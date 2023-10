Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre

Aries

Esta semana se trata de hacer borrón y empezar de nuevo. Además, esta semana comienza noviembre y es la oportunidad perfecta para retomar todo lo que dejas atrás. Comenzaste un montón de proyectos súper motivado, pero al final eres Aries y enseguida te desinflas. Lo que a ti te pasa es que lo comienzas todo con muchas ganas, pero te aburres al segundo y pierdes toda la motivación. Ahora te está costando mucho seguir con tus propósitos. Esta semana piensa en ti, en los resultados que conseguirás si sigues trabajando en eso, en todo lo que tendrás si eres capaz de seguir adelante.

Esta semana fíate al MÁXIMO de tu intuición. No para de demostrarte que es la única que tiene la razón. Si algo te da malas vibes, huye como sea, bájate de la vida. Una vez más, te estás dando cuenta de que las cosas solo salen bien cuando haces lo que te sale de dentro. El destino va a terminar demostrándote una vez más que no debes fiarte de algo que no sea tu intuición.

Aries, aprende y escucha… Esta semana, una persona que se equivocó contigo, quiere volver a tu vida. Cuando la gente te hace daño, tú eres de los que corta de raíz en el momento. Tu pronto y tu carácter son así. Quizás a los días, cuando te calmes, todo vuelva a la normalidad… Eso es justo lo que está pasando ahora. Una persona que la cagó, te está mostrando arrepentimiento. Nadie es perfecto, Aries, todos nos equivocamos. Esta semana piensa si vas a dar esa segunda oportunidad o no. Sea como sea, intensa ser más empático y ponerte un poquito en la piel de los demás.

Ya sabes que Halloween está aquí esta semana. Va a traer intensidad máxima a tus relaciones. Aprovecha la noche + terrorífica del año para tener esa conversación y hablar de las cosas de las que normalmente no hablas. Hay un vínculo con una persona que esta semana se hará más fuerte que nunca… ¿Te mueres por saber cuál es? Feliz semana.

Tauro

Estás perdiendo toda la paciencia que tienes, Tauro, y fíjate que no es poca. Pero hay una situación que está haciendo que estés a punto de perder los nervios y mandarlo todo a la mi3rda. Estás cansado de que te prometan cosas y que luego no cumplan con tus palabras. Incluso estás cansado de hacerte ilusiones para que luego no pase nada de lo que te imaginas. Estás esperando algo que NUNCA llega y por mucho que te digan que te calmes, que esperes pacientemente, a ti eso no te sirve de nada. Incluso te pone de peor humor.

Pero de verdad, Tauro, de nada sirve enfadarse, de nada sirve estresarse, al contrario. Lo único que va a hacer es que estés todo el rato de mal humor… Todo esto está pasando en tu vida laboral y necesitas que las cosas avancen. Intenta tomarte una semana de ‘vacaciones’ de todo esto que está pasando en tu vida. Cuando estés calmado, lo verás todo desde otra perspectiva. Quizás necesitas buscar otra alternativa que hasta ahora no se te había ni siquiera pasado por la mente.

Todo esto que estás viviendo está haciendo que estés más apático, que solo quieras quedarte en casa descansando. Últimamente ni siquiera respondes WhatsApps de gente que es importante para ti. Este mood tiene que cambiar esta semana. Oblígate a sacar más tiempo para tu gente. Aunque no lo creas, este ‘comportamiento’ puede estar haciendo daño a personas a las que quieres. Aprovecha Halloween para hacer planes divertidos y desconectar por un momento tu mente de toda esa mi3rda que lleva acumulada.

Viene noticias positivas, pero para que lleguen, tienes que obligarte a salir de ese bucle de negatividad. Quieres que te pasen cosas buenas, pero ¿acaso tú estás haciendo para que lleguen? Esta semana va a marcar un antes y un después en tu vida, porque vas a abrir los ojos en muchos aspectos… Las cosas están a punto de cambiar. Feliz semana.

