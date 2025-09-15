El bombardeo israelí de la semana pasada atacó a los principales negociadores de Hamás en Doha mientras analizaban la última propuesta estadounidense para una tregua en Gaza, lo que generó alarma porque Qatar actúa como mediador junto a Egipto y Estados Unidos.

En este marco, el primer ministro y canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó a adoptar “medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos” de Israel. Advirtió que, de no frenar la situación, Israel no tendría límites y se entraría en un ciclo de violencia y sabotaje, durante la clausura de la reunión preparatoria árabe-islámica de ministros de Exteriores en Doha.

El encuentro antecede a la reunión de emergencia de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), donde se debatirán medidas tras el ataque israelí en Doha que causó seis muertos. Bin Abdulrahman denunció el bombardeo como “terrorismo de Estado”, afirmando que Israel ignora cualquier línea roja y desestabiliza países, al realizar el ataque a plena luz del día en una zona residencial con viviendas, guarderías y misiones diplomáticas.

El primer ministro qatarí calificó al Gobierno de Netanyahu de “extremista” y lo acusó de violar por completo las leyes internacionales, asegurando que Qatar no actuará con indulgencia ante ataques a su soberanía y enfrentará cualquier amenaza dentro del marco del derecho internacional. Recalcó que este hecho no es un incidente pasajero, sino un antecedente grave que requiere una respuesta firme de los países árabes e islámicos, sin detallar aún las acciones previstas contra Israel.