Semana del 6 al 12 de noviembre

Aries

Ya todo lo que te pasa te lo tomas a risa o eso intentas. Parece que últimamente tu vida es un drama constante y mira que tú no eres muy amante de la estabilidad, pero estás buscándola hasta debajo de las piedras. Lo que pasa, Aries, es que no has salido de una cuando ya te estás metiendo en otra. Por eso, ahora tienes que tomarte unas vacaciones de dramas, de relaciones tóxicas, de proyectos que te traen quebraderos de cabeza. Al menos, de ahora a que se acabe el año, sigue con tu vida poco a poco, pero sin meterte en embolados chungos. Pon freno al drama de una vez por todas.

Y es que lo que pasa, es que tú eres muy intenso y muy de extremos. Cuando estás bien, estás MUY bien. No existen límites, quieres gritarlo a los cuatro vientos. Y cuando estás mal, te encierras en ti mismo y haces como si nada hubiera pasado. Pero cuando llegas a casa y estás a solas, sacas todas las lágrimas que hay dentro. Esta semana tómate tiempo para ti, para escuchar tu corazón y llorar todo lo que tengas que llorar. No hay prisas.

En lo laboral, esta semana cerrarás una etapa MUY importante para ti. De una forma u otra, vas a poner el broche final a un proyecto que ha marcado en tu vida. Sentirás nostalgia, tristeza, pero por otro, como si te quitarás un gran peso de encima. Es momento de dejar el pasado atrás y de centrarse en el futuro.

Hay en cierta relación en la que las cosas están demasiado confusas. No sabes por donde pillarlo. Este miércoles Venus entra en Libra y volverá la paz a tus relaciones. Confía. Esta semana te plantearás perdonar errores de cierta persona, pero, Aries, entre tú y yo, ¿crees que es momento para dar y regalar segundas oportunidades?

Venus en Libra trae buenas noticias para los Aries solteros, sobre todo esos que tienen un crush secreto por alguien desde hace mucho tiempo. Atento a las señales porque esta semana traen sorpresas para ti… Feliz semana.

Tauro

Últimamente lo único que quieres es tener tiempo para pensar en lo tuyo, para estar a solas. Estás en un mood poco sociable la verdad. Pero es que no tienes tiempo ni ganas de discutir ni pelear con nadie. Pasas de todo el mundo y estás encerrado en ti mismo. Está bien tener temporadas así, pero no pueden seguir alargándose tanto como esta vez. Esta semana todo va a cambiar pero está claro que tienes que poner de tu parte. Por fin vas a recibir buenas noticias, esas que llevas esperando como agua de mayo desde hace tiempo. Las cosas van a cambiar y noviembre va a ser diferente a lo que te esperas.

El Karma siempre llega. SIEMPRE, Tauro. Por eso, esta semana lo mejor que puedes hacer es dejar que sea el Karma quién se ocupe de esa situación. Si hablases, si soltases todo lo que llevas aguantando, más de uno desaparecería para siempre. Lo mejor es que tienes la mente muy tranquila y la conciencia en calma. Por eso, esta semana céntrate en lo tuyo, en todo lo que está llegando y olvídate de esas personas que te están robando energía.

Esta semana vas a sentir más paz, más liberación y eso se debe a que el miércoles, Venus, tu regente, entra en Libra. Todo se va a suavizar y poco a poco vas a recuperar la buena vibra. Esta semana aprovecha para darte un capricho porque te lo mereces por todo lo que llevas trabajando. Si llevas tiempo esperando para invertir en algo, ahora es el momento. Si recibiste malas noticias hace poco, esta semana podrás liberarte de ellas esta semana y harás borrón y cuenta nueva.

En el amor, esta semana la pasión estará en el aire y es un buen momento para dar un paso más en esa relación que está un poco atascada. Es hora de empezar a transformar y de tener esa conversación en la que pongas sobre la mesa tus emociones. Si hay algo que no has compartido con tu pareja, tienes que hablarlo antes de que sea más tarde.

Vas a notar como la tensión se apodera de cierta relación. Quizás con un amigo, con un compañero de trabajo, con alguien que es cercano para ti, cada vez le vas a notar más lejano. Es momento de establecer límites y no dejar que nadie se aproveche de ti. Esta semana ponte las pilas. Hay que trabajar bien duro 🔥 Feliz semana.