Géminis

Géminis, tienes que empezar a hablar. Si las cosas no pasan por las buenas, habrá que cambiar tu estrategia. Está bien que te adaptes a todo lo que te echen, pero si lo que te echan, no te gusta, no te quedes de brazos cruzados. Si hay cosas que no te gustan en tu vida, tendrás que luchar para cambiarlas y no esperar a que lluevan del cielo. Estás cansado, jefe, por eso esta semana tienes que plantearte hacer cambios en tu vida y demostrarles a ciertas personas que si no te cuidan, que si no te valoran como te mereces, te vas a ir antes de lo que se piensan.

Si por ti fuera, te ibas una semana completa a una isla desierta sin saber nada de nadie ni de nadie. Estás en un punto en el que te carga un poco la gente, en el que te has cansado de ir detrás de los demás, de tener que cuidar a gente que ya tiene una edad para cuidarse a ella misma. Tienes que poner punto final a esta situación, Géminis, y sobre todo, aprender a decir ‘no’ igual que te lo dicen a ti. Se acabó lo de bailarle el agua a cualquiera. Haz tus planes, ve a tu bola y quién se quiera unir, que se una. No puedes estar siempre a expensas de lo que quieran o necesiten los demás.

Tienes que hacer limpieza de energías, tienes que atraer la buena vibra a tu vida como sea. Empieza por cambiar el chip. Esta semana intenta hacer algún ritual para atraer la buena vibra, medita un poco más, quema toda esa toxicidad que hay en tu cuerpo. Noviembre empieza, así que intenta trabajar para empezarlo con buen pie.

Vas a tener que tomar decisiones importantes próximamente relacionadas con el amor, Géminis. Esta semana reflexiona muchísimo y ponte a ti mismo como prioridad. Pero no olvides que si estás en una relación, las decisiones que tomes van a influir a otra persona. Escucha tu interior, pero también intenta no hacer daño a nadie. Si hay algo que no te gusta y que sientas que hay que cambiar, háblalo. Ahora lo más importante es comunicarse.

Esta semana deja ese mood tan hater que tienes y haz todo lo posible por recuperar a ese Géminis que es la alegría de la huerta. Ese disfraz hater puede servirte para Halloween, pero después quítatelo. Feliz semana.

Cancer

Estás adaptándote a nueva rutina y estás súper motivado con todos los nuevos hábitos que has ido introducido poco a poco a tu vida. Te sientes orgulloso porque por fin estás en ese nuevo camino que has tomado, es el camino que siempre has querido pero que nunca te has atrevido a tomar. Te sientes como una persona nueva. Pero esta semana, no te juzgues si algo no sale como pensabas, si algún día no cumples con esa rutina y esos hábitos. Sé flexible, Cáncer, permítete fallar. Eso también es sano, siempre y claro sepas que estás fallando. No te pongas mucha presión encima porque puede agotarte. Poco a poco conseguirás todo lo que te propongas.

Esta semana invierte tu tiempo libre en dormir, en descansar, en recuperar todas esas horas de sueño que tienes pendientes. No te das cuenta de lo importante que es descansar bien. Si te surgen planes, intenta que no sean por la noche o a última hora del día, que no soportan con tu sana rutina del sueño que estás intentando llevar. Tu cuerpo necesita descansar y esta semana vas a darle TODO lo que necesita.

Eres el signo de la Luna, Cáncer, es normal que tengas altibajos emocionales, que haya días que te sientas increíble y otros en los que te cueste entenderte. No te juzgues, ni tampoco te sientas mal por tener días malos. Hay días y días. Si te sientes triste, acepta y abraza esa tristeza al igual que cuando estás feliz. Pero esta semana intenta comunicarte un poco más. Si hay algo que te preocupa habla de ello con tu pareja, tu mejor amigo o tu familia. Muchas veces cuando no te encuentras bien, te escondes en tu caparazón y es difícil descifrar qué te pasa. Hay mucha gente que se preocupa por ti, aunque no lo creas y esta semana agradecerán muchísimo que hables de tus sentimientos. Además, hará que la confianza crezca y que el vínculo sea cada vez más fuerte 🖤

En el tema de amistad las cosas no están como a ti te gustarían… No es que haya pasado nada trágico, pero notas que las vibras no son las de antes. Vas a tener que poner un poquito de tu parte para entender qué es lo que está pasando. ¿Sabes lo que hace falta, Cáncer? Una conversación. Tú, tus amigos de siempre (nada de parejas, nada de gente acoplada) y hablar hasta las tantas. Lo echas tanto en falta… Feliz semana.

