Semana del 9 al 15 de octubre

ARIES

Cuando te propones algo, Aries, eres capaz de conseguir lo que sea… Esta semana no dejes que la mala vibra o tus propios pensamientos negativos inunden tu mente. Eres mucho más que todo eso. No sabes el poder que puede llegar a tener tu mente. Puede que haya cosas ‘malas’ ocurriendo en tu vida, cosas que no puedes controlar, pero está en tu mano empezar a trabajar para solucionar todos esos problemas. No permitas que tu mente sea tu peor enemigo en estos momentos.

Tienes que buscar ese propósito o esa motivación que te anime a seguir adelante. Te encuentras un poco perdido y no sabes bien que hacer por momentos. ¿Acaso has decidido empezar a mirar dentro de ti e investigar qué es lo que te hace feliz? No eres consciente que tu estado de ánimo ya está empezando a afectar no solo a ti, sino también a la gente que te rodea.

Esta semana el clima astrológico está interesante. El sábado hay un eclipse solar en Libra que trae cambios en tu vida amorosa. Si estás en una relación, este eclipse va a hacer que aumenten las ganas de pedirle algo más a tu pareja. Formalizar la relación, iros a vivir juntos, buscar un bebe, incluso puede que suenen campanas de boda. Si estás soltero/a, este eclipse te hace tener más claro que nunca lo que quieres y lo que no quieres. Te has cansado de aguantar tonterías de gente que pensabas que era madura pero parece que tienen 2 años de mentalidad.

Sobre todo, esta semana, gracias al eclipse, vas a empezar una nueva etapa de superación personal. Es hora de establecer nuevos objetivos de vida, nuevas metas profesionales. Aries, es importante que sean realistas.

Hay que pasar a la acción en todos los sentidos, Aries, hay que empezar a actuar. Esta semana Plutón entra directo y además Marte, tu regente, entra en Escorpio. No hay duda de que vas a recuperar la fuerza como sea y vas a transformarte en tu mejor versión. Feliz semana.

TAURO

Esta semana tienes que empezar a hacer frente a esas decisiones que tomaste en el pasado. No mires de manera tan negativo a eso que hiciste en el pasado. Te echas la culpa a ti mismo e incluso pagas esa ‘frustración’ con los demás. Oblígate a cambiar el chip y aceptar esas decisiones. De momento no se puede hacer nada para cambiarlo, tan solo apechugarlo y dejar de ser tan negativo contigo mismo.

Estás en un momento de inestabilidad laboral, pero tienes que entender que todo son etapas. Lo importante ahora es que no pares de buscar tu lugar, de dejarte la piel para encontrar eso que te mereces. No pasa nada si no tienes nada fijo al 100% o si sientes que tus planes de futuro se tambalean. La vida son etapas, Tauro, y no se puede tener todo. Disfruta también de este momento y aunque a ti te guste tenerlo todo claro, hay veces que hay que improvisar un poco.

Cuida mucho tus relaciones y cuida tu manera de comunicarte. Estás dejando que tu orgullo se meta donde no le llaman. Cuidado con esto, Tauro, porque puede llevarte a tener alguna que otra bronca. Si hay que hablar algo, se habla en el momento. No te calles y lo dejes para otro momento. Además, hay que tener cuanto esa conversación sobre planes de futuro con tu pareja. De nada sirve dejar las cosas en el aire. Hay que tomar esa decisión o al menos empezar a replanteársela.

A finales de semana, con el eclipse solar del sábado, vas a sentirte agotado. Necesitas tiempo para descansar. Ponte tu outfit más cómodo, elige la comedia romántica más tonta y disfruta del momento sin pensar en nada más. Bastante tienes en tu cabeza ahora. Este eclipse además va a empujarte a buscar el lugar en el que seas 100% feliz. Tienes que huir de allí donde no te valoran o donde simplemente no sientes que puedes ser tú mismo.

Esta semana deja de exigirte tanto, deja de obsesionarte tanto con tus defectos y con los defectos de los demás. Relax, Tauro, lo necesitas. Feliz semana.

