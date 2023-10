El Jardín de Infantes "San Francisco de Xabier" en 25 de Mayo celebró con emoción sus 50 años de existencia en un acto especial que reunió a varias generaciones de personas que han formado parte de esta institución educativa. El evento se llevó a cabo en un ambiente de alegría y nostalgia, donde directivos, ex directivos, docentes, ex docentes, alumnos, ex alumnos y sus respectivas familias se unieron para conmemorar este hito.

Durante la ceremonia, se realizó un acto en el que se destacó la contribución de todas las personas que han formado parte de la historia de esta institución. Uno de los momentos más significativos de la celebración fue el nombramiento del patio del edificio en honor a "Cristina Irigoitía de Arlego", la primera directora del jardín de infantes. Este gesto de reconocimiento destaca la importancia de su labor en la fundación y desarrollo del establecimiento educativo.

La actual directora del jardín, Noelia Lopardo, expresó su gratitud y orgullo por el legado de 50 años de historia de la institución. Destacó la importancia de la constancia, la honestidad, el compromiso, el sacrificio, la unidad, la cooperación, el respeto y el trabajo diario como pilares clave en la construcción del presente y el futuro de la institución. También reconoció a todo el personal, desde docentes y auxiliares hasta ex docentes jubiladas, por su dedicación y esfuerzo constante para brindar una educación de calidad.

Lopardo enfatizó el valioso aporte de los ex alumnos, quienes dejaron su huella en el jardín y continúan siendo parte de su historia. Además, agradeció a las familias por su apoyo constante y resaltó el compromiso de todos en la labor diaria de la institución. La directora cerró su discurso con una expresión de gratitud a Dios por su presencia y compañía.

La celebración de los 50 años del Jardín de Infantes "San Francisco de Xabier" fue un momento de alegría y reflexión sobre su impacto en la comunidad a lo largo de las décadas. El evento demostró el aprecio y el cariño que las generaciones pasadas y presentes sienten por esta institución educativa.