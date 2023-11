ARIES

Estás retomando esa rutina que tan bien te viene para tu cuerpo y tu mente. Este tiempo de atrás por H o por B, no pudiste llevarla a cabo como a ti te gusta. Cuando intentabas seguir un orden, te salían muchas cosas que te impedían seguir tu ritmo. Y sí, Aries, aunque seas la locura en persona, la rutina que viene mejor de lo que piensas. Tu cuerpo necesita tener orden para poder encontrarse bien y lo sabes.

En el amor, esta semana tienes las cosas más claras que nunca. Hacía mucho tiempo que no tenías esa tranquilidad. Tanto si estás soltero como si estás en pareja, ahora tienes claro lo que quieres. Si estás soltero/a, esta semana vas a centrarte más en escuchar a tu interior que en disfrutar al máximo de la soltería como has hecho otras veces. Podrías estar siendo un picaflor como en otras ocasiones, pero no quieres malgastar tu energía en relaciones que no van a llevar a ningún sitio. Prefieres ahorrarte disgustos.

Estás feliz con ciertas decisiones que has tomado en lo laboral, Aries. Esta semana estarás muy ilusionado con los nuevos proyectos. En parte era lo que necesitabas para recuperar tu esencia. Por fin te sientes realizado, pero quizás frustra un poco y te desmotiva un poco que los demás no sean capaces de valorarte lo suficiente. Sobre todo, sientes que, a nivel económico, no se te paga lo mucho que te esfuerzas. Aries, no te frustres porque las cosas irán cambiando. Tienes que ser paciente aunque a ti eso se te dé mal. Respira hondo e intenta focalizarte en otras cosas.

Las cosas esta semana van a cambiar. Estás súper inconformista pero a la vez súper incómodo en tu propia piel… El miércoles comienza la temporada de Sagitario y tendrás ganas de probar cosas nuevas y de salir un poco de tu zona de confort. Esta semana recuperarás las ganas de viajar, de recorrer el mundo y también de decir lo que piensas sin cortarte ni un pelo. Estás recuperando tu esencia, Aries, y eso se nota. Feliz semana.

TAURO

Por momentos, sientes que no tienes la conciencia del todo tranquila por ciertas decisiones que tomaste en el pasado. Sabes que podías haberlo hecho de otra manera. Pero ahora no se puede rebobinar el tiempo, ahora lo único que puedes hacer es tomar nota y aprender para tus futuras decisiones. Tauro, esta semana tienes que intentar empezar de 0 y procurar actuar en base a lo que te salga de dentro. No te sientas culpable siempre que hagas lo que te apetezca en cada momento.

En el amor, tienes que tener un poco de cuidado, Tauro… Vas de frío por la vida pero cuando te enamoras te vuelves una persona totalmente diferente. Tienes que intentar controlar tus sentimientos y no dejar que te conviertan en una persona impulsiva o incluso inconsciente. Porque sí, Tauro, muchas veces te ciegas por amor y eres incapaz de ver más allá. Hay conflictos por resolver, hay muchas cosas que se tienen que hablar, pero cuando ves a esa persona o piensas en ella, todos los males se te van. Pero no, esta semana ponte firme y soluciona lo que hay que solucionar. No hagas como si nada hubiera pasado…

El miércoles las vibras se vuelven mucho más optimistas, Tauro, y se debe a que el Sol entra en Sagitario. Vas a empezar a ver el vaso medio lleno, sobre todo en lo laboral. Es cierto que vienes de una temporada en la que lo has visto todo demasiado oscuro, pero tienes que recordar que trabajar para vivir y no vives para trabajar. El trabajo es importante pero no lo conviertas en tu prioridad número uno porque puede afectar a tus relaciones con los demás y a tus relaciones contigo mismo.

Esta semana van a dejar de importarte muchas cosas que son unas tonterías y que hace tiempo que deberías haber dejado atrás. Es hora de divertirse un poquito más, ¿no crees? ¿Hace cuánto no pasas un día sin horarios y sin prisas con tus amigos? ¿Hace cuánto no preparas un plan chulo con tu pareja o con tu familia? Déjate de tonterías y esta semana prioriza pasártelo bien. Vida solo hay una, Tauro…

Si estás pensando tomar una decisión relacionada con tu salud, esta semana es el momento de dar el paso. Mira por ti, Tauro, por lo que necesita tu cuerpo y no por los demás. A veces hay que ser un poquito más egoísta. Feliz semana.