GÉMINIS

No encuentras los motivos por los que tu cabecita no para de ir a mil por hora. Cuando parece que todo está bien, la ansiedad sigue presente y no sabes que hacer para huir de ella. ¿Sabes lo que pasa? Que te pasas demasiado tiempo encerrado en tu propia mente. Tienes que obligarte a hacer cosas, a ser más productivo no a nivel de trabajo, sino a nivel personal. Haz más planes, solo o acompañado, aprovecha tu tiempo para ir al gym, para leer, para cultivar tu mente y tu cuerpo como sea.

Esta semana date un capricho porque te lo mereces. Estás a punto de recibir buenas noticias relacionadas con el dinero y es cierto que llevas mucho tiempo en modo ahorro. Suéltate un poco la melena y gasta ese dinero. Es importante que empieces a invertir más en TI, Géminis, en lo que te hace falta. Ya sea en ropa, en bienestar o en salud mental. Lo que sea, pero esta semana no te eches para atrás a la hora de gastar tu dinero en lo que a ti te apetezca.

Estás empezando nuevas etapas en tu vida y el eclipse solar del sábado viene justo en el mejor momento. El eclipse te incita a abrir una nueva puerta. Sobre todo, este eclipse va a influir en tus relaciones. Si tienes pareja, es hora de probar cosas nuevas bajo las sábanas y añadirle ese toque de pasión que falta. Aunque lo estés pasando muy bien a nivel físico, hay que buscar esa conversación que lleva mucho tiempo estando pendiente. Tienes muchas cosas que decir y muchos planes de futuro que replantear. Ahora es el MOMENTO de cerrar esos asuntos.

No dudes en ser más egoísta y en mirar por ti, Géminis, en todos los aspectos. Llevas mucho tiempo encerrado en tus problemas y ahora que poco a poco empiezas a respirar con paz, tienes que centrarte al máximo en ti.

Esta semana vas a tener encuentros con personas que hará que te replantees ciertos asuntos de tus relaciones. Estás viendo como cada vez los vínculos son más fríos y sinceramente no te apetece forzar las cosas. Así que déjalo estar y no te obligues a tener trato cordial con gente que no se molesta por ti. Feliz semana.

CANCER

Hay personas que son incapaces de aceptar que tú también cambias, que evolucionar, que maduras, que tú también puedes extender tus alas y echarte a volar. Últimamente estás recibiendo muchas críticas de gente que no sabe ni lo más mínimo de ti por haber ‘cambiado’. No entienden que no has cambiado, sino que simplemente estás mostrando una cara que nunca habías mostrado y parece que eso les ha asustado. No dejes que estas críticas desestabilicen tus emociones. Date cuenta de que ESTO es una oportunidad para quitarte de encima a gente que no va a ser capaz de apoyarte.

Es importante que trabajes al máximo en tus inseguridades. Hace semanas te están jugando malas pasadas en muchos aspectos, sobre todo en lo laboral y en tus relaciones más íntimas. No dejes que estas inseguridades ganen esa batalla y te arrebaten oportunidades muy buenas. Eres más fuerte de lo que piensas, joder, Cáncer, créetelo de una vez por todas!

No hace falta que todo el rato finjas que estas bien cuando no es así. Recuerda que tienes apoyos muy fuertes en tu vida y en especial hay una persona que está deseando ver cómo te abres emocionalmente. No dejes que las conversaciones sean banales. Si confías en unas cosas, puedes confiar en otras. Así que confía también para hablar de lo que te preocupa.

El eclipse solar del sábado en Libra va a hacerte replantear muchas cosas sobre la amistad, Cáncer. Y es que últimamente sientes que hay ciertas relaciones vacías. Eres tú quién tiene que estar pendiente. Incluso en tu grupo, te sientes un poco de persona pegamento intentando reunir a todos. Esta semana vas a darte cuenta de que tienes que empezar a caminar por tu cuenta en muchos aspectos. Tienes que obligarte a pasar página en relaciones del pasado y centrarte al máximo en todas esas que están surgiendo nuevas. Feliz semana, Cáncer.

