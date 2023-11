Semana del 13 al 19 de noviembre

ARIES

Están pasando cosas en tu vida que parecen una simulación. No le encuentras explicación a nada. Hay unas vibras tan raras que no entiendes qué es lo que está pasando, qué es lo que has hecho para que ahora te toque vivir esto. Están pasando cosas buenas, sí, pero también cosas no tan buenas que te están haciendo querer desaparecer, esconderte bajo tus sábanas y no sabes nada de nadie.

Aries, hay veces que toda estar en lo más alto y otras que toda mancharse las manos y solucionar esos asuntos. Esta semana tendrás que trabajar al máximo para solucionar problemas que han llegado a tu vida por culpa de otras personas, pero al final te sentirás orgulloso de haberlo solucionado tú y no haberlo dejado en manos de nadie más.

Eres Aries y está claro que no vas a dejar que nadie hable por ti, ni que nadie te eche más mi3rda encima. Esta semana vas a renacer de tus cenizas a tu manera y sí, si hace falta, sacarás tu carácter a la luz. Puede que más de uno salga asustado, pero mala suerte. No es tu culpa que te hayan tocado las narices y hayas tenido que sacar toda la artillería pesada. No vas a dejar que esa mala racha siga en tu vida.

En el amor, esta semana tienes sed y ganas de más. La Luna Nueva en Escorpio de este lunes 13 te pide que seas honesto con tus sentimientos, con tus necesidades en tus relaciones. Si estás soltero/a, es hora de escuchar a tu corazón y darle lo que necesita, ese silencio y esa calma que te está pidiendo después de la tormenta. Si estás en una relación, no tengas miedo a hablar de lo que tanto te preocupa. Esta Luna Nueva marca un nuevo comienzo en tu corazón, un nuevo comienzo más positivo.

Estás cansado/a de tener que estar tanto explicaciones cada dos por tres, porque parece que hay gente que tiene mucho tiempo libre y pocas cosa que hacer. Aries, no hace falta que te expliques, la gente que te conoce y que te quiere ya sabe lo que está pasando en tu vida. Esta semana no hables demás, guárdate tus sentimientos para ti. Feliz semana.

TAURO

Por fin vuelve la paz a tu vida. Esta semana por fin te sientes un poco más en calma porque estás recibiendo las respuestas que necesitas. Poco a poco parece que las piezas del puzle se están empezando a unir y ya entiendes lo que está pasando. Esta semana comienza un nuevo capítulo en tu vida. Justo el lunes hay Luna Nueva en Escorpio que va a darte calma y seguridad para tomar decisiones importantes. Es hora de dejar ir todo lo que ya no sirve.

La Luna Nueva te pide que dejes atrás el pasado y te centres en el futuro y sí, trae también buenas noticias para tu vida amorosa. Por fin vas a verlo todo con claridad y vas a ser capaz de ver más allá de los celos y de las paranoias que se monta tu cabeza. A veces tus pensamientos intrusivos pueden llegar a ser muy tóxicos contigo mismo. La Luna Nueva te pide que hables las cosas, que te fíes solo de lo que pasa en la realidad. Hay muchas cosas en tu imaginación que no son reales y esta semana vas a estar seguro de ello al 100%.

Hay un poco de incertidumbre en tu cabecita loca por algo relacionado con tu trabajo o con cierto proyecto de futuro. No tienes prueba de que las cosas vayan a cambiar, pero tú ya te estás poniendo en lo peor. No seas tan negativo contigo mismo, Tauro, porque al final te haces mucho daño. Las cosas pasarán cuando tengan que pasar, esta semana no te adelantes a los acontecimientos.

Sí, Tauro, vas a salir adelante. Esta semana vas a dar ESE paso y a decir adiós a esa persona para siempre. Recuerda, el contacto cero ahora es importante. Bloquea, elimina recuerdos, sácalo todo fuera. Hay que tomar decisiones drásticas si de verdad quieres avanzar y si quieres que tu vida continúe hacia delante. Esta semana no te vas a andar con tonterías. De verdad, Tauro, no merece la pena malgastar más tiempo en esa persona.