GÉMINIS

Hay veces que viene bien tomarse un descanso y tener un poco de desconexión. Tu mente ahora lo que necesita es un respiro, pero no hace falta irse al Caribe ni a un lugar paradisiaco. Ahora lo único que necesitas es tener un día para ti, un día de no darle explicaciones a nadie, un día de desconexión máxima de redes sociales. Deja de sentirte presionado para estar siempre al 100%. Entiende que tú también necesitas tus días de no saber nada de nadie.

Estás pasando por momentos de tensión con ciertas personas, Géminis. Tú no tienes problema en decir las cosas a la cara y las verdades tal y como son, pero eres consciente de que no siempre son bienvenidas. Y sí, te ves obligado a ‘maquillar’ tu discurso para no liarla. Pero siendo sinceros, tienes muchísimas ganas de gritar la verdad a los cuatro vientos y dejar de guardártelo todo para ti. Géminis, a veces lo que de verdad necesitan esas personas es escuchar tu verdad. No se corte. Si de verdad les molesta, que te saquen de su vida. Pero no cambies nunca para gustarle más a los demás.

Poco a poco, esta semana empezarás a sentirte orgulloso de lo que estás haciendo, sobre todo en lo laboral. Te ha costado mucho encontrarte y has tenido momentos de mandarlo todo a la mierda y convertirte en un nómada hippie. Esta semana aceptarás que esto es tan solo una fase para llegar a un fin. Aunque no sea tu sueño, sabes que es un trampolín para llegar hasta él.

Esta semana vas a mirarte al espejo y dirás: ‘omg, ¿quién es esa persona tan guapa? 😘’. Tu autoestima va a estar a tope, Géminis. Esta semana vas a brillar porque el Sol entra en Sagitario el miércoles. Y sí, esto también va a influir a tope en tu vida amorosa. Aunque a ti te cueste verlo, hay ciertas personas que se mueren por tener un segundo de tu atención. Abre los fucking ojos y no tengas miedo a sentir y a disfrutar. Esta semana vas a recuperar tu esencia, ese lado sociable que te convierte en alguien tan divertido. Y vete preparando porque el lunes 27 hay una Luna llena en tu signo… Nos vemos la semana que viene.

CANCER

Cuando hay ciertos problemas en tu vida, no te das cuenta de lo frío que puedes llegar a ser con personas que son importantes para ti. Estás pasando por una etapa un poco rara y al final del día pagas tus frustraciones y tus movidas personales con personas que no tienen nada que ver con ellas. Esta semana no tengas miedo en pedir perdón o cambiar tu actitud antes de que sea tarde o de que alguna persona termine quemada de ti. Sabes que hay gente que lo ha dado por ti que le debes mucho. Esta semana vas a devolvérselo con creces. 🖤

En lo laboral es cierto que no está siendo el mejor de tus años. Has vivido momentos complicados, pero por fin el sol brilla, Cáncer. Y esta semana se te va a presentar la oportunidad de vivir y de cumplir con algo con lo que llevas soñando desde que eres pequeño. Te vendría bien un poquito más de dinero en tu cuenta bancaria. Esta semana intenta ahorrar, aunque sea complicado alejarte de las ofertas del Black Friday. Antes de darle a ‘pagar’ piensa si de verdad lo necesitas o si es puro capricho.

Aunque estés modo ahorro, esta semana si te apetece gastar, intenta que sea en experiencias, más que en cosas materiales. Se te va a plantear la oportunidad de hacer un viaje. Al principio puede generarte inseguridades, pero no lo pienses tanto. Si te quedas en casa, te vas a arrepentir seguro…

Es cierto que has tenido otras prioridades que te han obligado a dejar el amor y tus relaciones en segundo o tercera posición. Pero esta semana vuelves a ser el/la Cáncer que adora vivir intensamente cada una de sus relaciones. En el amor, si estás enamorado esta semana sentirás que esos sentimientos son cada vez más fuertes. Tu lenguaje del amor es enviar memes y cosas graciosas, pero esta semana tu love language va a ser pasar el máximo tiempo posible con esa persona.