LEO

Necesitas que te pasen cosas buenas como sea… Últimamente te sientes menos Leo que nunca y mira que eso es difícil en ti. Estás dejando que gane tu lado oscuro, el lado vago, el lado negativo y esta semana tendrás que obligarte a hacer ciertos cambios porque las cosas no pueden seguir así. No puedes encerrarte en la negatividad porque tú porque tú no eres así y nunca te permitirás caer en ello.

Esta semana empieza haciendo cosas que te representen como Leo, cosas que hacen que tu autoestima y tu fuerza interior suban por las nubes. Vete de viaje tú solo, córtate el pelo, lánzate al crush, comienza ese nuevo hobbie. Tienes que recuperar tu esencia COMO SEA o al menos intentar dejar apartada toda esa negatividad que inunda tu mente últimamente. A veces estar perdido es bueno para probar cosas nuevas, para arriesgar un poco. Aunque ahora te cueste encontrarte a ti mismo, en realidad te vendrá bien para hacer cosas que nunca antes habías hecho.

Echas un poco en falta la pasión en tus relaciones amorosas. Esta semana eso va a cambiar ya que Marte entra en Escorpio el jueves y te sentirás más conectado que nunca con tu pareja. Incluso, Leo, si estás soltero/a, es posible que surja una aventura de una noche con una persona que no te esperabas, alguien de tu grupo de amigo o alguien que hasta ahora no despertaba ningún interés en ti. Esta semana va a ser un buen momento para a ti a nivel sexual.

A finales de semana, intenta relajarte un poco y sobre todo, expresar bien lo que quieres decir. El sábado hay un eclipse solar en Libra y es importante encontrar el equilibrio. Este eclipse va a hacer que te replantees muchas cosas, sobre todo a nivel laboral y también tus hábitos de gasto. Hay que empezar a pensar un poco en el futuro y eso conlleva empezar a ahorrar y cortarse de ciertos gastos.

Esta semana tienes que pararte a poner en orden tu vida en todos los aspectos, pero sin prisa, Leo, todo se solucionará. Feliz semana.

VIRGO

Te cansa tener que comprender a todo el mundo, tener que dar consejos de manera gratuita para que después la gente termine haciendo lo que le dé la gana. Te agota tener que ser quién siempre soluciona los problemas de todo el mundo. Tienes que empezar a centrarte más en ti mismo, en tus problemas, en tu vida, que en los demás, Virgo. Al final quien soluciona tus problemas eres tú, no ellos.

Estás on fire con nuevas rutinas que te estás dando cuenta que son MUY buenas para tu cuerpo, más de lo que te pensabas. Céntrate al máximo en esto. Es cierto que al final del día acabas agotado, que te gustaría que el día tuviera 28 horas, pero aún así ve a por todas, Virgo, motívate al máximo. Tendrás días en los que creas que te has metido en un lío muy gordo, pero en el fondo esto era todo lo que necesitabas.

Tenías dos caminos por elegir y has elegido el más difícil, el reto más grande. Hay momentos en los que desearías ir al pasado para elegir el fácil, pero no te arrepientas Virgo porque al final la gratitud va a ser increíble. Puede que tardes en ver resultados con tus propios ojos, pero no esperes a eso para sentirte bien. Al final esa nueva rutina está haciendo que te sientas bien contigo mismo y eso es lo que importa.

Esta semana proponte el reto de aprender algo nuevo. Sabes que hay algo que te da miedo y siempre terminas posponiendo y dejándolo para más adelante. El eclipse solar en Libra del sábado te pide que arriesgues, que no te quedes con las ganas, que no esperes a que te ‘obliguen’ a hacerlo. Si hay algo que se te resiste, ve de cabeza a ello. Ahora vas a ser tú quién va a ganar, eso está claro.

En el amor, no olvides que Venus acaba de entrar en tu signo y que eso siempre son buenas noticias para tus relaciones. Las cosas van a empezar a ir bien. Aléjate de todo tipo de drama, tanto si estás soltero como si estás en una relación. Está claro que vas a brillar y que ahora todo va a ser diferente… Feliz semana, Virgo.

LIBRA

Ahora mismo desprendes una luz muy especial, Libra, y no te das casi cuenta de ello. Es cierto que casi siempre hay preocupaciones en tu mente, pero esta vez te lo estás tomando de otra manera. Estamos en tu temporada y te sientes IMPARABLE. Esta semana se viene intensa y ahora descubrirás por qué. Disfruta de los planes, de las personas que te rodean, del tiempo que inviertes haciendo lo que te gusta.

