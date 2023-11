Semana del 27 de novembre al 3 de diciembre

ARIES

No hay duda de que lo que más valoras ahora en tu vida es la calma absoluta, Aries. Quizás el Aries de hace un par de años hubiera decidido meterse en mil dramas, pero tú ahora simplemente prefieres pararte a observar qué está pasando e incluso a ver cómo actúan los demás. Tienes mil cosas que decir, pero te estás mordiendo la lengua porque no te merece la pena malgastar tu energía en todo esto. Tienes otro tipo de ilusiones en tu vida y vas a luchar al máximo por ellas.

En el amor, esta semana vas a reencontrarte contigo mismo y vivirás algo que te recuerde que ahora estás en búsqueda de relaciones sanas, que de verdad te aporten y que ya no quieres más idiotas que te chupen toda la energía. Prioriza, Aries, al máximo. Si estás en una relación, no tengas miedo de poner tus necesidades por delante. Y si tienes que tener una conversación con tu pareja, tenla antes de que sea demasiado tarde. Las cosas se hablan en el momento. Ahora tu misión es tener lo más sano posible y vas a hacer lo que sea por ello.

Comienzas la semana a full de energía, Aries, y todo se debe a la Luna Llena que sucede este lunes en Géminis. Puede que incluso te sientas un poco estresado o abrumado, pero es normal. Durante los primeros días de la semana intenta sustituir el café por infusiones relajantes. No queremos más taquicardias de lo normal. Esta Luna Llena te pide que controles esa presión que te pones a ti mismo por ser el mejor y por intentar salirte siempre con la tuya. Esta semana es momento de poner los pies en la tierra y no llegar a extremos peligrosos.

Recuerda que además de tu familia de sangre, también está la familia que tú eliges. No te olvides de ella. Esta semana sentirás una sensación rara en tu cuerpo que hará que agarres tu teléfono y envíes ese ‘te echo de menos’ a ese amigo que hace tiempo que no ves. A veces hay que tragarse el orgullo, Aries, y no pasa nada. Feliz semana.

TAURO

Estás pasando por una racha muy rara, Tauro, en la que tu mente está llena de dudas, de miedo, de prejuicios. Y por mucho que quieras poner fin, no sabes cómo hacer para salir de ese bucle. La respuesta está dentro de ti, pero ¿sabes qué es algo que te vendrá bien ahora? Moverte más, estar de aquí para allá, hacer MÁS deporte, no darle a tu mente la oportunidad de estar dándole mil vueltas a TODO. Esta semana proponte hacer al menos una hora al día de deporte y si puedes, saca tiempo también para meditar.

Cuida mucho tu salud y elimina esos excesos que sabes que no te estás haciendo bien últimamente. Cuida más tu alimentación. Sabes que hay ciertas cosas que no te están haciendo bien últimamente. Puedes llegar a sufrir de problemas de estómago si no te cuidas los suficiente. Además, ya sabes que al final los nervios siempre se te agarran ahí y no es cuestión de jugar con fuego.

Si te encuentras en una encrucijada en tu trabajo o en tus estudios, no tengas miedo a expandir tus alas y a aprender cosas nuevas. Muchas veces te echa para atrás empezar algo de cero porque piensas que vas a perder tu tiempo y no sabes si vas a ser todo lo productivo que a ti te gustaría. Ahora lo que de verdad necesitas es mantener tu mente viva, también puede ayudarte mucho a ser productivo en un futuro.

Atento querido Tauro, porque la Luna Llena del lunes va a traer buenas noticias relacionadas con tu cuenta bancaria. Y es que, al final, todo esfuerzo tiene su recompensa. Se acercan buenas oportunidades laborales con un puñadito más de money debajo del brazo. Igualmente, Tauro, si no te encuentras en un buen momento laboral, tienes que poner de tu parte y cambiar las cosas. Piensa en todo eso que quieres cambiar en 2024. Es hora de empezar a manifestar para que tus sueños de cumplan.

