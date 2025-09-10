El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que durante la madrugada se registraron 19 incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, de los cuales tres fueron derribados.

“Allí numerosos drones ingresaron al espacio aéreo polaco y fueron interceptados por las defensas aéreas de Polonia y la OTAN”, señaló la portavoz de la organización militar, Allison Hart, a través de redes sociales. Se trató de un acto de agresión “sin precedentes”, que motivó la convocatoria urgente de la Asamblea de Seguridad Nacional.

La violación aérea provocó el cierre temporal de cuatro aeropuertos: Chopin de Varsovia, Varsovia-Modlin, Rzeszów-Jasionka y Lublin, la mayoría reabiertos por la mañana.

“Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala”, declaró Tusk en televisión. Polonia, como miembro de la OTAN, se ampara en el principio de defensa mutua del pacto.

Tras el incidente, Polonia activó el artículo 4 del Tratado de la OTAN, lo que obliga al Consejo del Atlántico Norte a reunirse de manera urgente para definir medidas ante la violación de su espacio aéreo por Rusia. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, calificó la acción como “la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra”.

El Comando Operacional polaco comunicó que “los sistemas de defensa aérea terrestre y de radar alcanzaron el nivel más alto de alerta” tras los masivos ataques aéreos rusos en Ucrania.