vida, hay que probarlo todo. Feliz semana.

Virgo

Es verdad que a veces es bastante complicado mantenerse un poco positivo, parece que todo lo malo llega de golpe, pero eh, eso también pasa con lo bueno y ahí, no nos damos tanta cuenta. Mira, lo que está destinado a ser para ti, acabará pasando, y sucederá de una manera u otra, si no es mediante un camino será mediante otro. Y lo que queda mientras tanto, es la experiencia y la madurez que todo ese proceso te da. Estás en un momento de tu vida en el que sigues teniendo a tus emociones MUY enfrentadas. Por un lado, sientes que tienes que serle agradecida/o a la vida por todo lo que te da, pero por otro, tienes un sabor amargo por otras cosas que ahora, quizás no esperabas que se dieran. Esta semana vas a estar a mil cosas, sabes que eres imprescindible para muchas personas y sólo con “estar ahí”, haces muy bien a los demás.

Eres un gran apoyo para mucha gente pero no te olvides de ti, de cuidarte, de mimarte… Y no esperes hasta que estés preparada/o para hacer algo, no hace falta que todo esté perfecto para dar el paso de una vez ¿ok? A veces simplemente hay que darlo y ya está. Mente fría, no te agobies con los cambios que puedan darse y por supuesto que no te invada la negatividad ni en los momentos más delicados. Ya lo sabes, tu mente determina tu vida Virgo así que, céntrate en tener una buena actitud y enfoca tu dirección. Pase lo que pase. Lograrás mucho. Feliz semana.

Libra

A pesar de todo Libra, tienes una fuerza poderosísima para renacer, para resurgir de las cenizas, de la mierda, del pozo y cuando lo haces, tu potencia es brutal, tu energía, arrolladora, y tu luz, con más brillo que nunca. Esta semana hay que pasar más tiempo con las personas que realmente proyectan ante la vida más de lo mismo. Une tus fuerzas con esa gente, haced algo grande y seréis imparables. Eres una persona con una fuerza mental superior Libra pero hay que trabajar un poquito más esa seguridad en ti. Tienes que CREÉRTELO de verdad. Están sucediendo cosas en tu vida mágicas Libra, y si aún no pasaron, espera sólo un poco y verás cómo suceden. Disfruta y no tengas miedo de dar ese primer paso, de empezar esa conversación, no tengas miedo de ser feliz Libra porque, a pesar de toda la mierda que te ha acompañado este tiempo atrás y de ese vacío que tenías, todo irá bien. Y eso que tanto te estresaba te empezará a dar risa.

Qué bonito es dejar lo tóxico fuera de manera natural Libra, qué buen rollo da cuando por fin, uno empieza a entender lo verdaderamente importante. Y recuerda algo muy importante, cuando la vida te regala un nuevo comienzo, NO hay que repetir los errores del pasado. ERES BRILLANTE. Normaliza decírtelo cada día. Feliz fin de semana.

Escorpio

El tiempo pasa demasiado rápido Escorpio, tanto, que a veces incluso te asusta. Lo más importante es que sigues en pie, con inquietudes y metas, y eso es realmente lo que te sigue haciendo sentir más viva/o que nunca. Te mereces cosas buenas, muchas, el punto es que no hay tiempo para poder desarrollar todo lo que quieres. Así que, ahora más que nunca, céntrate en algo y ve a muerte a por ello. Una persona muy cercana necesitará de tu ayuda. Sabes dar los mejores consejos del mundo pero no por eso dejarás de ser clara/o. Tus consejos valen oro pero también duelen porque siempre dices lo que piensas y al final, siempre suele ser muy acertado todo. Sé sincera/o y dile lo que piensas.

Esta semana, una persona no dejará de pensarte. Has vuelto de alguna manera a su vida, aunque tú ni siquiera lo sepas, y anda haciéndose líos mentales contigo. Tampoco te interesa mucho, pero sigue ahí, y pensando en ti.

Esta semana, empezarás a cerrar algo bastante importante, ese proyecto pendiente empieza a tomar forma Escorpio. Hay señales en la vida que te están diciendo: “por aquí”. Síguelas. Además, te estás esforzando por conseguir ciertas metas físicas y verás como poco a poco vas consiguiendo objetivos. Empezarás sintiéndote mentalmente mucho mejor. Eres una persona muy disciplinada y ahora, toca tener disciplina. La constancia es la clave de TODO. Ya lo sabes. Terminarás la semana con una sonrisa…

Sagitario

Tienes que descansar un poco más Sagi, tienes que relajarte y buscar momentos para estar sola/o contigo. Hace mucho tiempo que no entiendes qué es eso y la verdad es que lo de vez en cuando, aunque solo sea de vez en cuando, lo necesitas para sanar. Porque hay que sanar mucho, no puedes quedarte sin fuerzas cada dos por tres por los sobre esfuerzos que haces todo el tiempo en la vida. Hay que buscar ese equilibrio por favor antes de que termine por darte algo. Esta semana la empiezas fuerte, tienes muchas ganas de desatascar algunas cosillas que tienes ahí pendientes y que no iban ni para delante ni para atrás. Cuidado con los enfrentamientos absurdos Sagi y sobre todo con personas muy importantes en tu vida. Te dolerá el egoísmo de algunos y que no sean capaces de ponerse en tu lugar nunca. Hay cosas que te molestan mucho y por supuesto que tienes que quejarte pero intenta hacer las cosas con más psicología y dale la vuelta a todo sutilmente, es decir, que esa persona sepa y entienda lo que es estar en tu lugar.

