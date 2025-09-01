Tragedia en Afganistán: un terremoto provocó al menos 610 muertos y más de 1.300 heridos
El sismo de magnitud 6,0 arrasó aldeas en el este de Afganistán. Cientos de familias permanecen atrapadas bajo los escombros y las autoridades temen que la cifra de muertos aumente
Un terremoto de magnitud 6,0 ocurrido la noche del domingo en la provincia de Kunar, este de Afganistán, dejó al menos 610 muertos y 1.300 heridos, según confirmó el lunes el portavoz del Ministerio del Interior talibán, Abdul Matin Qani.
El sismo se produjo a las 23:47 horas a solo ocho kilómetros de profundidad, cerca de Jalalabad, y también afectó a la vecina provincia de Nangarhar. Varias aldeas fueron completamente destruidas y las operaciones de rescate enfrentan grandes dificultades. Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública, señaló que las cifras de víctimas continúan cambiando y que los equipos médicos trabajan en la zona.
En Nangarhar, al menos una docena de personas murieron y cientos resultaron heridas, mientras que la llegada de equipos desde Kabul busca reforzar la asistencia en las áreas más afectadas.
Afganistán ya ha sufrido desastres sísmicos recientes: el 7 de octubre de 2023, un terremoto de magnitud 6,3 causó entre 1.500 y 4.000 muertos, según distintas fuentes. Jalalabad, con unos 300.000 habitantes y construcciones en su mayoría precarias, concentra actividad comercial y agrícola, lo que aumenta el riesgo de derrumbes en este tipo de emergencias.