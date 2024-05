El sur de Florida vivió una jornada de calor implacable el domingo pasado, registrando temperaturas récord que han captado la atención del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami. En esta ocasión, las ciudades de Miami y Fort Lauderdale alcanzaron máximas de 95 grados Fahrenheit, superando los récords anteriores de 94 grados.

El récord en Miami se mantenía inquebrantable desde 1995, mientras que en Fort Lauderdale databa de 1985. Además, West Palm Beach registró un máximo de 98 grados, superando su récord anterior de 94 grados establecido en 2008. Estas temperaturas extremas se presentaron mientras el sur de Florida estaba bajo alerta de tormenta severa, vigente hasta las 7:00 pm del domingo.

Los meteorólogos advirtieron que el calor extremo persistiría durante el domingo, con índices de calor que podrían llegar a los 110 grados Fahrenheit en las zonas más al sur. El índice de calor es una medida que combina la temperatura del aire con la humedad relativa, reflejando cómo se siente en el cuerpo humano. Cuando esta medición alcanza los 105 grados durante al menos un par de horas, las autoridades emiten un aviso de calor.

La ola de calor sigue siendo el tema dominante, afectando la vida cotidiana y resaltando la necesidad de precaución. El calor puede causar deshidratación, calambres musculares, agotamiento por calor e insolación. Aunque se espera un leve descenso en los próximos días, las altas temperaturas se mantendrán en el área del sur floridano.

El NWS ofrece una serie de recomendaciones para afrontar los días con altas temperaturas y evitar problemas de salud. Es fundamental mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protegerse del sol si se realizan actividades al aire libre. Además, se advierte sobre el peligro de dejar niños o mascotas en vehículos, ya que la temperatura interior puede alcanzar rápidamente los 120 grados.

También se recomienda evitar el consumo excesivo de bebidas con cafeína o alcohólicas. En caso de no tener aire acondicionado, buscar alivio del calor durante las horas más calurosas del día en lugares como bibliotecas, teatros y centros comerciales. Es aconsejable evitar cambios extremos de temperatura y no hacer ejercicio al aire libre durante las horas más calurosas del día. Tomar descansos frecuentes si se trabaja al aire libre y verificar que las mascotas no sufran el calor, asegurándose de que tengan mucha agua fresca y sombra.