Ah, Tauro, y cuidado con los celos esta semana. Sabes que es algo irracional que sale de ti, pero ponle freno y no te montes paranoias allí donde no las ahí. Sobre todo en el amor, intenta controlar ese lado tan posesivo que te puede llevar a ser tóxico cuando menos te lo esperas. Feliz semana.

GÉMINIS

Poco a poco vas recuperando la ilusión, Géminis. Estás volviendo a encauzar tu vida y estás tomando decisiones que sabes que pueden cambiarlo todo. Te da miedo aunque no se lo admitas a la gente a la que quieres, pero hay algo dentro de ti que te está diciendo cuál es el camino que debes tomar. Géminis, no es momento de arrepentirse ni de echarse para atrás en el último momento. Es momento de ir hasta el final y de arriesgarlo todo.

Este lunes hay una Luna Llena increíble en tu signo del Zodiaco que va a darte muchísimo poder. Es tu momento de brillar y de dejar tus miedos y tus inseguridades de lado. Las expectativas están altas y por eso tienes que ir a por todas. Es el momento para dar primeros pasos y para encaminarte hacia eso que tanto tiempo llevas teniendo en mente. Pronto vas a ver recompensas de todo el esfuerzo que has ido haciendo.

En lo sentimental, esta semana preocúpate de curar tu corazón al máximo, de darte mucho amor del bueno. No dejes que una pequeña decepción te haga dejar de creer en el amor, Géminis. Estás un poco escéptico a conocer a gente nueva o a volver a enamorarte, pero es algo normal. Esta semana date tiempo para curar tus heridas. Al final esas ‘decepciones’ te van a hacer más fuerte y van a enseñarte qué es lo que quieres y lo que te mereces en el amor.

Esta semana vas a aprender y a ver con tus propios ojos con quién tienes que empezar a contar a partir de ahora y a quién es hora de sacar para siempre de tu vida. Hay una persona que no es quién dice ser. Una persona de la que te has dado cuenta que es mejor no dar nada de información sobre tu vida. Y por muy cercana que sea para ti, es hora de sacarla para siempre. Hay otras personas de las que puedes apoyarte. No dudes en probar en nuevos círculos. Hay más gente de la que te piensas con el corazón bueno, Géminis. 🖤 Feliz semana.

CANCER

Piensas que has tomado decisiones equivocadas, Cáncer, y sí, quizás hay algo de lo que te arrepientes últimamente. No paras de darle vueltas a eso que te gustaría cambiar de tu vida. Lo arriesgaste todo por una oportunidad que al final no ha terminado siendo como te esperabas. Estás en mood pillarte un vuelo e irte a empezar tu vida de cero a otra parte del mundo. Te agobia tanto la rutina que necesitas un respiro como sea. Esta semana tienes que poner solución a ese agobio que ni dormir te deja.

Algo que puede ayudarte muchísimo ahora es hablar mucho más de tus emociones, sobre todo con personas que sabes que están deseando escucharte. Cáncer, aunque seas un signo muy emocional, es cierto que te cuesta exponer lo que pasa dentro de ti al mundo. Mostrarte más abierto al mundo te ayudará a desahogarte y también hará que la gente que te quiera pueda echarte una mano en esas crisis existenciales que tienes en tu mente. Y sí, Cáncer, incluso en tu vida amorosa, abrirte va a hacer que cierta persona sienta cosas mucho más bonitas por ti.

La Luna Llena en Géminis de este lunes te ayudará a cerrar un capítulo importante para ti y a dejar atrás una parte del pasado que de la que te ha costado apartar de tu vida. Cáncer, ahora no dejes que sea tu pasado el que te defina, las cosas han cambiado y está claro que tu pasado te ha hecho ser quién eres pero ahora eres otra persona que antes no.

Esta Luna Llena te pide que te relajes un poquito más y que pongas en off tu teléfono a partir de cierta hora del día. Intenta no responder a llamadas o mensajes relacionadas con tu trabajo fuera de tu horario de trabajo, ¿ok? Muchas veces por complacer a los demás, haces cosas que no deberías, pero hay que poner freno. Cuida mucho tus horas de sueño, ahora son más importantes de lo que piensas… Feliz semana, cangrejo.

