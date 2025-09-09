Explosiones recientes en Doha coincidieron con la confirmación de un ataque aéreo llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet contra la cúpula de la organización terrorista Hamas. De acuerdo con la información oficial, la ofensiva estuvo dirigida a los principales dirigentes del grupo, señalados como responsables de la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre, así como de la conducción de la guerra contra Israel. La operación, apoyada por la Fuerza Aérea, utilizó armamento de precisión y se basó en inteligencia adicional para reducir el riesgo de víctimas civiles. Las autoridades israelíes destacaron que antes de ejecutar el ataque se tomaron medidas específicas para limitar daños a la población, subrayando el uso de tecnología avanzada y datos de inteligencia como parte del plan. Los líderes de Hamas señalados como objetivo han estado a cargo de la organización durante años, según la versión oficial, y se les atribuye la responsabilidad directa tanto en la masacre del 7 de octubre como en la escalada posterior. El ejército israelí y el Shin Bet reafirmaron su determinación de seguir actuando contra Hamas, al que consideran responsable de los ataques y de la actual situación de guerra. “El Ejército israelí y la agencia de seguridad de Israel llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamas”, comunicaron sin precisar la ubicación. Según Al Jazeera, citando a un funcionario de Hamas, el ataque alcanzó a negociadores del grupo en Doha, mientras un periodista de AFP verificó que un complejo utilizado por la organización resultó impactado.

“Durante años, estos dirigentes de Hamas han liderado las operaciones del grupo, siendo responsables directos de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra Israel”, afirmaron las fuerzas israelíes.

Medios árabes indicaron que los principales líderes del grupo se encontraban reunidos cuando el ataque impactó el edificio.

Quiénes estaban presentes en el ataque En la sede de Hamas en Doha durante el bombardeo se encontraba Khalil al-Hayya, jefe del grupo en Gaza.

También habrían asistido otros altos mandos, según las mismas fuentes. Entre ellos, Zaher Jabarin, encargado de operaciones en Cisjordania; Muhammad Darwish, líder del Consejo de la Shura; y Khaled Mashaal, máximo dirigente en el extranjero.

Medios árabes sostienen que todos ellos estaban en la sede central de Hamas en Doha en el momento del ataque aéreo.

La noticia surge en paralelo a los esfuerzos de Estados Unidos por impulsar un alto el fuego en Gaza.

Este martes, el canciller israelí Gideon Saar anunció que Israel aceptó la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, con la condición de liberar a todos los rehenes y que Hamas deponga las armas. Hasta ahora, Khalil al-Hayya, del buró político de Hamas con sede en Qatar, ha encabezado las negociaciones.

En los últimos días, Hamas, que busca garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, declaró que “está abierto a cualquier idea o propuesta que permita alcanzar un alto el fuego integral” y la “retirada completa” de las fuerzas israelíes de Gaza.

El portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó el ataque israelí a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha” e informó que Qatar abrió una investigación “al más alto nivel”.

En medio de los ataques, Qatar Airways continuó operando vuelos hacia Doha, mientras un avión de la fuerza aérea qatarí despegó para patrullar el espacio aéreo.

La Embajada de Estados Unidos en Qatar declaró haber “establecido una orden de confinamiento en sus instalaciones” y añadió: “Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se congelen en sus hogares”.

A principios de semana, Donald Trump lanzó una “última advertencia” a Hamas sobre un posible acuerdo, mientras que fuentes árabes mencionaron una nueva propuesta estadounidense.

Un alto cargo de Hamas calificó la propuesta como “un humillante documento de rendición”, aunque señaló que sería discutida y respondida en los próximos días.

El enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, presentó un plan que exige un acuerdo negociado, la liberación de rehenes y la retirada israelí de Gaza, según fuentes egipcias y de Hamas involucradas en las conversaciones.

El primer ministro catarí, Mohammed Abdulrahman Al Thani, se reunió ayer con los negociadores de Hamas. La delegación decidió encontrarse de nuevo hoy en Qatar, viajando desde Turquía para debatir la propuesta, en el mismo lugar donde ocurrió el ataque.

La Oficina del Primer Ministro israelí afirmó que la operación fue concebida, ejecutada y asumida en su totalidad por Israel, sin intervención externa.

El comunicado oficial destacó que “la acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente”, insistiendo en la autoría exclusiva de las fuerzas israelíes.

En el mismo mensaje se puntualizó:

“Israel lo inició, Israel lo dirigió e Israel asume plena responsabilidad”.

Con esta declaración, el gobierno israelí busca dejar en claro que la responsabilidad de la ofensiva recae únicamente sobre sus propias instituciones, reforzando su imagen de autonomía en la toma de decisiones militares y políticas frente a Hamas.