Esta semana van a surgir planes inesperados y divertidos con tus amigos de siempre, con esos con los que sientes que las cosas ya no son como antes. Pero vivirás algo que te unirá más y que te hará abrir los ojos y darte cuenta de que ahora es momento de invertir más tiempo en esa gente que te hace feliz. Tauro, feliz semana.

GÉMINIS

Necesitas un cambio urgentemente, Géminis, algo que te haga recuperar ese carácter tan especial y tan tuyo. Porque sí, por momentos te sientes perdido, como si hubieras venido a la vida sin una misión. Y no quieres seguir así, quieres encontrar ya tu camino. Tienes que ser paciente y no meterte tanta caña, porque sino lo único que vas a conseguir es más ansiedad y más angustia en tu cuerpo. Esta semana proponte un reto diferente, algo que te haga salir de tu zona de confort, aunque parezca una tontería. Mira, proponte aprender algo nuevo, un idioma, una nueva receta, un nuevo hobbie. Aunque al principio no te llame mucho, te ayudará a dejar de pensar siempre en lo mismo y te vendrá bien para salir de ese bucle.

Esta semana vas a cambiar el chip por completo. Hay Luna Nueva en Escorpio este lunes y va a darte la motivación que necesitas para ponerte a trabajar, para ser más productivo y también más creativo. Tienes que poner de tu parte, lo tienes claro, esta semana no vas a esperar a que nadie venga a regalarte nada. Más a trabajar para tener lo que te mereces.

Estás a punto de entrar en una nueva era, una era en la que tú vas a ser tu prioridad. Llevas un par de semanas en las que te da muy igual la gente de tu alrededor, en la que solo estás centrado en ti. Y haces bien, Géminis, por fin es hora de que te des la prioridad que te mereces. En esta nueva era vas a mejorar mucho por dentro y también por fuera. Vas a cambiar tu estilo y tu ritmo de vida. Tampoco hay que obsesionarse, pero sabes que te viene bien para tu cuerpo y para tu mente retomar el ejercicio. Quizás te cueste encontrar la motivación, pero pronto llegará.

Tienes que empezar a guardarte para ti los planes de futuro que tienes y los movimientos que haces. Eres Géminis y eres súper sociable, pero no hace falta que se entere todo el mundo de lo que tienes pensado hacer. Sueña a lo grande, toma decisiones, pero guárdatelo para ti. Ya verás como así termina saliendo 100% bien. Todo está a punto de cambiar. Feliz semana.

CANCER

Esta semana comienza una nueva etapa en tu vida, Cáncer. Después de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sudor y muchas lágrimas, tienes lo que te mereces. Es posible que te enfrentes a tus propias expectativas… Porque lo que vas a vivir no tiene nada que ver a lo que te habías imaginado. Y por momentos, puede que te desilusiones un poco pero sé paciente. Esta semana tendrás que adaptarte a todo eso nuevo que está llegando a tu vida. No todo lo que llegue va a ser hecho a medida para ti, poco a poco tienes que hacerte las cosas tuyas. Esta semana vivirás una especie de periodo de adaptación. Por momentos querrás abandonas, pero ni se te ocurra hacerlo.

Tus sentimientos cada vez son más y más fuertes. Si la gente pudiera ponerse tu corazón y ver lo intenso que es y lo mucho que siente, saldrían asustados seguros. Pero ahora no es momento de guardarte para ti esos sentimientos, Cáncer. Si son tan bonitos, ¿por qué no los compartes con los demás? Esta semana confiesa eso que sientes, envía ese mensaje, di ese ‘te quiero’. Ya basta de guardártelo para ti, comparte todo ese amor que tienes dentro. No solo te hará feliz a ti, sino que también hará feliz a alguien importante para ti.

La Luna Nueva en Escorpio que hay este lunes va a hacer que te sientas un poquito más en paz contigo mismo, Cáncer. Además, estás recibiendo buenas noticias relacionadas con tu cuenta bancaria que te hacen estás tranquilo y no tan agobiado. Aprovecha la calma de esta Luna para darte un capricho, para prepararte una noche contigo mismo. Tienes que darte ese capricho, porque te lo mereces después de TODO lo que has trabajado.