A veces te falla tu mecha corta, dices todo lo que piensas en un momento determinado pero al rato ya te estás arrepintiendo. El punto es que eso se queda ahí y a ciertas personas ya no se les olvida. Haz lo que tengas que hacer para ser un poco más feliz por favor. Lo que sea. Feliz semana.

Capricornio

Estás como en una nube Capri, a veces hasta te asusta que las cosas vayan como van porque siempre tienes miedo a que el día menos pensado puedan torcerse de alguna manera. Pero mejor no pensarlo ¿ok? Además, tú eres una persona extremadamente resolutiva así que, cuando algo no salga o no te guste, ya buscarás la manera de cambiarlo y de buscar un mejor enfoque. La cuestión es que ahora estás descubriendo cosas que te remueven por dentro y que lo hacen para bien. Disfruta de lo que va a venir esta semana, pero no hagas algo de lo que después puedas arrepentirte por favor. Como no eres una persona que siempre se mueve por el corazón, cuando lo haces, eres capaz de TODO. Y créeme que no todo el mundo se merece tenerte cerca. Hay una persona que te piensa mucho y a la que le has removido demasiados sentimientos, pero lo cierto es que, precisamente esa persona a ti ya te da igual. Estás centrada/o en otras cosas, te apetece abrir otras puertas, sabes que vas a empezar nuevas etapas en tu vida y no quieres volver a mirar atrás.

Todo pasa por alguna razón y tú, has sufrido ya mucho, ahora sólo queda disfrutar un poco de la vida, de los tuyos, de todo eso nuevo que está pasando y que está llenando tus años de vida. Por fin tendrás lo que tanto tiempo has deseado tener Capri. No pierdas el tiempo en nada que se salga de ahí. Sólo deberás tener un poco de cuidado con algo. No des más de lo que creas que debes dar en cada momento y sigue haciendo caso a tu cabeza, el corazón se puede desbocar. Feliz semana.

Acuario

Nueva semana Acuario, y lo cierto es que también, nueva vida a partir de ahora. Quizás muchos no sean capaces de ver lo que ha cambiado en ti, pero tú lo tienes muy claro. Vas a quitarte un peso de encima impresionante. Y algo que te preocupaba muchísimo, pasará a no preocuparte NADA, o al menos, dejará de condicionar de alguna forma tu vida. Ya sabes que cuando quieres algo te obsesionas demasiado con ello. Mira que eres como un pájaro en libertad, que pasas incluso un poco de todo, que vas de aquí para allá sin remordimientos… Pero hay cosas (y personas) que te hacen pensar más de la cuenta. Dentro de poco se dará un viaje que cambiará mucho las cosas, te abrirá los ojos si es que aún te queda alguna duda. Una de las cosas que tienes que tener más claras ahora es que lo personal no puede influirte en lo profesional o en tus estudios Acuario. Si estás a una cosa, estás a ESA cosa.

No mezcles porque al final, todo puede terminar mal, y más cuando hay personas que no tienen claro hacia dónde encaminar su vida. Intenta desvincularte un poco emocionalmente de ellas por favor. Es súper importante. Te recargarás de mucha energía buena y potente, sobre todo a finales de semana, cuando por fin entiendas que tu camino es SOLO TUYO, y que el resto está ahí para acompañarte en la vida pero no para ser la luz y la guía. La luz ya la llevas tú. Feliz semana.

Piscis

Empieza una semana nueva y sinceramente, ahora mismo, lo que deberías hacer es un buen cambio radical de todo, renueva tus outfits, tu aspecto, la gente que te rodea o los lugares que frecuentas. Últimamente te estás sintiendo demasiado atada/o a algo, no es que no tengas ilusión pero la rutina y la monotonía a veces te atrapan y te hacen aburrirte mucho. Por eso necesitas un cambio de aires fuerte Piscis. Mucha de la gente que creías que estaba a tu lado anda haciendo su vida y como que sientes que no se acuerdan de ti pero no es eso. Cada uno hace su vida pero te tienen muy presente, créeme. Esta semana vas a tener que tomar distancia de algo o de alguien que, de alguna forma está entorpeciendo tu camino. Está bien ser buena onda con todo el mundo pero de ahí, a entregarte a todos hay un gran paso así que NO Piscis. Un ratito de risas pero cada uno a su casa después. Tienes que tomar el control de tu vida y no “dejarlo” a terceras personas.

Cuando haces las cosas a tu manera, todo fluye de otra forma y las cosas salen Piscis, antes o después salen. Vas a comenzar a tener una inspiración fuerte que te animará a tomar decisiones importantes relacionadas con tu trabajo o tus estudios. Intenta ver siempre el lado positivo de todo por favor. Feliz semana.