LEO

Has dado un cambio increíble a tu vida, Leo, porque te estás dando cuenta de que cuando trabajas y confías en ti, las cosas siempre terminan saliéndote bien. Esta semana volverás a sentirte orgulloso de ti mismo. El amor propio ahora mismo es el amor más importante que tienes y gracias a él, estás llegando muy lejos. Leo, esta semana siéntete orgulloso de quererte como te quieres, de respetarte como nadie más lo hace. Parece que a la gente le j0de ver a alguien que se quiere tanto, pero es un amor tan sano, que te dan igual las críticas.

Esta semana vas a recuperar la ilusión y sí, incluso vas a replantearte empezar nuevos proyectos. Has vivido una experiencia que te ha cambiado por dentro, que te ha hecho volver a renacer y gracias a ella, ha cambiado tu percepción del futuro. Esta semana vas a tomar decisiones nuevas e incluso a salir de tu zona de confort. Necesitas un cambio de vida y lo vas a tener.

Cuida mucho ese pequeño grupo de amistad y de personas que has conocido hace poco y que te están haciendo tan feliz, Leo. Hay veces que hay que decir adiós a amistades que ya no te hacen bien y no pasa nada. Si has encontrado a ese grupo con quién por fin te sientes tú y con quién por fin dejas de sentirte juzgado, invierte más tiempo en esas personas. Al final uno tiene que quedarse allí donde se siente feliz.

La Luna Llena en Géminis despierta tu lado más sociable y va a hacer que empieces la semana sintiéndote llenito de energía y con ganas de comerte el mundo. La comunicación tiene mucha importancia en tu vida esta semana, sobre todo en tu vida amorosa. Intenta hablar con la verdad y dejar de ‘ocultar’ cosas con tal de agradar a los demás. Si estás soltero/a, puede que enamores a alguien con tu verdad y que cierta persona empiece a verte con otros ojos… Feliz semana, Leo.

VIRGO

Parece que por fin el destino te da una tregua. Has logrado decir adiós a ciertas personas que te hicieron mucho daño, pero ya no vale darle más vueltas, Virgo. No te sigas autocastigando de esa manera porque al final vas a terminar gastando todo tu tiempo en eso que tanta rabia te da. Vamos a hacer una cosa, esta semana nada de hablar o de pensar en eso que tanto te duele. A partir de este momento, no quieres saber nada más. Punto.

Esta semana céntrate a tope en ti. Hay algo que llevas mucho tiempo queriendo hacer, un hábito que quieres volver a introducir en tu vida pero no sabes cómo hacerlo. No pasa nada, esta semana encontrarás el camino donde menos te lo esperes. Recuerda que también puedes hacerlo por tu cuenta, sin depender de nadie y sin dejarle tu dinero o tu tiempo a personas que puedan desaprovecharlo. Sea como sea, sigue cultivando tu motivación y no pares.

La Luna Llena en Géminis de este mismo lunes va a llenarte de energía y traerá buenas noticias a tu vida laboral. Ya sabes que gracias a la luz de la Luna Llena muchas veces salen a la superficie cosas que han estado ocultas. No hay duda de que tú has estado trabajando en silencio como nadie y parece que poca gente ha sido capaz de darse cuenta de ello. Pero gracias a la Luna, van a recompensarte como te mereces. Todo va a empezar a fluir y a seguir saliendo hacia delante. Ahora tienes que ser tú quién invierta su energía y su tiempo en lo que realmente merezca la pena.

Hay que saber decir que no, Virgo, incluso a tus propios impulsos. Tú eres muy inteligente y sabes perfectamente cuando ser duro con los demás o contigo mismo, pero hay momentos en los que te ves acorralado y dejas de ser tú mismo. Esta semana es importante que recuerdes cuando tienes que decir que no. Antes de tomar una decisión, reflexiona, sea como sea… Feliz semana, Virgo.

