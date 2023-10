Semana del 16 al 22

ARIES

Llevas mucho acumulado, Aries, y por no molestar a los demás, te estás echando muchas cargas a tus espaldas. Todo eso tiene que explotar y salir en algún momento. Siente que estás al límite y ya no sabes que hacer para poder encontrar un poco de calma y de paz mental. Esta semana tienes que empezar a ser más consciente de tus emociones. No es bueno que te guardes tanto.

No quieres compartir lo que te pasa con ciertas personas porque no quieres que te vean mal, no quieres que empiecen a preocuparse por ti. Ahora mismo eres un pilar fundamental para mucha gente y no podrías permitirte fallar a esas personas. Pero, Aries, hay muchas otras personas que pueden ayudarte. No tienes por qué pasar por ningún bache tú solo, ¿lo entiendes? Esta semana aprovecha para desahogarte con tus amigos o con esa persona que sabes que te escucha siempre que lo necesita. Hay que empezar a liberar…

No hay duda de que esta semana vas a sentirte súper seguro de tus decisiones, Aries. Por fin vas a estar tranquilo/a de haber mandado a esa persona a la m*erda y de haberle parado los pies en su momento. Las cosas ya te dan igual. Tienes claro que no vas a ir detrás de nadie. Tienes cosas más importantes como para darle importancia a personas que no te están dando importancia a ti. Te has libertado de gente tóxica en tu vida amorosa y eso va a darte muchísima paz mental esta semana. En definitiva, tienes la conciencia bien tranquila.

Hay una verdad que tiene que salir a la luz antes de que sea demasiado tarde. Quizás sea difícil de escuchar para alguien, pero, Aries, bastante tienes tú ya encima. Esta semana tu misión es liberarte como sea y con quién sea. Tienes que hacerlo. Te vendrá de lujo. Feliz semana.

TAURO

Esta semana vas a vivir muchas revelaciones, Tauro. Llevas tiempo yendo detrás del Karma porque quieres que empiece a actuar. Necesitas que te devuelva todo lo que te mereces y lo que hace tiempo te robaron. Calma. No puedes ir por la vida con tanto ansía y con tanta fuerza desbocada. Esta semana tienes que parar y recordarte que ahora tu misión es trabajar y no fijarse en nadie más. Cómo les esté yendo a los demás a ti te tiene que dar igual.

En lo laboral, vas a vivir un momento muy especial porque van a empezar a llegar esas oportunidades que durante tanto tiempo has estado esperando. Eso sí, Tauro, tienes que prepararte para estar a la altura. No te puedes permitir fallar ahora. También recuerda que no TODO depende de ti. Haz todo lo que esté en tu mano, manifiesta a tope, pero no hagas de esto el centro de tu vida. Hay otras cosas que también requieren de tu importancia ahora, como por ejemplo, tus relaciones.

Deberías empezar a escuchar más lo que te dice la gente que te quiere, Tauro. De nada te sirve pedir ayuda y consejo si después haces lo que te da la gana. Deja tu terquedad de lado por un momento y párate a ESCUCHAR solamente lo que te dicen. Cuando estés a solas y hayas procesado sus palabras, te darás cuenta de que tienes más razón de lo que te pensabas.

Vas a tener que tomar decisiones muy importantes dentro de poco. Si no es esta semana será la semana que viene, pero tienes que empezar a meditar las cosas desde YA. No hay que caer en lo mismo de siempre, Tauro. Eres un poco cabezota y te cuesta ver más allá. Mira, como no te gustan las sorpresas, lo mejor que puedes hacer es empezar a organizarte y a pensar en esa próxima decisión que vas a tomar. Feliz semana.

GEMINIS

Esta semana céntrate al máximo por comprometerte con esa rutina que te has prometido que vas a cumplir cada día. Has conseguido tener ciertos hábitos que te están ayudando a tope a tener la ansiedad alejada de tu vida, Géminis. Has empezado a construir un camino hacia tu felicidad y no puedes permitirte dejarlo caer todo ahora. Esta semana trabaja a tope en ello, en esos pequeños hábitos del día a día que hacen que seas un poquito más feliz. Tener una rutina no es tan malo como tú pensabas.