Leo

No siempre se puede estar bien, Leo, no siempre vas a ser la persona más feliz y que transmite la mejor buena vibra del problema. Tienes que aprender a aceptar a estar mal, a estar triste… No es malo, todo lo contrario. Es un sentimiento más. Permítete tener tus días de bajón, encerrado en casa, sin querer saber nada de nadie. También es sano escucharte a ti mismo y darte lo que necesitas. La tristeza no va a ser para siempre y lo sabes. Pero a veces es necesaria para aprender a valorar los momentos felices.

Esta semana márcate un cambio de look para dejar claro que empiezas una nueva era. Estás saliendo de una temporada muy oscura, una temporada de mucha introspección pero eso ya se acabó. Leo, aprovecha para cortarte el pelo, para teñirte, para hacerte eso que tanto tiempo llevas queriendo. Vas a volver a salir del caparazón, vas a volver a brillar. Te has cansado un poco de lucir igual que siempre, así que no tengas miedo a arriesgar. Comienza una nueva era y vas a dejar claro que vienes pisando bien fuerte.

Hay mucha gente que no entiende por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué es lo que te ha pasado… Hay mucha gente que necesita una explicación, Leo. Quizás no estés del todo preparado para darle, pero tienes que entender que hay mucha gente se MERECEN esa explicación. No hay nada mejor que ser claro con lo que sientes, con lo que ha pasado en tu vida. Cuanto antes te expreses, antes se podrá poner la gente en tu lugar.

Ahora más que nunca, huye de dramas amorosos y esta semana aprovecha para celebrar la amistad. A veces no eres consciente de que tienes amigos y amigas que son como tus hermanos, que están hay para los dramas, pero también para celebrar contigo cada logro. Esta semana no inviertas tiempo en tóxicos, en personas que ahora no merecen la pena, inviértelo en tus amigos, en esos que te llenan de buena vibra. Es el mejor plan de Halloween que puedes tener. Feliz semana.

Virgo

Necesitas como sea unas vacaciones de esa simulación que parece que estás viviendo. Comienzas noviembre con muchas ganas de clama, de relax, de sacar tiempo para ti de donde sea. Parece que el destino la ha tomado contigo y no para de enviarte dramas varios. Vas a poner fin a esto como sea. Pero lo que no sabes, Virgo, es que después de la tormenta siempre viene la calma. Esta semana vas a notar que todo cambia, que la vibe es diferente, así que aprovecha para hacer todo eso para lo que no has tenido tiempo últimamente.

Se acabaron los contratiempos, Virgo. Eres una persona súper responsable e inteligente. Si suceden contratiempos es porque hay algo que se te ha escapado, es porque no has atado bien ciertos cabos. Esta semana vas a sacar tu inteligencia a la relucir y vas a ponerte a trabajar para tener varios planes alternativos por si las cosas no salen bien con el primero. Ya ningún contratiempo va a pillarte desprevenido, vas a ser mucho más listo de ellos.

Aprovecha Halloween para hacer algún plan diferente. La verdad es que estás en un momento de tu vida en el que te apetece hacer las cosas a ti manera, sin depender de nadie, sin darle explicaciones. Este Halloween haz algo de MIEDO como saltarte la rutina, al menos por un rato. Vas a recibir una invitación para algo que cambiará todos los planes, pero vamos, Virgo. No pasa nada por salirse de lo establecido y darle un poco de emoción a tu vida.

Esta semana necesitas un poco de detox de redes sociales. A veces no somos consciente del tiempo que nos consumen… A ti te han estado consumiendo más tiempo del que a ti te gustaría. Esta semana invierte el tiempo que pasas con el teléfono en leer un buen libro, en hacer deporte, en pasarlo con tu gente.

En el amor, no olvides que Venus está en tu signo. Es el momento de tomar decisiones y de ponerte a ti mismo como prioridad. Tienes que quitarte al tóxico de encima cuanto antes. No malgastes el tiempo en ese tipo de personas. Feliz semana.