Géminis

Hay que empezar a mover el culo, Géminis. De verdad, no te quedes de brazos cruzados si algo no te gusta. Estás un poco ‘amargado’ con ciertos asuntos que no te gustan. No paras de darle vueltas y eso te genera más ansiedad. Por momentos tu mente es un caos, pero hay que ponerse a trabajar para encontrar orden y sentido a tu vida. Acaba de empezar noviembre y ahora es el momento de cambiar todo lo que no te gusta o al menos, trabajar para poder cambiarlo cuando sea posible. Está claro de que brazos cruzados no vas a conseguir nada.

Esta semana deja de esperar promesas de los demás. Te prometen, te dicen, te dan ofertas que luego nunca llegan. Pero ahora es momento de ponerse a trabajar para tener lo que te mereces y lo que necesitas. Hay motivación y hay ganas, ¿qué es lo que te frena a hacerlo?

En el amor, tus sentimientos por cierta persona cada vez son más intensos. Lo que tienes dentro de ti es increíble. Está bien que te dejes llevar, que disfrutes con los momentos con esa persona, que quieras estar 24/7 a su lado. Pero no te olvides de tu independencia. Esta semana quizás te sientas un poco abrumado por todo lo que hay dentro de ti y necesites un poco de espacio y de tiempo para respirar. Recuerda que eres Géminis y que necesitas ser libre para no perder tu esencia.

Esta semana tienes que tener cuidado con el exceso de honestidad que saldrá de tu boca. Mercurio, tu regente, entra en Sagitario el viernes. Algo te pica en tu boca, en tu garganta y tendrás que soltarlo como cuchillo. Pero cuidadito porque puedes venirte muy arriba y j0der alguna relación por culpa de esa lengua viperina. No olvides la humildad… Esta semana intenta no juzgar ni criticar y si lo haces que sea desde el respeto y la calma. Que sino las cosas luego pueden volverse en tu contra… Feliz semana, Géminis.

Cancer

Tienes que ponerte las pilas, Cáncer, porque aunque no seas del todo consciente, hay relaciones y hay personas que has dejado de lado mientras resolvías tus dramas personales. Has pasado tanto tiempo encerrado en ti mismo que te has alejado de personas importantes para ti. Está bien que busques en ti mismo respuestas, pero no te olvides de los demás. Para ti son un pilar fundamental y jamás te perdonarías fallar a nadie. Has pasado tiempo desconectado, esta semana vuelves a las andadas, vuelves a recuperar esa esencia tan familiar tan tuya.

Esta semana tienes que alejarte y cerrar puertas a esa persona que no para de hacerte creer que tú eres el tóxico o la tóxica. Cuidado con dejarte manipular emocionalmente por los demás… Tienes que ser fuerte. Sobre todo, ahora aléjate de relaciones que te confunden y que te hacen ser alguien que en realidad no eres. Bye a esas personas que sacan una parte de ti que ni siquiera sabías que existía. Si te hacen ser ‘el tóxico’ es por algo… Tú no eres así porque sí.

En el amor, esta semana vas a tener que hacer un esfuerzo por entender y comprender a cierta persona que es importante para ti. El amor es eso, Cáncer… En una relación quizás hay veces que tienes que hacer cosas por tu pareja que no te gustan o que no te presentan. Pero no pasa nada, todo hay que hablarlo. El miércoles Venus entra en Libra y van a darse conversaciones importantes esta semana, conversaciones que hay que zanjar cuanto antes. Hay veces que no hay que pensar ni analizar tanto, tan solo dar el paso.

Esta semana empieza una nueva etapa en tu vida. El trabajo este año ha sido algo muy importante en tu vida y necesitas terminarlo por todo lo año. Hay que probar cosas nuevas y no tener miedo a arriesgar. Para encontrar la oportunidad perfecta, hay que trabajar duro. Eso sí, no te olvides NUNCA que antes del trabajo, está tu gente. Feliz semana.

