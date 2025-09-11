Las imágenes iniciales del presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk

Las autoridades federales de Estados Unidos solicitaron la ayuda ciudadana para identificar a una persona de interés vinculada con el asesinato de Charlie Kirk, difundiendo fotografías que podrían resultar claves para el esclarecimiento. En su comunicado oficial, el FBI pidió a quienes tengan información que se comuniquen al 1-800-LLAME AL FBI, resaltando el valor de la colaboración del público en la investigación.

La agencia también habilitó canales digitales para recibir aportes o material audiovisual relacionado con el caso. La investigación sobre el tiroteo que acabó con la vida de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah sigue en curso, y las autoridades insisten en la importancia de ubicar al individuo cuyas imágenes fueron difundidas. Horas antes, se confirmó la recuperación del arma utilizada, un “rifle de alto poder, de cerrojo”, hallado en un área boscosa hacia donde escapó el tirador tras el ataque, según explicó Robert Bohls, agente especial a cargo del FBI en Salt Lake City, quien además aseguró que cuentan con un “buen video” del sospechoso.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que existe material fílmico de calidad sobre quien creen es el asesino de Kirk. “Tenemos buen video”, señaló Mason, aunque advirtió que, si el reconocimiento no resulta exitoso, lo harán público para solicitar la colaboración mediática.

Los investigadores reportaron “avances” en la persecución, detallando que el agresor llegó al campus a las 11:52 a.m., subió a un techo, cruzó el edificio, saltó desde allí y huyó hacia un vecindario. Mason lo describió como alguien que “parece ser de edad universitaria” y que logró mezclarse fácilmente en el entorno académico. Además del arma, se recolectaron una huella de zapato, una huella de palma y marcas de antebrazo que ya están bajo análisis. El FBI informó que recibió más de 130 pistas en proceso de verificación.

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado con un disparo en el cuello mientras se dirigía a una multitud en un evento universitario. Cofundador de Turning Point USA en 2012, era una figura de gran influencia en la política estadounidense, utilizando sus redes para difundir mensajes en defensa de políticas antiinmigratorias, el cristianismo y la portación de armas.

El crimen despertó preocupación por el aumento de la violencia política en el país. El presidente Donald Trump condenó el asesinato como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió perseguir a los responsables, sugiriendo que voces de la izquierda radical habían abonado el clima hostil al comparar a Kirk con “nazis y los peores asesinos en masa del mundo”.