Tu corazón va a estar satisfecho esta semana. Tanto si estás soltero/a como si estás en una relación. Muchas de las incógnitas que tenías en la mente, se empiezan a despejar. Por fin vas a tener las respuestas que tanto te mereces. Lo mejor ahora es no agobiarse tanto con el futuro, tanto de tus relaciones como de tu soltería. Disfruta del momento, de los planes que surgen y después ya habrá tiempo de rayarse. Tienes que dejarte llevar un poquito más.

Por fin vas a estar contento con los objetivos que estás consiguiendo con tu cuenta bancaria. Tus ahorros están yendo por buen camino y puede que esta semana estés demasiado preocupado por no caer en la tentación. Si caes y te das un capricho, tampoco pasa nada. Piensa en lo bien que te ha sentado para tu mente y no en el dinero de menos que habrá en tu cartera. Ya sabes que el dinero siempre se recupera.

Echas un poco de menos tu lado más festivo, echas de menos a ese Géminis que es el rey de la fiesta. Y está claro que el mundo también echa de menos ese lado de ti. Esta semana haz planes de esos de los que te gustan a ti. No te agobies y no te siestas culpable. De vez en cuando tú también necesitas salir a darlo TODO. Feliz semana, Géminis.

CANCER

Ni tú mismo eres consciente de lo fuerte que puedes llegar a ser, Cáncer. Se creen que lo saben todo sobre ti y por eso hablan… Pero en realidad no saben ni la mitad de todo lo que está pasando en tu vida y en tu mente. Esta semana céntrate al máximo en ti, en tus proyectos y haz lo que tengas y lo que te apetezca hacer. Déjate la piel en eso en lo que estás trabajando y haz que las críticas que recibas esta semana te entren por un oído y te salgan por el otro tal cual.

Es hora de priorizar tus sentimientos. Cáncer, en tus relaciones no tengas miedo de soltar todo lo que sientes por alguien. Hay otra persona que está deseando escuchar qué es lo que esta pasando por tu corazón y por tu mente, pero tú mismo intentas controlarte porque no quieres arruinar el momento. No lo arruina para nada, todo lo contrario. Ahora necesitas más conexión que nunca en tus relaciones y hablar sobre lo que hay dentro de tu corazón es todo lo que se necesita…

Echas de menos un poco la humildad de la gente. Parece que la amabilidad se vende bien cara hoy en día y eso es algo que a ti te repatea últimamente. Sobre todo, en lo laboral. No pierdas la paciencia y, lo más importante, no te lleves tus dramas del trabajo a casa. Puede empezar a arruinar otras relaciones que son importantes para ti… Relaciones con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con la gente con la que convives. Tienes que separar bien lo que es TRABAJO y lo que es tu vida personal.

Tienes que aprovechar para sincerarte con las personas que son importantes para ti y no tengas miedo a dar un paso más en tus relaciones. AHORA es el momento, no esperes más porque si no, las oportunidades se esfumarán. Feliz semana, Cáncer.

LEO

Estás priorizando ahora tu salud a tope ahora. Estás súper centrado en ti mismo, como en un periodo de reflexión, de calma. Estás más místico que nunca, buscando respuestas, como en stand by esperando a que llegue el próximo movimiento. Sabes que esto es la calma antes de una fuerte tormenta. No tiene por qué ser una tormenta mala, pero si que esperas que sea al menos emocionante.

Pero, Leo, no puedes tirarte toda la vida esperando…. Esperando se pasa la vida y jamás te perdonarías perder el tiempo de esta semana. Esta semana déjate llevar más que nunca por tu orgullo leonino, ese que parece que lleva tiempo escondido. Ponte manos a la obra para encontrar las respuestas que necesitas. Y si no encuentras respuestas, es hora de cerrar capítulo. Vas camino del vigésimo tercero big seller pero todavía no has sido capaz de terminar el primer capítulo del primero.

De tan intenso que eres, siempre te olvidas de disfrutar del momento y te olvidas que también es importante poner fin. Tienes miedo a los finales, Leo, pero hay cosas que tienen fecha de caducidad y cuanto antes se la pongas, mejor.

Parece que en el amor las cosas están un poquito inestables y eso a ti no te gusta ni un pelo. Eso que te gustan las emociones fuertes, pero sin duda tu corazón ahora necesitas unas vacaciones en Punta Cana sin dramas, sin altibajos, sin nada de eso. Para ello, Leo, tendrás que poner fin a una casi relación que te está trayendo de cabeza desde hace tiempo. Si las cosas están inestables, la soltería es la mejor opción para ti en este momento.