LIBRA

¿Qué te pasa, Libra? Estás que no estás. Hay veces en las que estás en lo más alto y días en los que sientes que tienes una nube negra encima. Parece que el mundo la ha tomado contigo. Pero no te das cuenta de que toda esa ‘mala energía’ te la provocas tú mismo siendo tan negativo. Esta semana tienes que cambiar el chip por completo y empezar a mirar por ti y a portarte como la persona especial que eres. Libra, no te pierdas y menos por culpa de nadie. No dejes que NADIE te haga perder tu esencia o te aleje de la vida que quieres vivir. No te lo mereces.

Ten cuidado con dejarte demasiado la piel en solucionar problemas que no son tuyos, Libra. Está bien ser amable, echar una mano e intentar ayudar a quién lo necesites, pero no dejes que te roben tu tiempo libre. Y sí, esto puede aplicarse tanto a nivel laboral como en relaciones que tienes con ciertos amigos que te chupan la energía. No des más de ti de lo que puedes dar porque si no al final vas a terminar muy quemado. No viniste al mundo para solucionar los problemas de nadie y menos gratis.

La Luna Llena en Géminis de este lunes despierta al máximo tu curiosidad. Tu mente te pide aprender cosas nuevas, te pide una nueva motivación, salir un poco de lo de siempre, de la rutina. Si estás pensando en estudiar algo de nuevo o empezar un nuevo hobbie, es el momento perfecto. Eso sí, si tienes que hacer grandes inversiones de dinero, piénsatelo dos veces, Libra. No tires tu dinero así porque sí. Hay oportunidades que no requieren de tanta inversión, solo tendrás que buscar bien y no lanzarte a lo primero.

En el amor, esta semana tendrás que dar un pequeño toque de atención a cierta persona, pero no hay que hacer un drama de esto. Las relaciones no son perfectas y ahí está lo especial. Si sientes que hay algo que no va hacia el camino que tú quieres, habla antes de que la bola sea más grande. Cuesta mucho dar el paso, pero una vez que arrancas, nadie te parará. La verdad es que necesitas que esa persona se involucre un poquito más a nivel emocional, pero la gente no es adivina, Libra. Si no se lo haces saber, ¿cómo quieres que se enteren? Feliz semana.

ESCORPIO

Vamos, Escorpio, poco a poco, van llegando las buenas noticias. Después de mucho tiempo luchando por algo, parece que por fin estás viendo la luz al final del túnel. Te ha costado sudor y lágrimas, pero ya tienes algo que llevas meses persiguiendo. Todo esto para ti más que un logro, está siendo una lección. Está claro que eres Escorpio y que nunca vas a perder esa fuerza y ese poder que tienes, pero es cierto que últimamente en vez de seguir luchando, te apetece parar, descansar y disfrutar de todos tus logros. Es hora de empezar una nueva etapa, Escorpio, y lo sabes.

Esta semana tienes que quitarte como sea de todo eso que tanto daño te hace, tanto física como mentalmente. Hay ciertas cosas que te están afectando más de la cuenta y aunque no seas consciente, al final van a terminar haciéndote mucho daño. Hay que cortar por lo sano, Escorpio. Aunque te dé rabia, tienes que pensar en tu salud. Por mucho poder que tú tengas, hay ciertos problemas que ni tú ni nadie va a poder resolver.

Ponte firme frente a las injusticias, parece que últimamente están a la orden del día en tu vida. ¿Se ha puesto de moda eso de aprovecharse de la gente y tú no te has entrado? No te calles si ves que alguien es injusto contigo o con alguno de los tuyos. Aunque te resulte difícil, intenta cortar relación con esas personas, aunque solo sea por una temporada. Corta hasta ver las verdaderas intenciones de esa persona.

La Luna Llena en Géminis de este lunes va a darte la fuerza que necesitas para pedir explicaciones a quién tengas que dártelas. Es hora de plantar cara y dejar las cosas claras, ya sea en lo laboral o en lo personal. Al final terminas arrastrando problemas que no son tuyos y es hora de establecer límites y centrarte en lo tuyo.

En el amor, esta semana las cosas pueden cambiar. Si estás soltero/a, esta semana podrías conocer a alguien que cambien por completo todos tus paradigmas. Y si estás en una relación, esta semana vas a evaluar si es hora de hacer cambios en tu relación para recuperar la chispa con tu pareja. Feliz semana, Escorpio.

