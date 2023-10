En la sexta fecha del torneo Clausura de divisiones inferiores de la LVF, se jugaron varios partidos entre viernes y sábado. El lunes, Valdés recibirá a Pedernales en las categorías Sub 11 y 13, mientras que Plaza España será local de Juventud Unida en Sub 11. El martes se enfrentarán Alumni y Sportivo en las categorías Sub 11, 13 y 15. Por último, el jueves se disputarán los encuentros entre Cebras y Alumni en Sub 15 y 17.

En cuanto a los resultados, el viernes Norberto de la Riestra se enfrentó a Argentinos, ganando en Sub 11 y 15 por 1 a 0 y 3 a 1 respectivamente. En Sub 13, la victoria fue para el equipo local por 3 a 0, mientras que en Sub 17 empataron 1 a 1.

El sábado, Plaza Italia recibió a El Globito, empatando en Sub 11 y 13 sin goles. En las categorías Sub 15, 17 y 20, Plaza Italia se impuso por 4 a 1, 5 a 2 y 2 a 0 respectivamente.

Por último, Plaza España fue anfitrión de Juventud Unida, empatando en Sub 11 sin goles. En las categorías Sub 13, 15, 17 y 20, Plaza España se llevó la victoria por 2 a 0, 1 a 0, 3 a 1 y 2 a 1 respectivamente.

Queda pendiente el encuentro entre Cebras y Alumni en las categorías Sub 11, 13 y 15.