Libra, tienes que entender que siempre va a haber pequeños problemas y no puedes hacer un mundo de ello. La vida adulta es así, las cosas avanzan y hay que evolucionar, no quedarse estancado en cosas que para los demás son tonterías. Aunque no lo parezca, en el fondo eres muy intenso y eso es lo que hace que sientas las cosas x2 y que los problemas para ti sean el doble de grandes. Esta semana grábate en la mente ‘todo va a salir bien’ porque así va a ser, Libra, y sobre todo, porque te lo mereces.

Te mueres de ganas de decirle lo que sientes a esa persona… Pero cuando estás a punto de hacerlo, siempre te echas para atrás. Tienes 100% claro lo que quieres decir, incluso es que ya tienes las palabras preparadas. Esta semana no dejes que tus inseguridades te alejen de ello!

Esta semana se viene intensa porque hay un eclipse solar en tu signo. Ya sabes que los eclipse solar siempre son cuando la Luna está nueva. Es el comienzo de algo muy intenso. Puede que esta semana notes una vibra rara, como si estuvieras nervioso y no supieras bien por qué. Todo ese debe a este movimiento astrológico. Calma, Libra, recuerda que tener tu mente distraída es lo mejor que puedes hacer. No hay duda de que este eclipse va a marcar un antes y un después muy importante en tu vida. Cuando esa oportunidad esté enfrente de ti, lánzate y no mires a atrás.

Por momento sientes que no has tomado una buena decisión. Pero, Libra, sabes que TODO tiene una solución. No te agobies por esa decisión, siempre hay tiempo de volver atrás o de solucionarlo. Primero tienes que probar y después ya verás si te gusta o no. Esta semana va a ser muy importante para ti, ya verás… Feliz semana.

ESCORPIO

Tenías tanta tensión acumulada que ahora que la has soltado, te has venido un poco abajo. Es como que se han desinflado todo y han salido a la luz los verdaderos problemas. Y estás preocupado, Escorpio, y cuando más te preocupas, más aumenta tu ansiedad. Esta semana tienes que poner control a todo esto y enfocarte al máximo en ti.

Cuida tu salud todo lo que puedas y si tu cuerpo te pide que pares, tú PARAS como sea y donde sea. Te está enviando muchas señales pero tú decides ignorarlas todas y no eres consciente de que al final te va a pasar factura pero de las gordas. Hay otras cosas importantes para ti pero no te das cuenta de que tu cuerpo y tu salud son siempre lo más importante. Tu mente no se apaga porque hay otras cosas encendidas y hasta que no pongas en off tú mismo esos interruptores, no se va a apagar.

Hay nuevos comienzos llegando a tu vida, comienzos relacionados con un nuevo proyecto de vida. Te motiva muchísimo a la vez te mueres de miedo. Este nuevo comienzo, aunque no lo creas, también va a influir directamente a tus relaciones. Ya has probado otras veces y no salió como pensabas, pero Escorpio, piensa que las segundas oportunidades SÍ existen y que no tiene por qué repetirse porque esta vez es todo diferente.

Uno de tus planetas regentes, Plutón, esta semana entra directo y aunque no lo creas, esta semana vas a sentir una especie de alivio muy grande. Ahora vas a enfocar al máximo en el futuro y aunque el pasado va a seguir ahí, vas a poder ponerlo de lado y no dejar que te distraiga. Sobre todo, Plutón directo va a hacer que la comunicación fluya y vas a conseguir dejar de pensar tanto en ese ex que tanto daño te hizo.

El sábado hay un eclipse solar en Libra bastante potente que viene para recordarte que tu mayor prioridad debes ser tú mismo y no nadie más. No tengas miedo en posponer planes. No te sientas culpable por decir que no te apetece hacer algo. No te sientas obligado a hacer cosas solo porque te las impongan los demás… Feliz semana.