SAGITARIO

Has empezado tu temporada brillando por todo lo alto, Sagitario, eso está claro. Pero todavía hay heridas que curar. Y es que ha pasado algo en tu vida que ha roto un poquito tu corazón. Eres una persona súper optimista y sabes que vas a ser capaz de superar esto, pero también tienes tu corazón y te duelen las cosas. No eres un insensible como va diciendo la gente por ahí. Esta semana sé paciente contigo mismo y si necesitas desaparecer de tu vida social por unos días, hazlo. Tú prioridad eres tú mismo y si no estás al 100%, tómate tu tiempo para estarlo.

Esta semana si tienes que echar la bronca a alguien, si tienes que ponerte firme con una persona que está teniendo un comportamiento que no te está gustando ni un pelo, no te cortes, Sagi. Si tienes que tener cuatro palabras las tienes y punto. No soportas a la gente maleducada, la gente que se quiere aprovechar a los demás a toda costa. Y parece que últimamente solo te topas con gente así. Mira que estás en mood pacífico total, pero te lo ponen difícil. Intenta pensarte bien tus palabras antes de soltar cualquier cosa por la boca. Si por ti fuera, explotarías en cualquier momento, pero es mejor respirar hondo, pensar y después actuar con elegancia 💁‍♀️

Si te sientes como fuera de sí, como con ganas de enamorarte y con ganas de besar a cualquiera, todo tiene su explicación, Sagi. Vas a comenzar la semana a mil, como si el corazón se te saliera del pecho y se debe a la Luna Llena en Géminis de este lunes. Si estás soltero/a, hay cierta persona que despertará tu interés y tendrás ganas de tener un encuentro bastante caliente. Estarás on fire literalmente.

Si estás en una relación, esta semana las cosas van a estar intensas con tu pareja, tanto que incluso mejorará la comunicación entre vosotros. Todo empezará en la cama, pero terminará con conversaciones sobre el futuro a las tantas de la mañana.

No dejes que afecten tanto a tu vida las decisiones que toman los demás. Muchas veces te salpica la mi3rda de los demás porque al fin y al cabo eres muy amigo de tus amigos y muy familia de tus amigos, pero esta semana tienes que poner un filtro o levantar una pared. Tu vida es tuya y no vas a dejar que la manche NADIE. Y menos ahora, Sagi, estando en tu temporada tu prioridad tiene que ser TU FELICIDAD. Feliz semana.

CAPRICORNIO

Es importante decir adiós a personas que no te respetan por lo que eres. Hay ciertas personas que se están delatando ellas solitas, personas que no están cumpliendo con sus promesas, personas que no se dan cuenta del daño que pueden hacer con su mentalidad cerrada. Pero, Capri, hay que dejar de regalar segundas oportunidades. Si de verdad quieren quedarse a tu lado, que cumplan con sus palabras, que sepan valorarte, j0der.

No dejes que las opiniones diferentes de los demás te influyan. Tú sabes lo que quieres, llevas teniéndolo claro mucho tiempo, así que no te dejes influenciar POR NADIE. Si tienes que pelear contra viento y marea para tenerlo, lo harás, pero no vas a cambiar de opinión porque ellos quieran. Esta semana va a haber conversaciones sobre planes de futuro, sobre proyectos que tienes en mente y tienes que ser claro con lo que quieres. Está bien llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando se tengan en cuenta tus prioridades.

Si tienes que hacer cambios, es mejor que lo hagas ahora, incluso si los haces este lunes mejor que mejor. Este lunes hay Luna Llena en Géminis que te dará la energía que necesitas para hacer cambios en tu rutina. Aunque la Luna esté de tu parte, es posible que te sacuda bastante y que tengas que invertir más tiempo en dormir y en descansar. Sea como sea, la Luna va a recordarte que tú tienes que ser tu prioridad.

Si necesitas un respiro, una mano que te ayude, no dudes en pedirlo, Capri. En el amor, esta semana vas a apoyarte mucho en una persona que es especial para ti. Es como tu confidente, es esa persona con quién puedes mostrarte débil sin miedo a nada. A veces tienes que quitarte tu traje de oficio, tu caparazón y descansar siendo tal y como eres. Esta semana será más que necesario. Feliz semana.