A partir del miércoles tu cuerpo te va a pedir fiesta, risas, pasarlo bien, recuperar el tiempo perdido con tus amigos. Pero antes de eso, intenta darle a tu cuerpo las horas de sueño que tiene pendientes. Antes de salir de fiesta, intenta dormir mínimo 8 horas diarias. Esa es la mejor fiesta que puedes darle a tu cuerpo. Feliz semana.

LEO

Se acabó, Leo. Esta semana vas a renacer de tus cenizas como nunca lo has hecho. Estás saliendo de una etapa rara, en la que no estabas conforme con nada. Esta semana vas a buscar las buenas vibras de donde sea. Te has cansado de ir llorando por los rincones. Vas a recuperar tu esencia leonina que es capaz de enfrentarse a cualquier cosa que se te resista. Estás trabajando al máximo para entrar en una nueva era y no hay duda de que esta era va a ser muy explosiva.

Sí, Leo, estás saliendo de crisis existenciales muy heavys. Crisis en las que te has replanteado hacer cambio de todo. De país, de ciudad, de look, de pareja, de amigos… Te ha costado decidir qué es lo que quieres pero esta semana vas a tenerlo claro. Sabes que no quieres perder a ciertas personas que son importantes para ti, pero hay otras que llevan tiempo ocupando un lugar que no se merecen. Esta semana vas a tener que tomar decisiones importantes en cuanto a tus relaciones. Hay personas que no son quién dijeron son y eso te duele, Leo… Pero intenta quedarte con lo bueno y cortar de raíz antes de que duela más.

En el amor, estás lidiando con un proceso complicado, Leo. Y es que te encuentras un poco entre la espada y la pared. Antes de tomar una decisión de la que puedas arrepentirte, piensa en ti, en tu yo del futuro, en lo que siente tu corazón. No dejes que nada ni nadie te haga decidir algo que no va contigo. Recuerda que tú eres tu única prioridad, ¿entiendes? Y si alguien te pone entre la espada y la pared quizás debes de huir de ahí lo antes posible.

Las buenas noticias llegan a partir del miércoles que el Sol entra en tu compañero de fuego, Sagi. La buena vibra está presente, se nota, se siente en el ambiente. De repente empiezas a sentirte y a verte mejor. Vas a volver a ser ese Leo que no le tiene miedo a nada, ese Leo al que todo el mundo mira porque TODO le envidian. Feliz semana.

VIRGO

Has decidido dejar las cosas en manos del Karma, Virgo. Eres lo suficientemente maduro como para tener la mente tranquila y seguir avanzando. No quieres ensuciarte las manos ni tampoco quieres caer bajo y menos por culpa de personas que te han hecho mucho daño. Esta semana vas a actuar con mucha indiferencia porque sabes que al final el tiempo y el Karma termina poniendo a cada uno en su lugar. No quieres darle más vueltas porque sabes que sino al final vas a cabrearte vas y a liar una muy gorda. Pero no, Virgo, eres inteligente y paciente. Ármate de valor para pasar página.

Estás siendo súper consciente de a qué personas le das tu tiempo y a quién no. Esta semana vas a ser más Virgo que nunca y a actuar con frialdad con ciertas personas. A veces dicen que eres una persona muy fría pero ahora lo van a decir con razón. O aportan o que se aporte, ese va a ser tu lema estos días. No vas a seguir malgastando tu tiempo con quién no suma y con quién no ha sabido valorar todo lo que has hecho por ellos.

Esta semana te sientes más inspirado y más en paz que antes. El miércoles el Sol entra en Sagitario y de repente es como si te hubieras liberado de una carga muy pesada. Dejas de tener tanta tensión en los hombros y en el cuello. De hecho, Virgo, si te proponen empezar una nueva aventura o hacer un viaje, no vas a decir que no. Vas a lanzarte apenas sin lanzar y eso es raro en ti, muy raro…

Es hora de volver a enamorarse, Virgo, de recuperar ese lado tan pasional que te convierte en una persona muy especial. Esta semana vas a volver a tener ilusión por alguien y sí, por alguien que no te esperas. Pero antes de lanzarte de lleno a esa nueva relación, preocúpate al máximo de deshacerte de todos los recuerdos (tanto buenos como malos) que tienes de cierta persona. Antes de ilusionarte, limpia tu hogar del olor de esa persona… Feliz semana.