Leo

Siempre puedes con todo lo que te echen encima, Leo. Es cierto que últimamente hay algo que se te resiste y que no te deja ser feliz al 100%. Estás pasando por una especie de crisis existencial bastante heavy que no te permite disfrutar de los buenos momentos. Leo, tienes que entender que todo es una etapa y que todo pasa. Y si estás así ahora es por algo que está pasando dentro de ti. Necesitas respuestas y por eso estás como estás. ¿Qué pasa? Que esas respuestas no son fáciles de encontrar, están dentro de ti y tendrás que trabajar para ello.

Ten cuidado de quejarte por vicio o de hacer un drama de cualquier cosa. Cuando no estás en paz contigo mismo, tu carácter sale a la luz y pagas cualquier cosa con quién menos te lo esperas. Esta semana antes de pagar el plato con alguien, párate, piensa bien tus palabras. Será difícil. Al final eres un signo de fuego con mucha impulsividad dentro de ti y no eres consciente del daño que puedes hacer con tus palabras.

Necesitas que aumente el dinero de tu cuenta bancaria como sea. Pero sabes que hay ciertos problemitas por resolver, Leo. Y es que en lo laboral es posible que estés en medio de un drama un poco turbio. No quieres que nada te afecte, pero al final te está afectando más de lo que te imaginabas. Hay que poner freno y defender lo tuyo con uñas y dientes.

Va a sorprenderte el giro que va a dar tu vida amorosa el miércoles 8 cuando Venus entre en Libra. Al menos algo va a empezar a salirte bien… La calma vuelve a tus relaciones y vas a poder apoyarte en cierta persona que va a ser como tu partner in crime. Si tienes que decirle algo a tu pareja, vas a encontrar las palabras perfectas para hacerlo. Al final eres Leo y tú sabes cómo hacer las cosas.

Esta semana vas a enterarte de un chisme bastante fuerte que aunque al principio pase sin pena ni gloria por tu vida, al final resonará en tu mente más de lo que crees. Al final hay tonterías que son importantes para ti… Feliz semana.

Virgo

Estás cansado en todos los niveles, física, mental y emocionalmente. Los días te pesan muchísimo y necesitas unas vacaciones del trabajo, de ciertas relaciones e incluso de tu propia cabeza. Es que hay hasta personas que te están robando la poca energía que te queda. Esta semana tienes que poner solución a todo esto y sobre todo, freno para que no se aprovechen más de ti. Tienes que buscar tener tu tiempo para ti, para darte tus caprichos, tus placeres y para hacer lo que te dé la gana sin tener que estar dependiendo de nada ni de nadie.

Y es que eres tan entregado y perfeccionista con todo que te j0de mucho cuando los demás ni lo son ni intentan serlo. Te pone de los nervios la gente que no se esfuerza en las relaciones. A veces no sabes si es porque tú tienes el listón muy alto o porque los demás no son conscientes de nada ni de nadie. Puede que sea un poco de ambas, pero, Virgo, si alguien no te hace feliz y no pone de su parte por tenerte cerca, tú tienes que dejar de poner de la tuya para mantenerle en tu vida. Es lo que hay, las relaciones se cuidan y si se quieren mantener, hay que trabajar.

Esta semana vas a empezar a sentir una especie de nerviosismo por dentro de ti. Vas a tener días en los que estés muy inquieto por dentro, ni siquiera podrás dormir como a ti te gusta… Te darás cuenta de que hay un poco de tensión en el ambiente y eso puede llevarte a tener disputas con gente muy cercana a ti. El ambiente estará raro y la verdad es que llevas mucho tragado como para seguir tragando… Es como ese vaso de agua que se va llenando poco a poco y en algún momento va a rebosar. Así va a pasar. Esta semana si explotas, que sea con alguien con quién sabes que pase lo que pase la relación no se va a romper. Porque de verdad, en el momento en el que abras la boca, puede arder Troya.

En el amor, hace muy poco que has vivido una especie de ‘rechazo’ o has recibido un ‘no’ por parte de alguien que pensabas que era importante para ti. Halloween ya se ha terminado y hay que decir adiós a esas calabazas. Tienes que oblígate a cambiar el chip y dejar de amargarte por gente que no tiene ni dos dedos de frente. Feliz semana.