Esta semana vas a replantearte muchas cosas de tu futuro, sobre todo el lugar donde vas a vivir y las personas que te van a acompañar. Vas a empezar a tomar muchas decisiones y tienen que estar bien meditadas antes de nada. Feliz semana.

VIRGO

Te has propuesto conseguir un objetivo y sabes que llegar hasta él va a ser complicado, pero como buen Virgo que eres, hasta que no llegues no vas a parar. Esta semana vas a pasar por momentos duros, en los que tendrás que hacer más uso que nunca de tu fuerza de voluntad, pero tienes que hacer todo lo posible por no caer. Es un recorrido que tienes que ir haciendo poco a poco, pero cada paso cuenta y cada paso es súper importante. Esta semana céntrate en ese objetivo y no dejes que NADA más te distraiga de ello.

Te has propuesto que esta nueva temporada, tu salud sea tu prioridad en todos los sentidos. Por eso, esta semana cuida muchísimo tus hábitos, pero tienes que tener cuidado con no obsesionarse. No hace falta ser la persona más sana y restrictiva del mundo. Hay que ir poco a poco. Recuerda que la salud mental también importa y que para estar bien con tu cuerpo primero hay que estar bien con tu mente.

En el amor, últimamente tienes miedo a que las cosas se pongan intensa con cierta persona. Has construido una barrera porque quieres evitar enamorarte y que te vuelvan a hacer daño. Estás huyendo del compromiso y de la intimidad por no hacerte daño a ti mismo. Pero no te estás dando cuenta de que al final así te estás haciendo más daño de lo que te imaginas. Esta semana enfréntate a esos sentimientos y pregúntate qué es lo que está pasando dentro de ti para que te comportes así. Date el capricho de disfrutar y de volver a enamorarte.

Esta semana vas a agobiarte un poco por ver como van bajando los números de tu cuenta bancaria. Hasta el punto de que por la noche te costará conciliar el sueño dándole vueltas a todo esto. Calma, Virgo. La solución es dejar de gastar tanto en cosas que no necesitas. Corta de gastos de hormigas y verás como dejas de estresarte tanto… Feliz semana.

LIBRA

Comienzas la semana sintiéndote un poco nostálgico/a, súper sensible, como con un nudo en el estómago constantemente. No estás triste, sino que últimamente te raya mucho lo rápido que pasa el tiempo y te agobias por no estar aprovechando bien cada oportunidad que llega a su vida. Quieres exprimir al máximo todo el tiempo que pasas con ciertas personas, todas las aventuras, todos tus planes, etc… Esa melancolía puede ser algo positivo, Libra, porque te acercará mucho más a tu lado emocional y para ti será más fácil desahogarte.

Te preocupan mucho tus amistades, Libra. Te has cansado de ir detrás de los demás y te has quedado esperando si ellos son capaces de ir detrás de ti. Pero, ¿qué pasa? Que te está sorprendiendo que ciertas personas ni siquiera se hayan parado a preguntarte qué tal te va. Libra, esta semana quédate con los que están siempre. Tú sabes quienes son perfectamente. Mira, no hay mal que por bien no venga. Gracias a esto, vas a poder invertir más tiempo con las personas que de verdad quieren quedarse a tu lado.

A pesar de todo, esta semana te apetece divertirte, darlo, todo, rodearte de persona que te transmiten buena vibra. Ten cuidado y no te abrumes con todos los planes que te esperan. Es la última semana de tu temporada y vas a celebrarlo por todo lo alto. Recuerda que, a pesar de todos los planes, tienes que obligarte a tener un ratito para ti, para estar en silencio y descansar la mente de todo lo que estás viviendo.

Es importante que tengas una conversación con ese crush o ese casi algo antes de que sea demasiado tarde. Ya tienes que poner una fecha a ese momento, Libra, más que nada para liberarte de todo ello y poner los sentimientos sobre la mesa. La respuesta de esa persona va a sorprenderte más de lo que puedes imaginarte. De aquí puede nacer una historia que te dejará sin palabras… Feliz semana, Libra.

ESCORPIO

Por fin estás encontrando todas las respuestas que necesitabas para estar tranquilo, Escorpio. Empiezas esta semana con un mood totalmente diferente y por fin sientes que todo tiene un sentido y un motivo. Ahora tienes que trabajar para poner en práctica todos esos nuevos hábitos que tu vida y tu rutina necesitan. Sabes que tienes que hacer cambios porque las cosas tanto por fuera como por dentro han cambiado.