LIBRA

Tienes que recuperar como sea tu era espiritual, esa en la que estás en paz con todo el mundo, contigo mismo y con tu interior. Esta semana tu misión es manifestar. Sabes que tu mente es muy poderosa y que todo lo que comienza como una idea termina siendo realidad. Es que tienes hasta pruebas de ello. Esta semana borra de tu mente tanta negatividad y tanta rabia que no te van a llevar a ningún sitio. Sabes que cuando piensas en positivo, que cuando te centras en estar bien, todo sale adelante. Esta semana grábate a fuego el ‘todo va a ir bien’ porque sí, Libra, todo va a salir bien.

Estás teniendo sueños súper raros que te hacen incluso despertarte de golpe a altas horas de la madrugada. ¿Sabes a que se debe? A que te vas a dormir con mil cosas en la cabeza, estando intranquilo por todo y quedándote hasta tarde mirando el teléfono. Quieres hacer las cosas bien y estás todo el rato dándole vueltas a todo lo que puedes mejorar. Calma, Libra, quieres ser el amigo perfecto, la pareja perfecta, el compañero perfecto y eso no se puede porque no es real. Deja de presionarte tanto y verás como todo fluye mucho mejor.

En el amor, cada vez quieres pasar más tiempo con cierta persona, quieres vivir más aventuras a su lado, pero no sabes si esa persona está en el mismo punto que tú. No quieres presionas a nadie y a veces te sientes cohibido porque no quieres molestar a nadie con tu intensidad. Por eso, cuando te apetece dar un paso adelante, te echas para atrás. Pero esta semana no tengas miedo a hablar, a comunicar lo que te apetece. Libra, no te quedes con las ganas, j0der, y mucho menos cuando se trata de cosas bonitas. Sabes que todo es comunicarse y hablar las cosas…

Tu vida amorosa está en un buen momento, no dejes que tu mente lo arruine como siempre. Sé fuerte. Puedes con todo. Feliz semana.

ESCORPIO

Esta semana tienes que dormir mejor y, sobre todo, descansar cuando tu cuerpo te lo pide, Escorpio. Se viene una temporada de mucho trabajo y de muchas responsabilidades en las que vas a tener que estar al 100% al pie del cañón. Sientes que tu cuerpo te está dando avisos y que no tiene toda la energía que necesita. Esta semana no te cargues de trabajo e intenta despejar tu agenda para al menos tener 8 horas de sueño al día.

Necesitas algo que te motive para retomar ciertos hábitos. Te está costando un poco encontrar a ti mismo. Eres muy constante pero últimamente has tenido muchas distracciones que te han alejado de tu objetivo. Te has puesto ciertas excusas para no terminarlo y dejarlo a medias. Una vez que decidas algo, ve hasta el final. Donde pones el ojo, pones la bala. No te distraigas. Sabes que quién algo quiere, algo le cuesta.

Esta semana, a nivel laboral, vas a tener que cerrar ciertos asuntos y a tomar decisiones de que temas que se han quedado abiertos. Te va a dar pereza, pero es lo que toca, así es la vida adulta. Es algo tedioso pero cuanto antes lo hagas, antes podrás avanzar en otros asuntos.

Tu intuición te está avisando de alguien y sabes que cuando intuyes, es por algo. Hay una persona cerca de la que no te fías del todo. Haz caso a tu intuición al máximo, Escorpio. Esta semana vas a tener una conversación con esa persona porque no puedes quedarte con todo o que piensas dentro. Salga bien o salga bien, tienes que soltarlo. Sabes que esa persona no es trigo limpio y será mejor aclarar las cosas antes de que termine haciéndote daño a ti o a alguno de los tuyos.

Este miércoles ponemos fin a tu temporada y el Sol entrará en Sagitario. No pierdas toda esa energía que el Sol te ha dado durante este mes. Ahora es momento de seguir disfrutando de todo lo que tienes y sobre todo, de trabajar para conseguir todos tus sueños. Feliz semana, Escorpio.

