Un bombardeo israelí contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur de Gaza, dejó al menos 19 muertos, entre ellos cuatro periodistas. El grupo terrorista elevó a 20 el número de fallecidos y acusó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de lanzar dos misiles contra el cuarto piso del hospital con pocos minutos de diferencia, el segundo cuando los rescatistas ya trabajaban en el lugar. Las FDI confirmaron los ataques y ordenaron una investigación preliminar.

“Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y de ninguna manera dirigen ataques contra periodistas como tales, actuando en la medida de lo posible para reducir el daño a ellos, al tiempo que se mantiene la seguridad de nuestras fuerzas”, señala el comunicado. Entre las víctimas figuran Mariam Dagga (fotógrafa independiente de 33 años que colaboraba con AP), Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC). Dagga trabajaba regularmente en el hospital cubriendo temas de salud infantil. Reuters, AP y Al Jazeera confirmaron la pérdida de sus colaboradores. También resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un miembro de la Defensa Civil gazatí. La zona atacada era un espacio habitual de periodistas por su buena conexión y visibilidad. Según EFE, tras el primer impacto varios colegas acudieron al rescate y fueron alcanzados por el segundo. La prensa local en Gaza es vital ya que los reporteros extranjeros no pueden ingresar, por lo que toda la cobertura depende de periodistas gazatíes. El Ministerio de Salud bajo control de Hamas afirma que 244 periodistas han muerto desde octubre de 2023, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documenta 192 en 22 meses de guerra, el periodo más mortífero para el gremio.

El Hospital Nasser, sometido a ataques constantes en casi dos años de conflicto, se encuentra colapsado con más de 1.000 pacientes en un edificio con capacidad para 340 camas, y graves carencias de suministros y personal. Su director, Atef al-Hout, declaró que muchos pacientes son atendidos en pasillos y hospitales de campaña improvisados. En otras áreas de Gaza, la violencia persiste: en el norte, se reportaron muertes en caminos hacia centros de ayuda. El Hospital Shifa informó el fallecimiento de tres palestinos, incluido un niño, en un ataque en la ciudad de Gaza, mientras las fuerzas israelíes preparan una nueva ofensiva terrestre. El Hospital Al-Awda denunció que seis personas fueron abatidas por disparos israelíes al intentar llegar a un punto de distribución de ayuda, dejando además 15 heridos.

Según los voceros de Hamas, 62.686 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, la mitad de ellos mujeres y niños. La ONU y analistas independientes consideran esa fuente la más confiable, aunque Israel rechaza esas cifras y no ofrece estimaciones propias.