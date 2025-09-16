Robert Redford, una de las grandes leyendas del cine, falleció a los 89 años, según confirmó The New York Times. El medio estadounidense, que dio la primicia, señaló que el actor murió en su casa en la zona montañosa de Provo, Utah, en la mañana de este martes. Aún no se revelaron las causas, pero la directora ejecutiva de Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger, comunicó que el intérprete falleció mientras dormía. En los últimos años, por decisión propia, Redford se había alejado de la actuación.

Quién fue Robert Redford, uno de los galanes más importantes de la pantalla grande Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, alcanzó su mayor esplendor como actor entre fines de los años 60 y los 70.

Con su partida se cierra el recuerdo de una época dorada donde la simple presencia de un galán podía convocar multitudes. Fue uno de los grandes nombres de taquilla en los 70 junto a Paul Newman, con quien compartió varias películas icónicas. Su trayectoria comenzó a inicios de la década del 60 con papeles secundarios en series como Tate, Route 66, Alfred Hitchcock presenta, La dimensión desconocida y Los intocables.

Más tarde encadenó una serie de films que lo consagraron en lo más alto de Hollywood. Entre sus mayores éxitos figuran Butch Cassidy and The Sundance Kid, El golpe, El gran Gatsby, Los tres días del Cóndor y Todos los hombres del presidente. También brilló en títulos como Descalzos por el parque, Un puente demasiado lejos, África mía, Propuesta indecente, Juego de espías, Quiz Show e incluso participó en producciones de Marvel en la última década.

Con el paso del tiempo, Redford se convirtió en un crítico del modo en que Hollywood manejaba la industria cultural, lo que lo llevó a fundar el Festival de Sundance, hoy de gran prestigio.

Su pensamiento, siempre desafiante del statu quo, hacía que cada entrevista tuviera gran impacto, pese a no ser alguien habituado a los medios. En 2014, en diálogo con The Hollywood Reporter, expresó su visión personal: “Nací con una mirada dura. Mi forma de ver las cosas era ver lo que estaba mal. Podía ver lo que podía mejorar. Desarrollé una visión bastante oscura de la vida, al observar mi propio país. De chico, me decían que fuera un buen deportista, pero no se trataba de ganar o perder, sino de cómo jugabas”. Toda una declaración de principios.

En 2002 recibió un Oscar honorífico y, al aceptarlo, dejó otra reflexión: “Pasé la mayor parte de mi vida concentrado en el camino que tengo por delante, sin mirar atrás. Pero ahora, esta noche, veo por el espejo retrovisor que hay algo en lo que no pensé mucho: la historia”.