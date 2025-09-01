Un terremoto de magnitud 6,0 ocurrido la noche del domingo en la provincia de Kunar, este de Afganistán, dejó al menos 610 muertos y 1.300 heridos, según confirmó el lunes el portavoz del Ministerio del Interior talibán, Abdul Matin Qani.

El sismo se produjo a las 23:47 horas a solo ocho kilómetros de profundidad, cerca de Jalalabad, y también afectó a la vecina provincia de Nangarhar. Varias aldeas fueron completamente destruidas y las operaciones de rescate enfrentan grandes dificultades. Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública, señaló que las cifras de víctimas continúan cambiando y que los equipos médicos trabajan en la zona.

En Nangarhar, al menos una docena de personas murieron y cientos resultaron heridas, mientras que la llegada de equipos desde Kabul busca reforzar la asistencia en las áreas más afectadas.

Afganistán ya ha sufrido desastres sísmicos recientes: el 7 de octubre de 2023, un terremoto de magnitud 6,3 causó entre 1.500 y 4.000 muertos, según distintas fuentes. Jalalabad, con unos 300.000 habitantes y construcciones en su mayoría precarias, concentra actividad comercial y agrícola, lo que aumenta el riesgo de derrumbes en este tipo de emergencias.