Libra

Lo único que quieres es quedarte en tu cama, viendo tu serie del momento y no saber nada de nadie. A veces te gustaría vivir en una isla desierta y olvidarte de TODO el mundo, pero después te das cuenta de que eres Libra y que necesitas más a los demás de lo que te piensas. Mira que tú eres una persona súper empática, pero últimamente te está costando tanto entender qué sucede en la mente de ciertas personas… Y sinceramente, Libra, lo último que quieres ahora es más quebraderos de cabeza. Bastante tienes con lo tuyo. Esta semana vas a darte por vencido, se acabó ir detrás de nadie.

Te da rabia que las cosas estén cambiando en la amistad, pero, Libra, no puedes seguir malgastando tu tiempo con personas que no se preocupan por ti y que no invierten ni un segundo de su vida en cuidar tu amistad. Aunque no lo creas, esto está influyendo bastante a tu estado de ánimo. Al final es una ruptura más y sí, a veces las rupturas de amistades duelen más que cuando se rompe una relación amorosa. Pero ahora tienes que cuidarte a ti y dejar de darle tanto poder sobre tu estado de ánimo a los demás.

En el amor, esta semana tienes que tener cuidado con la dependencia emocional. Todo llegará en su debido momento. No te monten películas raras en tu cabeza porque puede influir en tu relación más de lo que piensas. Sobre todo, ahora si estás empezando una relación tienes que huir de compararte con otras relaciones. Quizás esas relaciones son tóxicas aunque tú creas que es perfecto. De verdad, céntrate en lo tuyo, en hacer lo que te pida tu corazón.

Estás de suerte esta semana, porque Venus entra en tu signo a partir del miércoles. Vas a sentirte genial tanto por dentro como por fuera. Es cierto que has empezado noviembre un poquito bajito de ánimo y con varios problemas de salud, pero a partir del miércoles es como si tus pilas se cargaran por completo. Cuando te sientes bien, eres alguien imparable. Vas a recibir buenas noticias por parte del destino. Quién te admira, te lo hará saber bien claro esta semana.

Ahora tienes que valorar muchísimo tu tiempo y en quién lo inviertes. No todo el mundo se lo merece y lo sabes… Feliz semana.

Escorpio

Hay un sentimiento un poco agridulce dentro de ti, Escorpio. Sabes que es tu temporada y que te sientes imparable, pero por otro lado, te inunda la nostalgia por momentos y te gustaría desaparecer de la faz de la tierra. Esta semana no te sientas obligado a hacer nada que te imponga la sociedad o que te impongas a ti mismo por agradar a los demás. Ahora tienes que ser tú quién domine tu vida y no los demás. De verdad, Escorpio, cuando lo entiendas, vivirás un cambio de chip increíble.

Está claro que no das puntada sin hilo. Eres Escorpio y tú todo lo que haces es por y para algo. Esta semana vas a tener que hacer ciertos cambios en tu vida y ciertos movimientos estratégicos. Haz uso de tu inteligente y de tu lado más calculadora. Cuando algo te importa, te entregas al máximo. En lo laboral, esta semana vas a tener hacer cambios cuanto antes. No seas reticente a cambiar de aires.

Si quieres conseguir algo, está claro que tienes que trabajar, pero también hay que ser un poquito más paciente. Esta semana tendrás que ser más perseverante. Quizás haya algo que se te resista más de la cuenta, pero eres Escorpio y al final lo vas a conseguir. Hay que hacer las cosas de corazón y entregándose al 100%. Esta semana tu sensibilidad aumentará y aunque lo veas al principio como un defecto, va a convertirte en una persona más compasiva y sincera.

Venus entra en Libra este miércoles y gracias a este aspecto astrológico, te sentirás más empático en tus relaciones. Si estás en una relación, vivirás algo que te hará entender al máximo a tu pareja y a sus emociones. A partir de esta semana vas a tener más consideración por tu pareja. Tú también tienes tus puntos débiles y te gusta que te entiendan, pues igual para con los demás.

Vete preparando porque el lunes que viene hay Luna Nueva en tu signo y sí, vas a vivir un antes y un después. Es normal que esta semana te cueste mucho dormir profundamente, pero no te preocupes. En cuanto pase esta Luna Nueva todo volverá a la normalidad. Feliz semana.

