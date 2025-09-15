EE.UU. y China lograron un entendimiento preliminar sobre TikTok: Trump confirmó que conversará con Xi Jinping este viernes

Estados Unidos y China alcanzaron un entendimiento preliminar sobre el futuro de TikTok tras intensas negociaciones en Madrid, a solo dos días de que venza el plazo para que la plataforma deje de operar en suelo estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, confirmaron que se llegó a un acuerdo que “resguarda los intereses y la seguridad de EE.UU.” y que “también resulta equitativo para la parte china”, aunque evitaron precisar los detalles.

Más tarde, Bessent adelantó que el pacto contempla que TikTok quede bajo control estadounidense, aunque se trata de un esquema aún sujeto a ajustes y a ser ratificado. Según explicó, la formalización tendrá lugar en una conversación programada para el viernes entre Donald Trump y Xi Jinping. El presidente norteamericano ya había celebrado en Truth Social el resultado de la reunión en Europa y destacó que se logró salvar a una empresa “muy querida por los jóvenes”, lo que generará gran satisfacción entre ellos.

Las delegaciones de Washington y Pekín mantuvieron en Madrid su cuarta ronda de conversaciones durante el fin de semana, abordando tanto el tema TikTok como los aranceles y las restricciones comerciales. Este encuentro se desarrolló en el marco de la prórroga pactada en agosto, que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y redujo las tasas a 30% para productos chinos y 10% para los estadounidenses.

El domingo, Trump había dejado en suspenso el futuro de la aplicación al señalar: “Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende”, reflejando la tensión que rodeaba las conversaciones. Su postura sobre TikTok ha cambiado respecto a su primer mandato, cuando era uno de sus críticos más férreos; ahora lo defiende como un canal clave para llegar al electorado joven.

El entendimiento preliminar se da en un punto decisivo, ya que el miércoles vence el plazo legal para que ByteDance se desprenda de TikTok o la aplicación quede vetada definitivamente en Estados Unidos, donde reúne más de 150 millones de usuarios.