SAGITARIO

Ya todo está de tu parte, Sagitario, ya no hay nada que vaya a interponerse en tu camino. ¿Y sabes por qué? Porque esta semana te coronas como el rey y la reina del Zodiaco. El miércoles el Sol entra en tu signo y te va a hacer brillar tan fuerte como te mereces. Es tu momento para enfrentarte a cualquiera que te diga que no puedes o que no eres capaz. De hecho, esta semana no vas a tener ni tiempo ni ganas de lidiar con gente que no vibra en la misma frecuencia que tú. Ahora estás en otro nivel, Sagi, y lo sabes.

Esta semana no tengas miedo en gastar un poco más tu dinero en ti. Date un capricho, compra esos vuelos, reserva esa escapada. Lo que sea que te apetezca, Sagi, pero hazlo. Porque te lo mereces, j0der, y porque este año has trabajado súper duro. Tú también necesitas despejar tu mente de vez en cuando. No te sientas culpable por invertir en ti. Para algo te has dejado la piel durante todo este tiempo.

Cuida mucho tu energía, Sagi, y en quién la inviertes. Sabes que hay una persona que se está aprovechando un poco de ti e incluso de gente importante para ti. No quieres invertir tu tiempo en personas que ni lo valoran ni saben estar a tu nivel. Te da pena decir adiós a gente que ha sido importante para ti, pero hay que saber avanzar. Hay aprender a dejar ir a personas que te han hecho más daño que recuerdos bonitos.

Esta semana hay varios planetas en tu signo. El viernes Marte entra en tu signo y eso va a traer buenas noticias en tu vida amorosa. La verdad es que ahora huyes un poco de compromisos que sabes que no van a llegar a ningún sitio. Si estás soltero/a, vas a poder quitarte una carga de encima que te liberará al máximo. Más que una carga, una persona que iba detrás de ti cuando tú ya dijiste que no varías veces. Si estás en una relación, esta semana serás capaz de liberarte de ciertas barreras que te alejaban de tu pareja. Por fin podrás pasar con él/ella todo el tiempo que te mereces, Sagitario.

Y sí, confía porque las buenas noticias también llegarán aunque no te lo creas. Todo esfuerzo merece la pena. Aunque ahora estés un poco frustrado en lo laboral, tu temporada también trae sorpresas… Feliz semana.

CAPRICORNIO

Tienes que empezar a replantearte hacer ciertos cambios, Capri. Sabes que estás en un sitio y en una situación que no te hace feliz del todo. Estás luchando constantemente por encontrar tu felicidad, pero no logras a encontrarla de todo. Estás más inconformista que nunca y eso te está jugando malas pasadas. Picoteas de un lado y de otro, pero no te decides por nada. Tienes que pararte en seco y dejar de darle tantas vueltas a todo. ¿Qué te hace feliz ahora mismo? Sabes perfectamente la respuesta pero te da miedo enfrentarte a ella.

Muchas veces te enfadas porque eres incapaz de entender como hay gente tan egoísta y con tan mala vibra a tu alrededor. Pues, Capri, plantales cara. Es mejor estar solo que mal acompañado y PUNTO. A veces la soledad es la mejor opción aunque duela. Pero no puedes seguir yendo detrás de personas que después te dan la puñalada por la espalda. Esta semana aplícate los consejos que siempre das a los demás. Tienes claro lo que tienes que hacer, Capri, no dejes que el miedo a la soledad te pueda.

En lo laboral, tienes que echar un poco de freno. A veces te obsesionas con buscar la perfección y eso puede rozar lo peligroso y lo tóxico. Te refugias en el trabajo porque sabes que es una de las pocas cosas que puedes controlar y que puede darte algo a cambio. Pero refugiarte en ello no es la solución de todos tus problemas. Tienes que salir un poco de ese bucle para ver las cosas desde otra perspectiva, Capri. Esta semana tómate un descanso para poder analizar la situación como se merece.

La temporada de Sagitario comienza el miércoles y viene para recordarte que también hay tiempo para disfrutar, para salir del trabajo, para estar con tus amigos o también para disfrutar del silencio cuando estás en casa sin nada qué hacer. Deja de obsesionarte tanto con tus responsabilidades y empieza a disfrutar un poco del tiempo libre sin sentirte culpable. Porte te lo mereces más de lo que te pienses… Has estado todo el año trabajando duro y ahora toca echar un poco el freno. Feliz semana.