SAGITARIO

Estás haciendo buena limpieza de agenda y es que parece que todas las caretas han ido cayendo a la vez. Cada vez estás más segura/o de que prefieres estar solo que mal acompañado. Sabes que hay gente que sí merece la pena, pero no quieres depender de nadie por lo que pueda pasar. Por eso, ahora has decidido empezar un nuevo camino tú solo y quién quiera seguir a tu lado, bienvenido sea. Pero serás TÚ quién decida quién, cuándo y cómo. No vas a dejar que nadie haga o deshaga lo que quiera con tu vida.

En el amor, esta semana más que nunca sabes lo que quieres y no te vas a andar con tonterías, tanto para bien como para mal. Si estás soltero/a y no hay nadie rondando tu mente, no vas a dejar que nadie te distraiga de disfrutar de tu soltería. Es lo que toca. Si estás en una relación, esta semana serás consciente de que toca trabajar al máximo en ella si no quieres que las cosas se echen a perder. Hay que hacer cambios si no quieres que todo caiga en la rutina. Y no te quedes esperando a que los haga tu pareja. ¿Por qué no los haces tú?

Si estás pensando en tomar una decisión respecto a tu dinero o a una inversión importante, esta semana haz caso a lo que te dice la gente que te quiere. A veces eres un poco loquito y te cuesta poner los pies en la tierra. Si quieres invertir, que sea en algo que estés al 99% seguro de que va a salir bien. Nada de arriesgar en locuras de las tuyas.

Esta semana será bastante intensa porque el sábado hay un eclipse solar en Libra. Van a haber cambios en tu vida social, Sagi, sobre todo con una persona. Las cosas no son como eran y va a sorprenderte el comportamiento de alguien… No te decepciones, no merece la pena. Hay que aceptar que las relaciones cambian. Pase lo que pase, este eclipse va a hacerte sentir lleno de energía y con ganas de empezar algo de cero.

Va a haber conversaciones IMPORTANTES y profundas esta semana que tienen que ver con planes de futuro. No te agobies ni tampoco de precipites. Es mejor esperar a tenerlo todo claro. Feliz semana, Sagi.

CAPRICORNIO

Que rabia te da cuando les da la mano y te agarran el brazo entero. No entiendes como puedes haber gente que le de igual aprovecharse de los demás. Tu tiempo es demasiado valioso como para estar regalando favores a gente que a penas conoces. Esta semana no tienes que tener ningún miedo a decir que no a esa gente que tiene tanta cara. Se piensan que no tienes mejor cosa que hacer que ponerte a solucionar su vida. Se acabó. Hay que plantarles cara antes de que sea más tarde.

Estás súper centrado trabajando en tus relaciones y estás yendo por el mejor camino. Eso sí, no tengas miedo a hablar de lo que pasó, de lo que salió mal, de los errores que cometiste. Para poder superarlo, primero hay que hablar de ello. Confía en tus amigos, Capri, si han decido quedarse a tu lado es para estar tanto en las buenas como en las malas y van a entender al 100% todos tus problemas.

Sabes que hace falta una conversación, lo sabes. Pero huyes de ella con tal de no remover sentimientos. Hay una persona (o quizás varias) que se merecen una explicación. Entienden que necesitas tu tiempo, pero también tú tienes que entender que para poder avanzar hay que quitarse ese peso de encima. Así que ya sabes, Capri.

Plutón va a entrar directo en tu signo este martes y aunque no lo creas, esto te va a ayudar a verlo todo mucho más claro y sobre todo, a dejar el pasado en el pasado. Ya sabes que los retrógrados siempre nos han volver a mirar hacia atrás, pero cada vez tienes más claro que lo único que merece la pena ahora es enfocarse en el futuro.

El sábado hay un eclipse solar en Libra. Tómate las cosas con calma y no te precipites. Porque ya sabes que los eclipses son momentos MUY intensos. Tienes que estar preparado para vivir cambios drásticos, para que unas puertas se abran y otras se cierren de golpe. Sobre todo en lo laboral… Esta semana espera recibir llamadas importantes sobre ciertas oportunidades de futuro. Se acercan buenas noticias. Feliz semana.