ACUARIO

Ufff, Acuario… La liberación que sientes encima es increíble, no puedes ni explicarlo con palabras. Ha pasado algo en tu vida que es como si te hubieras quitado mil kilos del peso que llevabas a tus espaldas. Parece que el destino por fin es justo contigo y te da la razón. Te ha costado mucho esfuerzo, mucho sudor y lágrimas y mucho tiempo que todo esto saliera hacia delante, pero parece que por fin las cosas están a tu favor. Es como si después de este año complicado que has tenido, el Karma te está diciendo: ‘toma, esto es lo tuyo’.

Esta semana el nivel de paz mental que tendrás será increíble. Por fin puedes volver a ser tú mismo sin miedo a que las cosas salgan mal, sin miedo a tener a una persona detrás que critique cada paso que das, sin miedo a tener que pedir perdón. Vas a darte cuenta de que al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y tu lugar ahora está en lo más alto. No merece la pena malgastar tu tiempo ‘odiando’ a cierta persona que te ha hecho mucho daño. Tu energía ahora tiene que ser invertida en cosas buenas, Acuario, en cuidarte a ti mismo y sobre todo, en retomar el contacto y en dar las gracias a esas personas que han estado contigo todo este tiempo.

Tu corazón está volviendo a ilusionarse, Acuario, y poco a poco vuelves a confiar más en ti. Algo en lo que nadie confianza, parece que sale hacia delante y a ti eso te da una paz mental increíble. Esta semana vas a recibir un mensaje que va a hacer que te replantees todo, que tengas incluso ganas de cambiarte de ciudad por amor, pero no hay que ir demasiado rápido. Que dicen que tú eres muy frío, pero cuando te enamoras… Eres capaz de arriesgarlo todo por amor. Está bien disfrutar de esa ilusión, pero siempre con los pies en la tierra.

La Luna Llena en Géminis de este lunes va a llenarte de buena vibra y de ganas de sacar a la luz esos sentimientos bonitos que has mantenido ocultos todo este tiempo. Esta semana pide por tu boquita, porque recibirás más de lo que te piensas. Feliz semana.

PISCIS

Tenías cero esperanza en que las cosas salieran adelante a tu manera, Piscis, pero estás a punto de llevarte una sorpresa muy grande. Una sorpresa que va a darte una lección… Es hora de que empieces a confiar más en ti, en que eres capaz de conseguir lo que quieres si pones de tu parte. Esta semana parece que por fin puedes seguir caminando sin que ningún bache se interponga en tu camino. Vas a tener que cuidarte mucho a ti mismo y también cuidar cada decisión que tomes, pero querido Piscis, de eso se trata la vida.

Tienes que centrarte en tu vida y dejar de darle tanta importancia a la de los demás. Muchas veces te desvives por hacer feliz a los demás, pero te olvidas de tus prioridades, de cosas básicas que de verdad necesitas. Para, Piscis, y piensa cuándo fue el último día que te levantaste sin mirar el teléfono y ver quién necesitaba un favor. Esta semana tienes que hacerte un favor a ti y darte uno de esos caprichos que hace tiempo que no te das. Has pasado por una temporada en la que has tenido que proteger a una persona importante para ti. Está bien que lo hagas si te sale de dentro, pero siempre teniendo en cuenta tus prioridades primero.

Digamos que en temas de salud, no estás en tu mejor momento (por no decir que te encuentras en la mi3rda últimamente). Esto es solo un recordatorio para que te cuides más, para que quites todos esos excesos que no te vienen bien. Tu cuerpo debe parar de vez en cuando. Esta semana vas a cambiar tu rutina porque no quieres que te pasen cosas malas.

Esta semana hay una persona que va a sorprenderte con una conversación y va a confesarte algo que te dejará de cuadros. La Luna Llena en Géminis de este lunes trae sorpresas que implicarán cambios en tus relaciones. Todo positivo, no asustarse, pero mejor estar prevenido por lo que pueda pasar. Feliz semana, pececito.