ACUARIO

Vamos, Acuario, esta semana tienes que salir de esa crisis existencial en la que llevas metido durante meses. No hay nada que te frene ni que te aleje a conseguir tus objetivos. Has estado muy desconectado del mundo, pero esta semana vas a volver con fuerzas a pisar fuerte y a demostrar a la gente que te rodea que eres capaz de conseguir lo que te propongas. Se acabaron las excusas. Tienes que enfrentarte a un cambio y tienes que hacerlo lo antes posible. Esta semana las cosas van a cambiar porque tú lo vas a hacer. No hay quien te frene.

Tienes que hacer limpieza de malas hierbas, Acuario, de esa que no te deja crecer a gusto ni tampoco crecer a tus anchas. Hay personas que te están quitando tu espacio, que están cortando tus sueños, que te están contagiando de mala vibra e incluso, te están llevando por mal camino. Sobre todo, en lo laboral. Tienes que huir de allí donde ni te valoran ni te respetan. Has intentando sobrellevar la situación durante mucho tiempo, pero no te hace bien seguir ahí y lo sabes.

En el amor, poco a poco empiezas a estar tranquilo y podría decirse que estás empezando a vivir una etapa muy bonita. ¿Qué pasa cuando las cosas empiezan a irte bien? Que las envidias surgen de la nada. Hay mucha gente que va a creerse con derecho a criticar tu relación o tu futura relación. Acuario, quédate con lo que siestas de dentro. Si te terminas equivocando, que sea por tus propias decisiones y no por las de los demás.

Esta semana haz un pequeño esfuerzo para pasar más tiempo con gente a la que llevas tiempo sin ver. Te cuesta aceptarlo, Acuario, pero sí, has estado alejado de tus amigos de siempre y de tu familia. La vida es así y no siempre se tiene todo el tiempo que te gustaría. Pero sabes que les debes algo a esas personas. No dejes que el tiempo siga enfriando más vuestra relación. Con la temporada de Sagitario empezando el sábado, recuperas tu lado sociable. Se vienen fiestas de las que a ti te gustan… Feliz semana.

PISCIS

Por fin están saliendo de esos dramas que no te dejaban ni dormir, Piscis. Dramas que al final te afectaban incluso a tu estado de ánimo y a tu salud tanto física como mental. Eres tan sensible que cuando las cosas no van bien a tu alrededor, te afecta muchísimo a nivel interior. Pero esta semana sientes que por fin esa nube negra va dejando paso al sol brillante. Ahora puedes por fin darte el lujo de ir a muerte con lo que quieres. No dudes en enfocarte en tus objetivos y dejar los objetivos de los demás de lado.

Esta semana es como si todas tus dudas de resolvieran de una vez por todas. Vas a verlo todo claro, incluso el camino que debes tomar a partir de ahora. Esta semana vas a ir a por todas, sin importarte a quién tengas que pisar o por encima de quién tengas que pasar. Piscis, basta de ser la persona con gran corazón que solo mira por los demás. ¿Quién va a mirar por ti si no eres tú? Esta semana vas a replantarte hacer cambios heavys, incluso cambios laborales, de ciudad, de grupo de amigos, de hogar. Sea lo que sea, pon por delante tu felicidad antes de la de los demás.

Cuando alguien te gusta mucho, te cuesta comunicarte, Piscis. Hay tantos sentimientos dentro de ti que no sabes qué palabras usar en esos momentos. Esta semana intenta poner los pies en la tierra antes de que sea demasiado tarde. Te encierras en tus pensamientos y te montas tus historias donde es difícil salir. En el amor, esta semana tienes que enfrentarte a la realidad. No es tan dura como te piensas. Aunque no lo creas, a veces la realidad supera a la ficción que te montas en tu cabeza.

Esta semana habrá momentos en los que quieras agarrar el teléfono y tirarlo por la taza del WC. Mira que tú eres de los que siempre responde cuando puede, pero esta semana habrá personas que estén muy intensas. No tengas miedo en poner en off las notificaciones y centrarte solo en lo importante. Tu mente necesita un respiro de distracciones. Feliz semana.