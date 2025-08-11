El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, gravemente herido en la cabeza durante un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, falleció este lunes, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió Tarazona en sus redes sociales, y añadió: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, acompañando el mensaje con una foto de ambos.

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, permanecía hospitalizado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá desde el atentado. Allí fue sometido a varias cirugías y, aunque presentó leves mejorías, nunca salió de estado crítico.

El sábado pasado, la Fundación Santa Fe informó que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que empeoró su salud. Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras lideraba un acto político en un parque del barrio Modelia, en Bogotá, como parte de su campaña para las elecciones presidenciales de 2026, en las que buscaba la nominación del Centro Democrático.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, añadió su esposa, quien habitualmente utilizaba las redes sociales para informar sobre su estado y pedir oraciones por su recuperación.