En el amor, las cosas estás súper intensas últimamente, pero esta semana estará aún más. Prepárate para que tus sentimientos se multipliquen por dos. Si estás soltero/a, esta semana vas a recibir buenas noticias y es el mejor momento del año para encontrar pareja. Hay sorpresas para ti, ¿estás preparado? Feliz semana.

LEO

Si las cosas no están llegando, quizás es porque no has tomado el camino correcto, Leo. Eso es así. Y no pasa nada por aceptar que puede que te hayas equivocado y que las cosas no están yendo como pensabas. Estás viviendo en una crisis existencial constante últimamente y hay que ponerse las pilas ya mismo. Esta semana no tengas miedo en aceptar tus errores y ponerte a trabajar para solucionar todo en lo que has fallado. Es que, Leo, eres humano y no sabes que esos errores no solo te hacen más fuerte, sino también más inteligente. No hay duda que cuando soluciones todo esto, vas a ser la persona más astuta del planeta tierra.

La Luna Nueva en Escorpio de este lunes va a hacer que te hagas muchas preguntas y que te replantees hacer cambios drásticos en tu vida. ¿Merece la pena seguir aguantando ciertas situaciones? Si la respuesta es no, ya sabes lo que tienes que haces. Esta semana vas a trabajar para estar dónde debes estar y con quién debes estar. Ni más ni menos. Si, Leo, esta semana vas a romper el contacto con alguien que no es quién te esperabas que iba a ser. Se acabó lo de aferrarse a lo que te hace daño.

Cuidado con meterte donde no te llaman. A veces con tal de ayudar a alguien o de querer saberlo todo, termina salpicándote mucha mi3rda. Ahora tienes que intentar estarte quietecito porque bastante tienes con tus problemas como para también tener que echar más cargas a tus espaldas. Hay un drama cerca que puede salpicarte bastante, pero mantente al margen. No hace falta dar opinión todo el rato, no hace falta exponerte. Cierra tu boquita y observa. Trágate tu orgullo por un momento.

Tienes que hacer algo que te recargue de energías como sea. Un viaje, un cambio de look, una escapada con tus amigos. Esta semana intenta salir de la rutina esa que tanto te agobia como sea. Tampoco hace falta que sea algo a lo grande, ya sabes que aunque seas Leo, tú con poco eres feliz. A tope esta semana.

VIRGO

Has tenido despistes que no te representan nada de nada. Mira que tú siempre planeas las cosas y haces las cosas súper bien, pero al final hay cosas que se te escapan y que no puedes controlar por mucho que quieras. ¿Sabes lo que pasa? Que quieres estar en todos los sitios a la vez, quieres hacerlo todo y quieres hacerlo bien. Pero no se puede, Virgo. Y sabes que la has cagado y no tienes problema en reconocerlo. Esta semana te toca solucionar ese error, pero tranquilo porque todo va a salir bien.

Esos malentendidos al final te han servido para decir verdades a la cara. No hay mal que por bien no venga. Esta semana vas a soltar algo que llevas mucho tiempo guardándote para ti. Vas a darte cuenta lo bien que siente ser claro y sacar todo lo que piensas. Muchas veces cuesta hablar cara a cara, pero mira, Virgo, es la mejor forma de solucionar los problemas.

Te va a tocar defender lo tuyo bajo capa y espada, Virgo. Pero es que tú cuando haces inversiones, te gusta que tu dinero esté bien invertido. Si no ves resultados, vas a reclamar que te devuelvan lo tuyo y lo que te mereces. Saca uñas y dientes como sea y no te calles frente a las injusticas. Eso sí, ya sabes que siempre hay que hacerlo con educación y con mucho respeto. No desates tu carácter, tampoco es necesario de momento. No hay nada que imponga más que un Virgo que serio y directo.

La Luna Nueva en Escorpio de este lunes va a ayudarte a soltar y a dejar ir lo que solo te trae quebraderos de cabeza. Puede que estés muy molesto con alguien que te ha sacado de quicio, pero ¿realmente merece la pena enfadarse por esas cosas? ¿por tonterías? Esta Luna Nueva te ayudará a pedir perdón y a recuperar tus buenas vibes después de tanto tiempo. A veces es mejor poner una sonrisa y ahorrarse una bronca.