Libra

Quieres hacer las cosas bien, Libra. Parece que por fin has encontrado tu camino y ahora no quieres cagarla de ninguna manera. Eso está haciendo que surjan muchas dudas en tu cabeza últimamente. No puedes permitirte fallar y por eso tienes tanta presión en mi cabeza. Tus inseguridades te están intentando hacer creer que no vales, que no vas a ser capaz de esto. Pero, Libra, de verdad que confíes más en ti, en tu instinto y no dejes que esos miedos te alejen de hacer lo que quieres hacer.

Tienes miedo a no hacer las cosas bien, a que se aburran de ti, a que todo caiga en una rutina demasiado pronto. Habla de esas preocupaciones en tus relaciones. Hablar de ello te ayudará a estar en paz. No sientas que puede molestar, al contrario. La gente valora mucho cuando hablas de tus sentimientos y de tus preocupaciones. Sobre todo, esta semana es importante que no compares tu vida o tus relaciones con lo de los demás. Todo lleva su ritmo y cada persona es como es. Las cosas no van a ser iguales a los demás nunca. Enfócate en que lo que tengas sea algo sano y deja de mirar tanto las vidas de los demás.

Te apetece hacer planes a solas… Un viaje, una escapada. Estás un poco cansado/a de tener que depender siempre de los demás, de tener que ir detrás de los demás para cualquier cosa. Ahora quieres hacer cosas sin depender de nadie, sin tener que estar pendiente de lo que quieran o no quieran hacer los demás. Solo ir a tu ritmo y hacer lo que te apetezca. Si no tienes tiempo o dinero, no hace falta que te vayas lejos, tan solo que apuntes un día en tu agenda en el que canceles todos tus planes, compres tu comida basura favorita y te centres en ti.

Libra, esta semana deja que sean los demás quién te busquen. Estás un poco quemado con tus relaciones y con la amistad. Porque no todo el mundo la valora igual de tú. Y claro que te duele estar ahí para ciertas personas y que luego ellas no estén ahí para ti. Pero no puedes regalar tu atención, así que empieza a ponerle un precio. Alto, MUY alto. Si tienes que ignorar, ignora. Si tienes que salirte de ciertos grupos de WhatsApp o archivar ciertas conversaciones, HAZLO. J0der, valórate más y que los demás empiecen a darse cuenta de que te van a perder. Feliz semana.

Escorpio

Tu temporada te está llenando de esa energía positiva que tanto echabas en falta, Escorpio. Es cierto que tienes los sentimientos a flor de piel constantemente y que este año estás notando las cosas más intensamente, pero es algo normal en ti. Al fin y al cabo, eres un signo de agua y eres mucho más emocional de lo que la gente se puede llegar a pensar. Esta semana serás más Escorpio que nunca. Por dentro, sentirás que vas a mil y aunque eso puede traerte muchas cosas buenas, también puede meterte en peligro. #TípicodeEscorpio

La rebeldía corre por tus venas. Te sientes fuerte e invencible y está claro que no vas a dejar que nada ni nadie pase por encima de ti. Antes de que eso pase, sacarás de tu vida a cualquiera. No vas a andarte con miramientos. Escorpio, ahora más que nunca tienes que mirar por ti y cuidarte al máximo. Valoras más que nada en este mundo estar en paz y por eso, estás cuidando mucho los ambientes y las personas que te rodean. Vas a llegar a tomar decisiones drásticas sobre la gente que hay cerca de ti. Pero es que no puedes estar dejando pasar por alto ciertas tonterías.

Tu corazón está sanando poco a poco, pero necesita su tiempo. Quizás hayas pasado por algún tipo de ruptura hace poco. No tiene por qué ser necesariamente una ruptura amorosa, también puede tratarse de una amistad. Y ojo, porque estás últimas pueden llegar a doler más que las primeras. Por eso, ve despacio, escucha tu cuerpo, tu mente, y trátate como mereces. Esto es un proceso lento. No quieras superarlo de la noche a la mañana.

Esta semana vas a estar súper motivado con ciertos proyectos. Pero antes de firmes o de cerrar nada, estudia bien, mira, compara, pregunta, escucha… Tú eres muy de lanzarte según te dicen tus impulsos, pero hay veces que es mejor echar el freno. Aunque luego vayas a terminan lanzándote, pero es mejor tener las cosas aseguradas.