Sagitario

Has estado en una especie de stand-by, tomando aire y fuerzas para seguir adelante. Te ha costado elegir cuál va a ser el camino que vas a elegir, pero ahora lo tienes claro no, clarísimo. Vas a priorizar al máximo tu salud y tu paz mental por encima de las de nada y nadie. Y sí, si tienes que seguir luchando por las injusticias, vas a hacerlo como siempre lo has hecho, pero esta vez con estilo, elegancia y mucha inteligencia. Está claro que a veces te preguntas por qué estás donde estás cuando tú te mereces mucho más, pero, Sagi, todo llegará en su debido momento. Ahora toca trabajar duro.

Estás en un momento de renovación bastante fuerte, tanto por fuera como por dentro. No solo estás renovando tu armario, sino que también estás renovando tu look, tu manera de pensar, la gente con la que te relacionas. Están cambiando muchas cosas en tu vida y están cambiando porque tú quieres que cambien. Estos cambios van a darte tus frutos antes de lo que te piensas. Esta semana necesitas mucha energía y la vas a encontrar cuando hagas limpieza y saques todo lo que no sirve, todo lo que te está robando las ganas.

Esta semana vas a recibir noticias potentes cuando Mercurio, planeta de la comunicación, entre en tu signo a partir del viernes. Vas a empezar a verlo todo de otra manera. Vuelve el optimismo, la buena vibra y esa labia que te hace conseguirlo todo con tan solo abrir la boca. Eso sí, no te olvides de prestar atención a los pequeños detalles, ahora es súper importante. Y si no lo haces, puede que la cagues cuando menos te lo esperes.

En el amor, esta semana la pasión estará totalmente desbordada. Lo cual es bueno bajo las sábanas, pero puede ser peligroso a la hora de debatir o solucionar conflictos. Si tienes pareja, antes de liarla parda, usa tu inteligencia, deja que tu razón este presente y controla un poco esas palabras afiladas que sueltas por tu boca. Es posible que a tu pareja le duela cierta verdad que puedes llegar a soltar. Feliz semana.

Capricornio

Necesitas más y más. Estás en un punto súper inconformista en el que vas a luchar y pelear contra todo lo que te echen encima, Capri. Está claro que siempre te toca luchar contra los 2 idiotas de turno que se creen que tienen algún tipo de poder sobre tu vida. Y ya te está empezando a cansar. ¿Has probado a hacer como si no existieran? Esa es la clave ahora. Ignorar toda la mi3rda y centrarte de verdad en ti, en tus proyectos, en seguir adelante. Es lo que toca.

Aunque es cierto que hay algo que te preocupa bastante… Y son tus emociones. Quieres abrirte, confesar lo que sientes, compartir todo lo que sucede en tu cabecita, pero no puedes. Tienes miedo de hacerlo y que esos sentimientos no sean correspondidos. Tienes miedo a quedar en ridículo, a que todo haya sido en vano. Pero, Capri… ¿Prefieres ser un cobarde? ¿Prefieres quedarte con las ganas? Tú no eres ningún cobarde, así que dale. Esta semana tienes que hacerlo, tienes que dar el paso.

Tranquilo/a, porque el destino estará de tu parte. El miércoles Venus, planeta del amor, entra en Libra y te ayudará a confiar un poquito más en ti. Pase lo que pase, las cosas van a salir bien y es importante que en todo momento estés orgulloso de ti mismo.

Has vivido algo hace poco que te ha hecho reafirmar que la vida son dos días y que de verdad no merece la pena agobiarse tanto, invertir tanto tiempo en el trabajo… Las cosas cambian cuando menos te lo esperas. Esta semana tómate tiempo para descansar y ponerte a ti mismo como prioridad. De verdad, ahora es momento de hacer lo que te dice el corazón y no tanto la cabecita.

En tus relaciones, esta semana toca poner límites y echar el freno. Las cosas hay que hablarlas y no solo con tu pareja, también con tus amigos. Hay algo oculto que esta semana puede provocar el fin de una amistad muy importante para ti. Expresa lo que te preocupa, ya sea bueno o malo, Capri, pero suéltalo. Tus amigos te entenderán. De verdad, no tengas miedo… Esta semana tienes que liberarte. Y saldrá bien, te lo aseguro.