Se vienen cambios en tu vida porque sientes que hay que volver a encauzar tu vida como sea… Feliz semana.

LIBRA

Estás tan preocupado por el futuro que ni siquiera estás disfrutando de todo lo bonito que estás viviendo en el presente. Estás teniendo que replantearte ciertas cosas que ni siquiera te imaginabas. Todo te ha venido de golpe y no sabes ni por donde empezar. Esta semana vas a tener que tomar decisiones que no tenías en mente, pero la vida a veces es así y no para de sorprenderte. Estudia todos los pros y todos los contras y no tengas miedo a lanzarte a algo diferente a lo que tenías pensado.

Ahora que Venus ha entrado en tu signo, tu vida amorosa ha tomado un ritmo imparable, Libra. Hay alguien que te tiene súper ilusionado/a y cada vez que piensas en todo eso, te sale la sonrisa sola. Esta semana vivirás confesiones y conversaciones muy intensas que te acercarán más que nunca a esa persona. No tengas prisa por querer saberlo todo de esa persona de la noche a la mañana. Lo interesante es guardar secretos y que vayan saliendo a la luz.

Estás sanando, Libra, estás en una etapa muy especial porque poco a poco te vas dando cuenta de todo lo que vale y de todo el poder que tienes dentro. El amor propio ahora está en el numero 1 de la escala de prioridades. Tienes que volver a pensar en positivo y sacar de tu mente toda esa negatividad que te ha estado amargando semanas atrás.

Hay planes súper divertidos y diferentes que van a sorprenderte bastante. Esta semana hay una escapada, un viaje, un plan que te acercará a personas a las que echabas de menos. Tú eres una persona súper sociable, pero te has cansado un poco de ir detrás de los demás. Esta semana te darás cuenta de que por mucha distancia que pase, hay personas con las que siempre vas a poder contar.

Este lunes con la Luna Nueva de Escorpio hace que te centres más en tu cuenta bancaria. Evita a toda costa los gastos hormiga, ahora son innecesarios. Tienes que ahorrar y lo sabes, porque tienes grandes planes de futuro que requieren de mucho cash. Esta Luna Nueva te ayudará a organizarte y sobre todo a organizar tus gastos y tus planes. Ya sabes que no pasa nada por darse un capricho, tampoco hay que obsesionarse con el dinero, pero si te es importante que cortes un poco el grifo si de verdad quieres que tus sueños se hagan realidad. Feliz semana, Libra.

ESCORPIO

Te sientes súper fuerte, Escorpio, tienes ganas de comerte el mundo y de mandar a la mierda a esa persona que tanto daño te ha hecho. Pero por otro lado, tus sentimientos están a flor de piel todo el rato. Este año tu temporada está siendo muy intensa y te está haciendo tener muchos vaivenes emocionales. Estás en ese punto en el que quieres mandar a la mierda a alguien y al segundo volver a escribirle y confesarle todo tu amor. Esta semana no te juzgues por esa revolución que está pasando dentro de ti. Sé comprensivo y paciente contigo mismo. También necesitas tu tiempo para entenderte.

Este lunes hay una Luna Nueva en tu signo que va a darte una fuerza increíble y una motivación sin palabras para enfocarte en tus proyectos. Es hora de empezar de cero con algo y no mirar atrás. Es ahora o nunca. Los astros están de tu parte y sentirás una seguridad increíble. Tienes algo en mente que no te deja dormir, algo que te ilusiona muchísimo. El universo te lo pondrá delante esta semana. Va a ser como cuando te quieres comprar un coche y no paras de verlo por todos lados. No vas a parar de ver eso que quieres. Es el universo enviándote señales para que lances a ello.

Para los Escorpio solteros, esta semana van a plantearse muchas oportunidades de encontrar el amor. Eso sí, ten cuidado y evita patrones y situaciones tóxicas. No queremos que se repita el pasado. Esta semana estás en el centro de todas las miradas y está claro que ante una presencia tan fuerte como la tuya, hay gente que no va a poder resistirse. Y sí, Escorpio, recibirás un mensaje de alguien que no te esperas, un mensaje que te hará gritar, hacer captura y pasárselo a tus mejores amigos. Es lo que pasa cuando andas por ahí con el guapo subido.

