El grupo terrorista Hamas comunicó este miércoles que entregó a Israel más cuerpos de rehenes en su poder, tras haber liberado a todos los cautivos con vida en cumplimiento parcial del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos. La organización extremista señaló que ha devuelto “los cuerpos a los que pudo tener acceso”, pero advirtió que aún hay restos de otros rehenes sin localizar debido a la destrucción generalizada y las complejas condiciones en la zona.

“El movimiento de la resistencia ha cumplido con lo pactado y ha entregado a todos los prisioneros vivos bajo su custodia y los cuerpos a los que puede acceder”, declaró el ala militar de Hamas en un comunicado. “En cuanto a los cuerpos restantes, requieren esfuerzos significativos y equipamiento especial para su localización y recuperación. Estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este expediente”, agregó la agrupación armada. El acuerdo de alto el fuego, impulsado por el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, fijaba un plazo de 72 horas para la devolución de todos los rehenes, vivos o muertos, una vez entrada en vigor la tregua. El plazo se cumplió a comienzos de la semana y, hasta este miércoles, los 20 cautivos israelíes con vida ya habían sido liberados. Sin embargo, solo cuatro cuerpos fueron entregados y uno de ellos no pertenece a un rehén israelí, según informó el ejército. Se espera que entre cuatro y cinco restos adicionales sean transferidos en las próximas horas.

Un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja se desplazó este miércoles hacia el norte de la Franja de Gaza para recoger los restos de nuevos cautivos. Los féretros serán entregados a soldados israelíes en el enclave, donde se realizará una breve ceremonia religiosa antes de su traslado al Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv para su identificación. Hamas no precisó la identidad de los rehenes cuyos cuerpos entregará.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó que su gobierno no hará concesiones en cuanto a la recuperación de todos los cuerpos de los rehenes.

“No haremos compromisos y no detendremos nuestros esfuerzos hasta recuperar al último cautivo fallecido, hasta el último”, afirmó. Israel sostiene que la restitución de todas las víctimas es un punto esencial del acuerdo y responsabiliza a Hamas por cualquier retraso.

El ejército israelí señaló que Hamas debe cumplir plenamente con el pacto y “hacer los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los cautivos”, una condición también respaldada por Estados Unidos, que sigue de cerca la implementación del acuerdo.

Tanto Hamas como la Cruz Roja atribuyen la imposibilidad de acceder a todos los restos al severo daño estructural en Gaza y al control militar israelí de ciertas zonas, lo que obstaculiza las operaciones de búsqueda. La situación ha provocado malestar e indignación en Israel. Las autoridades informaron a Naciones Unidas que podrían reducir o demorar los envíos de ayuda humanitaria a Gaza debido al escaso número de cuerpos devueltos. Mientras tanto, la tregua entre las partes continúa, aunque bajo un clima de tensión permanente ante el riesgo de una reanudación de las hostilidades si el acuerdo no se cumple completamente.

Donald Trump advirtió este miércoles que, si Hamas no respeta los términos del pacto, podría autorizar a Israel a retomar las operaciones militares en Gaza.

“Las cosas con Hamas se resolverán pronto”, dijo el mandatario en comunicación telefónica, y explicó que “la liberación de los 20 rehenes vivos era primordial”. El plan estadounidense contempla, además del retorno de todos los cautivos, la desmilitarización de Hamas y una eventual amnistía para sus miembros que depongan las armas. Los esfuerzos para recuperar los cuerpos restantes continúan. Hamas asegura que algunos de los restos se encuentran en zonas de difícil acceso o bajo control israelí, lo que retrasa las operaciones y vuelve a centrar la atención internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Israel mantiene su exigencia de cerrar el expediente de los rehenes sin más demoras, mientras la Cruz Roja y los mediadores internacionales supervisan el progreso de las entregas.