ACUARIO

Ahora más que nunca estás enfocado en ti porque poco a poco te estás dando cuenta de que eres capaz de conseguir cualquier cosa que te propongas. Eso es lo que debes hacer para conseguir tu objetivo. Quizás te has dado cuenta de que hay gente por encima de ti, pero esto no va a hacer que te rindas, sino todo lo contrario, que te motives para superarte cada día. No te compares con ellos, porque puede que estén por encima de ti en muchos aspectos, pero tú estás por encima de ellos en muchos otros. Cada uno es como es y tú ahora tienes que centrarte en lo tuyo.

No tengas miedo abrirte a conocer a gente nueva. Cuando estás en nuevos ambientes, puedes ser sociable pero te cuesta mucho forjar amistades de la noche a la mañana. Está bien, Acuario, pero no tengas miedo en dejarte llevar un poquito más. Tampoco hay nada que perder mientras no involucres más de la cuenta. Esta semana si conoces a gente nueva, haz planes con ellos, sal un poco de tu zona de confort. ¿Que al final no cuadra la amistad? No pasa nada, pero tú al menos lo has intentado.

En lo sentimental, tienes una paz que hasta te preocupa a ti mismo. Si estás soltero/a, podrías estar lamentándote de la soledad, pero todo lo contrario. Estás tan a gusto sin tener que lidiar con dramas amorosos ahora, que no quieres involucrarte con nadie en estos momentos. Y haces bien. Si estás en una relación, las cosas van a fluir. No te rayes por tonterías que no merecen la pena. Si no tienes pruebas físicas, no te rayes, Acuario. Esta semana protege mucho tu paz mental, es lo más valioso que tienes ahora.

El sábado hay un eclipse solar en Libra, por lo que este fin de semana va a ser MUY intenso. Estate preparado para recibir nuevos comienzos y nuevas oportunidades, Acuario. Tienes que obligarte a salir un poquito de tu zona de confort, sobre todo en lo laboral y en los estudios. No tengas miedo a probar cosas nuevas, a evolucionar, a ponerte nuevos retos. Si te apetece aprender algo nuevo, ¿qué te frena a ello? NADA. Así que dale duro. Feliz semana.

PISCIS

Estás pasando por un momento súper emocional y muy sensible, Piscis, pero por fin se vienen cosas buenas. No puedes quedarte encerrado/a en tus propios pensamientos y en todo lo que sale mal. Para recompensarte por todo esto, los astros tienen preparado algo especial para ti esta semana. Tan solo tienes que salir de la cama, mover el culo y ponerte a buscarlo. Ya sabes que las cosas no caen del cielo, hay que trabajárselo. Pero sin duda, esta semana TODO va a ser diferente. Te cansaste de lamentarte por lo que no pasa, ahora vas a trabajar para que las cosas PASEN.

En lo laboral, tienes que buscar salir de tu zona de confort como sea, pececito. Te estás dando cuenta que ni siquiera tú mismo estás cómodo haciendo lo mismo de siempre. Ya te aburres y sientes que es el momento de dar un paso más. No tengas miedo de arriesgar en otro trabajo, en otra ciudad, en otros ambientes. Solo piensas en no perder lo que tienes ahora, pero no te das cuenta de que por eso te estás perdiendo otras oportunidades que pueden ser mejor a las que tienes ahora.

No tengas miedo en tener esa conversación con esa persona… Sabes que hay que poner en orden tus relaciones y que no puedes seguir haciendo solo lo que quieren los demás. Piscis, tienes que anteponer tus necesidades a la de los demás! Se acabo lo de vivir por y para los demás. Tú también tienes tu vida y tus necesidades, ¿acaso hay alguien que las está prestando atención? Pídete disculpas a ti mismo por no haber sabido escucharte antes.

El sábado hay un eclipse solar en Libra, ya sabes que los eclipses solares siempre coinciden con Luna Nueva. Por eso esta semana es el momento perfecto para empezar de cero. Tienes que encontrar el equilibrio antes de que sea demasiado tarde y empezar a confiar mucho más en ti mismo, Piscis. Este 2023 ha sido un poco caótico para ti y por fin has abierto los ojos y te estás dando cuenta de que no puedes seguir malgastando tu tiempo en tonterías. Se vienen cambios… Feliz semana.

HORÓSCOPO NEGRO