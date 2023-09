El equipo femenino de handball Sub 14 de 25 de Mayo se consagró campeón y se llevó la medalla de oro en los Juegos Bonaerenses 2023. En la final, vencieron a Maipú por un contundente marcador de 30 a 12. Este logro representa un gran éxito para el equipo y una destacada actuación en la competencia.

Por otro lado, el equipo de handball Sub 18 quedó cerca de obtener una medalla de bronce al caer en el partido por el tercer puesto ante San Martín por 25 a 20. A pesar de no poder subirse al podio, el equipo demostró su talento y esfuerzo en cada encuentro.

En el deporte del golf, Oliver Wagner y Lola Ibarra Davel finalizaron su participación en los Juegos Bonaerenses. Aunque no lograron llegar a las medallas, su participación en la competencia es un motivo de orgullo para ellos y para su comunidad.

En el ámbito de las artes plásticas, los representantes de 25 de Mayo no lograron obtener medallas en las categorías de Dibujo Adultos Mayores, Dibujo Sub 15, Pintura Sub 18 y Objeto Tridimensional. A pesar de ello, es importante reconocer el esfuerzo y la creatividad de los participantes en estas disciplinas.

En total, la delegación de 25 de Mayo ha obtenido ocho medallas en los Juegos Bonaerenses 2023. Además del oro en handball Sub 14, Santino Reynoso se llevó el oro en marcha y Felipe Funes en Freestyle. Asimismo, Ada Salvatierra obtuvo plata en salto en largo Intelectual + 16, Lucía Castro en 1500 metros y Maria Sol Gaggio en Cuento sub 18. Por último, Facundo Amico consiguió bronce en Cocineros Bonaerenses especialidad Postre y el equipo de Handball Playa sub 16 masculino también se llevó el bronce. Estos resultados reflejan el talento y el esfuerzo de los deportistas y artistas de 25 de Mayo.