No hay nada más Escorpio que Halloween. Esta semana estarás en tu salsa con estas vibes tan terroríficas. Prepara una fiesta, haz un plan chulo, diferente. Decora tu casa, disfrazada. No hay nada que te guste más que Halloween. Feliz semana.

Sagitario

Estás buscando la paz mental hasta debajo de las piedras, Sagi, pero te está costando muchísimo encontrarla. Parece que esto es misión imposible. Estás viviendo una especie de crisis existencial que vive permanentemente en tu cabeza. Esta semana tienes que intentar poner en off todos esos pensamientos negativos que no te representan para nada. Tienes muchas dudas sobre tú mismo. Estás ya un poco modo delulu, imaginándote cosas donde no las hay. Pero tienes que obligarte a poner los pies en la tierra y a ver la realidad tal y como es.

Tú eres una persona a la que le encanta improvisar, pero es cierto que últimamente necesitas tenerlo todo atado como sea, necesitas tener claro lo que quieres en un futuro. Sientes que si las cosas fueran diferentes, ese nivel de ansiedad que tienes, sería mucho menor. Pero, Sagi, esta semana tienes que trabajar para recuperar tu esencia. Esa que adora cometer locuras y que necesita libertad para dejar que las cosa fluyan.

Sagi, es cierto que tu autoestima no está en su mejor momento y tampoco ayuda mucho ver como no te valoran como te mereces, sobre todo en lo laboral. Pero esto es un trabajo que tienes que empezar a hacer desde dentro. Tú estás dando el 100% para que las cosas salgan como tienen que salir. Pero nadie lo valora. Mira, si de verdad no te valoran, no te respetan, no te escuchan, esta semana es momento de empezar a volar, bien alto y bien lejos. Cómete ese miedo al futuro y sal de ahí. Te mereces más.

Te sientes lejos de gente que es importante para ti, pero esta semana aprovecha Halloween y el día libre para volver a conectar con tu familia. Ellos son los único que de verdad te entienden. Sabes que hay alguien que está intentando romper tus sueños y aguar todas tus fiestas, pero ni te pares a escuchar. Siempre va a haber gente así vayas donde vayas. Esta semana se trata de mirar por ti antes que por nadie más. Feliz semana.

Capricornio

Comienzas la semana con las pilas bien cargadas, Capri. Es cierto que quizás las cosas no han salido como tú pensabas, es cierto que quizás haya habido cambios de planes, pero esta vez te has sabido adaptar a ello de maravilla. Te las has apañado para llevártelo todo a tu terreno. Y eso solo es posible cuando se tienen las cosas claras y no cambias tus decisiones por nada del mundo. Estás en tu era más ‘egoísta’, pero es que te cansaste de depender de los demás. Ahora las cosas solo dependen de ti y de nadie más.

Esta semana vas a tener que sacar tus garras porque hay una persona que quiere robarte tu tiempo. Y estás dejando bien claro desde el principio que tu tiempo solo te pertenece a ti y a nadie más. Capri, no te bajes del burro en ningún momento. Si quieren criticarte por ser cabezota, que lo hagan. Pero ahora si tienes la razón por mucho que digan. No des tu brazo a torcer por nada del mundo. No te entra en la cabeza como hay gente que no entienden cosas básicas. Invertirás tu tiempo en lo que a ti te apetezca y no en lo que ellos te digan.

En el amor, esta semana vas a sentir una especie de sacudida, sobre todo si estás soltero. Algo se va a encender dentro de ti y por fin serás capaz de abrir los ojos. Se acabó invertir en alguien que no ha mirado por TI nunca. Si cierto ex ha intentando regresar a tu vida, es el momento de dejarle las cosas claras, agarrar tus cosas y cerrar bien fuerte al salir. Capri, hay que tomar decisiones y cuanto antes las hagas, antes empezará ese nuevo capítulo para tu corazón.

