El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que viajará a China a comienzos del próximo año y manifestó su intención de cerrar este mes un acuerdo comercial con su homólogo Xi Jinping, pese a las tensiones bilaterales por los aranceles.

“He sido invitado a ir a China y lo haré en algún momento a principios del próximo año. Lo tenemos más o menos planeado”, dijo Trump a periodistas al recibir al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca. El mandatario celebrará la primera reunión con Xi de su segundo mandato cuando ambos asistan a la cumbre Asia-Pacífico en Corea del Sur a finales de este mes.

Trump subrayó que su prioridad es alcanzar un acuerdo comercial “justo” con China. “Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi. Tenemos una gran relación,” afirmó Trump.

El mandatario también se refirió a la reciente restricción china a las exportaciones de tierras raras y advirtió que podría responder con medidas más duras. En ese contexto, recordó que planea imponer aranceles del 100% desde el 1 de noviembre si no se logra un acuerdo bilateral.

“Si no hace negocios con nosotros, creo que China está en serios problemas”, apuntó Trump. “No quiero que se metan en serios problemas. Quiero que les vaya genial. Quiero que prosperen, pero tenemos que prosperar juntos. Es una vía de doble sentido”, dijo.

En cuanto a la situación de Taiwán, el presidente estadounidense expresó dudas sobre una posible invasión china, pese a los informes del Pentágono que señalan al año 2027 como una posible fecha para una ofensiva.

“China no quiere hacer eso”, señaló Trump al ser consultado sobre el tema. Sin decir explícitamente que autorizaría el uso de la fuerza para defender a la isla, aseguró que Beijing sabe que Estados Unidos “es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo”.

“Tenemos lo mejor de todo, y nadie va a atreverse. Y no veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi,” dijo Trump. “Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos,” añadió.