Esta semana vas a darte cuenta de que todo tiene un motivo, una explicación, absolutamente todo. Tu temporada ya se acerca y vas notando como las vibras van cambiando, Escorpio, como por fin vuelves a recuperar tu esencia. Estamos entrando en la spooky season y también en tu temporada y eso se merece celebrarlo. Esta semana te vendría genial hacer algo para desconectar un poco de todo lo que llevas acumulado. Prepara un viaje con alguien especial para ti, no tiene por qué ser tu pareja, puede ser tu mejor amigo, tu padre/madre, tu hermano. Alguien que sepas que va a entenderte en todo momento. Necesitas esos momentos, Escorpio.

Sobre todo, ahora tienes que hacer caso a los consejos que te da la gente que te quiere y también la gente que sabe de lo que habla. A veces tienes unas ideas y eres incapaz de ver más allá. Eres de esos que escucha los consejos, pero luego hace lo que le da la gana. Esta semana abre tu mente y no te encabezones tanto en tus movidas.

Mercurio está a punto de entrar en tu signo, por eso, esta semana tienes que ser fiel a ti mismo y a darte lo que necesitas. Está claro que este año quieres que tu cumpleaños será diferente. Es hora de empezar a planearlo, pero siempre siendo fiel a tus principios, Escorpio. Feliz semana.

SAGITARIO

Tienes la cabeza echa un lío, Sagitario. Sabes lo que quieres, pero te está costando poner por delante tus prioridades. Tienes tantas cosas pendientes, tantos líos sin resolver que no sabes ni por donde empezar. Lo primero que tienes que hacer esta semana es preguntarte por qué has dejado que tus responsabilidades te han hecho perder tu esencia. Te has dejado llevar tanto que ahora que quieres poner solución, no sabes cuál es la mejor decisión que puedes tomar.

Antes que nada, párate a pensar, a ver qué es lo que quieres y lo que no. Quizás en lo laboral las cosas te agobian un poco, porque sientes que no tienes lo que quieres y lo que te mereces. Calma, la vida son procesos. No siempre se puede estar al 100%. Ahora te toca ir poco a poco y si estás en una situación que no te gusta del todo, te va a tocar trabajar para cambiarlo. Pero no dejes que esto te agobie ahora. Ve despacio, averiguando qué es lo que quieres y lo que no. Ahora de verdad tienes que centrarte en ti, en tu proceso interior, en tu amor propio. Esa tiene que ser tu prioridad.

Estás pasando por un momento de muchos cambios de humor, Sagi. Hay momentos en los que quieres hacerlo todo pero al día siguiente pierdes la motivación porque no vez avances. Lo que tienes que hacer es repartir bien tu tiempo. Reparte tus prioridades. No pongas todos los huevos en la misma cesta, no vayas todo al negro. Y si te agobias demasiado, delega tu poder y tus responsabilidades. Te has empeñado en cargar con todo, incluso con cosas que no te pertenecen del todo. Esta semana haz limpieza de responsabilidades y quédate todo con las que son necesitarías y con las que te perteneces. Basta de cargar con problemas de los demás.

Esta semana, vas a ver como ciertas relaciones empiezan ir hacia delante y eso va a ser lo que de verdad te va a dar fuerzas. Todo trabajo tiene su recompensa y eso tu corazón lo va a ver con sus propios ojos… Feliz semana, Sagi.

CAPRICORNIO

Parece que te está tocando lidiar con todos los idiotas a la vez, Capricornio. Hay mucha gente que quiere apagar tu luz propia pero no lo van a conseguir. No viniste al mundo para complacer a todo el mundo y para solucionar la vida a todo el que pase por delante. Esta semana no tengas miedo a decir que no. A veces te cuesta, pero estás en un punto en el que no te importa. ¿Acaso ellos se preocupan por decirte que no a ti? Tienes claro que si no miran por ti, tú tampoco vas a mirar por ellos.

Estás más rebelde que nunca, Capri, y por eso, esta semana vas a poner muchos puntos sobre las íes. Ya bastante han pasado por encima de ti, ya bastante se han reído y aprovechado de ti. Esta semana no te importa ser directo o cortante. Incluso pueden llegar a decir de ti que estás siendo muy irrespetuoso pero tú sabes que no lo eres. Tan solo hay gente que se piensa que tienen el derecho de que todo el mundo los trate bien o que siempre les estén bailando el agua. Y claramente, tú ya no estás para bailarle el agua a absolutamente NADIE.

