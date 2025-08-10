Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la localidad de Sindirgi, en el oeste de Turquía, según la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). Las autoridades informaron de un número indeterminado de heridos y al menos diez edificios derrumbados. El movimiento, registrado a las 19:53 (hora local), se sintió en varias ciudades del oeste, incluidas Estambul y la popular zona turística de Izmir. Por el momento, no se han reportado daños materiales adicionales ni víctimas fatales, aunque medios turcos difundieron imágenes de derrumbes en la provincia de Balikesir. Poco después, se registró una réplica de magnitud 4,6, de acuerdo con AFAD. “Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Rescatamos a cuatro personas de un inmueble colapsado y trabajamos para alcanzar a dos más. La farmacia ubicada en la planta baja quedó totalmente destruida. Hay derrumbes en varios barrios y no tenemos noticias de algunos sectores”, declaró Serkan Sak, alcalde de Sindirgi. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, señaló en X: “Todos los equipos de AFAD y organismos competentes realizaron búsquedas inmediatas. No se ha detectado ningún incidente grave hasta el momento”.

Cuatro personas heridas fueron hospitalizadas, ninguna en riesgo vital, según confirmaron Yerlikaya y el ministro de Salud, Kemal Memisoglu.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, informó que no había problemas en esa ciudad, aunque seguían las tareas preventivas y “pruebas de detección”.

Las autoridades continúan evaluando daños y asistiendo a los afectados, manteniendo la alerta en áreas próximas al epicentro.

Turquía se encuentra en una zona con múltiples fallas geológicas, responsables de graves tragedias en el pasado. En febrero de 2023, un sismo en el sudoeste dejó al menos 53.000 muertos y destruyó Antakya, antigua Antioquía. Más recientemente, un temblor de 5,8 en la misma región causó un muerto y 69 heridos a principios de julio. La región de Mármara también tiene antecedentes: el 17 de agosto de 1999, un sismo de magnitud 7,5 provocó 19.000 muertes y dejó 50.000 heridos.