Dale emoción a tu vida en la noche de Halloween. ¿Hay algo que te de más miedo que salir de tu zona de confort? Adelante, no te cortes. Halloween se trata de hacer cosas terroríficas así que enfréntate a esos miedos, prepara ese plan que nunca te habías planteado y diviértete. Esta semana te esperan sorpresas muy divertidas. Feliz semana.

Acuario

Tu mente parece una lavadora que no para de darle vueltas y vueltas a todo. Estás a punto de tomar una decisión muy importante que cambiará tu vida para siempre. Pero tienes miedo, muchísimo miedo. Está claro que quieres hacer las cosas bien y que no te pase como te ha pasado otras veces. Tu mayor miedo ahora no es que las cosas salgan mal, tu mayor miedo es terminar arrepintiéndote y sintiendo que las decisiones que has tomado no han sido inteligentes. Esta semana tómate tiempo para aclarar tu mente, para pensar en frío, para hacer una lista de pros y contras. Cuanto más claro lo tengas, menos oportunidades habrá de futuros arrepentimientos.

Esta semana va a haber dentro de ti un sentimiento de ilusión súper bonito, Acuario. Disfruta mucho de él pero no te emborraches de ilusión porque puede llevarte a tomar decisiones incorrectas… Sobre todo, en el amor. Ahora lo ves todo tan bonito que puedes llegar a dar una segunda oportunidad a una persona que no se la merece para nada. Cuando las cosas pasan, siempre nos quedamos con los buenos recuerdos y nuestra mente olvida todo lo malo. Eso es lo que te puede pasar esta semana si no tienes cuidado. Por mucho que ahora todo lo veas bonito, en el pasado no fue así, ¿te acuerdas?

Si te cuesta poner los pies en la tierra, pide consejo a gente que ya ha pasado por lo mismo que tú, gente que ha cometido los mismos errores que tú. Apoyarte en esas personas y escuchar sus experiencias te va a hacer MUY fuerte, Acuario.

Parece que el trabajo te trae de cabeza últimamente. Quiere escapar de una situación complicada, pero es como ese tóxico que siempre vuelve. Tienes que armarte de valor. Quizás esa semana no pegues ese portazo, pero ve creando tu estrategia para hacerlo lo antes posible. No vas a poner aguantar mucho más por tu salud mental. Esta semana recibirás buenas noticias que pueden generarte muchas dudas. Si quieres salir, tendrás que agarrarte a lo que sea. Feliz semana.

Piscis

Esta semana vas a hacer una limpieza que te vas a quedar bien a gusto de sacar a más de uno/una de tu vida. Vas a decir bye bye a esa persona tóxica que te arruina la vida cada vez que te cruzas con ella. Piscis, cuando te enamoras, te enganchas tanto que después te cuesta mucho sacar a esa persona de tu vida. Pero ahora ya no hay excusas que valgan. Tienes que sacar de tu vida no solo a este tóxico, sino a todas las personas que le rodean y que te roban la buena vibra cada vez que aparecen frente de ti.

En lo laboral, tienes que andarte listo/a esta semana y no dejar que nadie intente pasar por encima de ti. Alguien va a venir a intentar convencerte. Sabe cómo tiene que hacerlo, te conoce muy bien y sabe dónde cojeas y cuáles son tus puntos débiles. Pero, Piscis, no te dejes convencer por nada del mundo. No tomes decisiones en el momento. Es mejor que te vayas a casa, que lo pienses, que analices la situación y después ya ves lo que haces. Estás en un momento crítico y no puedes dejar que NADIE te engatuse ni te engañe.

En el amor, sientes que todo se ha vuelto demasiado aburrido, monótono y tú necesitas algo más. Te has cansado de vivir lo mismo de siempre. Si estás en una relación, tienes miedo de caer en la rutina y que esta destruya lo que tienes con tu pareja. Esta semana no tengas miedo de proponer nuevos planes, de tener conversaciones diferentes. Aprovecha Halloween para ir a alguna fiesta diferente, para reuniros con vuestros amigos. Si estás soltero/a, esta semana puedes llegar a plantearte volver a disfrutar de tu soltería en las apps de ligoteo. Pero, Piscis, recuerda tener el listón alto pero que haya personas que sean capaz de atraparlo. No te pases de exigente… Feliz semana.