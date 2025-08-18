Este lunes se desarrolla en la Casa Blanca una cumbre decisiva. Donald Trump recibió en Washington a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, acompañado por varios mandatarios europeos. El encuentro ocurre tras la reunión del republicano con Vladimir Putin en Alaska. Zelenski adelantó: “Junto con los líderes de Finlandia, el Reino Unido, Italia, la Comisión Europea y el Secretario General de la OTAN, hemos coordinado nuestras posiciones de cara a la reunión con el presidente Trump”, y subrayó: “Ucrania está lista para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad".

En el inicio del encuentro, Trump habló sobre su diálogo con Putin y la carta que Melania envió a Moscú para mediar en el conflicto: “Ha sentido de manera muy fuerte la situación horrible que está pasando. Como quiere a sus hijos y a los niños, odia ver como estas cosas están ocurriendo. Se nos rompe el corazón viendo a los padres en los funerales. Ella ha sentido que tenía que escribir esta carta y le gustaría ver como acabará esto y se deje de matar a la gente”.

Luego, afirmó: “Putin, Zelenski y yo queremos el fin de la guerra. No queremos dar una tregua porque eso da oportunidad de reagruparse, queremos conseguir una paz duradera". Incluso, anticipó que podría haber una reunión trilateral este mismo lunes: “Voy a hablar con Putin para que hoy mismo se puede celebrar un encuentro. Quiero muchísimo a los ucranianos, pero también a los rusos”.

Por otra parte, el republicano señaló que no será necesario establecer un alto el fuego para avanzar en un acuerdo de paz: “Si ves los seis conflictos que resolví, todos fueron sin alto el fuego. Entiendo que sea deseable, pero también entiendo que puede ser una desventaja estratégica para una de las partes. Me gusta el concepto porque se detiene la matanza de personas, pero podemos trabajar en un acuerdo mientras continúan peleando”.

Asimismo, confirmó que se reunirá con ocho líderes europeos para abordar la asistencia a Ucrania: “En cuanto a seguridad, va a haber mucha ayuda. Ellos van a ser la primera línea porque están allá en Europa, pero estaremos implicados también”.