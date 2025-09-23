(Enviado especial a Nueva York, Estados Unidos) Javier Milei y Donald Trump mantuvieron una reunión en la ONU para concretar un amplio préstamo destinado a que la Argentina pueda cancelar su deuda soberana con vencimiento en los próximos quince meses y, al mismo tiempo, reforzar las reservas del Banco Central. Durante el encuentro de 20 minutos en la ONU, Trump le expresó a Milei un respaldo condicionado.

Hoy mismo se espera un anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, con los detalles de la asistencia financiera que se canalizará mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria. Previo a la cita, que comenzó a las 12.35 hora de Manhattan, Trump publicó un fuerte mensaje político en favor de Milei. “El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos. Heredó un «desastre total» con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", sostuvo el presidente de Estados Unidos. Y remató en su cuenta de Truth Social: “Hemos tenido una relación extraordinaria con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar por su increíble camino hacia el éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!}“.

Tras finalizar la reunión, que superó las expectativas del presidente argentino y de su Gabinete Nacional, Milei escribió en su cuenta oficial:

“Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”.

Por su parte, Caputo compartió:

“Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro presidente Milei. Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Gracias Scott Bessent. Gracias Secretario Rubio”.

En el cónclave en la ONU acompañaron a Milei su hermana Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía- y el canciller Gerardo Werthein. Del otro lado estaban Trump, Marco Rubio -secretario de Estado-, Scott Bessent -secretario del Tesoro- y Susan Wiles, jefa de Gabinete.

Este respaldo político contundente se complementa con el sostén económico de Estados Unidos hacia la Argentina, reflejando tanto la sintonía ideológica como la relación personal entre Milei y Trump, además de consolidar la alianza estratégica entre ambas naciones.

El próximo paso será el anuncio de Bessent sobre el monto del préstamo y la modalidad de ejecución conforme al calendario de vencimientos que afronta la Argentina en los próximos 15 meses.

Un punto central de esta alianza es la decisión conjunta de frenar la avanzada china en la región, sustentada en la iniciativa de la Ruta de la Seda, los créditos blandos y las inversiones en sectores como tecnología, comunicaciones y minería.

Milei tenía planificado asistir al discurso de Trump en la Asamblea General de la ONU, pero decidió quedarse en su hotel cercano a Times Square. Una vez que el presidente estadounidense finalizó su discurso, muy crítico hacia el organismo multilateral, Milei se trasladó en su vehículo oficial hacia la ONU junto a Werthein, Caputo y Karina Milei, quienes también participaron del encuentro con Trump.

Trump respalda de manera integral al gobierno argentino y utiliza todo su peso institucional para que Milei lleve adelante su plan de ajuste económico.

En este marco, el Tesoro estadounidense conoce el cronograma de pagos que enfrenta Argentina en los próximos quince meses y ya resolvió activar el Fondo de Financiamiento Cambiario con el fin de evitar que un golpe en los mercados complique a la administración de Milei.

Fuente: Infobae