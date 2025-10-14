Tras la histórica jornada de este lunes, en la que Israel y Hamás acercaron posiciones sobre el fin del conflicto en la Franja de Gaza y la entrega de rehenes, Hamás devolvió a Israel los cuerpos de cuatro secuestrados fallecidos. En este marco, el Ejército israelí confirmó este martes la identidad de las cuatro víctimas.

Se trata de los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, además de otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su divulgación.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados”, señala el comunicado oficial del ejército, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Forense, junto con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, confirmara la identificación de los cuerpos.

Causas de la muerte Según el Ejército, Guy Iluz fue herido y secuestrado aún con vida por Hamás, cuando intentaba escapar del ataque ocurrido el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova. Guy trató de huir hacia la zona de Tel Gama. “Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte”, detallaron.

Por otro lado, Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años y estudiante de agricultura, fue secuestrado por Hamás desde un refugio en el kibutz Alumim.

El Ejército israelí expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que hará todos los esfuerzos posibles para recuperar los cuerpos de los rehenes que faltan. Además, instó a Hamás a cumplir con su parte del acuerdo para que todos los cuerpos sean devueltos a sus familias “y reciban un entierro digno”.

Cabe mencionar que aún quedan 24 cadáveres en Gaza bajo custodia de Hamás, los cuales, según el acuerdo, deben ser “traídos de regreso a casa”.

Mientras tanto, este lunes el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, acusó a Hamás de no cumplir con su parte del acuerdo sobre el cese del fuego, al haber entregado solo cuatro cuerpos y no la totalidad de los fallecidos.

“El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia“, manifestó Katz a través de su cuenta de X.