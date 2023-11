25 de Mayo

Jardín de Infantes 'San Francisco de Xabier' celebra sus 50 Años de fundación con un homenaje especial El Jardín de Infantes 'San Francisco de Xabier' en 25 de Mayo conmemoró su 50 aniversario con una emotiva ceremonia que reunió a directivos, ex directivos, docentes, ex docentes, alumnos y ex alumnos. Durante el evento, se nombró el patio del edificio en honor a su primera directora, 'Cristina Irigoitía de Arlego'. La directora actual destacó la importancia de la constancia y el compromiso a lo largo de estos años y agradeció a todas las personas que han contribuido al crecimiento de la institución