Si ya tienes pareja, esta semana te espera un plan intenso con esa persona. La rutina no te deja pasar tanto tiempo con esa persona como a ti te gustaría, pero sabes que eso no es excusa para alejarte de tu pareja. Esta semana saca un ratito para vivir un momento apasionado, un momento íntimo. Recuerda que la intimidad a veces es lo más importante… Feliz semana, Escorpio.

SAGITARIO

Que tu corazón tenga tranquilidad ahora es tu prioridad, Sagitario. Después de tanto tiempo, has conseguido mirar por ti y quitarte de encima todas esas cargas y esas personas que solo te cargaban mentalmente. Estás tan centrado en ti mismo que esta semana no vas a tener ni tiempo ni ganas de aguantar mierdas de nadie más. Y cuando estás así, es cuando la gente parece no entender que no quieres saber nada de ellos. Estás en tu movida, curando tu corazón, buscando la paz pero parece que no han visto la señal de ‘no molestar’.

Tampoco tienes que malgastar tu tiempo diciéndole a la gente por qué ahora no tiene lugar en tu vida. Eso es algo que tienen que entender ellos y si no lo hacen, no es tu responsabilidad. Sagi, no es tu responsabilidad lo que hace piense u opine de ti. Eso tiene que quedarte bien claro ahora. Tienes que centrarte en tu camino y lo que digan de ti tienes que darte absolutamente igual.

Esta semana va a haber un poco de tensión en tu ambiente laboral. Si los malentendidos no se resuelven a tiempo, pueden ir a más y formar un drama bien gordo. Por eso, Sagi, esta semana intenta hablar las cosas en el momento y aclarar cualquier situación que veas rara. Te va a tocar a ti mediar entre dos personas o dos grupos de personas, pero no pasa nada. Siempre y cuando sea para encontrar la paz, todo bien. Quizás alguien te obliga a posicionarte o a defenderle, pero tú no viniste para eso.

La Luna Nueva en Escorpio de este lunes viene para recordarte que nunca es tarde para NADA. No llegas tarde a nada siempre que sientas que te apetezca hacerlo. Deja los malditos prejuicios de lado. Nunca es tarde para empezar de cero, para enamorarse, para volver a ilusionarse, para hacer eso que siempre has querido hacer. Esta Luna Nueva va a darte el impulso que necesitas para hacerlo YA. J0der, recuerda que eres Sagitario y que los miedos tú te los comes con patatas. Hay trenes que solo pasan una vez en la vida y esta semana va a ser cuando van a pasar. Feliz semana.

CAPRICORNIO

Cuanto menos sepan de ti ciertas personas, Capri, mejor que mejor. Ya sabes que la información es poder y ahora no es momento de darle ese poder a NADIE. Puede que estés un poco encerrado en ti mismo, pero eso es por algo. No quieres saber nada de nadie, pero porque estás tan centrado en tu camino que no quieres que nadie se interponga sin tu permiso. Esta semana silencia notificaciones, no tienes tiempo para distracciones de este tipo. Hay que trabajar duro.

Estás teniendo que pasar por situaciones complicadas, por momentos de tensión máxima, pero sabes que todo es por un fin. Como bien dicen, sarna con gusto no pica. Esta semana puede que sientas que todo avanza demasiado lento y que quizás no hubiera merecido la pena meterse en todo eso, pero sé paciente, Capri. Tú sabes cómo hacerlo. Aunque avance lento, vas a ver que todo empieza a avanzar. Esta semana necesitas más autocuidado que nada. Si tienes que quedarte en casa para curarte y cuidarte, hazlo. No te presiones.

Tienes que tener cuidado porque es posible que haya encuentros inesperados con una persona que fue muy importante para ti en el pasado. Cuidado con las recaídas, Capri, y cuidado con arrastrarte por alguien que ya no forma parte de tu vida. Si se dan esos encuentros, tú muéstrate cordial, educado, respetuoso, pero sigue con tu vida. Ahora en lo último que debes pensar es en regalar segundas oportunidades.