Estás empezando a ser súper exigente con todo, incluso con tus relaciones, Capri. Y es que sabes lo que te mereces y lo que no y eso es lo que vas a exigir. Intenta relajarte un poco y no estar todo el día a la que salta. Sobre todo, con gente que es importante para ti. En el amor, esta semana la pasión va a estar on fire. Puede que haya discusiones, pero que van a terminar bajo las sábanas. Deja que las cosas fluyan un poquito más y no te encierres tanto dentro de ti.

Si has pasado por una ruptura hace poco, esta semana vas a darte cuenta de que las heridas empiezan a sanar. Pero tienes muchas lecciones por aprender, Capri, sabes que hay muchas cosas que no se pueden volver a repetir por nada del mundo. Grábatelas a fuego. Feliz semana.

ACUARIO

Han cambiado por completo tus prioridades, Acuario, y eso se nota. Estás empezando a mirar más por ti y menos por los demás, menos por tus responsabilidades. Las cosas están cambiando porque TÚ estás trabajando en ello. No hay duda de que estás on fire y gracias a ello estás consiguiendo todo lo que te mereces. Estás centrado en ti, en sacar adelante lo que ahora mismo es importante. Has dejado de invertir tiempo en personas y situaciones que eran una carga para ti.

Esta semana vas a pasar más que nunca de dramas emocionales que te cargan mentalmente. Acuario, están a punto de venir cosas mejores porque al final todo se alinea. Y cuando te portas bien y trabajas en ti, el Karma te devuelve todo eso. Este año has pasado por muchos altibajos. Has estado en lo más alto pero a la vez en lo más bajo y ya es hora de que las cosas se estabilicen. Confía, porque lo harán antes de lo que te imaginas.

Acuario, ahora tienes de dejar de engancharte a dramas que sean externos a ti. Esta semana vas a darte cuenta de que cuando te priorizas, tú eres el único que tiene el control y el poder de tu vida. Lo que necesitas ahora es poner en orden todo lo que ha pasado en tu vida últimamente. Pon stop a dramas que tienes que ver con relaciones o con terceras personas. No tienes tiempo para ello.

En lo laboral sientes que hay cosas bastante inestables y eso te agobia. Hay algo que se te ha metido entre ceja y ceja y no vas a parar hasta conseguirlo. Aunque para ello tengas que sufrir. No te obsesiones con ello porque puede ser malo para ti. Si hay algo que no te gusta, cámbialo cuanto antes. No te quedes ahí esperando a que las oportunidades caigan del cielo.

Esta semana va a estar a tope tu mentalidad, tu vibra, tu motivación así que inviértelo de verdad en asuntos, en proyectos, en relaciones que merezcan la pena. Sé selectivo, Acuario. Feliz semana.

PISCIS

No te obligues a estar al 100%, hay veces que no se puede y no se puede. Y lo mejor es parar antes de que llegues a un límite peligroso para ti. Esta semana, Piscis, si tu cuerpo te pide que pares, tú paras. Es importante que ahora te escuches y no quieras ir más rápido de los que realmente se puede. Tienes que ser consciente de lo que realmente pues hacer ahora. Puede que te encuentres con trabas o con piedras en el camino que te obliguen a parar. Aunque ahora lo veas como un impedimento, en un futuro lo verás como una oportunidad.

Siempre estás diciendo que vas a ser más egoísta, pero nunca lo haces. Esta semana vas a ver con tus propios ojos todo lo que te estás perdiendo por no haber puesto tus prioridades y necesidades por delante de la de los demás. Y sí, puede que te duela un poco y sobre todo, que te dé rabia. Vas a recibir un pequeño toque de atención por parte del destino para que te pongas las pilas de una vez por todas y para que te pongas a trabajar antes de que sea demasiado tarde.

Están habiendo muchos cambios en tu vida… Cambios de hogar, de trabajo, de ambientes. Y aunque al principio pensabas que todo iba a ser demasiado raro, te está sorprendiendo la capacidad que estás teniendo para adaptarte a todo esto. Piscis, esta semana siéntete orgulloso de todo de lo que has sido capaz y date un capricho. O dos, o los que necesites. Tu cuerpo y tu mente están pasando por mucho últimamente y también tienes que desconectar y darte la recompensa que te mereces.