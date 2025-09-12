El presunto autor del asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, de 22 años

El presidente Donald Trump anunció este viernes la captura del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, en un comunicado que marca un avance clave en la investigación de un crimen selectivo que reaviva las alarmas por la violencia política en Estados Unidos. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, afirmó Trump en una entrevista en vivo en Fox News Channel, donde explicó que un ministro vinculado a las fuerzas de seguridad entregó al sospechoso.

Según relató Trump, “alguien muy cercano a él dijo: ‘Hmm, ese es él’”. De acuerdo con un funcionario policial citado por The Associated Press, el detenido es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, aunque pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar del caso en curso. La detención se produjo poco después de que el FBI y autoridades estatales difundieran fotos adicionales del sospechoso para pedir ayuda ciudadana, lo que indicaba que desconocían su paradero.

Kirk fue asesinado de un disparo mientras intervenía ante una multitud en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Más de 7.000 pistas fueron aportadas en la investigación. El arma homicida, un rifle de cerrojo Mauser calibre .30, fue hallada envuelta en una toalla en un bosque, junto a un cartucho usado y tres balas cargadas en el depósito, según información compartida entre fuerzas del orden y descrita a AP.

El crimen pone de relieve cómo las medidas de seguridad convencionales pueden fallar en un contexto de violencia política creciente, donde cualquier figura pública vinculada al proceso político se vuelve vulnerable. Expertos consultados por AP cuestionaron si el acto tuvo personal suficiente para resguardar la seguridad, aunque reconocieron las limitaciones propias de los campus y eventos al aire libre.

Diversos medios informaron que Robinson fue arrestado cerca del Parque Nacional Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros al sur de Orem, luego de pactar con su padre su entrega. El joven quedó bajo custodia local alrededor de las 23:00 del jueves (05:00 GMT del viernes), según confirmaron fuentes federales a The New York Times.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, detalló que un familiar del presunto asesino de Kirk fue quien facilitó la entrega: “Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez informó a la Oficina del Sheriff del Condado de que Robinson les había confesado o insinuado su responsabilidad en el incidente”.

Varios medios describieron a Robinson como un buen estudiante y difundieron fotos familiares en ámbitos universitarios, además de señalar su temprano vínculo con las armas.

Charlie Kirk fue asesinado el miércoles pasado durante un debate con estudiantes en la Universidad Utah Valley, cuando recibió un disparo en el cuello. En medio de la confusión inicial, dos personas fueron detenidas y luego liberadas al comprobarse que no estaban relacionadas con el hecho.

Más tarde, el FBI pidió colaboración al público y difundió imágenes del presunto tirador. El arma empleada, un rifle de cerrojo calibre .30 de uso común en la caza, ya fue recuperada por los investigadores.