No viniste al mundo para competir contra nadie, Capri. Si alguien te está haciendo sacar tu lado tóxico más competitivo, tienes que empezar a replantearte las cosas… La Luna Nueva en Escorpio te pide que hagas un borrón y empieces de cero. No hay que quedarse en lugares que te dan quebraderos de cabeza. Hay que escapar de situaciones, de relaciones y de lugares donde te invitan a sacar tu lado oscuro y tóxico. No quieres eso, está claro. Feliz semana.

ACUARIO

Hay que estar en equilibrio y cuando ese equilibrio no se encuentra, hay que cortar de raíz. Acuario, si no recibes lo mismo que tú entregas, quizás es porque algo no está bien. Presta mucha atención a tus relaciones esta semana y no te involucres en esas en las que sientes que no estáis ambas personas en la misma posición. Si sientes que tú estás dando de más o que tú sientes mucho más que esa persona, empieza a replantearte las cosas. No queremos más dramas y ahora estás en el momento de cortar de raíz y no sufrir demasiado. ¿Que te va a doler? Obviamente, pero no tanto como si lo dejas para más adelante.

Recuerda que lo más importante no es el dinero. Que si, que puede darte mucha estabilidad, pero ¿y qué? No quiere decir que estés dejando que el dinero sea el protagonista en tu vida. Está claro que para ti son importantes otras cosas… Pero es cierto que en lo laboral, estás dándole más valor al dinero que a tu tranquilidad y paz mental. Quizás ahora es más importante encontrar un lugar, un trabajo, un ambiente donde puedas ser tú mismo, donde puedas estar en paz antes que un trabajo que vaya a hacerte millonario. Esta semana tienes que sopesar un poco todo esto en la balanza.

La Luna Nueva en Escorpio va a traerte nuevas oportunidades laborales, Acuario, esas que llevas tanto tiempo esperando. Tanto si estudias como si trabajas, esta semana vas a recibir buenas noticias. Noticias que van a hacerte reflexionar un poco y por eso, quizás te apetece pasar unos días en casa, contigo mismo, intentando encontrar respuestas. Pero una vez que las tengas, no dudes en compartirlas con el mundo.

Esta semana no tengas miedo de enseñar al mundo quién eres, qué es lo que quieres decir. Eres una persona auténtica y de vez en cuando el mundo necesita saberlo. Feliz semana.

PISCIS

Hay veces que las cosas no son como uno se las espera, que no salen como uno las tenía planeado y no hay que ahogarse en un vaso de agua por ello. Han sucedido ciertas cosas que te han hecho cambiar de planes por completo o tener que tomar caminos alternativos, pero, Piscis, no pasa nada. Hay veces que tus expectativas te juegan malas pasadas y eres capaz de hacer un drama por ello. Pero esta semana, aunque las cosas sean diferentes a lo que pensabas, hay que seguir adelante. Porque a veces, en lo diferente está lo especial.

Te agobias un poco porque aunque trabajas mucho, sientes que nada avanza, que la vida no te da esas recompensas, que no sale a la luz todo el esfuerzo que haces. Y al final del día, te frustras porque sientes que todo ese trabajo es en vano. Pero esta semana el destino va a sorprenderte y va a darte algo de lo que te mereces. Poco a poco, va a saliendo a la luz. Quizás tengas que poner un poquito más de tu parte y presionar para que te den eso que tanto te mereces. A veces solo con trabajar no es suficiente. También hay que tirar un poquito de tu buena labia.

Esta semana llega a tu vida la oportunidad de cerrar una etapa para siempre. Con la Luna Nueva en Escorpio del lunes, hay que poner punto y final y empezar a escribir en una nueva hoja. Para poder empezar un nuevo capítulo, hay que terminar en el que estás ahora. Esta Luna Nueva va a darte mucha fuerza para hacerlo, para pegar ese portazo y seguir hacia delante. Esto es el comienzo de algo muy grande.

No tengas miedo en soltar todo lo que llevas acumulando, Piscis, que no es poco. A veces lo mejor para soltarlo es hacerlo a través de lágrimas. No pasa nada por llorar, por mostrarte vulnerable. No todo el mundo tiene esa sensibilidad que a ti te hace ser tan especial… Feliz semana.