Acuario

Aunque te hagas el loco por momentos, sabes perfectamente lo que está pasando. Porque sí, tu intuición te avisó hace mucho tiempo. Estás haciendo como si nada pasara, cuando tú en realidad sabes lo que pasa desde hace meses. Has decidido quedarte a analizar a ver qué pasa. Y por eso, esta semana tú solito/a, vas a desenmascarar a alguien que además de mentiroso, puede llegar a ser una persona muy tóxica. Ahora que ya va a estar todo claro, es hora de huir de allí y mirar por ti, Acuario.

No quieres más dramas de ningún tipo, ahora lo que buscas es más paz mental y sí, quizás también te haga falta un poquito más de dinero. El dinero nunca será el protagonista de tu vida, pero ahora tienes proyectos y planes de futuro que requieren de algo más de dinero en tu cuenta bancaria. De verdad, el camino es trabajar duro, todo lo que puedas y más.

Estás pasando por una etapa de muchísima intensidad emocional. Porque sí, eres Acuario, libre e independiente, pero eso no quiere decir que no seas una persona intensa. Lo que pasa es que lo llevas en silencio y la gente se asusta cuando sacas un 1% de todo lo que llevas dentro. Pero ya te da igual lo que digan los demás así que esta semana no tengas miedo de sacarlo TODO para fuera.

El miércoles, Venus entra en Libra, otro signo de aire como tú y aunque no lo creas, va a regalarte un montón de amor propio y de autoestima. Tu atractivo esta semana estará por las nubes. Y es que cuando estás bien contigo mismo, los demás te ven como alguien imparable, inalcanzable. Venus en Libra hará que tu vida amorosa cambie por completo. Vas a tener más oportunidades para avanzar en esa relación. Y si estás soltero/a, disfruta de la soltería todo lo que puedas, pero no te asustes si esta semana empiezas a sentir algo más por alguien. Déjate llevar en todo momento, no hay nada más bonito que eso. Feliz semana.

Piscis

Lo que necesitas es buena vibra y muchísima motivación. Has estado pasando por momentos complicados, pero a ti nunca se te borra la sonrisa de la cara. Poco a poco, parece que vas volviendo a la normalidad y que todo vuelve a ser como antes. No pasa nada si tienes un día en el que recaigas o un día en el que simplemente no te apetezca tener esa sonrisa en la cara. Tú también necesitas tener tus días en los que no quieres saber nada de nadie, en los que necesitas tus mimos. Así que esta semana date ese día, ese capricho, eso que tanto necesitas.

En lo laboral, se vienen cambios. No van a ser fáciles, pero al final vas a conseguir salirte con la tuya. Vas a tener que pelar como nunca antes has peleado, pero todo va a tener su recompensa. Si tienes en mente empezar un nuevo proyectos, hacer cambios en lo que ya tienes, mudarte, cambiar de trabajo o empezar a estudiar algo diferente, AHORA es cuando tienes que dar el paso. Por fin vas a darte cuenta de que sirves para esto y para mucho más.

Si eres capaz de hablar de lo que te preocupa y de cuáles son tus necesidades, tu vida amorosa puede cambiar mucho esta semana. Muchas veces te callas por miedo o simplemente prefieres tener en cuenta las necesidades de la otra persona antes que las tuyas. Pero no, Piscis, las cosas se hablan, tanto unas como otras. Igual que a ti te gusta hacer feliz a los demás, a ellos también les gusta hacerte feliz a ti. Así que no te calles. Venus entra en Libra este miércoles y las cosas bajo las sábanas van a ponerse MUY intensas, siempre y cuando seas capaz de pedir lo que te mereces.

Si estás soltero/a, hay momentos en los que te desesperas porque las cosa no avanzan como te gustaría. Pero, Piscis, el problema es que confías MUY poco en ti mismo y eso tiene que cambiar YA mismo. ¿Quieres encontrar al amor de tu vida? Tienes que trabajar más en ti mismo, j0der. Feliz semana.